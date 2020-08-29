ASUS
ASUS, uygun fiyatlı 4 yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir
ASUS, bugün ortaya çıkan iddialara göre uygun fiyatlı dört yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Söylentiler doğru çıkarsa şirket, yakın zaman sonra nispeten daha erişilebilir telefonlarla karşımıza çıkacak.
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ASUS, uzun süredir sadece üst düzey özelliklerle donattığı amiral gemisi modelleri ve ROG serisi oyuncu telefonlar üretiyor. Bu telefonlar şüphesiz son derece güçlü ve alınabilir nitelikte, ancak her kullanıcının bu kadar güçlü telefona ihtiyacı olmadığı da unutulmamalı. Şirket epeydir uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürmüyor, bununla bağlantılı olarak da akıllı telefon sektöründe rekabeti son zamanlarda elinde tutamıyor.
ASUS, yeni uygun fiyatlı telefonlar geliştiriyor
Ancak ASUS anlaşılan uygun fiyatlı telefon piyasasındaki eksikliğini fark etmiş. Zira bugün ortaya çıkan söylentiler, şirketin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. GSMArena’nın aktardığına göre ASUS, şimdilik sadece Lito, Lagoon, Bengal ve Scuba kod adlarıyla bilinen dört yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonlar, gücünü aldığı işlemcilerin giriş ve orta seviye olması hasebiyle şirketin diğer telefonlarına nazaran daha uygun fiyatlı olacak.
Peki ASUS’un yeni uygun fiyatlı telefonlarında hangi işlemciler yer alıyor? Yine söylentilere göre; “Lito” kod adlı cihazda Qualcomm’un Snapdragon 765 / 765G işlemcisi, “Lagoon” kod adlı cihazda ise Snapdragon 690 işlemcisi yer alıyor. Ayrıca bu işlemcilerin her ikisinin de dahili 5G modeme sahip olduğunu da ekleyelim. Bunun yanı sıra “Bengal” kod adlı cihaza Snapdragon 662 veya Snapdragon 460 platformunun, “Scuba” kodlu telefona ise Snapdragon 200 serisi bir işlemcinin can vereceği söyleniyor.
Telefonların model isimlerinin ise ASUS Max Pro M3, ASUS Max M3, ve ASUS Max M3 Lite olacağı ifade ediliyor. Elbette ki bu bilgilerin yalnızca bir spekülasyon olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Şu an itibariyle bu dört gizemli telefon hakkında başka hiçbir bilgi yok. Farklı bilgiler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
ASUS
ASUS’tan “Dünyanın En Hızlı Oyuncu Monitörü”: ROG Swift 360 Hz
ASUS ROG Swift 360 Hz sene başında yapılan duyurusunun ardından resmen piyasaya çıkıyor. 360 Hz gibi ütopik bir tazeleme hızı sunan ürün, TN panel yerine IPS panel kullanarak bu yüksek tazeleme hızına çıkması ile de dikkat çekiyor.
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Asus, tüm OEM tarafında olduğu gibi monitör kanadında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce 4K 144 Hz monitörlerini duyuran marka, şimdi de FHD’de 360 Hz tazeleme hızına IPS panel ile çıkmayı başardı. ROG Swift 360 Hz PG259QN model adını taşıyan oyuncu monitörü 1920 x 1080 piksellik Fast IPS teknolojisiyle gelen bir panel kullanıyor. 1 ms GTG tepkime süresini de vermeyi başaran PG259QN ile IPS’in ayarları ile oynanmış bir durum ortaya koymuşlar 🙂
360 Hz oyuncu monitörü!
ROG Swift 360 Hz PG259QN 1920 x 1080 piksellik 360 Hz panel kullanmasının yanı sıra Nvidia G-Sync desteği ve HDR10 desteği de sağlayan dolu dolu bir monitör ortaya koyulmuş. 24,5 ,nç boyutunda olan cihaz, oyun tutkunları ve profesyonel oyuncular tam değişken yenileme hızı (VRR) ve değişken hız aşırtma özellikleriyle hiç olmadığı kadar akıcı oynanış elde ediyor. E-spor dünyasında oldukça dikkat çekecek bir ürün olacağı kesin. Ayrıca monitördeki özel geniş soğutma bloğu, ısıyı uzaklaştırmak için diğer monitörlerde bulunanlara kıyasla daha fazla yüzey alanına sahip. Bu da uzun oyun maratonlarında daha verimli bir soğutma sağlıyor. Model Eylül ayında satışa çıkacak.
ROG Swift 360 Hz PG259QN teknik özellikleri
- Panel Boyutu: 24,5 inç
- Panel Türü: Fast IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Tazeleme Hızı: 360 Hz
- Tepkime Süresi: 1 ms (GTG)
- HDR Desteği: HDR10
- Renk Doğruluğu: ΔE < 1,5
- ULMB Desteği: Var (240 Hz ve 144 Hz destekli)
- Boyut: 557 x (379–499) x 247 mm (stant ile)
- Ağırlık: 7,1 kg
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7, tasarımıyla gün yüzüne çıktı
ASUS’un 26 Ağustos’ta piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Zenfone 7, arka taraftaki detaylarıyla beraber kanlı canlı görüntülendi.
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Tayvanlı teknoloji üreticisi ASUS, bu hafta düzenleyeceği etkinlikte Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modellerini tanıtacak. Zenfone 7 ailesinin sahip olması muhtemel özellikleriyle alakalı söylentiler zaman zaman gündeme gelmişti ancak ASUS bu telefonu, şu ana kadar sızıntılar kıskacına yem olmaktan korumayı başarmıştı. Tanıtıma günler kala ise, erken saatlerde Zenfone 7 modeline ait canlı görüntüler Weibo’da kendisini gösterdi.
ASUS Zenfone 7 tasarımı ortaya çıktı
Zenfone 7’ye ait olan görüntülere bakıldığında, ilk olarak arka taraftaki üçlü kamera modülü ve LED flaş dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler telefonda dört adet kamera olacağını iddia ediyordu ancak görünen o ki Zenfone 7 için bu söylenti geçerli değil. Muhtemelen dörtlü kamera kurulumu, ailenin üst seviye modeli Zenfone 7 Pro’da yer alacak.
Ayrıca ASUS Zenfone 7′deki kameraların tamamı hakkında net bilgi yok; ancak birinin ToF kamera, diğer ikisinin ise 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 64 MP Sony IMX686 sensörü olacağı düşünülüyor.
Görüntülere bakıldığında ASUS Zenfone 7′nin arkasının camdan yapıldığı görülüyor. Aynı zamanda şarj kablosundan da anlaşıldığı üzere Zenfone 7 modelinde USB Type-C girişinin yer alacağını söyleyebiliriz. Telefonun ön tarafı görünmediğinden dolayı parmak izi tarayıcının ön tarafa konumlandırılıp konumlandırılmadığı sorusu da şu an için cevapsız kalıyor.
Söylentilere göre Zenfone 7, LCD ekrana sahip olacak; bu bağlamda, parmak izi tarayıcının ekranın altında olmaması bekleniyor. Elbette ki bunlar yalnızca söylenti, nihai sonuçlar ASUS’un 26 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte belli olacak. Teknik özellikler noktasında ise Zenfone 7 Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacakken, Zenfone 7 Pro ise Snapdragon 865 Plus yonga setiyle desteklenecek.
Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 7 serisinin çıkış tarihi belli oldu!
Asus Zenfone 7 serisi için gün geçtikçe yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni akıllı telefon serisinin 26 Ağustos tarihinde yapılacak etkinlik ile piyasaya çıkacağı öğrenildi.
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Asus Zenfone 7, 26 Ağustos tarihinde geliyor!
Bir dönem akıllı telefon piyasasında adından sıkça söz ettiren Asus, yeniden eksi günlerine dönmeyi amaçlıyor. Firmanın önemli serilerinden biri olan Zenfone, yeni üyeleri ile kullanıcılarını karşılamak üzere. 2020 yılı içerisinde çıkacak cihazlar arasında en az bilgi sahibi olduğumuz cihazlardan olan Zenfone 7 serisinin, piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Firma, Tayvan merkezli YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın, 26 Ağustos tarihinde özeli bir etkinlik ile piyasaya çıkacağını hayranlarına duyurdu. Etkinlik firmanın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Asus Zenfone 7 ve 7 Pro modelleri ile bizleri karşılaması beklenen seri, oldukça önemli ve ilginç bir teknolojiye de sahip olacak. Dönen arka kamera sistemine sahip olacağı öğrenilen seri, böylelikle daha önceki seriden kalan bu geleneği devam ettirme kararı almışa benziyor. Öte yandan amiral gemisi akıllı telefon sınıfında yer alacak serinin, baz modeli Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak gibi görünürken, Pro modelin de Snapdragon 865+ işlemciye sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazların 5000 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. İlginç tasarım anlayışını devam ettiren ve kullanıcılarına tam ekran keyfini yaşatmak isteyen firma bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.