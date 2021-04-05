ASUS, Wi-Fi 6 destekli ilk oyuncu modemi DSL-AX82U’yu duyurdu

ASUS, ADSL/VDSL modem ile yüksek performanslı Wi-Fi 6 standardını buluşturan, aynı zamanda router olarak da kullanılabilen Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 destekli oyuncu modem/router cihazı DSL-AX82U’yu duyurdu.

Bakmakta fayda var: WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U

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Değişim kampanyasıyla indirimli olarak da satın alınabilen DSL-AX82U, Nisan ayı başı itibarıyla ön sipariş açılmış durumda. Mevcut ASUS modem kullanıcıları, değişim kampanyası kapsamında Wi-Fi 6 desteğine sahip yeni nesil DSL-AX82U modem router cihaza indirimli şekilde sahip olabiliyor.

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Çift bant Wi-Fi 6 desteğine sahip DSL-AX82U, başta mobil oyuncular ve yüksek hızlı ağa sahip olmak isteyen ev kullanıcıları olmak üzere herkese, hem ADSL/VDSL, hem de Fiber/GPON altyapılarının kullanılabildiği ultra hızlı ve sağlam bir ağ bağlantısı kurmak için bir seçenek sunuyor. Üst seviye Broadcom chipset çözümlerini kullanan modem router, hem ADSL/VDSL hem de kablosuz alanda en iyi performansı sunmayı hedefliyor.

DSL-AX82U, 5400 Mbps’e kadar destekleyen yüksek Wi-Fi 6 hızı ve Aura RGB dinamik aydınlatma efektleriyle bezeli yenilikçi tasarımla geliyor. Ebeveyn kontrolü özelliklerine sahip ASUS AiProtection Pro, oyun için kullanılan akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm bağlı cihazlara koruma sağlıyor. Modem ayrıca ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede modem, AiMesh uyumlu diğer ASUS cihazlarla birlikte kullanılabiliyor ve bir düğüm sistemi oluşturulup tüm evi kapsayan bir ağ kurmak mümkün oluyor.

Wi-Fi 6 desteğiyle beraber geliyor

DSL-AX82U, yeni Wi-Fi 6 standardının tüm avantajlarını sunarken, mevcut Wi-Fi cihazlarıyla da tamamen uyumlu çalışıyor. Wi-Fi 6 teknolojisi daha yüksek hız, daha verimli ağ bağlantısı ve daha geniş menzilin yanı sıra bağlı cihazların pil ömrünü de geliştiriyor. Cihazdaki Wi-Fi 6 teknolojisi 160 MHz kanallarını kullanarak 5400 Mbps’e ulaşan hızlar sunuyor. Wi-Fi 6, OFDMA teknolojisi ile MU-MIMO özelliğini bir araya getiriyor. Böylece, birden fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağ kapasitesi ve verimliliği artıyor, Wi-Fi sinyal menzili genişliyor ve daha iyi kapsama alanı elde ediliyor. Bunun sonucunda daha az Wi-Fi ölü noktası oluşuyor ve tüm cihazlara daha hızlı ve daha güvenilir Wi-Fi bağlantısı sunuluyor. Evin tamamında kaç adet cihaz bağlı olursa olsun kullanıcılar oyun keyiflerinin diğer cihazlardaki dosya indirme veya yayın izleme gibi işlemlerden etkilenmeyeceğinden emin olabiliyor. Wi-Fi 6’da bulunan Target Wake Time özelliği ise mobil cihazların ve IoT aygıtlarının güç tüketimini azaltarak oyunlar için daha uzun pil ömrü sunuyor.

Oyuncular için tasarlandı

DSL-AX82U, kullanıcıların oyunları kolayca hızlandırmasını sağlayan özelliklerle donatıldı. Ücretsiz ve kullanımı kolay ASUS Router uygulamasına Mobil Oyun Modu eklendi. Tek dokunuşla mobil oyunları hızlandırma imkânı sunan bu özellik, ASUS Router uygulamasının çalıştığı cihazın tüm trafiğine otomatik olarak öncelik veriyor ve mümkün olan en iyi oyun deneyimini yaşatıyor. Ayrıca mobil cihazlar, daha boş olan 5 GHz bandında daha yüksek hızlardan yararlanabiliyor.

Kullanıcılar router’ın çevrim içi denetim panelindeki Gear Accelerator işlevini kullanarak istedikleri cihaza da öncelik verebiliyor. Open NAT özelliğinin sunduğu üç adımlı kolay yapılandırma işlemiyle port yönlendirme kolaylaşırken, Adaptive QoS de oyunlar dahil olmak üzere farklı uygulamaların trafiğine öncelik verecek şekilde ayarlanabiliyor. Böylece ağda darboğazlar geçmişte kalıyor.

Etkileyici oyun stiliyle güvenli ve çok yönlü

Yeni ASUS modem iddialı hatları ve oyunlardan ilham alan ayrıntılarıyla dikkat çekici tasarıma sahip. Fütüristik bir estetikle donatılan DSL-AX82U’nun ön kısmı boyunca uzanan pencereli kısımda Aura RGB aydınlatma sistemi yer alıyor. Kullanıcılar gökkuşağı efekti gibi tamamen renkli dinamik desen alternatifleri arasından istediğini seçip dilediği renklerle kullanabiliyor. Ayrıca, daha sakin bir etki için sabit bir desen de tercih edilebiliyor.

DSL-AX82U, güvenlik için en yeni WPA3 kablosuz güvenlik protokolünü kullanıyor. Ürünler ayrıca, kullanım ömürleri boyunca ücretsiz ASUS AiProtection Pro ile kurumsal düzeyde güvenlik ve gelişmiş ebeveyn kontrolü özellikleri sunuyor. AiProtection Pro; akıllı telefonlar ve IoT cihazları gibi geleneksel antivirüs yazılımlarının kullanılamadığı cihazlar da dahil olmak üzere ağa bağlı tüm cihazları koruma altına alıyor. Yerleşik ASUS AiMesh desteği sayesinde cihazı AiMesh özellikli router’larla kurulmuş bir ağ sisteminde kontrolcü veya düğüm olarak kullanmak da mümkün. AiMesh ağları tüm kablosuz cihazlar için evin her yerini kapsayan Wi-Fi ağıyla kusursuz dolaşım sunuyor ve ölü noktaları ortadan kaldırıyor.