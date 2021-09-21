ASUS Vivobook Ailesine Yeni Bir Model Daha Ekleniyor

Asus, Vivobook serisine nefti yeşili rengine sahip bir model daha ekledi. Serinin daha güçlü ve bir o kadar da hafif yeni modeli Vivobook S14 (S435), Intel EVO sertifikası sayesinde kullanıcıya güven veriyor. Çoklu görevlerle ve ağır işlemlerle sorunsuz bir şekilde başa çıkabilmeyi amaçlayan S14, düşük güç tüketimi, yüksek veri aktarım hızı ve güçlü bağlantı performansıyla kullanıcılara iş yükünü hafifletmeyi vadediyor.

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Yeni Vivobook S14, sıra dışı rengiyle Asus ailesindeki yerini aldı

Asus, nefti yeşili rengiyle dikkat çeken yeni modeli Vivobook S14’ü kullanıcılarıyla buluşturdu. Wi-Fi Master teknolojisi, yeni Intel işlemcileri, Iris Xe grafik kartı ve Wi-Fi 6 ile sunan VivoBook S14, 1.3 kg ağırlığı ve 15.9 mm inceliği ile bir o kadar hafif.

14 inç, dört tarafı çerçevesiz NanoEdge ekrana sahip olan Vivobook S14, %90 ekran-gövde oranıyla oldukça tatmin edici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Hızlı şarj özelliğiyle Vivobook S14, 67 Wh gücündeki 17 saatlik pil ömrü ile işlerinizin sekteye uğramasına engel oluyor. Konforlu bir yazı yazma deneyimi için tam boy aydınlatmalı klavyeye sahip olan cihazda, tek dokunuşla oturum açmayı sağlayan yerleşik parmak izi sensörü de bulunuyor. Kolay ve hızlı veri girişine imkan tanıyan NumberPad 2.0 teknolojisini de kullanan cihaz, pek çok inovatif özelliğe sahip.

Intel Evo sertifikasına sahip VivoBook S14, 14 inçlik hafif gövdesinin içine yüksek performanslı bir sistem sığdırıyor. Çoklu görevlerin üstesinden kolaylıkla gelebilecek şekilde tasarlanan S14, 16 GB bellek, Intel Core işlemcileri, Intel Optane Bellek H10 ve Intel Iris Xe grafikleriyle oyundan görüntü ve video düzenlemeye kadar her türlü görevin altından kalkabilecek donanıma sahip. Aynı zamanda PCIe SSD depolamaya sahip olan cihaz, daha az güç tüketimiyle daha hızlı bir veri aktarımına imkan sağlıyor.

%40’a kadar artırılan performans

Serinin son üyesi VivoBook S14, Akıllı Performans Teknolojisi’ni (AIPT) de destekliyor. Cihaz, mükemmel soğutma amacıyla daha da geliştirilen 8 mm’lik ısı borusu ve yeni fan kanatları “IceBlades” sayesinde sistem sıcaklığının hızla dışarı atılmasını sağlıyor. Güç tasarrufu da sağlayan AIPT, aerodinamik IceBlades fan tasarımının yanı sıra beş ila dokuz arasında akıllı sensörve 65 watt güç kaynağıyla birleştirilmiş Asus’a özel algoritmalar kullanıyor. Akıllı Performans Teknolojisi; performans, dengeli ve fısıltı olmak üzere 3 ayrı modda kullanılabiliyor.

Performans modu, diğer bilgisayarlara kıyasla %40’a kadar performans artışı sağlarken, dengeli modda %30 performans artışı elde edilebiliyor. AIPT sayesinde dizüstü bilgisayar, güç seviyesini ve performansını optimum seviyede koruyarak sessiz ve serin bir şekilde çalışabiliyor.

Vivobook S14, daha hızlı büyük dosya aktarımları, hızlı yanıt veren çevrimiçi oyunlar ve en akıcı görüntülü sohbetler için Wi-Fi 6 (802.11ax) desteğiyle sunulmuş durumda. Aynı zamanda Asus Wi-Fi Master teknolojisi ile geliştirilen cihaz, ortamdaki çekim gücü en yüksek ve en güvenilir Wi-Fi kaynağına otomatik bağlanabilme özelliğine sahip. Asus Wi-Fi SmartConnect teknolojisini kullanan Vivobook S14, dünyanın neresinde olursa olsun, en iyi Wi-Fi sinyaline ve tüm mobil erişim noktalarına bağlanarak iş akışlarını düzenli hale getiriyor.

Daha sessiz ve daha verimli iş toplantıları mümkün

Vivobook S14, uzaktan çalışma ve video konferanslardaki artışla birlikte Asus’un en iyi iletişim deneyimini sağlamak için özel geliştirdiği Asus AI Gürültü Engelleme Teknolojisi’ni kullanıyor. ClearVoice Hoparlör, arka plandaki istenmeyen gürültüleri insan konuşmasından ayırt ederek filtreleyebiliyor. MyASUS uygulamasındaki ClearVoice Mic özelliği ortam gürültüsünü filtrelerken, çoklu sunucu modu çeşitli yönlerden ve mesafelerden gelen insan seslerini tanıyarak tümünü aynı seviyeye getirebiliyor. Böylelikle konferanslar ve iş toplantıları daha keyifli ve verimli hale geliyor.