Birkaç ay önce Asus , ROG Phone 6 Batman Edition isimli akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi ise marka, Blizzard’ın Diablo serisinin hayranları için yeni bir özel sürüm cihaz getirdi. Akıllı telefon, ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition olarak adlandırılıyor ve görsel ve kullanıcı arabirimi değişiklikleriyle temelde bir ROG Phone 6.

ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition’ın arkasındaki “Hellfire Red” yarı mat kaplama, çeşitli açılardan bakıldığında benzersiz bir alev efekti yaratıyor. Dehşetin Efendisi Al’Diabolos’un eskiz benzeri havalı bir tasvirinin yanı sıra, RGB aydınlatmalı bir Diablo Immortal logosu da var.

Dahili olarak Asus, kullanıcı arayüzünü oyun içi seslerden ilham alan bildirim sesleriyle birlikte özel bir Diablo temasıyla katmanlaştırdı. Cihazın ambalajı bir Horadic Cube’u andırıyor ve içteki kırmızı kutu Worldstone parçası şeklinde. SIM tepsisi için altın renkli “Ölümsüzlük İtici İğne”ye ek olarak, Diablo temalı telefon kılıfındaki gizli detayları ortaya çıkarmak için “Fahir’in Işığı” UV meşalesi de bulunmaktadır.

Cihaz; 6,78 inç Full HD+ AMOLED panel, 165 Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı ile geliyor. Kaputun altında, 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile desteklenen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini görüyoruz. Batarya 6000 mAh kapasiteye sahip ve 65W hızlı şarjı destekliyor. 65W’lık şarj cihazı kutu içeriğine dahil edilmiş.