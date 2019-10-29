Çift 4K ekranlı laptop! | Asus ZenBook Pro Duo incelemesi

Asus ZenBook Pro Duo gelecekten gelen tasarımı ve biri OLED diğeri LCD olan iki ayrı 4K çözünürlüğünde ekranı ile geliyor. Bu videomuzda konuğumuz olan ZenBook Pro Duo detayları videomuzda!

İlginizi çekebilir; HWP ofisi çift ekranlı ASUS ZenBook Pro Duo kullandı!

Asus markasının şu anda piyasadaki en iyi ve en özel bilgisayarı olarak kabul edebileceğimiz ZenBook Pro Duo modeli, ilk aşamada dokunmatik yüzeyi (trackpad) aynı zamanda numerik klavye olarak kullanması ile başladı. Aradan geçen zaman ile ScreenPad adında bir teknolojiyi geliştiren Asus muhendisleri bu bölgeyi ikinci bir ekran olarak kullandı.

Şimdi ise Apple’ın TouchBar teknolojisini doruk noktasına getiren Asus, ScreenPad+ adını verdiği ekranı ile tam manasıyla dizüstü bilgisayarlara ikinci bir ekran deneyimi ekliyor.

Bu ikinci ekranı ile aynı zamanda ScreenPad özellikleri ile efektif bir kullanım sunan ZenBook Pro Duo, bizdeki modelinde Intel Core i7 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile güçlendirmiş.

Photoshop, Premiere Pro, AutoCAD gibi birçok uygulamada çift ekran kullanımının kolaylıklarını alabileceğiniz cihazın ofiste çok farklı senaryo kullanımları da oldu. Bu videomuzda ise ürünün detaylarını görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Asus ZenBook Pro Duo özellikleri;