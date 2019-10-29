Dizüstü Bilgisayar
Çift 4K ekranlı laptop! | Asus ZenBook Pro Duo incelemesi
Asus ZenBook Pro Duo gelecekten gelen tasarımı ve biri OLED diğeri LCD olan iki ayrı 4K çözünürlüğünde ekranı ile geliyor. Bu videomuzda konuğumuz olan ZenBook Pro Duo detayları videomuzda!
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Asus markasının şu anda piyasadaki en iyi ve en özel bilgisayarı olarak kabul edebileceğimiz ZenBook Pro Duo modeli, ilk aşamada dokunmatik yüzeyi (trackpad) aynı zamanda numerik klavye olarak kullanması ile başladı. Aradan geçen zaman ile ScreenPad adında bir teknolojiyi geliştiren Asus muhendisleri bu bölgeyi ikinci bir ekran olarak kullandı.
Şimdi ise Apple’ın TouchBar teknolojisini doruk noktasına getiren Asus, ScreenPad+ adını verdiği ekranı ile tam manasıyla dizüstü bilgisayarlara ikinci bir ekran deneyimi ekliyor.
Bu ikinci ekranı ile aynı zamanda ScreenPad özellikleri ile efektif bir kullanım sunan ZenBook Pro Duo, bizdeki modelinde Intel Core i7 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile güçlendirmiş.
Photoshop, Premiere Pro, AutoCAD gibi birçok uygulamada çift ekran kullanımının kolaylıklarını alabileceğiniz cihazın ofiste çok farklı senaryo kullanımları da oldu. Bu videomuzda ise ürünün detaylarını görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Asus ZenBook Pro Duo özellikleri;
- Intel Core i7-9750H işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı
- 15.6” OLED 4K 3840 x 2160 16:9 ana ekran
- 14″ LCD 3840X1100 32:9 ScreenPad+ ekranı
- 32 GB DDR4 2666MHz RAM
- 512 GB PCIe Gen3 x2 SSD
- WiFi 6 (802.11ax) desteği
- Harman Kardon ses sistemi
Dizüstü Bilgisayar
GTX 1650 ile oyun keyfi! | Casper Excalibur G770 incelemesi
Casper Excalibur G770 incelemesi ile karşınızdayız. Casper’ın oyuncu ürünleri olan Excalibur’un fiyat performans odaklı modeli G770 ile beraberiz.
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Casper’ın internet sitesinden konfigüre edebileceğiniz ve birçok donanım bileşenlerini kendi isteğinize ve bütçenize göre düzenleyebileceğiniz Excalibur G770 modelinde bizim incelediğimiz versiyonun detaylarını aşağıda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Casper Excalibur G770 (G770.9750-DHH0A)
- 15,6 inç FHD 60 Hz IPS
- Intel Core i7 9750H
- Nvidia GeForce GTX 1650
- 32 GB DDR4 RAM
- 512 GB M2 SSD + 512 GB SSD depolama
Dizüstü Bilgisayar
Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi
Asus ZenBook 14 (UX434F) modeli incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un farklı teknolojisi olan ScreenPad’e sahip olan ZenBook 14, ikinci ekranında büyük kolaylıklar sunmayı başarıyor.
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Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi
Dünyanın en küçük 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan ZenBook 14, 2017 modeline göre %13 daha küçük boyutta geliyor. 1,09 kg ağırlığıyla beraber rahat taşınabilir yapıda olan ZenBook 14, şık bir tasarıma sahip.
14 inç Full HD LED ekranında Nano Edge teknolojisiyle %92 ekran-boyut oranı yakanmış cihazda 2,9 mm çerçeve inceliği bulunuyor. Ekranda %100 sRGB desteği ve 178 derecelik görüş alanı da cihazın artılarından.
Intel Core i7-8565U işlemci, Nvidia GeForce MX250 ekran kartı, 16 GB bellek ve 1 TB PCIe depolama ile birçok işinizi rahatlıkla halledebileceğiniz ZenBook 14 modeli Harman Kardon destekli ses sistemi içeriyor. Bağlantı tarafında ise BT 5.0 ve 802.11ac desteği sunuyor.
Detaylarını videoda görebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
BİM’de 1799 TL’ye satılan laptop’u aldık, size hediye ediyoruz!
Yarışmaya katılım linki: https://www.instagram.com/p/B2luFm-lvls/
BİM’de 1799 TL‘ye satılan HP 15-rb013nt model isimli dizüstü bilgisayarını inceliyoruz ve size hediye ediyoruz. Yarışmaya katılmak için @HWPtr Instagram hesabını takip etmeniz ve ilgili gönderiyi beğenerek bir yorum bırakmanız yeterli. Hediyenin kazananı Instagram sayfamızda 23 Eylül Pazartesi günü canlı yayında belirlenecektir.
HP 15-rb013nt neler sunuyor?
Aynı modelin internetteki fiyatlarına baktığımızda 2099 TL ile 2400 TL arasında değişen fiyatlar görüyoruz. Yani BİM’in sunmuş olduğu fiyat, internete göre avantajlı.
Mat siyah renkli ve dokulu bir plastik malzeme kullanan model, 1.9 kg ağırlığında. Ürünün sol tarafında ethernet, HDMI, iki adet USB 2.0 yuvası, sağ tarafında ise kart okuyucu ve bir adet USB 2.0 girişleri bulunuyor. Modelin klavyesi numerik tuşlarla birlikte tam teşekküllü ve oldukça rahat. Touchpad deneyimi ise fena olmamasına karşın, ürünü bir fare ile kullanmak daha mantıklı olacaktır.
15.6 inç boyutlu ekranda LED panel ve 1366 x 768 çözünürlük kullanılmış. Tahmin edebileceğiniz üzere uygun fiyatlı bir model olduğundan panel çok kaliteli değil.
Donanım bileşenleri tarafında cihazın kalbinde AMD A9-9420 işlemci, 4 GB RAM ve 256 GB SSD yer alıyor. Bu bilgisayar giriş seviyesindeki donanım bileşenleriyle Word, Excel gibi ofis programlarını kullanma, internette gezinme, 4K veya 1080p film izleme gibi kullanımlar için uygun. Cihazın donanım tarafındaki en büyük problemi 4 GB RAM kapasitesinin yetersiz kalması. Eğer cihazı satın almayı düşünüyorsanız, RAM’i 8 GB’a yükseltmek performansı önemli derecede arttıracaktır. Zira üründe SSD depolama olması hem açılış süresi hem de diğer noktalarda uygun fiyatına rağmen avantaj sağlıyor.