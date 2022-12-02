Context’in verilerine göre 2022’nin üçüncü çeyreğinde monitör sevkiyatlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,90 artıran ASUS, Türkiye’nin bir numaralı monitör markası oldu.

Bakmakta fayda var: Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition Piyasaya Sürüldü!

ASUS, 2022’nin üçüncü çeyrek monitör sevkiyatlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,90 gibi bir artış elde ederek Türkiye’nin bir numaralı monitör markası olduğunu duyurdu. Uzun bir süredir oyuncu monitörü, anakart ve ekran kartı pazarında Türkiye’nin en çok satan markası olan ASUS, araştırma şirketi Context’in verilerine göre 2022 yılının üçüncü çeyreğinde toplam monitör pazarında da %17,03 pazar payı ile Türkiye’nin bir numaralı monitör markası oldu. Şirket ayrıca, 144Hz ve üzeri tazeleme hızına sahip oyuncu monitörü kategorisinde %48,39 pazar payıyla listenin ilk sırasına yerleşti.

Dünyanın ilk 144, 240, 360 ve 500Hz oyuncu monitörlerini piyasaya sunan ve birçok ikonik modelin üreticisi olan şirket, sektör öncüsü teknolojileri geliştirerek yenilikçi modelleriyle buluşturuyor. ASUS, kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlanan yeni modelleriyle önümüzdeki dönemde de monitör pazarına ve akımlara yön vermeye devam edecek.

Oyuncu monitörü pazarında bütün oyuncuların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde farklı ekran boyutu, panel tipi ve çözünürlüğe sahip zengin bir ürün ailesine sahip ASUS, aynı zamanda taşınabilir ZenScreen modelleri ve kurumsal ihtiyaçlara uygun özel serileriyle iş hayatını kolaylaştıran ürünler de geliştiriyor.

Şirket, kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını sağlamayı ve kesintisiz bir iş akışı sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarladığı ProArt serisi monitörlerinin garanti süresini uzun bir süre önce 5 yıla çıkarmıştı. Aynı zamanda Adobe ile iş birliği de yapan ASUS, ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor ve ProArt serisi satın alımlarına üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği sunuyor.