Asus Yapay Zeka kartlarını duyurdu!

Harici SSD seçimi, laptoplarında yüksek veri transfer hızlarına erişmek isteyen ancak uygun portları bulunmayan veya cihazlarının içini açmak istemeyen kullanıcılar için çok önemli. Harici SSD’ler USB 3.2, Type C ve Thunderbolt gibi bağlantı teknolojileri sayesinde verilerimizi dahili sürücülere oranla daha hızlı bir şekilde transfer etmemize olanak sağlıyor.

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Harici SSD seçerken dikkat edilmesi gereken temek noktalar şu şekilde sıralanabilir:

Depolama Alanı

Harici SSD’ler, harici mekanik disklere göre daha az depolama kapasitesini daha fazla fiyata sunuyorlar. Bu da demek oluyor ki: Harici SSD’lerin hızını istiyorsak, veri depolama kapasitesinden ve cebimizden fedakarlık etmemiz gerekecek.

Samsung’un bellek hücreleri katmanlarını üst üste yerleştirmeye olanak sağlayan NAND ve V-NAND teknolojileri sayesinde SSD’lerin kapasiteleri arttırılabildi. Aynı büyüklükteki alanda daha fazla veri depolama kapasitesi sunan, daha hızlı ve daha uygun fiyatlı SSD’ler üretilebildi.

Boyut

3d V-NAND teknolojisi çok küçük ve yüksek kapasiteli sürücülerin üretilmesini sağladı. 2015 yılında piyasaya çıkan Samsung T1 modeli harici SSD, bir kartvizitten daha küçük ve sadece 30 gram ağırlığındaydı.

Hız

Samsung T7 modeli harici SSD 1000mb/sn sıralı okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. Harici SSD’ler bu hızlarla, üst düzey M2 SSD’lerin gerisinde kalsalar da gayet tatmin ediciler.

Harici SSD Veri güvenliği

Harici SSD’ler tüm bu avantajlarının yanında ciddi bir dezavantaja sahipler. Boyutları dolayısıyla kolaylıkla kaybediliyorlar.

Ancak, günümüzün harici SSD’leri şifreleme ve parmak izi okuyucu gibi yüksek güvenlik özellikleri ile birlikte geliyorlar. Bu da veri güvenliği açısından rahatlatıcı bir durum