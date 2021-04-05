ASUS
ASUS, Wi-Fi 6 destekli ilk oyuncu modemi DSL-AX82U’yu duyurdu
ASUS, ADSL/VDSL modem ile yüksek performanslı Wi-Fi 6 standardını buluşturan, aynı zamanda router olarak da kullanılabilen Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 destekli oyuncu modem/router cihazı DSL-AX82U’yu duyurdu.
Bakmakta fayda var: WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Değişim kampanyasıyla indirimli olarak da satın alınabilen DSL-AX82U, Nisan ayı başı itibarıyla ön sipariş açılmış durumda. Mevcut ASUS modem kullanıcıları, değişim kampanyası kapsamında Wi-Fi 6 desteğine sahip yeni nesil DSL-AX82U modem router cihaza indirimli şekilde sahip olabiliyor.
Çift bant Wi-Fi 6 desteğine sahip DSL-AX82U, başta mobil oyuncular ve yüksek hızlı ağa sahip olmak isteyen ev kullanıcıları olmak üzere herkese, hem ADSL/VDSL, hem de Fiber/GPON altyapılarının kullanılabildiği ultra hızlı ve sağlam bir ağ bağlantısı kurmak için bir seçenek sunuyor. Üst seviye Broadcom chipset çözümlerini kullanan modem router, hem ADSL/VDSL hem de kablosuz alanda en iyi performansı sunmayı hedefliyor.
DSL-AX82U, 5400 Mbps’e kadar destekleyen yüksek Wi-Fi 6 hızı ve Aura RGB dinamik aydınlatma efektleriyle bezeli yenilikçi tasarımla geliyor. Ebeveyn kontrolü özelliklerine sahip ASUS AiProtection Pro, oyun için kullanılan akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm bağlı cihazlara koruma sağlıyor. Modem ayrıca ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede modem, AiMesh uyumlu diğer ASUS cihazlarla birlikte kullanılabiliyor ve bir düğüm sistemi oluşturulup tüm evi kapsayan bir ağ kurmak mümkün oluyor.
Wi-Fi 6 desteğiyle beraber geliyor
DSL-AX82U, yeni Wi-Fi 6 standardının tüm avantajlarını sunarken, mevcut Wi-Fi cihazlarıyla da tamamen uyumlu çalışıyor. Wi-Fi 6 teknolojisi daha yüksek hız, daha verimli ağ bağlantısı ve daha geniş menzilin yanı sıra bağlı cihazların pil ömrünü de geliştiriyor. Cihazdaki Wi-Fi 6 teknolojisi 160 MHz kanallarını kullanarak 5400 Mbps’e ulaşan hızlar sunuyor. Wi-Fi 6, OFDMA teknolojisi ile MU-MIMO özelliğini bir araya getiriyor. Böylece, birden fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağ kapasitesi ve verimliliği artıyor, Wi-Fi sinyal menzili genişliyor ve daha iyi kapsama alanı elde ediliyor. Bunun sonucunda daha az Wi-Fi ölü noktası oluşuyor ve tüm cihazlara daha hızlı ve daha güvenilir Wi-Fi bağlantısı sunuluyor. Evin tamamında kaç adet cihaz bağlı olursa olsun kullanıcılar oyun keyiflerinin diğer cihazlardaki dosya indirme veya yayın izleme gibi işlemlerden etkilenmeyeceğinden emin olabiliyor. Wi-Fi 6’da bulunan Target Wake Time özelliği ise mobil cihazların ve IoT aygıtlarının güç tüketimini azaltarak oyunlar için daha uzun pil ömrü sunuyor.
Oyuncular için tasarlandı
DSL-AX82U, kullanıcıların oyunları kolayca hızlandırmasını sağlayan özelliklerle donatıldı. Ücretsiz ve kullanımı kolay ASUS Router uygulamasına Mobil Oyun Modu eklendi. Tek dokunuşla mobil oyunları hızlandırma imkânı sunan bu özellik, ASUS Router uygulamasının çalıştığı cihazın tüm trafiğine otomatik olarak öncelik veriyor ve mümkün olan en iyi oyun deneyimini yaşatıyor. Ayrıca mobil cihazlar, daha boş olan 5 GHz bandında daha yüksek hızlardan yararlanabiliyor.
Kullanıcılar router’ın çevrim içi denetim panelindeki Gear Accelerator işlevini kullanarak istedikleri cihaza da öncelik verebiliyor. Open NAT özelliğinin sunduğu üç adımlı kolay yapılandırma işlemiyle port yönlendirme kolaylaşırken, Adaptive QoS de oyunlar dahil olmak üzere farklı uygulamaların trafiğine öncelik verecek şekilde ayarlanabiliyor. Böylece ağda darboğazlar geçmişte kalıyor.
Etkileyici oyun stiliyle güvenli ve çok yönlü
Yeni ASUS modem iddialı hatları ve oyunlardan ilham alan ayrıntılarıyla dikkat çekici tasarıma sahip. Fütüristik bir estetikle donatılan DSL-AX82U’nun ön kısmı boyunca uzanan pencereli kısımda Aura RGB aydınlatma sistemi yer alıyor. Kullanıcılar gökkuşağı efekti gibi tamamen renkli dinamik desen alternatifleri arasından istediğini seçip dilediği renklerle kullanabiliyor. Ayrıca, daha sakin bir etki için sabit bir desen de tercih edilebiliyor.
DSL-AX82U, güvenlik için en yeni WPA3 kablosuz güvenlik protokolünü kullanıyor. Ürünler ayrıca, kullanım ömürleri boyunca ücretsiz ASUS AiProtection Pro ile kurumsal düzeyde güvenlik ve gelişmiş ebeveyn kontrolü özellikleri sunuyor. AiProtection Pro; akıllı telefonlar ve IoT cihazları gibi geleneksel antivirüs yazılımlarının kullanılamadığı cihazlar da dahil olmak üzere ağa bağlı tüm cihazları koruma altına alıyor. Yerleşik ASUS AiMesh desteği sayesinde cihazı AiMesh özellikli router’larla kurulmuş bir ağ sisteminde kontrolcü veya düğüm olarak kullanmak da mümkün. AiMesh ağları tüm kablosuz cihazlar için evin her yerini kapsayan Wi-Fi ağıyla kusursuz dolaşım sunuyor ve ölü noktaları ortadan kaldırıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
ASUS
ASUS, yeni LED projektörü H1’i duyurdu
ASUS, 3000 lümen parlaklığındaki LED ışık kaynağıyla 200 inç (çapraz) boyutunda FHD görüntüler oluşturabilen H1 LED projektörü duyurdu. RGB LED ışık kaynağının yanı sıra %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarıyla H1, geleneksel lambalı projektörlere kıyasla daha parlak, daha net ve daha doygun görüntüler sunabiliyor.
Bakmakta fayda var: ASUS, yeni taşınabilir monitörü ZenScreen MB16ACV’yi duyurdu
H1, oyunlarda akıcı bir deneyim sunmak için 120 Hz’e varan yüksek yenileme hızına sahip. Projektör ayrıca Crestron RoomView® Express ağ kontrol yazılımına destek veren bir LAN bağlantı noktası ve daha etkili multimedya sunumlar için 10 watt gücünde hoparlör gibi kullanışlı özellikler de taşıyor.
Uzun ömürlü LED ışık kaynağı ve yüksek parlaklık
ASUS H1’DE 3000 lümen parlaklığında bir LED ışık kaynağı bulunuyor. %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarını sunan projektör parlak, canlı ve net (1920 x 1080) görüntüler yansıtıyor. Bu sayede sunumlar yapmak, videoları ve filmleri sinema kalitesinde izlemek ve oyun atmosferinin içine kapılmak mümkün. LED ışık kaynağı 30.000 saate varan kullanım ömrüyle, 3000 saat kullanılabilen geleneksel lambalı projektörlerden 10 kat daha uzun ömürlü.
Asus H1 yeni nesil eğlenceye hazır
ASUS H1, 200 inçe (çapraz) kadar FHD görüntüler oluşturabiliyor. H1 bu sayede ev eğlencesi için ideal bir çözüm haline geliyor. H1, filmler ve videoları için iyi olmasının yanı sıra 120 Hz yüksek yenileme hızıyla ve 1080p çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 10 watt gücündeki yerleşik hoparlörle birlikte izleme deneyimi tamamlanıyor. 1,2 kat zoom özelliği sayesinde de kullanıcılar görüntüleri optik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor.
Eve ve ofise tam uyumlu
ASUS H1 kullanıcı dostu bağlantı seçeneklerine de sahip. 4K içeriklere destek veren iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, VGA bağlantısı, ses giriş ve çıkışı ve RS232 gibi bağlantı imkanlarının yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için kullanılabilen 5 V / 1,5 A çıkışlı bir USB Type-A girişi de üründe yer alıyor. H1’de Crestron RoomView Express ile uyumlu bir RJ45 Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Bu yazılım ile aynı ağda bulunan 250 adet projektörü tek bir noktadan kontrol etmek mümkün. Bu da H1’i ofisler ve eğitim kurumları için ideal hale getiriyor.
Şık tasarımı ve verdiği his ile H1, diğer taşınabilir projektörlerden daha farklı. Ev ve ofis dekorasyonlarına rahatlıkla uyum sağlayan H1’i tavana monte etmek veya bir masanın üzerine yerleştirmek mümkün. H1, kullanım kolaylığı sağlamak için de küçük bir uzaktan kumandaya da sahip.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
ASUS
ASUS, yeni taşınabilir monitörü ZenScreen MB16ACV’yi duyurdu
ASUS bugün, 15,6 inç boyutundaki FHD çözünürlüklü taşınabilir monitörü ZenScreen MB16ACV’yi duyurdu. Yansıma önleyici IPS panele sahip olan model, ince çerçeveli bir tasarıma sahip. Bakteri üremesini önleyen uzun ömürlü gümüş iyon kaplamaya sahip ilk taşınabilir monitör olan ZenScreen MB16ACV’nin çerçeveleri ve arka kısmı bakteri üremesine ve yapışmaya %99,9 oranında dayanıklı. JIS Z 2901 ve ISO 22196 test standartlarını karşılayan bu kaplama zararlı bakterilerin yayılma ihtimalini azaltarak sık seyahat eden kullanıcıları koruyor.
Bakmakta fayda var: Asus’un iş dünyasına özel laptopu: ExpertBook B9 (B9400)
Yalnızca 0,83 kg ağırlığındaki bu taşınabilir monitör, 10,5 milimetrelik ince bir profile sahip. ZenScreen MB16ACV, USB-C® hibrit sinyal çözümü sayesinde USB Type-C ve Type-A üzerinden dizüstü bilgisayarlarla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. ASUS DisplayWidget yazılımı, monitörün konumunu algılayarak görüntüyü otomatik olarak dikey veya yatay biçime getiriyor. Ürün ayrıca katlanabilir standı ve tripod yuvasıyla da ekstra kullanım rahatlığı sunuyor.
Anti bakteriyel kaplama
ZenScreen MB16ACV çerçevelerinde ve arka kısmında gümüş iyon kaplamaya sahip ilk taşınabilir monitör. Bakterilere karşı uzun ömürlü koruma sağlayan bu kaplama, bakteri üremesini ve yapışmayı %99,9 oranında azaltarak monitörün önemli bölümlerinin temiz ve hijyenik kalmasını sağlıyor. JIS Z 2801 ve ISO 22196: 2011 anti bakteriyel ölçüm standartlarına göre test edilen bu kaplama zararlı bakterilerin yayılma ihtimalini azaltıyor.
Asus ZenScreen ile rahat çalışın
ZenScreen MB16ACV yenilikçi USB-C hibrit sinyal bağlantısı ile tek kablo üzerinden hem güç hem de video sinyali alabiliyor. Her iki yönde de kullanılabilen tasarımı sayesinde dizüstü bilgisayarlar ve diğer uyumlu cihazlarla hızlı bağlantı olanağı sunan USB-C, DisplayPort Alternate modunu ve USB 3.0 bağlantısını destekliyor. Ayrıca bir sürücüyle USB Type-A desteği de sunuyor.
Katlanabilir stant, monitörü düz yüzeylerde dik kullanma imkanı veriyor. Eğilebilen bu stant kullanıcıların en rahat kullanım açısını ve çalışma pozisyonunu belirlemesini sağlıyor. Ayrıca, ZenScreen MB16ACV’nin arkasında tripoda veya masaya monte etmek için kullanılabilen bir de 1/4 inç vida yuvası bulunuyor.
ZenScreen MB16ACV bir dizüstü bilgisayara bağlandığında, ASUS DisplayWidget yazılımı ekranın duruşunu algılayarak görüntüyü otomatik olarak dikey veya yatay biçimde ayarlıyor. Yatay konum sunumlar ve tablolar için idealken, dikey konum ise belgeler, kitaplar veya web siteleri için mükemmel görünüm sunuyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
ASUS
ASUS, Mini PC PB62’yi duyurdu
ASUS, güçlü performans gösteren dayanıklı Mini PC PB62 modelini duyurdu. Yeni model, dijital tabelalar, satış noktası (POS) sistemleri, bilgi noktaları ve akıllı otomatlar gibi geniş bir kullanım alanında esneklik, genişletme olanağı ve performans sunuyor.
Bakmakta fayda var: WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Performans için geliştirildi: 11. Nesil Intel Core, DDR4 3200 MHz bellek ve Intel Optane
En yeni 11. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleriyle sunulan Mini PC PB62, hem 35 hem de 65 Watt işlemcilere destek veriyor. Böylece verimli veya performans veren farklı yapılandırma seçenekleri elde ediliyor. PB62’de ayrıca Intel Optane™ H20 bellek desteği de bulunuyor. Depolama hızını büyük oranda artıran bu teknoloji, sık kullanılan belgelere, resimlere, videolara ve uygulamalara daha hızlı erişim sağlıyor ve genel sistem performansını artırarak üretkenliği ve verimliliği en yüksek seviyeye taşıyor.
64 GB’a kadar hızlı DDR4 3200 MHz bellekler sayesinde kolayca aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirilebiliyor. Bir adet M.2 PCIe® 4.0 x4 SSD, bir adet M.2 PCIe 3.0 x4 SSD ve bir adet de 2,5 inç sabit diskten oluşan üçlü depolama tasarımı, yoğun işlem gücü gerektiren görevlerin üstesinden gelmek için gereken veri transferi hızını ve yüksek depolama kapasitesini bir arada sunuyor.
Askeri sınıf dayanıklılık: MIL-810H askeri standartlarına uygun kalite
Mini PC PB62 askeri sınıf dayanıklılıkla uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiş. PB62, en yeni zorlu MIL-STD-810H standardına uyum için yüksek sıcaklık, irtifa ve nem seviyelerinde test edilmiş, defalarca düşürülmüş ve titreşime tabi tutulmuş. Testlerin sonucunda PB62’nin en zorlu koşullarda bile iyi performans göstereceği doğrulanmış.
Yeni kasa seçenekleri: klasik siyah ve etkileyici beyaz
Kompakt boyutu ve VESA uyumlu montaj tasarımıyla Mini PC PB62 ofislerde, hastanelerde veya perakende mağazalarda kullanıma uygun. Üstelik ASUS Mini PC serisinde bir ilk olarak, PB62 klasik siyah ve etkileyici beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Bu şekilde ürün her ortama uyum sağlayabiliyor. Entegre Kensington kilit yuvasına ve asma kilit takmaya uygun bir tasarıma sahip olan model, her koşulda güvenlik için hazır özellikler sunuyor.
Birçok farklı kullanım senaryosu için geniş giriş çıkış seçenekleri
ASUS Mini PC PB62; ön panelde dört adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve bir adet 3.2 Gen 1 Type-C®, arka panelde ise bir adet USB 3.2 Gen 1 ve iki adet USB 2.0 girişiyle hızlı ve kullanışlı bağlantı noktası seçenekleri sunuyor. Bunlara ek olarak sunulan yapılandırılabilir girişte ise kullanıcıların ihtiyacına bağlı olarak HDMI 2.0, VGA, COM, DisplayPort veya LAN bağlantı noktasına yer verilebiliyor. Bu sayede ürün dijital tabelalardan satış noktası sistemlerine, bilgi noktalarından akıllı otomatlara kadar birçok alanda kullanıma uygun oluyor. En yeni WiFi 6 ve Bluetooth® 5.2 teknolojileri ise üstün kablosuz bağlantı hızının yanı sıra sade ve tutarlı kullanım imkanı veriyor.
Aynı anda üç ekranda 4K grafikler
Entegre Intel UHD Graphics 630 ile gelen ASUS Mini PC PB62, etkileyici 4K UHD çözünürlükte video ve görüntü izlemek için hazır. İki adet DisplayPort bağlantısı ve yapılandırılabilir giriş ile birlikte PB62, çalışma alanını kolaylıkla üç ekrana yayabiliyor.
|
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
İşlemci
|
Intel® Core™ i7-11700 / i5-11500 / i5-11400 / i3-10305/ i3-10105 / Pentium® Gold G6405/ Celeron® G5905 (65W)
Intel® Core™ i7-11700T / i5-11500T / i5-11400T / i3-10305T / i3-10105T / Pentium® Gold G6405T / Celeron® G5905T (35W)
|
Yonga seti
|
Intel® B560 yonga seti
|
Ekran Kartı
|
Intel® UHD entegre grafik işlemci
|
Bellek
|
2 x SO-DIMM DDR4 3200 MHz (64 GB’a kadar)
|
Depolama
|
1 x M.2 2280/2242 (256GB / 512 GB / 1 TB PCIE G4X4),
1 x M.2 2280 (256 GB / 512 GB / 1 TB PCIE G3X4)
1 x SATA 6 Gbps (2.5″ 7200 RPM 1 TB HDD)
*Optane bellek/NVMe SSD desteği
|
LAN
|
10/100/1000 Mbps
|
Kablosuz ağlar
|
Intel® WiFi 6 AX201 + BT V5, 2*2
|
Ön ve yan taraf giriş çıkışlar
|
4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (1 QC ile)
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2 x Ses Jakı (Mikrofon girişi / Kulaklık)
|
Arka giriş çıkışlar
|
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
2 x USB 2.0
1 x RJ45 LAN
2 x DisplayPort 1.2
1 x Yapılandırılabilir giriş (HDMI 2.0 / VGA / COM / DisplayPort / LAN)
1 x Kensington kilidi
1 x DC girişi
|
Güç Kaynağı
|
%88, 150 W (65 W) / 120 W (35 W, i7) / 90W (35 W)
|
Boyutlar
|
175 x 175 x 42 mm
|
Ağırlık
|
1,3 kg (sabit disk dahil)
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 4 gün önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 5 gün önce
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 5 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
Valheim VR mod artık indirilebilir!
Baharın gelişine özel indirim ve teklifler HUAWEI Online Mağaza’da
2.600 TL’ye hangisi alınır? | POCO M3 mü, realme 7 mi?
ASUS, Wi-Fi 6 destekli ilk oyuncu modemi DSL-AX82U’yu duyurdu
LG telefon sektöründen çekildiğini doğruladı!
2.600 TL’ye hangisi alınır? | POCO M3 mü, realme 7 mi?
REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Denemeniz Gereken 5 Farklı Launcher!
Birbirinden farklı 3 Soru? | Sorun Söyleyelim #18
2.600 TL’ye hangisi alınır? | POCO M3 mü, realme 7 mi?
REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Denemeniz Gereken 5 Farklı Launcher!
Birbirinden farklı 3 Soru? | Sorun Söyleyelim #18
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.