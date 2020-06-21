Çift ekranlı ultrabook: Asus ZenBook Duo UX481FL

Asus ZenBook Duo UX481FL modeli incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un daha önce ortaya çıkardığı çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar modeli olan ZenBook Pro Duo ardından daha erişilebilir ve hafiflik arayanlar için ultrabook statüsünde de ZenBook Duo modelini ortaya çıkardı.

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Asus ZenBook Duo UX481FL incelemesi

Asus ZenBook Duo modeli abisinden farklı olarak 14 inç boyutunda bir ekran, 19.9 mm incelik ve sadece 1,5 kg ağırlığında kutudan çıkıyor. MIL-STD-810G sertifikasıyla oldukça sağlam bir bilgisayar olan ZenBook Duo, 14 inç boyutunda FHD bir ekran ve aynı zamanda ScreenPad+ adında ikinci bir ekran ile geliyor.

Klavyenin eski ROG Zephyrus ailesinden aşina olduğumuz gibi aşağıya taşındığı tasarımda touchpad de sağa alınmış. Ergo Lift menteşe yapısıyla ekran ve klavye kullanımını rahatlatan Asus ZenBook Duo UX481FL, diğer ultrabook modellerinden farklı olarak not alma, çoklu işlemler ve video ve fotoğraf düzenleme uygulamalarında oldukça rahat bir kullanım sunuyor.

Boyutun küçük olması büyük el ve parmaklara saahip insanlarda klavye kullanım sorunu ortaya çıkarabilecekken aynı zamanda ScreenPad+ çok işlevsel olsa da ekran kalitesinin düşüşü fazlasıyla hissediliyor.

Asus ZenBook Duo teknik özellikleri