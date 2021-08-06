OPPO Telefonlarda RAM Genişletme Nasıl Yapılır?

Xiaomi’nin son dönemlerde artan başarı grafiğiyle ilgili şuana kadar birçok farklı istatistik yayınlandı. Bu araştırmalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de, yaptığı araştırmalar ve ortaya çıkardığı istatistiklerle teknoloji sektörüne yön veren Counterpoint Research’ün yayınladığı yeni araştırma. Bu araştırmada yayınlanan verilere göre Xiaomi, Temmuz ayında dünya genelinde en çok akıllı telefon satmayı başaran üretici oldu.

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Xiaomi’nin başarı grafiği ciddi bir yükseliş trendinde

Counterpoint’in yaptığı araştırmaya göre Xiaomi, 2021 yılının Temmuz ayında Samsung ve Apple’ı satış adetlerinde geçmeyi başararak; şirket tarihinde global bazda ilk defa 1. sıraya yükseldi. Yayınlanan sonuçlara göre Xiaomi tarafında aylık bazda satış adetlerinde, Haziran ayından Temmuz ayına kıyasla %26 oranında artış gerçekleşti. Bu seri yükselişe karşılık Samsung ve Apple’ın düşüş trendine girmesiyle de, Xiaomi 1. sıraya yerleşmiş oldu. Son zamanlarda Xiaomi’nin başarılarından söz ettiğimiz tek pazar, global market de değil. Geçtiğimiz günlerde farklı bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmalara göre şirketin Avrupa pazarında da yılın 2. çeyreğinde Samsung’u geride bırakarak 1 sıraya yükseldiğini görmüştük. Bütün bunlara nazaran Xiaomi’nin, rakiplerinin açıklarını iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz.

Counterpoint şirketinin Araştırma Direktör’ü pozisyonunda bulunan Tarun Pathak, Xiaomi’nin bu başarısını şu şekilde yorumladı; “Huawei’nin ambargolardan etkilenerek satışlarda ciddi düşüş yaşamaya başlamasının ardından Xiaomi agresif ve hızlı bir şekilde Huawei’nin düşüşünden kaynaklı olan boşluğu doldurmaya başladı. Huawei’nin özellikle güçlü olduğu Çin, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda Xiaomi, Çin ve Avrupa’nın aşılama kampanyaları üstüne pandemi sonrası toparlanma sürecine girmesiyle beraber de satışlarını yükseltti. Fakat tam da bu sırada tedarik zincirinde sorunlar yaşayan Samsung, bu problemlerden kaynaklı olarak satış adetlerinde düşüş yaşadı. Bütün bunlar üst üste gelince de Xiaomi liderlik koltuğuna oturmayı başardı.”

Çin pazarı ve Samsung’un tedarik problemleriyle ilgili konuşan tecrübeli Counterpoint Analistlerinden Varun Mishra, “Çin pazarı aylık bazda %16 büyüme kaydetti. Bu büyüme içinde de en yüksek payı elinde bulunduran marka Xiaomi oldu. Büyüme stratejisi içinde ekonomisi daha küçük olan şehirleri hedef alan Xiaomi, bu bölgelerde Redmi 9, Redmi Note 9 ve Redmi K serilerini ciddi adetlerde satmayı başardı. Tam da bu sırada Vietnam’da yeni bir Covid-19 dalgasının oluşması, Samsung’un Haziran ayındaki üretim rakamlarını negatif etkiledi. Tedarikte problemler yaşamaya başlayan Samsung’un satış adetleri de bu durumdan negatif etkilendi. Güçlü orta segment akıllı telefonlara ve geniş ürün gamına sahip olan Xiaomi de Samsung’un özellikle A serisinden kaynaklı yarattığı bu boşluğu başarılı bir şekilde değerlendirdi. Bütün bu unsurların bir araya gelmesi de Xiaomi’nin 1. sıradaki yerini almasını sağladı” dedi.

Bundan sonra ne olacak

Eğer Vietnam’da işler kötüye giderse veya kötüye gitmeye devam ederse hiç şüphe yok ki Samsung da bu durumdan etkilenmeye devam edecek. Hatta bu süre zarfında Xiaomi tarafının, Samsung’un elini boş bıraktığı segmentte agresif bir pazarlama ve geniş ürün çeşidi sağlamaya devam etmesi; Xiaomi’nin Samsung’dan daha da fazla pay çalmasıyla sonuçlanacak gibi gözüküyor. Fakat eğer Vietnam’da işler düzelirse ve Samsung yeniden toparlanmaya başlarsa, Samsung’un Xiaomi’ye kaptırdığı koltuğu geri alması bekleniyor.