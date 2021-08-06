Akıllı Telefonlar
OPPO Telefonlarda RAM Genişletme Nasıl Yapılır?
Bir telefonu telefon yapan birçok unsur vardır. Bunlardan bazıları; erkan, kamera, kasa, batarya, işlemci ve RAM. RAM, telefonun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan ana unsurlardan bir tanesidir.
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LPDDR4, LPDDR4X ve LPDDR5 gibi farklı segmente göre farklı mimariye sahip olabilen bu RAM’ler zaman zaman telefonda yaptığınız işlemlere göre yetersiz kalabiliyor. Örneğin arka planda çok fazla uygulama açık bıraktığınızda tekrardan bir uygulamaya dönmek istediğinizde o uygulama hazırda bekletilemeyebiliyor ve tekrardan başlatılıyor. Bu da günlük hayattaki kullanımlarımızı olumsuz olarak etkileyebiliyor. Özellikle aynı anda yüksek işlem ve grafik gücü gerektiren oyunları oynarken başka bir iş ile meşgul olmanız gereken bir durum varsa o işi bitirip oyuna dönerken hafızasında tutma işlevini kimi telefon yerine getiremiyor.
OPPO ColorOS 11.1 güncellemesi ile beraber akıllı telefonlarına bir yenilik getirdi. RAM Genişletme sayesinde (telefon modeline göre değişebilir) artık telefonların depolama kısmından belirli bir kapasiteyi RAM’e dahil edebiliyorsunuz. Fiziki olarak değil de sanal olarak bunu gerçekleştirebilen OPPO telefonlar özellikle multitasking (çoklu uygulama seçimi) yaparken depolamadan aldığı sanal belleği devreye sokuyor ve daha rahat ve akışkan bir deneyim sizlere sunuyor.
Şimdilik belirli OPPO telefonların ( Reno5, Reno5 Lite, A74) bu yeni özelliği desteklediğini hatırlatalım. İleriki günlerde mevcut OPPO telefonlara ve gelecekte tanıtılacak diğer telefonların da da bu özelliğin olacağını da söyleyebiliriz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Temmuz ayında satış adetlerinde ilk kez dünya genelinde 1 numaraya yükseldi!
Xiaomi’nin son dönemlerde artan başarı grafiğiyle ilgili şuana kadar birçok farklı istatistik yayınlandı. Bu araştırmalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de, yaptığı araştırmalar ve ortaya çıkardığı istatistiklerle teknoloji sektörüne yön veren Counterpoint Research’ün yayınladığı yeni araştırma. Bu araştırmada yayınlanan verilere göre Xiaomi, Temmuz ayında dünya genelinde en çok akıllı telefon satmayı başaran üretici oldu.
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Xiaomi’nin başarı grafiği ciddi bir yükseliş trendinde
Counterpoint’in yaptığı araştırmaya göre Xiaomi, 2021 yılının Temmuz ayında Samsung ve Apple’ı satış adetlerinde geçmeyi başararak; şirket tarihinde global bazda ilk defa 1. sıraya yükseldi. Yayınlanan sonuçlara göre Xiaomi tarafında aylık bazda satış adetlerinde, Haziran ayından Temmuz ayına kıyasla %26 oranında artış gerçekleşti. Bu seri yükselişe karşılık Samsung ve Apple’ın düşüş trendine girmesiyle de, Xiaomi 1. sıraya yerleşmiş oldu. Son zamanlarda Xiaomi’nin başarılarından söz ettiğimiz tek pazar, global market de değil. Geçtiğimiz günlerde farklı bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmalara göre şirketin Avrupa pazarında da yılın 2. çeyreğinde Samsung’u geride bırakarak 1 sıraya yükseldiğini görmüştük. Bütün bunlara nazaran Xiaomi’nin, rakiplerinin açıklarını iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
Counterpoint şirketinin Araştırma Direktör’ü pozisyonunda bulunan Tarun Pathak, Xiaomi’nin bu başarısını şu şekilde yorumladı; “Huawei’nin ambargolardan etkilenerek satışlarda ciddi düşüş yaşamaya başlamasının ardından Xiaomi agresif ve hızlı bir şekilde Huawei’nin düşüşünden kaynaklı olan boşluğu doldurmaya başladı. Huawei’nin özellikle güçlü olduğu Çin, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda Xiaomi, Çin ve Avrupa’nın aşılama kampanyaları üstüne pandemi sonrası toparlanma sürecine girmesiyle beraber de satışlarını yükseltti. Fakat tam da bu sırada tedarik zincirinde sorunlar yaşayan Samsung, bu problemlerden kaynaklı olarak satış adetlerinde düşüş yaşadı. Bütün bunlar üst üste gelince de Xiaomi liderlik koltuğuna oturmayı başardı.”
Çin pazarı ve Samsung’un tedarik problemleriyle ilgili konuşan tecrübeli Counterpoint Analistlerinden Varun Mishra, “Çin pazarı aylık bazda %16 büyüme kaydetti. Bu büyüme içinde de en yüksek payı elinde bulunduran marka Xiaomi oldu. Büyüme stratejisi içinde ekonomisi daha küçük olan şehirleri hedef alan Xiaomi, bu bölgelerde Redmi 9, Redmi Note 9 ve Redmi K serilerini ciddi adetlerde satmayı başardı. Tam da bu sırada Vietnam’da yeni bir Covid-19 dalgasının oluşması, Samsung’un Haziran ayındaki üretim rakamlarını negatif etkiledi. Tedarikte problemler yaşamaya başlayan Samsung’un satış adetleri de bu durumdan negatif etkilendi. Güçlü orta segment akıllı telefonlara ve geniş ürün gamına sahip olan Xiaomi de Samsung’un özellikle A serisinden kaynaklı yarattığı bu boşluğu başarılı bir şekilde değerlendirdi. Bütün bu unsurların bir araya gelmesi de Xiaomi’nin 1. sıradaki yerini almasını sağladı” dedi.
Bundan sonra ne olacak
Eğer Vietnam’da işler kötüye giderse veya kötüye gitmeye devam ederse hiç şüphe yok ki Samsung da bu durumdan etkilenmeye devam edecek. Hatta bu süre zarfında Xiaomi tarafının, Samsung’un elini boş bıraktığı segmentte agresif bir pazarlama ve geniş ürün çeşidi sağlamaya devam etmesi; Xiaomi’nin Samsung’dan daha da fazla pay çalmasıyla sonuçlanacak gibi gözüküyor. Fakat eğer Vietnam’da işler düzelirse ve Samsung yeniden toparlanmaya başlarsa, Samsung’un Xiaomi’ye kaptırdığı koltuğu geri alması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Avrupa’da 2021 yılı 2. çeyrekte Samsung’u geride bırakarak 1. sıraya yükseldi!
Avrupa, şimdiye kadar hep Samsung’un kalesi olarak varsaydığımız kıta konumundaydı. Samsung’un elinin en güçlü olduğu pazar olan Avrupa’da Xiaomi, Strategy Analytics’in yayınladığı verilere göre şaşırtıcı bir sonuçla Samsung’dan bu birinciliği almayı başardı. Bu başarı, Xiaomi tarihinde bir ilk olarak da kayıtlara geçmiş oldu.
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Xiaomi, bütün dünyadaki hızlı yükselişine devam ediyor
Xiaomi’nin akıllı telefon sektöründe günden güne büyüdüğünü, daha önceki yazılarımızda da sizlerle paylaşmıştık. Fakat bu sefer durum daha da farklı. Her zaman için Samsung’un kalesi olarak varsaydığımız Avrupa, bu kez akıllı telefon sektöründe Xiaomi’nin 1.’liğine sahne oldu. Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre 2021 yılının 2. çeyreğinde %25.3 pazar payı kapmayı başaran Xiaomi, Avrupa kıtasında 1. sıraya yükseldi. Sayı bazında bakıldığındaysa Xiaomi’nin yaklaşık 13 milyon adet akıllı telefon satmayı başardığını görüyoruz. Peki bu rakamlar Samsung için ne alemde?
Samsung da, hiç de fena olmayan bir pazar payıyla, yani %24’le şuanda Avrupa’da en çok satış yapan 2. akıllı telefon üreticisi konumunda. Satış adetlerindeyse Samsung, yaklaşık 12 milyon adetle, Xiaomi’nin takribi olarak 1 milyon adet gerisinde kaldı.
Xiaomi, bu büyümeyi nasıl sağladı
Aslına bakılırsa bu büyüme, biraz ani bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor. Geçmiş yılların ve geçmiş çeyreklerin satış rakamlarına bakıldığında Xiaomi’nin bu kadar üst düzey bir satış performansı gösteremediğini gözlemliyoruz. Bu birinciliği sağlayan da, işte tam da Xiaomi’nin bu noktadaki hızlı yükselişi oldu. Geçen yıla kıyasla %67 oranında büyüme gösteren Xiaomi, bu ani yükselişle de 1. sıraya doğru ciddi bir yol almış oldu. Üstüne üstlük Samsung’un da satış adetlerinde yaşadığı %7’lik küçülme de işin içine dahil olunca, Xiaomi 1. sıraya yükselmiş oldu. Xiaomi’nin başarısı kadar Samsung’un başarısızlığının da payı olan bu durum, Xiaomi ve Oppo gibi markaların güçlü rakipleri karşısında alttan alta nasıl üstünlük kurma sürecine girdiğini de bizlere gösteriyor.
Xiaomi’nin bu ani yükselişinde hangi ülkelerin katkısı daha büyük
Xiaomi, Avrupa’da alım gücünün nispeten daha az olduğu ve çeşitli ekonomik problemlerin baş gösterdiği Rusya, Ukrayna, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde satışlarını ciddi manada artırmış durumda. Bu noktadan yola çıkarak Xiaomi’nin son çeyrekte çıkardığı alt ve orta segment akıllı telefonların bu gibi ülkelerde ciddi satış rakamları yakaladığını varsayabiliriz.
Listenin 3 sırasında ise Apple bulunuyor. 9.6 milyon adet akıllı telefon satmayı başaran Apple, adetsel bazda Samsung ve Xiaomi’nin çok gerisinde gibi gözükse de; en yakın rakibi olan Oppo’dan ciddi manada sıyrılmayı başarmış durumda. Oppo’nun satış rakamlarına baktığımız zaman da, şirketin 2.8 milyon adetle %5.6 pazar payına sahip olduğunu görüyoruz. Yalnız şu noktaya da dikkat çekelim ki Oppo için satış rakamları ve pazar payı henüz çok ufak seviyelerde gibi gözükse de Oppo da yıllık bazda %180 oranında bir büyüme gösterdi. Ayrıca %1800 oranında büyümeyi başaran realme’yi de hesaba katarsak; BBK Holding tarafı da Samsung ve Apple gibi rakiplerini alaşağı etmek için adeta pusuda bekliyorlar diyebiliriz.
Görünen o ki akıllı telefon sektöründe dengeler yavaş yavaş değişiyor. Samsung’un Avrupa’daki gücünü bir nebze de olsa kaybetmesi, post pandemik dönemde Samsung adına da hiç iyi bir gelişme olarak gözükmüyor. Xiaomi son çeyrekte Avrupa’da 1. sırayı yakalarken öte yandan, aşağıdan gümbür gümbür gelmeye devam eden Oppo ve realme gerçeği mevcut. Bakalım gelecek dönemde daha neler göreceğiz.
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