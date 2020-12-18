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Asus Yapay Zeka kartlarını duyurdu!
ASUS, dünyanın ilk PCI Express 3.0 destekli yapay zeka iyileştirme kartlarını duyurdu.
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Asus Yapay Zeka Kartlarının Özellikleri Neler ?
İki farklı model olarak karşımıza çıkan Asus yapay zeka kartları, saniyede 64 teraflopa varan işlem gücünün yanı sıra kullanım kolaylığı ile de öne çıkıyor. Asus’un yeni kartlarının fiyatı şu anda bilinmiyor.
Bilgisayar sektörünün dev firması sektöre yeni bir ilk kazandırarak PCI Express 3.0 yapay zeka hızlandırıcı kartlarını tanıttı. Birbirinin aynısı tasarıma sahip olan CRL-g18u-P3DF ve CRL-g116u-p3df isimli 2 model geliştiren Asus, CRL-G18U-P3DF modelinin 36 watt’lık bir güç tüketimiyle saniyede 32 teraflop işleyebilegini belirtti. Daha fazlasını isteyenler için ise CRL-G116U-P3DF, 52 watt güç tükeken ve saniyedeki işlem kapasitesi 64 teraflop seviyesine çıkan kart tanıtıldı. Her iki kartta bilgisayarın PCI Express 3.0 girişine takıldığında çalışma yeteneğine sahip. Özel olarak tasarlanmış Google Edge TPU tarafından desteklenen kartların, yalnızca yapay zeka için algoritmaları ve uygulamalarına odaklanarak çalışacağı belirtildi.Asus yapay zeka kartlarının güç tüketimini ve sistem verimliliğini önemli ölçüde arttırdığı belirtti .
Yapay zeka her ne kadar bizim dünyamızda işgücünü azaltsada, bilgisayarlar için işgücünün yüksek olduğu bir sektör. Güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyan komplex yapay zeka alanı için bu kartlar bir kolay çözüm önerisi olabilir. Yüksek işlem sayısının yüksek ısı cıkardığını gözardı etmeyen dev firma yapay zeka sistemlerinin ürettiği yüksek ısıyı hızlı bir şekilde sistemden uzaklatırmak içinde bu kartların kullanılabileceğini belirtti . Asus’un yapay zeka için bir devrim niteliğinde olabilecek artlarının fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.
Apple
Apple TV, Google TV ile Chromecast’lere geliyor
Görünüşe göre 2020 bitimine yaklaştıkça Apple ve Google da birbirine yaklaşıyor. Apple Music‘in bu ayın başlarında Google’ın akıllı hoparlörlerinde ve ekranlarında kullanılabileceğini duyurduktan sonra, iki şirket bir kez daha birlikte hareket ediyor. Apple TV uygulaması, önümüzdeki yılın başlarında Google TV’li Chromecast’lerde sunulacak ve daha fazla Android TV OS cihazı listeye eklenecek.
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Apple Tv ve Google Tv aynı platformda!
Bu entegrasyon hem Apple hem de Google için oldukça faydalı. Google, duyurusunda söylediği gibi Chromecast’in artık “tüm önemli video aboneliklerine sahip tek akış cihazlarından biri” olduğunu iddia ediyor. Bu arada, AppleTV + hizmeti eskisinden çok daha geniş bir kitleye sunulacak. AppleTV uygulamasının bundan önce zaten Roku ve Fire TV’ler tarafından desteklendiğini ve bu yılın başlarında PlayStation’a geldiğini belirtmekte fayda var.
Google’ın Chromecast için yeni işletim sisteminin hâlâ iyileştirilmesi gerekiyor. Platformların birbiri ile entegre oluşunda hala bazı problemler mevcut. İki platformun ortak çalışmasının ne kadar iyi çalışacağını görmek için söz konusu uygulamaların Android TV tabanlı platformda yayınlanmasını beklememiz gerekecek, ancak Google şimdilik en azından “Apple Originals’ı cihazınızda görebileceksiniz” sözünü veriyor. Arama sonuçlarına göre kişiselleştirilmiş sonuçlar her kullanıcıya özel sunulacak. Muhtemelen, Google TV asistanı, izlemek için bir şey aradığınızda, aradığınız içeriğe yönelik AppleTV’deki benzer şovları da bulacaktır.
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Harici SSD seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Harici SSD seçimi, laptoplarında yüksek veri transfer hızlarına erişmek isteyen ancak uygun portları bulunmayan veya cihazlarının içini açmak istemeyen kullanıcılar için çok önemli. Harici SSD’ler USB 3.2, Type C ve Thunderbolt gibi bağlantı teknolojileri sayesinde verilerimizi dahili sürücülere oranla daha hızlı bir şekilde transfer etmemize olanak sağlıyor.
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Harici SSD seçerken dikkat edilmesi gereken temek noktalar şu şekilde sıralanabilir:
Depolama Alanı
Harici SSD’ler, harici mekanik disklere göre daha az depolama kapasitesini daha fazla fiyata sunuyorlar. Bu da demek oluyor ki: Harici SSD’lerin hızını istiyorsak, veri depolama kapasitesinden ve cebimizden fedakarlık etmemiz gerekecek.
Samsung’un bellek hücreleri katmanlarını üst üste yerleştirmeye olanak sağlayan NAND ve V-NAND teknolojileri sayesinde SSD’lerin kapasiteleri arttırılabildi. Aynı büyüklükteki alanda daha fazla veri depolama kapasitesi sunan, daha hızlı ve daha uygun fiyatlı SSD’ler üretilebildi.
Boyut
3d V-NAND teknolojisi çok küçük ve yüksek kapasiteli sürücülerin üretilmesini sağladı. 2015 yılında piyasaya çıkan Samsung T1 modeli harici SSD, bir kartvizitten daha küçük ve sadece 30 gram ağırlığındaydı.
Hız
Samsung T7 modeli harici SSD 1000mb/sn sıralı okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. Harici SSD’ler bu hızlarla, üst düzey M2 SSD’lerin gerisinde kalsalar da gayet tatmin ediciler.
Harici SSD Veri güvenliği
Harici SSD’ler tüm bu avantajlarının yanında ciddi bir dezavantaja sahipler. Boyutları dolayısıyla kolaylıkla kaybediliyorlar.
Ancak, günümüzün harici SSD’leri şifreleme ve parmak izi okuyucu gibi yüksek güvenlik özellikleri ile birlikte geliyorlar. Bu da veri güvenliği açısından rahatlatıcı bir durum
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Ekran kartlarındaki stok problemi devam edecek gibi
Ekran kartlarındaki stok problemi GDDR6 belleklerin tedarikindeki aksaklıklardan kaynaklanıyor. AMD’nin Radeon RX 6000 ve Nvidia’nın RTX 3000 serisi ekran kartlarının piyasaya arzlarında ciddi sorunlar var. iki marka da bu durumdan oldukça etkilendi. Kısacası oyuncular ve profesyoneller RX 6000 ve RTX 3000 serisi kartlara Şubat 2021’e kadar ulaşmakta zorlanacak.
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Ekran kartlarındaki stok problemi hangi kartları etkileyecek
Nvidia’nın RTX 3070 ve RTX 3060 Ti kartları, AMD’nin ise RX 6000 serisi kartları GDDR6 belleğe sahipler. Nvidia RTX 3080 ve RTX 3090 kartlar ise GDDR6X bellekle geliyorlar. Bu sayede, bu iki kart için stok problemi daha az yaşanabilir.
Ayrıca ekran kartı tedarikinin, COVID-19 aşısının dünya geneline dağıtımı sürecinden etkilenerek bir miktar daha gecikmesi olası görünüyor. Nvidia CFO’su Colette Kress, arz sorununun devam etmesini beklediklerini. Tedarik problemlerinin beklentilerinin ötesine geçtiğini ve 2021’in ilk çeyreği boyunca tedarik meselesi üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini; talebin, oyun piyasası için 4. çeyrekte arzı geçeceğine inandıklarını belirtti.
Radeon RX 6000 serisi kartlarda da stok problemi yaşanıyor. Ancak AMD bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.
Bu gecikmelere rağmen hem AMD’nin hem de Nvidia’nın ocak ayındaki sanal CES konferansında yeni GPU’lar duyurması bekleniyor. AMD’nin RX 6700’ü, Nvidia’nın ise RTX 3060’ı duyurması olası görünüyor
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