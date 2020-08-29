ASUS, uygun fiyatlı 4 yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir

ASUS, bugün ortaya çıkan iddialara göre uygun fiyatlı dört yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Söylentiler doğru çıkarsa şirket, yakın zaman sonra nispeten daha erişilebilir telefonlarla karşımıza çıkacak.

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ASUS, uzun süredir sadece üst düzey özelliklerle donattığı amiral gemisi modelleri ve ROG serisi oyuncu telefonlar üretiyor. Bu telefonlar şüphesiz son derece güçlü ve alınabilir nitelikte, ancak her kullanıcının bu kadar güçlü telefona ihtiyacı olmadığı da unutulmamalı. Şirket epeydir uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürmüyor, bununla bağlantılı olarak da akıllı telefon sektöründe rekabeti son zamanlarda elinde tutamıyor.

ASUS, yeni uygun fiyatlı telefonlar geliştiriyor

Ancak ASUS anlaşılan uygun fiyatlı telefon piyasasındaki eksikliğini fark etmiş. Zira bugün ortaya çıkan söylentiler, şirketin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. GSMArena’nın aktardığına göre ASUS, şimdilik sadece Lito, Lagoon, Bengal ve Scuba kod adlarıyla bilinen dört yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonlar, gücünü aldığı işlemcilerin giriş ve orta seviye olması hasebiyle şirketin diğer telefonlarına nazaran daha uygun fiyatlı olacak.

Peki ASUS’un yeni uygun fiyatlı telefonlarında hangi işlemciler yer alıyor? Yine söylentilere göre; “Lito” kod adlı cihazda Qualcomm’un Snapdragon 765 / 765G işlemcisi, “Lagoon” kod adlı cihazda ise Snapdragon 690 işlemcisi yer alıyor. Ayrıca bu işlemcilerin her ikisinin de dahili 5G modeme sahip olduğunu da ekleyelim. Bunun yanı sıra “Bengal” kod adlı cihaza Snapdragon 662 veya Snapdragon 460 platformunun, “Scuba” kodlu telefona ise Snapdragon 200 serisi bir işlemcinin can vereceği söyleniyor.

Telefonların model isimlerinin ise ASUS Max Pro M3, ASUS Max M3, ve ASUS Max M3 Lite olacağı ifade ediliyor. Elbette ki bu bilgilerin yalnızca bir spekülasyon olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Şu an itibariyle bu dört gizemli telefon hakkında başka hiçbir bilgi yok. Farklı bilgiler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.