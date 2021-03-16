ASUS, Thunderbolt ProArt B550-Creator modelini duyurdu

ASUS, kreatif sektörlerde çalışan profesyoneller için tasarlanan ProArt B550-Creator anakartını duyurdu. Gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra; içerik üreticilere yönelik özelliklerle donatılan bu anakart, iş akışını hızlandırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Asus Thunderbolt ProArt B550-Creator neler sunuyor

Sağlam güç dağıtımı ve PCI 4.0 desteğiyle ProArt B550-Creator, yeni AMD Ryzen işlemcilerin sunduğu işlem gücünden tamamen yararlanarak; 3D görüntü işleme ve video post prodüksiyon gibi işlere hız kazandırıyor. Ayrıca, büyük dosyalar paylaşıp bu dosyalar üzerinde çalışmayı da kolaylaştırıyor. Bu yeni nesil işlemcilerin yüksek performans gereksinimi kapsamlı ve verimli termal çözümlerle dengeleniyor. Bunun sonucunda ASUS anakartların kararlılığını ve güvenilirliğini profesyonel içerik üreticilerin de hizmetine sunan bir anakart ortaya çıkıyor.

ProArt B550-Creator anakart iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası; iki adet Intel 2.5G Ethernet ve dört adet USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası gibi detaylara sahip. Her bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası en yeni yüksek hızlı cihazlar ve sürücüler için iki yönde 40 Gbps’e varan hızlar sunuyor. Thunderbolt 4 ayrıca iki adede kadar 4K UHD veya bir adet 8K ekrana destek veriyor.

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İki adet Intel 2.5G Ethernet (I225-V) bağlantı noktası; büyük dosyaları yerel ağ içinde hızla aktarma olanağı sunuyor. Böylece bu tür dosyaları ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına kopyalamak, yüksek çözünürlüklü videoları aktarmak; ve iş arkadaşlarınızla dosya paylaşmak kolaylaşıyor. ProArt B550-Creator’da ayrıca yaratıcı işler için önem taşıyan uygulamalara; daha fazla bant genişliği ayıran özel ağ optimizasyon yazılımı CreationFirst ile birlikte geliyor.

Thunderbolt ProArt B550-Creator, gücünü Ryzen 5000 serisinden alıyor

ProArt B550-Creator yeni AMD Ryzen 5000 Serisi masaüstü işlemcilerine uygun sağlam güç dağıtımı; ve kapsamlı soğutma ile en talepkar yaratıcı işlerde bile inanılmaz performans sergiliyor. 12+2 güç aşamalı VRM en üst seviye Ryzen işlemcilerine uygun ortam sağlarken, sağlam 8+4 pimli ProCool yedek güç bağlantıları da bu güç aşamalarına kesintisiz güç aktarıyor. Sıcaklığı kontrol altında tutmak için kullanılan büyük soğutma blokları geniş yüzey alanları ve yüksek kaliteli termal dolgularıyla ısıyı VRM ve bobin bölgelerinden uzaklaştırıyor. Verimli M.2 soğutma bloğu tasarımı ile birlikte ProArt B550-Creator hem CPU’yu hem de SSD’yi etkili bir şekilde soğutarak sistemin kararlı çalışmasını sağlıyor, hızlı depolama performansı ve sorunsuz bir şekilde içerik üretme imkanı sunabiliyor.

İçerik üreticiler nedenThunderbolt ProArt B550-Creator’ü tercih etmeli

ProArt B550-Creator birleşik yönetim yazılımı ProArt Creator Hub ile birlikte geliyor. Bu yazılım, ProArt ekranlar ve dizüstü bilgisayarlar da dahil ProArt serisine dahil tüm ürünleri tek bir arayüzden kontrol etme imkanı sağlıyor. Bu yazılımla kullanıcılar ProArt B550-Creator anakartın fan kontrol profillerini ayarlamanın yanı sıra; CPU, bellek ve depolama cihazları gibi sistem bileşenlerini takip edebiliyor ve sık kullanılan uygulamaları açabiliyor.

Ayrıca kreatif işler yapılan profesyonel tasarım stüdyolarında çalışmaların aksamaması; operasyon maliyetlerinin azaltılması; ve veri sızıntılarının önlenmesi için sistem güvenliği ve etkin cihaz yönetimi büyük önem taşıyor. ProArt B550-Creator, ASUS Control Center Express ile uyumlu olarak çalışabiliyor. ASUS Control Center Express; USB bağlantı noktası yönetimi, yazılım kara listesi ve uzaktan Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi denetimleri gibi; gelişmiş güvenlik özelliklerini minimum ayar ve bakım gereksinimiyle sunuyor.

Uzaktan çalışmanın sıklaştığı günümüzde iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle birlikte kolayca çalışabilmek de önem taşıyor. Sesli ve görüntülü görüşmelerde net sesli iletişim için ProArt B550-Creator; özel İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme teknolojisinden yararlanıyor. Mikrofondan ve gelen diğer seslerden arka plan gürültüsünü ayıklamak için; bir derin öğrenme veri tabanından yararlanan bu teknoloji; dikkat dağıtıcı klavye ve mouse seslerini ve diğer ortam gürültülerini yok edecek şekilde tasarlanmış. Böylece kullanıcılar görüşmelerde seslerini net bir şekilde iletip gelen sesleri de tam olarak duyabiliyor.