ASUS TUF-AX5400 WiFi 6 Router İncelemesi | Tasarım Harikası Router!

ASUS TUF Gaming oyuncular için çıkartmış olduğu router modellerinden biri olan TUF-AX5400 modeline yakından bakıyoruz. Tasarımıyla dikkat çeken router, WiFi 6 bağlantısı, geniş port seçenekleri ve geniş kapsama alanıyla dikkat çekiyor.

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Tasarım kısmında ASUS TUF-AX5400, 297mm X 335mm X 68mm boyutlara ve 600gram ağırlığa sahip. 6 adet anteni bulunan modelin çekim gücü de yüksek seviyede. Keskin hatlara sahip olan router bir oyuncu ürünü olduğunu ilk başta buradan belli ediyor. Üzerindeki TUF GAMING logosunun RGB LED’ler ile aydınlatılması da güzel detaylardan birisi. Ausus Router uygulaması üzerinden bu RGB LED’lerin kontrolünü de sağlayabiliyorsunuz.

Bağlantı kısmında ise birçok seçenek sunan ASUS TUF-AX5400, 4 adet LAN girişine sahip. Bunlardan birisi ise Gaming bağlantı yuvası. Bu sayede daha düşük ping ve daha yüksek internet hızına erişebiliyorsunuz. 1 adet de USB 3.2 Gen 1 bağlantısıyla mobil internet sevislerini USB aracılığıyla routera takarak internete erişim sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz yine uygulama üzerinden de Gaming modunu açıp mobil oyuncular için de düşük ping seviyeleri ve yüksek bağlantı hızı sağlayabiliyor.

Bellek tarafına baktığımızda ise 256 MB Flash ve 512 MB RAM’e sahip olan ASUS TUF-AX5400 sizlere sorunsuz ve akıcı bir bağlantı deneyimi sunuyor. Veri oranlarına göz atacak olursak eğer WiFi 6 (802.11ax) (2.4GHz) bağlantısında 574 Mbps, WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) bağlantısında 4804 Mbps’e kadar hız sağlayabiliyor.

AiProtection özelliğiyle birlikte Zararlı site engelleme, zararlı yazılıma maruz kalan cihaz önleme ve engelleme özellikleriyle hem sizin hem de cihazlarınızın güvenliği de sağlanmış oluyor. Ayrıca Ebeveyn kontrolü sayesinde de özelleştirilmiş internet takvimi oluşturup aile bireylerinin bağlı olan ağda ne kadar vakit geçireceği ve hangi sitelere giriş yapabileceğinin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz.

ASUS ürünleriyle beraber bir AiMesh sistemi oluşturmakta mümkün. Büyük fabrikalar veya mağazalarda daha çok ihtiyacı duyulan bu Mesh sistemlerini ASUS TUF-AX5400 ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu routerı bir Access point (erişim noktası) ve Repeater olarak da kullanımını sağlayabiliyorsunuz.

Tasarımıyla, bağlantı seçenekleriyle, ve sunduğu geniş ağ bağlantısıyla ASUS TUF-AX5400 routerı siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.