Asus’un oyunculara yönelik Republic of Gamers (ROG) dizüstü bilgisayar ailesinde iki temel model dikkat çekiyor. Bir yanda ince yapısıyla dikkat çeken Zephyrus, bir diğer yanda ise agresif tasarımıyla göz alıcı Strix Scar. Peki bu serilerin farkı nedir? Hangisini tercih etmeli? Soruların cevabını bu yazımızda veriyoruz.

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İlk olarak modelleri tek tek tanıyarak ardından farklarına göz atalım. Scar III ile başlıyoruz.

Tasarımı ve performansı ile fark yaratmayı başaran yeni nesil Strix Scar modeli olan ROG Strix Scar III, BMW Design Group ve Asus mühendisleri tarafından ortak yürütülen bir çalışmaya ait tasarım ile geliyor. 3D Flow Zone denilen tasarımıyla katmanlı bir yapıda çok daha etkili bir soğutma sağlayabilen Scar III, cihazın altından ve üstteki katmanlı yapıdan hava alımı ve arkadaki bölümden de tahliye yapabiliyor.

Donanım tarafında i5 9300H, i7 9750H ya da i9 9880H gibi güçlü işlemciler arasında seçim yapabildiğiniz Scar III, ekran kartı tarafında da GTX 1650 ve 1660 Ti ile RTX tarafında ise 2060 ve 2070 seçimi vadediyor. 32 GB’a kadar 2666 MHz bellek ve 1 TB HDD ile 1 TB M.2 SSD seçim şansı yer alıyor.

Ekran kanadında 15 ve 17 inç seçenekleri sunan ve sadece Full HD çözünürlüğünde çözümler sunan Asus tarafı 60, 120, 144 ve en önemlisi 240 Hz tazeleme hızı seçenekleri de sunuyor. Böylece dizüstü bilgisayarlarda da 240 Hz’i görmüş oluyoruz.

Ses kanadında 4W değerinde çift hoparlör, özel kavisli ciklet klavye gibi detaylara bürünen cihaz, RJ45 LAN bağlantısı, HDMI 2.0b ve Tip-C bağlantısı üzerinden Display Port desteği sunarak çoklu ekran kullanımlarında ve en önemlisi oyuncular için önemli olan LAN bağlantısı da sağlamayı başarıyor.

Ultra ince oyun bilgisayarı kategorisindeki Zephyrus ailesinin son üyesi ROG Zephyrus S, özel soğutma sistemiyle beraber ince ve taşınabilir yapıda olmasıyla dikkat çekecek. Daha ince ekran çerçevelerine de sahip olan Zephyrus’un teknik detayları da dikkat çekici.

Tek seçenek olarak Intel Core i7 8750H işlemcisi seçeneğine sahip Zephyrus S, 24 GB’a kadar RAM kapasitesine ve 15 inç FHD 144 Hz IPS ekran ile geliyor. Ekran kartında GTX 1070 ve 1070’in yanı sıra RTX kanadında 2060, 2070 ve 2080 seçenekleri ile tüm RTX serisi arasında seçim desteği veriyor.

Depolamada sadece SSD seçeneği yer alan cihaz 2 TB’a kadar 2 slot ile destek sağlıyor. Cihazda 3 adet Tip-C bağlantı desteği olması da dikkat çekici noktalardan biri.

Zephyrus modelinin birçok kişi için negatif olabilecek tek özelliği ise klavye konumu. Cihazı inceltebilmek adına klavyeyi alt kısma taşıyan Asus, dokunma yüzeyini de sağa ekliyor. Bu kullanım açısından özellikle örneğin kucakta kullanmayı imkansız hale getiriyor. Yani Zephyrus’u masada kullanmak şart.

Peki farkları neler?

ROG Strix Scar III ve Zephyrus S modellerine baktığınızda gerçekten mühendislik harikası seviyesinde oldukça başarılı olduklarını açıkca görüyoruz. Ancak bir marka kendi oyuncu markasının çatısı altında özellikler bakımından neden birbirine rakip iki alt model yapar? Bunun da sebeplerini anlıyor olmak gerekiyor.

Burada bahsedilmesi gereken bir cihazın sadece teknik özellikleri olmadığı. Yani teknik özelliklere baktığınızda işlemci tarafında Scar, ekran kartı seçeneğinde ise Zephyrus daha önde duruyor mesela. Ya da her iki cihaz tamamen aynı özelliklere sahip olması durumunda hangisi hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bunu irdelemeliyiz.

Zephyrus ailesi her zaman özellikle ince, kompakt ve taşınabilir yapıda laptop modelleri oldu. “Dünyanın en ince” sloganını her sene cihazları daha da ince yaparak yenileyen Zephyrus tam da bu noktada ince, minimalist, şık ve elbette güçlü oyuncu bilgisayarları ile geliyor. İnce ekran ve ergolift menteşe ile bu kompaktlığı yakalıyorlar. Ancak işin içine incelik girince RJ45 LAN girişi ve fiyatı ucuzlatabilecek HDD seçenekleri de bu üründe kalınlığa etki edeceği için yer alamıyor.

Strix Scar tarafına bakacak olursak tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu görüyoruz. Yine ince olmasına rağmen HDD yer alabilen modellerde RJ45 ve HDMI, DP bağlantıları gibi bağlantılar her zaman yer alıyor. Klavyesi de Zephyrus kadar ince olmayınca kullanımı oyun anında daha rahat oluyor.

Yani ikisini yan yana koyduğumuz zaman oyun ve profesyonel oyunculuk tarafına ROG Strix Scar III’ün uygun olduğunu düşünüyorum. RJ45 ile stabil bir internet akışı da önemli bu noktada. Yine oyun meraklıları için aynı zamanda mobilite arayanlar için ise ROG Zephyrus S diyebiliriz. Ama sadece oyun değil, tasarım, kurgu gibi noktalarda taşınabilir ve güçlü cihaz arayanlar da Zephyrus tercih etmeli diye düşünüyorum.