Dizüstü Bilgisayar
Çift ekranlı ultrabook: Asus ZenBook Duo UX481FL
Asus ZenBook Duo UX481FL modeli incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un daha önce ortaya çıkardığı çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar modeli olan ZenBook Pro Duo ardından daha erişilebilir ve hafiflik arayanlar için ultrabook statüsünde de ZenBook Duo modelini ortaya çıkardı.
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Asus ZenBook Duo UX481FL incelemesi
Asus ZenBook Duo modeli abisinden farklı olarak 14 inç boyutunda bir ekran, 19.9 mm incelik ve sadece 1,5 kg ağırlığında kutudan çıkıyor. MIL-STD-810G sertifikasıyla oldukça sağlam bir bilgisayar olan ZenBook Duo, 14 inç boyutunda FHD bir ekran ve aynı zamanda ScreenPad+ adında ikinci bir ekran ile geliyor.
Klavyenin eski ROG Zephyrus ailesinden aşina olduğumuz gibi aşağıya taşındığı tasarımda touchpad de sağa alınmış. Ergo Lift menteşe yapısıyla ekran ve klavye kullanımını rahatlatan Asus ZenBook Duo UX481FL, diğer ultrabook modellerinden farklı olarak not alma, çoklu işlemler ve video ve fotoğraf düzenleme uygulamalarında oldukça rahat bir kullanım sunuyor.
Boyutun küçük olması büyük el ve parmaklara saahip insanlarda klavye kullanım sorunu ortaya çıkarabilecekken aynı zamanda ScreenPad+ çok işlevsel olsa da ekran kalitesinin düşüşü fazlasıyla hissediliyor.
Asus ZenBook Duo teknik özellikleri
- Intel Core i7 10510U işlemci
- Nvidia GeForce MX250 ekran kartı
- 16 GB LPDDR3 2133 MHz bellek
- 512GB SSD M.2 NVMe SSD
- 14.0″ FHD (1920×1080) 60Hz %72 NTSC ve PANTONE onaylı dokunmatik ekran
- 323 x 223 x 19.9 mm
- 1.5 kg
- Wi-Fi 6 (802.11 ax (2×2))
- Bluetooth 5.0
Dizüstü Bilgisayar
Bu laptopa Aslı bayıldı! Pembe renkli MSI Prestige 14 incelemesi
MSI Prestige 14 incelemesi ile karşınızdayız. Ekibimizin prodüksiyon sorumlusu olan Aslı ile bizzat kurgu yönetmeni ve kadın bakış açısı ile detaylarına değiniyoruz.
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Farklı ve şık: MSI Prestige 14
MSI’n en şık ve adında olduğu gibi en prestij sahibi dizüstü bilgisayar ailesi bulunuyor. Prestige adını alan bu seri hem taşınabilir, hem şık hem de içerik üreticilere yönelik bir model olarak dikkat çekiyor.
10. nesil Intel işlemcilerden gücünü alan cihazda siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri mevcut. Bize gelen A10RAS-072TR kodlu model pembe rengiyle göz alıcı bir durumda. 14 inç boyutunda FHD bir ekranda IPS panel tercih edilmiş. Kurgu ve profesyonel kullanımlar için Adobe RGB’de %100 destek sağlarken ekran fabrika kalibrasyonlu Delta-E < 2 renk doğruluğu sertifikasına da sahip. Bunu da CalMAN tarafından sağlanndığını da belirtelim.
Creator Center yaratıcı tüm işlemleriniz için yazılımsal olarak tam bir destek sağlıyor. Hem Premiere, Photoshop, Illustrator gibi programlar üzerinden otomatik performanms ayarı yapabilen MSI Prestige 14, aynı zamanda manuel olarak da ayarlamalar yapabilmenize olanak tanıyor.
Aslı’nın çok beğendiği bu cihazın teknik özelliklerini ve test sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
MSI Prestige 14 A10RAS-072TR teknik özellikleri
- Ekran; 14 inç FHD (1920 x 1080 piksel), 60 Hz %72 NTSC %100 sRGB renk desteğ
- İşlemci; Intel Core i7 10510U
- Grafik Birimi; Nvidia GeForce MX330 ve Intel UHD Graphics 620
- Bellek; 16 GB DDR4 2666 Mhz
- Depolama; 512 GB M.2 NVMe SSD
- Bağlantı; 2x Type-A USB 2.0 / 1x Micro SD kart okuyucu/ 2x Type-C USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
- Hoparlör; 2 x 2 Watt
- Batarya; 90 Watt
- Boyut; 319 x 215 x 15.9 mm
- Ağırlık; 1.29 kg
MSI Prestige 14 A10RAS-072TR test sonuçları;
- 3D Mark; 1272 (3740 CPU puanı)
- Geekbench 5; 1189 tek çekirdek, 3830 çoklu çekirdek
- Cinebench R20; 404 tek çekirdek, 1748 çoklu çekirdek
Dizüstü Bilgisayar
Sağlam kasalı dizüstü bilgisayar – Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme
Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme videomuzda, yaklaşık 5000 TL civarında satılan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme
Tasarımı kuvvetli bir model olan Aspire 5, metal dış yüzeyi ve sağlam hissiyatı veren “gacır gucur” etmeyen genel yapısıyla beğenimizi kazandı. Nispeten 1.9 kg ağırlığı ile kolay taşınabilen bir ürünken, giriş çıkış noktalarında Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.1yuvaları sıralanıyor. Bu noktada keşke 1 tane bile olsa, USB Tip-C görseydik dedik.
Arkadan aydınlatmalı, Num Pad’li yani tam teşekküllü bir klavye barındıran model ile yazı yazma deneyimi oldukça başarılı. Touchpad konusnuda ise fare imlenici hareket ettirme hassasiyeti gayet iyi olsa da, “tıklama” performansı pek parlak değil. Zira oldukça sert bir şekilde basmanız gerekiyor. Öte yandan cihazdaki web kamerası da ancak “iş görür” yorumunu yapabiliyoruz. Ancak cihazda yer alan 2x stereo hoparlör performansını beğendik.
15.6 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ve Full HD çözünürlük sunuluyor. Ekran deneyim IPS panel olmasından dolayı gayet başarılı, ayrıca parlaklık seviyesi de güneş ışığının altında kullanım için yeterli. Donanım bileşenlerine baktığımızda ürünün kalbinde AMD Ryzen 7 3700U işlemci bulunuyor. 4 çekirdek ve 8 izlek yapıdaki bu işlemciyle AMD Radeon RX Vega 10 GPU eşlik ediyor. Model bu işlemci ve GPU ikilisiyle gündelik işlerde yüksek performans sunuyor. Ancak tabii ki bu bir oyuncu bilgisayarı değil. Yine de CS:GO, PUBG Lite ve LoL gibi oyunları oynayabiliyorsunuz. Modelde ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor.
Son olarak cihazın iddialı olduğu konulardan biri pil süresi. Zira 12-13 saati aşan bir web kullanımı sunuluyor ki, çok rahat tek şarjla bir ofis gününü geçirebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
ASUS TUF Gaming A15 FA506 inceleme | Merakla beklenen oyuncu laptopu testte!
ASUS TUF Gaming A15 FA506 incelemesiyle karşınzdayız. Asus’un Ryzen 7 4800H işlemcisi ve Nvidia RTX 2060 ekran kartını barındıran yeni nesil fiyat/performans laptopu TUF Gaming A15’in detayları videomuzda.
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RTX 1660Ti içeren TUF Gaming A15 FA506IU modelini satın almak için; https://bit.ly/3eM9idN
ASUS TUF Gaming A15 FA506IV incelemesi
ASUS’un AMD kanadında üretilen yeni nesil Ryzen 4000 serisi işlemcileri kullanan ikinci ürünü TUF Gaming A15, gücünü Ryzen 7 4800H’den alıyor. Bizdeki versiyonunda Nvidia RTX 2060 ekran kartı yer alırken, aynı zamanda 16 GB bellek ve 512 GB M.2 NVMe SSD depolama yer alıyor.
Dilerseniz fazladan yer alan 1 adet M.2 ve 1 adet HDD yuvasına depolama birimi ekleyebilir, bir de bellek bölümü boş olarak bırakılmış. 15,6 inç boyutunda FHD (1920×1080) 144Hz IPS bir panel yer alan cihaz, bu sayede yüsek tazeleme hızında oyun deneyimi vadediyor.
AMD’nin gücü
AMD kanadının Ryzen 4000 serisiyle beraber ciddi bir sıçrama yaşadığını daha önce bir diğer ASUS bilgisayarı olan ROG Zephyrus G14 ile görmüştük. Ryzen 9 4900HS işlemcisi birçok masaüstü işlemciyi geçerken TUF Gaming A5’in Ryzen 7 4800H da olduıkça tatmin edici sonuçlar vermeyi başarıyor. Bize gelen test ürününde Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı yer alırken, yukarıda verdiğimiz linkte bulunan FA506IU modelinde ise GTX 1660 bulunuyor. Her iki ekran kartı da oyun konusunda tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Ancak RTX 2060 elbette oldukça sevindirici bir seçenek olacaktır. Fakat AMD kanadının geliştirdiği işlemci render, video işleme gibi birçok işinizde hızlı sonuçlar verebilecek düzeyde.
Genişletilebilir alan
TUF Gaming A15’in en önemli artılarından biri ise bizce yükseltilebilir yapıda olması. 8 GB belleğinin yanı sıra boş bellek tarafına bir 8 GB daha ekleyerek sistemi yükseltebilir, 2 M.2 NVMe SSD bağlantısı ile hızlı ve bol depolama alanı sunan bir ayarlama yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir de SATA SSD ya da HDD takabileceğiniz depolama alanı daha bulunuyor. Böylece bol bellek ve bol depolama kullanabilirsiniz.
144 Hz IPS ekran
TUF Gaming A15, 144 Hz tazeleme hızı sunan IPS ekranında oyun deneyimlerinizde ayrı bir monitör gerekmeden katkı sağlıyor. Ryzen 7 4800H ve RTX 2060 oyunlarda yüksek FPS verebilirken ekran da bunu daha rahat destekleyebiliyor. Aynı zamanda IPS’in avantajlarından biri de her açıdan rahat görüntü sağlamadı. Bu nedenle ekranı hangi pozisyonda kullanırsanız kullanın net görüntüyü alabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda ASUS TUF Gaming A15, fiyat performans odaklı ve bu oranda da oldukça tatmin edici sonuçlar verebilen Ryzen tabanlı bir sistem olarak beğenimizi kazandı. Tercihen ve bütçe durumlarına göre RTX 2060 versiyonu sizi fazlasıyla mutlu edecektir.