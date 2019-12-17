İnceleme
Uygun fiyatta hangisi iyi? Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırma videomuzda, uygun fiyatta karşı karşıya gelen iki GPU’yu karşılaştırdık. Eğer uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar almak istiyorsanız, karşınıza hem Radeon Vega 10 dahili GPU’lu hem de MX230 kullanan Intel işlemcili modeller çıkıyor. Peki hangisi işlem ve GPU performansında daha iyi? Bu sorunun cevabı videomuzda!
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırması
Bu karşılaştırma için ofisimize gelen iki inceleme ürününü kullandık. Bunlardan bir tanesi Lenovo S145-15API diğeri de Casper Nirvana S500 modeli.
Lenovo’da AMD Ryzen 7 3700U işlemciyle birlikte Radeon Vega 10 dahili grafik birimi yer alıyor. Casper tarafında ise Intel Core i7 8565U işlemci ile birlikte Nvidia MX230 harici grafik kartı karşımıza çıkıyor.
Sentetik test sonuçları
Cinebench R15 testinde Casper modeli 507 puan alırken, Lenovo‘nun 680 puan aldığını gördük. Bir başka deyişle AMD’nin bu işlemcisi, Intel’e göre %34 daha yüksek işlem performansı gösterdi.
GPU üzerine önemli bir test olan 3D Mark Time Spy testinde, AMD tarafı 901, Nvidia tarafı ise 879 puan aldı. Yani %2.5 oranında AMD’nin daha iyi skor aldığını gördük. Genel PC performansı anlamında PC Mark 10 testini gerçekleştirdik. AMD tarafı 3744 skorunu alırken, Intel ve Nvidia ikilisi buradan 3244 puan aldı. Yani AMD’nin %15 oranında daha iyi skor aldığını gördük.
Konu oyunlara geldiğinde ise CS:GO, GTA 5, Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda, birebir aynı çözünürlük ve grafik ayarlarında her iki dizüstü bilgisayarını da test ettik. Öncelikle her ne kadar iki dizüstü bilgisayar da “oyuncu” ürünü olmasa da, belli başlı oyunlar grafik kalitelerini düşürerek oynanabiliyor. FPS karşılaştırmasında ise Nvidia’nın oyunlara göre değişse de 10-20 FPS’e varan daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. Bu noktada AMD’nin de dahili GPU ile bu noktalara kadar gelebilmiş olması gayet başarılı.
Donanım
TRX40 AORUS Xtreme | Sanat eseri gibi anakart!
TRX40 AORUS Xtreme AMD’nin yeni nesil Threadripper işlemcileri için geliştirilen özel bir kart olarak ofisimize geldi.
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AMD TRX40 yonga setini kullanan ve 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri için özel olarak geliştirilen TRX40 AORUS XTREME, piyasada bulabileceğiniz en donanımlı TRX40 anakartlardan biri konumunda. Kurulabilecek en güçlü masaüstü sistemleri için geliştirilen 3. Nesil Threadripper işlemciler, 24 çekirdek 48 izlekli Threadripper 3960X ve 32 çekirdek 64 izlek sunan Threadripper 3970X modelleri ile geliyor. Bu en güçlü masaüstü sistemi için ise en donanımlı Aorus anakartını görmekteyiz.
Soğuk mu soğuk anakart
TRX40 AORUS XTREME, 16 + 3 yapıdaki dijital VRM güç beslemesi ile yeni Threadripper işlemcileri tam performansta çalıştırabiliyor. Aynı zamanda bu güçlü sistemin soğuması için özellikle çalışmalar yürüten Gigabyte mühendisleri, termal dizayn noktasında ders niteliğinde bir anakart üretmeyi başarmış.
Arka tarafında nanı karbon bir plaka kullanılan TRX40 AORUS XTREME modelinin ön yüzünün tamamında ise alüminyum bloklar dikkat çekiyor. 8 mm kalınlığında ısı boruları ve havalandırma yapraklarıyla etkili bir soğutma sağlayan üründe 3 kat genişletilmiş PCIe 4.0 destekli M.2 yuvaları da özel bir koruma ile serin kalması sağlanıyor. TRX40 yonga setini özel bir fan ve bloklar ile korunduğunu da görmekteyiz. Aynı zamanda bu blokların altında bulunan termal pedler de ısı geçişlerini kolaylaştırarak ısıdan kaynaklı sorunların hiç yaşanmamasını sağlayabiliyor.
Bol bol bağlantı sunan TRX40 AORUS Xtreme
Bu sayede 32 dereceye varan bir daha soğuk çalışma imkanı sunan Gigabyte, en büyük kozu olan serin çalışabilme konusunda TRX40 Aorus Extreme ile deyim yerinde ise bir başyapıt ortaya koymuş.
Bağlantı tarafına gelecek olursak üzerinde tamamı USB 3.2 arayüzüne sahip 7 Tip A, 1 adet de Tip C portu sunan kartta aynı zamanda 2 adet 10 Gbit hız destekleyen RJ45 lan girişleri bulunuyor. Sunucu sınıfı Intel X550-AT2 modemini kullanan anakartta 2.4 Gbit hızına çıkabilen yeni nesil Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.0 arayüzü destekleniyor.
Bu kadar üst seviye ve profesyonel bir anakartta sese de önem veren Gigabyte tarafı, Realtek ALC1220-VB kodeği, ESS SABRE 9218 dijitalden analoğa dönüştürücü ve odyofili sınıfı kapasitörler kullanıyor. Ses jak bağlantılarını da altın kaplama olarak hazırlanan bu modelde ses konusunda da en iddialı sonuçları sunabiliyor. TRX40 AORUS XTREME aynı zamanda DTS:X Ultra desteğiyle 3 boyutlu çevresel ses desteği de sağlıyor.
Güçlü ve dayanıklı
Bu kadar özelliğin yanı sıra güçlü bir kart da ortaya koyan Gigabyte, ultra dayanıklı PCIe korumaları, daha dayanıklı ve esnemeyen bir PCB tasarımı, ATX pinlerinin ise çok daha sağlam olması şeklinde ayarlanmış.
Anakart üzerindeki bağlantı tarafında da oldukça dolu dolu hazırlanan TRX40 AORUS XTREME modeli 24 pinlik ana ATX güç bağlantısının yanı sıra 2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ile geliyor. 4 adet RGB LED bağlantısı, 10 x SATA 6Gb/s bağlantı ve 4 adet M.2 ssd bağlantısı gibi detaylar ile gelen kartta 1 adet USB 3.2 Tip C, 2 adet USB 3.2 ve 1 adet de USB 2.0 bağlantı girişleri yer alıyor.
Üzerinde yer alan 4 adet M.2 bağlantısının yetmemesi durumunda özel soğutma sistemine sahip AORUS Gen4 Adaptor’ünü kullanabileceğiniz kartta böylece toplamda 8 adet PCIe 4.0 arayüzünü kullanabilen M.2 SSD bağlantısına çıkabilirsiniz.
Sonuç olarak TRX40 AORUS XTREME, AMD’nin 3. nesil ve dünyanın en güçlü Threadripper işlemcilerine yakışacak PCIe 4.0 başta olmak üzere tüm yeni nesil teknolojilerin ve geliştirmelerin derlendiği tam manasıyla kusursuz bir anakart modeli olarak hazırlanmış. Hız aşırtma işlemlerini gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz model olarak karşımıza çıkıyor.
Aksesuar
Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi | Rakiplerine göre performansı nasıl?
Samsung Galaxy Watch Active 2 inceleme videomuzda, Active akıllı saat ailesinin geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni modeline yakından bakıyoruz.
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Bu sene düzenlenmiş olan IFA 2019 teknoloji fuarında karşımıza çıkan cihaz, önceki nesile oranla büyük çapta değişiklikler ve geliştirmeleri içerisinde barındırıyor.
Samsung Galaxy Watch Active 2 dizaynı
Giyilebilir akıllı cihazın iki versiyonu mevcut. Önceki nesil Active cihazına oranla, daha büyük ekranla çıkan cihazın 40mm versiyonu 1.2 inç boyutlarına sahipken, 44mm versiyonun 1.4 inç genişliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ana hatlarıyla modern dizayn çizgisinde oldukça şık duran modeli isterseniz alüminyum versiyonunu isterseniz de paslanmaz çelik versiyonunu tercih edebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Watch Active 2 teknik özellikleri
Cihazda, Super AMOLED kapasitif bir panel tercih edilmiş. Bu panel 16 milyon renk sunabiliyor. Oldukça da canlı renklere sahip gerçekçi bir saat deneyimi sunduğunu belirtmek istiyorum. Yonga seti, 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş Samsung’un akıllı saatleri için geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren Galaxy Watch ailesi ile kullanmaya başladığı Exynos 9110 mevcut. Bu yonga setinin içerisine 1.15 GHz hızlarında çalışan Cortex A53 çekirdekleri dahil edilmiş. Ekran kartı bölümünde ise Mali-T720’yi görüyoruz.
Akıllı saatin bataryası kaç gün gidiyor?
Batarya tarafında, 40mm saat, ekran boyutları neticesinde 247 mAh bir kapasiteyle gelirken 44mm’lik versiyon 340 mili amper bölü saat kapasitesine sahip. Serinin ilk modelinde 1 gün giden batarya yeni nesil modelle 2 güne kadar çekilebilmiş. Maalesef ki her zaman açık ekran modunu açarsanız 1 günden çok daha kısa sürelere bu rakam düşüyor. Bu da cihazı zayıf kılan en önemli detaylardan biri. Günlük olarak aşırı bildirim alan bir insan değilseniz pil seviyeniz azaldığında yazılım üzerindeki pil tasarruf modunu açarak bu süreyi kotarabiliyorsunuz.
Galaxy Watch Active 2’nin fiyatı!
Cihaz şu anda Altın, Gümüş ve Mat Siyah renk seçenekleriyle aliminyum modelinin 40mm versiyonu 1600 TL, 44mm versiyonu 1700TL fiyat etiketiyle bulunabilirken Paslanmaz Çelik versiyonun 2299 TL ile Samsung’un resmi sitesinden satın alabiliyorsunuz
Dizüstü Bilgisayar
RTX 2080’li yerli laptop! Casper Excalibur G900 inceleme
Casper Excalibur G900 (G900.9750-D780A) incelemesi ile karşınızdayız. Piyasanın en güçlü yerli bilgisayarlarından biri konumunda olan G900, Intel Core i7 9750H ve Nvidia GeForce RTX 2080 ile geliyor.
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Casper Excalibur G900 özellikleri
G900, sunduğu özellikler ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Konfigüratör üzerinden dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz G900’ün bize gelen versiyonu ise oldukça dolu dolu.
Kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı bulunan cihazda 32 GB DDR4 2666 Mhz bellek 1 TB + 1 TB olacak şekilde 2 TB M.2 SSD depolama alanı yer alıyor.
15,6 inç Full HD IPS bir ekrana sahip olan Casper Excalibur G900, 144 Hz tazeleme hızı ve 5 ms gecikme sunuyor. Kenarlarda 4,7 mm bir incelik sunan laptop bu sayede rahat bir kullanım vadediyor.
Dolby Audio destekli 2 adet 2 Watt değerinde hoparlörler ile yeterli bir deneyim sağlayan cihaz, RGB destekli klavyesiyle ve ön aydınlatmalarıyla da RGB severler için dikkat çekici konumda.
Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 desteği ile güncel bağlantılarda sorunsuz çalışan Excalibur G900, HDMI, Mini Display Port ve Tip-C bağlantılarına ve en önemlisi RJ45 LAN desteğine de sahip. Böylece daha iyi bir ekrana aktarım yapabilir, LAN ile de daha stabil bir bağlantı alabilirsiniz.
Casper Excalibur G900 teknik özellikleri
- 15,6 inç FHD IPS 144 Hz 5 ms ekran (178″ görüş açısı)
- Intel Core i7 9750H işlemci
- Nvidia GeForce RTX 2080 MaxQ ekran kartı
- 32 GB DDR4 2666 Mhz
- 1 TB + 1 TB M.2 SSD (1.8GB/s okuma yazma)
- 2W x 2 Stereo Speaker (Dolby Audio)
- 1 MP HD 720p kamera