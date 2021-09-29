TUF Gaming F15 FX506 İnceleme | Fiyat / Performans Yıldızı Oyuncu Bilgisayarı

Asus’un 2021 yılı ürün gamında, ülkemizdeki oyuncuların en fazla tercih ettiği laptop modellerinden olan TUF Gaming F15 FX506’yı sizler için inceledik. TUF Gaming F15 FX506 rakiplerinden sıyrılabilmesini, günümüzün standartlarını fazlasıyla karşılayabilen donanımıyla, uygun fiyatı birleştiren bir oyuncu laptopu olmasına borçlu.

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TUF Gaming F15 FX506 neler sunuyor?

Tam kodunu vermek gerekirse Asus Tuf Gaming F15 Fx506hm-hn060 i7-11800h modeli, bir oyuncunun ihtiyaç duyabileceği her şeyi günümüz standartlarında fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde bir laptop. Bu durumu özellikle bir oyuncu laptopundaki en önemli donanımlara yani işlemci, depolama ve grafik kartına baktığımızda görüyoruz. Intel’in en güncel işlemcilerinden olan i7-11800h ile geliyor. Oyun serisi olarak da H takısına sahip bir işlemciye sahip olması da ayrı bir avantaj. Grafik kartına baktığımızda da yine NVIDIA tarafının en güncel ve en iddialı ekran kartlarından RTX 3060 tercih edildiğini görüyoruz. RTX 3060, hem ışın izleme teknolojisiyle hem de grafik işleme performansıyla göz dolduran bir ekran kartı. Böylelikle her oyunda maksimum seviyede grafik performansı alabilmeniz mümkün. Depolama tarafında da 512 GB’lık SSD depolama olduğunu görüyoruz. Böylelikle depolama alanı olarak ve okuma yazma hızı olarak aradığınız performansı alabilmeniz mümkün.

Teknik donanım, iyi bir soğutma sistemiyle desteklenmek zorunda

Teknik donanımların tek başına en üst kaliteye sahip olması, yüksek performans alabilmek için yeterli bir kriter değil. Yüksek performans için iyi bir soğutma desteğine ihtiyacınız var. Arı peteği deseniyle ve arka taraftaki ızgaralarıyla TUF Gaming F15 FX506 maksimum hava sirkülasyonuna ulaşmaya çalışıyor.

Ekran

15.6 inç boyutunda IPS panele sahip olan TUF Gaming F15 FX506’nın ekran çözünürlüğü Full HD. Bu ekran, 144 Hz tazeleme hızına sahip. Böylelikle akıcı grafiklere ihtiyaç duyduğunuz durumlarda yüksek teknik donanımınızı destekleyebilecek bir panele sahip olmuş oluyorsunuz. League Of Legends, CS: GO gibi rekabetçi oyunlarda da ekrandaki akıcılığın avantajını kullanabilmeniz mümkün.

Ses

Ses tarafında da iddialı olan TUF Gaming F15 FX506, surround ses desteğine sahip. Böylelikle CS: GO gibi FPS tarzında ve sesin rekabette önemli bir yer teşkil ettiği oyunlarda size yardımcı olabiliyor. Ayrıca ses tarafında DTS-X Ultra desteği mevcut. Ayrıca mikrofon tarafında da çift yönlü AI (yapay zeka) destekli gürültü engelleme teknolojisi mevcut.

Pil ve kullanım ömrü

TUF Gaming F15 FX506, 90Wh kapasiteli bir pile sahip. Güç tasarrufu konusunda da iddialı olan cihaz, tam şarjla 9.4 saat internette gezinme veya 14.7 saat video oynatabilmek gibi imkanları kullanıcıya sunabiliyor. Yani uzun süreli olarak prizden uzak kalsanız bile cihazın bünyesinde bulundurduğu hızlı şarj teknolojisiyle %50 doluluk oranına 30 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Cihazın pil optimizasyonu konusunda başarılı işler çıkarabildiğini söylemek mümkün. Örneğin Wi-Fi 6 gibi güç tüketimini aşağı çeken teknolojik desteklerin bulunması da, cihazın daha yüksek pil ömrü yakalamasına yardımcı oluyor.

Dayanıklılık

Asus’un TUF serisi, adından da anlaşılabileceği gibi “tough” bir yapıya sahip. Yani TUF serisi dayanıklılık konusunda her zaman bir adım önde. Örneğin burada da TUF Gaming F15 FX506, askeri dayanıklılık standartlarını temsil eden “MIL-STD-810H” sertifikasını alarak; düşme, vibrasyon, yüksek sıcaklık, soğuk ve nem gibi koşullara maruz kaldığı zaman kolay kolay zarar görmeyeceğini de ispatlamış durumda.

Ayrıca cihazın klavyesi de küçük miktarlardaki su dökülmelerine karşı direnç gösterebilecek kadar düşük boşlukla tasarlanmış.

Ayrıca cihazın klavyesinde RGB aydınlatma bulunuyor. Dileyen kullanıcılar bu klavyede bulunan aydınlatmaları Asus’un Aura RGB uygulaması üzerinden de kontrol edebiliyorlar ve farklı RGB modları arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyorlar.

Artırılabilir hafıza

Cihaz, artırılabilir hafıza yönünden de kullanıcıların taleplerine cevap verebilecek slotlara sahip. Kasanın alt taraftan kolay açılabilir yapısıyla dileyen kullanıcılar ister RAM düzeyini artırabiliyor; isteyen kullanıcılar da ek SSD slotunu kullanarak hafıza yönünde elini rahatlatabiliyor. Böylelikle uzun vadeli kullanımlarınızda laptopun mevcut sahip olduğu değerler beklentinizi karşılamadığı takdirde dilediğiniz modifikasyonu yapabiliyorsunuz.

Bağlantı seçenekleri ve portlar

Bağlantı yönünden birçok girişe sahip olan Tuf Gaming F15 FX506, birçoğu sol tarafta olmak üzere bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği bütün girişlere sahip. Şayet ben de kendi kullanımım sürecinde bağlantı noktası tarafında hiçbir eksiklik hissetmedim. Cihazda bulunan girişlerse şu şekilde; 3.5 mm jak girişi, USB Type-C girişi, 3 adet USB Type-A girişi, HDMI 2.0, RJ45 ethernet girişi, güç girişi ve Kensington kilit yuvası.

Özet

Özetle Tuf Gaming F15 FX506, uygun fiyatlı ve dayanıklı bir oyuncu laptopu arayanlar için güzel bir seçenek. Artırılabilir RAM ve ROM desteği bulunması, NVIDIA RTX 3060 ekran kartına sahip olması ve Intel’in mobil taraftaki en güncel ve güçlü işlemcilerinden birine sahip olması gibi avantajlar bir araya geldiğinde F15 FX506 çok tercih edilesi bir laptop haline geliyor.