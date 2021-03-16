ASUS
ASUS, Thunderbolt ProArt B550-Creator modelini duyurdu
ASUS, kreatif sektörlerde çalışan profesyoneller için tasarlanan ProArt B550-Creator anakartını duyurdu. Gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra; içerik üreticilere yönelik özelliklerle donatılan bu anakart, iş akışını hızlandırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.
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Asus Thunderbolt ProArt B550-Creator neler sunuyor
Sağlam güç dağıtımı ve PCI 4.0 desteğiyle ProArt B550-Creator, yeni AMD Ryzen işlemcilerin sunduğu işlem gücünden tamamen yararlanarak; 3D görüntü işleme ve video post prodüksiyon gibi işlere hız kazandırıyor. Ayrıca, büyük dosyalar paylaşıp bu dosyalar üzerinde çalışmayı da kolaylaştırıyor. Bu yeni nesil işlemcilerin yüksek performans gereksinimi kapsamlı ve verimli termal çözümlerle dengeleniyor. Bunun sonucunda ASUS anakartların kararlılığını ve güvenilirliğini profesyonel içerik üreticilerin de hizmetine sunan bir anakart ortaya çıkıyor.
ProArt B550-Creator anakart iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası; iki adet Intel 2.5G Ethernet ve dört adet USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası gibi detaylara sahip. Her bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası en yeni yüksek hızlı cihazlar ve sürücüler için iki yönde 40 Gbps’e varan hızlar sunuyor. Thunderbolt 4 ayrıca iki adede kadar 4K UHD veya bir adet 8K ekrana destek veriyor.
İki adet Intel 2.5G Ethernet (I225-V) bağlantı noktası; büyük dosyaları yerel ağ içinde hızla aktarma olanağı sunuyor. Böylece bu tür dosyaları ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına kopyalamak, yüksek çözünürlüklü videoları aktarmak; ve iş arkadaşlarınızla dosya paylaşmak kolaylaşıyor. ProArt B550-Creator’da ayrıca yaratıcı işler için önem taşıyan uygulamalara; daha fazla bant genişliği ayıran özel ağ optimizasyon yazılımı CreationFirst ile birlikte geliyor.
Thunderbolt ProArt B550-Creator, gücünü Ryzen 5000 serisinden alıyor
ProArt B550-Creator yeni AMD Ryzen 5000 Serisi masaüstü işlemcilerine uygun sağlam güç dağıtımı; ve kapsamlı soğutma ile en talepkar yaratıcı işlerde bile inanılmaz performans sergiliyor. 12+2 güç aşamalı VRM en üst seviye Ryzen işlemcilerine uygun ortam sağlarken, sağlam 8+4 pimli ProCool yedek güç bağlantıları da bu güç aşamalarına kesintisiz güç aktarıyor. Sıcaklığı kontrol altında tutmak için kullanılan büyük soğutma blokları geniş yüzey alanları ve yüksek kaliteli termal dolgularıyla ısıyı VRM ve bobin bölgelerinden uzaklaştırıyor. Verimli M.2 soğutma bloğu tasarımı ile birlikte ProArt B550-Creator hem CPU’yu hem de SSD’yi etkili bir şekilde soğutarak sistemin kararlı çalışmasını sağlıyor, hızlı depolama performansı ve sorunsuz bir şekilde içerik üretme imkanı sunabiliyor.
İçerik üreticiler nedenThunderbolt ProArt B550-Creator’ü tercih etmeli
ProArt B550-Creator birleşik yönetim yazılımı ProArt Creator Hub ile birlikte geliyor. Bu yazılım, ProArt ekranlar ve dizüstü bilgisayarlar da dahil ProArt serisine dahil tüm ürünleri tek bir arayüzden kontrol etme imkanı sağlıyor. Bu yazılımla kullanıcılar ProArt B550-Creator anakartın fan kontrol profillerini ayarlamanın yanı sıra; CPU, bellek ve depolama cihazları gibi sistem bileşenlerini takip edebiliyor ve sık kullanılan uygulamaları açabiliyor.
Ayrıca kreatif işler yapılan profesyonel tasarım stüdyolarında çalışmaların aksamaması; operasyon maliyetlerinin azaltılması; ve veri sızıntılarının önlenmesi için sistem güvenliği ve etkin cihaz yönetimi büyük önem taşıyor. ProArt B550-Creator, ASUS Control Center Express ile uyumlu olarak çalışabiliyor. ASUS Control Center Express; USB bağlantı noktası yönetimi, yazılım kara listesi ve uzaktan Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi denetimleri gibi; gelişmiş güvenlik özelliklerini minimum ayar ve bakım gereksinimiyle sunuyor.
Uzaktan çalışmanın sıklaştığı günümüzde iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle birlikte kolayca çalışabilmek de önem taşıyor. Sesli ve görüntülü görüşmelerde net sesli iletişim için ProArt B550-Creator; özel İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme teknolojisinden yararlanıyor. Mikrofondan ve gelen diğer seslerden arka plan gürültüsünü ayıklamak için; bir derin öğrenme veri tabanından yararlanan bu teknoloji; dikkat dağıtıcı klavye ve mouse seslerini ve diğer ortam gürültülerini yok edecek şekilde tasarlanmış. Böylece kullanıcılar görüşmelerde seslerini net bir şekilde iletip gelen sesleri de tam olarak duyabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Asus, ROG Phone 5 serisini resmi olarak tanıttı!
Asus, üç farklı modelden oluşan ve oyuncular için özel olarak geliştirilen ROG Phone 5 serisini resmi olarak bir lansman ile tanıttı. Şirketin yeni oyun amiral gemisi akıllı telefonu, performans ve ergonomiyi en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ailenin yeni üyesi Ultimate, 18 GB RAM ve güçlü teknik özellikler ile geliyor.
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Asus ROG Phone 5 serisi hangi teknik özelliklere sahip?
Asus‘un yeni oyun amiral gemisinin taban modeli, birbirinden farklı konfigürasyonlar ile geliyor. Cihazın, 16/256 GB, 8/128 GB, 12/256 GB RAM ve depolama alanı seçenekleri mevcut. Telefonun 8/128 GB olan modeli UFS 3.1 ve UFS 3.0 olarak ikiye ayrılıyor. Serini Pro modeli ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile tek seçeneğe sahip. Şirketin en güçlü telefonu olan ROG Phone 5 Ultimate ise 18 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile geliyor. Her üç cihaz da Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor.
Asus ROG Phone 5 ailesi, iki adet 3000 mAh yani toplamda 6000 mAh bataryaya sahip. Bu bölünme, bataryanın AeroActive Cooler 5’e yakın olmasını ve ısınmanın en aza inmesini sağlıyor. Ayrıca önceki modele göre şarj hızı da iki katına çıktı ve 65W desteği cihaza eklendi. Cihazı, alt taraftaki ve yan taraftaki USB-C girişlerinden şarj etmek mümkün. Bununla birlikte yan taraftaki giriş, kulaklık bağlamak ve soğutma sistemine güç sağlamak için kullanılabiliyor. ROG Phone 5, 6.78 inçlik HDR10+ sertifikalı AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran, DCI-P3‘ün %111’ini ve sRGB‘nin %151’ini destekliyor. Ayrıca yeni ekran, önceki modelden daha yüksek parlaklığa sahip.
ROG Phone 5‘in ekranı, 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve 1080p+ çözünürlük ile geliyor. Bununla birlikte ekran, Gorilla Glass Victus korumasına sahip olacak. Ayrıca tere karşı dayanıklı bir kaplama ile uzun süreli oyun oynamada telefonun elden kayma ihtimali azalacak. Serinin Pro ve Ultimate modelleri, AeroActive Cooler 5 ile gelecek. Asus‘un testlerine göre bu fanlar, yüzey sıcaklığını 15 derece, yonga setinin sıcaklığını ise 10 derece düşürecek. Soğutucunun üzerinde, iki fiziksel düğme ve 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut.
Asus’un yeni akıllı telefon serisi, hangi kamera özellikleri ile geliyor?
ROG Phone 5, önceki nesil ile aynı kamera dizilimine sahip. Cihazın ana kamerası, 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 sensörü ile geliyor. Bu ana kameraya, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik ediyor. Bunula birlikte telefonun, 24 MP çözünürlüklü Quad Bayer sensörlü selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ana kamera, 8K/30fps ve 4K/60fps video çekimi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca video sabitleme tarafında elektronik video sabitleme (EIS) kullanılmakta.
ROG Phone 5, Cirrus Logic CS35L45 amfi ile çalışan stereo hoparlör sistemi ile geliyor. Hoparlörler, önceki nesile göre %21 daha fazla güç sağlıyor. Ayrıca aptX Adaptive, LDAC ve AAC bileşenleri de destekleniyor. Serinin taban modeli, arka tarafta RGB aydınlatmaya sahip. Pro ve Ultimate modellerinde ise arka tarafta ROG Vision adlı küçük ekran mevcut. Her üç model de kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemi ile geliyor.
Serinin Pro modeli nisan ayında, Ultimate modeli ise mayıs ayında satışa çıkacak. Taban modelin ise ilerleyen süreçte çıkış yapması bekleniyor. Taban model, 8/128 GB, 12/256 GB ve 16/256 GB modelleri için sırasıyla 800€, 900€ ve 1000€ fiyatlarına sahip. Bununla birlikte Pro model 1200€, Ultimate model ise 1300€ fiyat etiketi ile çıkış yapacak.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, Asus tarafından onaylandı!
Asus, oyuncu ekipmanları ve cihazlarıyla öne çıkan bir firma. Şirket, uzun zamandır ROG Phone serisi ile oyuncu akıllı telefonları üretiyor. Bugün, Asus‘un önümüzdeki ay piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni amiral gemisi akıllı telefonunun Asus ROG Phone 5 olarak adlandırılacağı resmileşti. Şirket, bir Weibo gönderisinde Tencent Games Collab hakkında konuşurken yeni cihazın adını da doğruladı. Asus, Tencent Games ile üçüncü başarılı iş birliğine imza attığını da açıkladı.
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Asus ROG Phone 5, ne zaman ve hangi teknik özelliklerle gelecek?
Asus, ROG Phone 5‘in lansman tarihini henüz resmi olarak onaylamadı. Ancak ortaya çıkan raporlar, cihazın mart ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca Asus‘un bu cihazı, 23-25 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan MWC Shangai‘de duyurması ihtimali de bulunmakta. Cihaza gelecek olursak, ASUS_I005DA ve ASUS_I005DB olmak üzere iki farklı model numarası karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi, arka tarafından LED aydınlatma bulundururken diğerinde bu aydınlatma bulunmuyor. Aydınlatma bulunmayan modelin, belirli pazarlarda piyasaya sürülecek olan uygun fiyatlı bir model olması muhtemel gözüküyor.
ROG Phone 5, TENAA listesine göre Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6.78 inçlik bir ekran ve üçlü kamera dizilimi ile geleceği de listede belirtiliyor. Bununla birlikte telefon, oyuncu telefonu olması sebebiyle çift hücreli 6000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ayrıca oyun deneyimini güçlendirmek için 144 Hz ekran tazeleme hızı ve AMOLED bir panel de cihazın donanımında mevcut olacak. Önceki modelde bulunan 30W hızlı şarj ise bu modelde 65W olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda tersine şarj özelliği de ROG Phone 5’de bulunması muhtemel özellikler arasında yer alıyor.
ASUS
Asus, altıncı kez Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer aldı
Asus, altıncı kez Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer aldı. Bilgisayar kategorisinde Fortune tarafında dikkatleri üstüne çeken Asus, ürün kalitesi ve hizmetlerine ek olarak; yenilikçilik anlayışı ve finansal yapısı sayesinde de bu dereceye layık görüldü. Asus’un dünyanın en beğenilen yenilikçi lider teknoloji şirketi olmayı hedeflediğini belirten Başkan Jonney Shih, “Fortune’dan bu prestijli unvanı altıncı kez almaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın En Beğenilen Şirketleri arasında yer almak, ASUS’un bu hedefe ulaşmak için dönüşmeye ve gelişmeye devam ettiğini gösteriyor.” dedi.
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Fortune, dünyanın en beğenilen şirketleri listesini açıkladı
Fortune’un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesini belirlemek için yaptığı anket dokuz farklı kriter içeriyor. Bunlar arasında yatırım değeri, yönetim ve ürün kalitesi, sosyal sorumluluk ve yetenekli kişilere çekici gelme de yer alıyor. Asus bu kategorilerde elde ettiği sonuçların yanı sıra 2020’de başka başarılara da erişti. Laptop Mag tarafından 2020’nin En İyi Dizüstü Bilgisayar Markası seçilen Asus, Asya’nın Sosyal Sorumluluk Alanında En İyi Şirketi unvanını almasının yanı sıra 50’den fazla prestijli tasarım ödülüne de layık görüldü. Tüm bunlar, marka olarak Asus’a ve şirketin piyasaya sunduğu ürünlere sektör liderlerinin ve tüketicilerin gösterdiği beğeni ve sadakati temsil ediyor.
Asus, son dönemde yapay zeka, akıllı tıp ve akıllı üretim alanlarında önemli aşamalar kaydetti. Şirket, yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında elde ettiği gelişmelerden akıllı tıp uygulamaları, büyük veri analiziyle tıbbı tedavi kalitesinin artırılması ve kişiye özel hassas ilaç geliştirilmesi gibi konularda yararlanıyor. Asus ayrıca yapay zeka teknolojisini kullanarak üretim süreçlerinin verimini de artırıyor.
Asus, CES 2021’de de birçok ürün tanıttı
2021’e hızlı bir başlangıç yapan şirket, CES 2021’de yeni ürün serilerini duyurdu. Asus ayrıca dizüstü bilgisayarlar, ekranlar, akıllı telefonlar, anakartlar, ekran kartları, mini PC’ler ve oyun aksesuarları gibi ürün kategorilerinde 16 adet CES İnovasyon Ödülü kazandı. Fortune’un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde yer alarak yılın başında önemli bir unvan kazanan Asus, herkesin en yaygın, içten ve neşeli akıllı yaşamlar sürebilmesi için inanılmaz yeniliklerin peşinde koşma kararlılığını ortaya koydu.
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