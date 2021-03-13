Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, ilk güncellemesini aldı!
Asus, geçtiğimiz hafta ROG Phone 5‘i piyasaya sürdü. Cihaz, göz alıcı tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle oldukça popüler oldu. Asus ROG Phone 5, selefine göre oldukça önemli yükseltmeler ile birlikte geliyor. Telefonun piyasaya çıkışının üzerinden kısa bir zaman geçti ancak cihaz bugün ilk güncellemesini aldı.
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Asus ROG Phone 5, yeni güncelleme ile hangi yenilikleri getiriyor?
Asus ROG Phone 5, yeni güncellemesiyle birlikte 18.0830.2101.73 yazılım versiyonuna yükseltiliyor. Güncelleme, cihazlara gruplar halinde ve sırayla dağıtılıyor olacak. Bununla birlikte, güncellemeyi alıp almadığınızı kontrol etmek için, Ayarlar–>Sistem–>Sistem Güncellemeleri sırasını takip etmeniz gerekiyor. Eğer OTA güncellemesi cihazınıza henüz gelmediyse, manuel olarak da güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Yeni güncelleme, cihaza birçok yenilik getiriyor. Yazılım optimizasyonu haricinde yeni kontrol hareketleri, Espor Modu ve tema paketleri bu güncelleme ile gelecek.
ROG Phone 5 ile ilgili bazı kamera sıkıntıları mevcuttu. Yeni güncelleme ile bu sorunlar da ortadan kalkacak. Güncelleme notları;
- Armoury Crate‘te sistem modlarının ayarlar sekmesi daha düzenli hale geldi. Ayrıca bu sekmede artık ROG Vision için eklenen animasyon editörü, paylaşma ve içe aktarma işlevlerini gerçekleştirebiliyor.
- AirTrigger 5 için yeni kontrol hareketleri mevcut.
- Rekabetçi oyuncular için Espor modu aktif hale geldi. Bununla birlikte, rekabetçi oyunlar için özel olan bu mod kullanıcı deneyimini geliştirecek.
- ROG Akira tema paketi eklendi. Ayrıca oyun yayıncıları ile iş birliğine gidilerek farklı tema paketleri de kullanılmaya hazır.
- Özellikle fotoğraf çekimlerinde kullanıcı deneyimine etki eden bazı sorunlar bu güncelleme ile ortadan kalkacak.
- Sistem kararlılığı ve şarj stabilitesi daha optimize hale geldi.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 Pro lansmanı, 30 Mart’ta gerçekleşecek!
Poco, 2018’de çıkardığı Poco F1 ile birlikte akıllı telefon pazarında büyük ses getirdi. Bu cihaz, tam bir fiyat/performans ürünüydü. Firma, dönemin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 845‘in bulunduğu cihazı, 400 doların altında bir fiyat ile kullanıcılara sundu. Marka, 2019’da yeni bir cihaz çıkarmadı ve yerini Redmi K20 serisi aldı. Bununla birlikte bu seri, güçlü donanıma sahip olsa bile Pocophone F1 kadar ucuz bir fiyat ile çıkış yapamadı.
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Poco, 2020 yılı ile birlikte hangi yeni cihazları çıkardı?
Geçtiğimiz yıl Poco, yılın ilk yarısında Redmi cihazların yeniden adlandırılması ile tekrardan piyasaya çıktı. Şirket, eylül ayında ise Poco hayranlarının istediği şey olan yeni bir fiyat/performans cihazı piyasaya sürdü. Poco X3 NFC olarak adlandırılan bu cihaz, güçlü bir batarya ve gelişmiş bir ekrana sahipti. Bununla birlikte Poco, güçlü bir şekilde akıllı telefon pazarına geri dönüş yaptı. Şimdi ise Poco X3, amiral gemisine yakın bir deneyim sunmayı hedefleyen yeni bir Pro model ile satışa çıkacak.
Poco, bugün Poco X3 Pro lansmanını alışılmadık bir teaser ile yayınlamaya karar verdi. Marka, sosyal medyasında Poco F1’in fiyat/performans açısından rakipsiz olduğu ile ilgili bir mektup paylaştı. Maliyetlerin ve vergilerin artması, ucuz akıllı telefon pazarını önemli ölçüde etkiledi. Ayrıca COVID-19 salgını ile bu durum daha da katlanarak arttı. Şirketin paylaştığı mektupta, 30 Mart tarihinda cihazın çıkış yapacağı belirtiliyor. Henüz cihaz hakkında herhangi bir sızıntı veya resmi açıklama mevcut değil.
Akıllı Telefonlar
Zoom Kurucusu Eric Yuan, 6 milyar dolarlık hissesini devretti
Zoom Kurucusu Eric Yuan 6 milyar dolarlık hissesini bilinmeyen kişi veya kurumlara ‘hediye’ olarak devretti. Yuan’ın devrettiği bu hisseler, kendine ait olan hisselerin yaklaşık yüzde 40’ı ediyor.
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Popüler video konferans uygulaması Zoom’un Kurucu ve CEO’su Eric Yuan; elindeki şirket hisselerinin yüzde 40’ını devretti. Zoom tarafından yapılan resmi bildiriye göre Yuan; söz konusu 18 milyon adet hisseyi ismi açıklanmayan kişi veya kurumlara ‘hediye’ olarak devretti. Bu hisselerin değeri, cuma günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık 6 milyar dolardı.
51 yaşındaki Yuan, geçen ay Zoom hissesinin bir kısmını işadamı oğlu Richard’a veren Hong Konglu milyarder Li Ka-shing de dahil olmak üzere, son zamanlarda hisse senedi bağışlayan dünyanın mega zenginlerinin arasına katıldı. Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos; geçtiğimiz yıl iklim değişikliğiyle mücadele için verilen 10 milyar dolarlık taahhüdü desteklemek için Amazon.com Inc. Hisselerini bağışlamıştı.
Söz konusu şirket en büyük sıçramasını koronavirüs salgınıyla beraber yaşadı. Zoom, iş ve eğitim amacıyla yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştı.
Zoom’un hisseleri son 12 ayda neredeyse üç katına çıktı ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 100 milyar doları gördü. Zoom geçen haftaki yıllık sonuçlarına bakıldığında, şirket yöneticileri bu yıl da güçlü büyümenin devam etmesini beklediklerini söyledi.
2021 genelinde hisseler yüzde 7.8 gerilese de Eric Yuan son hisse transferinden önce Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 15.1 milyar dolarla dünyanın en zengin 130. kişisi konumunda yer alıyordu.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro, resmi olarak tanıtıldı!
Oppo, yeni amiral gemisi serisi olan Find X3 serisinden Oppo Find X3 Pro‘yu resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Yeni amiral gemisi telefon, iki adet 50 MP çözünürlüklü kamera ve 10 bit ekran gibi güçlü teknik özelliklere sahip. Ayrıca arka taraftaki çıkıntısız tasarım da cihazın etkileyici taraflarından biri.
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Oppo Find X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip?
Oppo Find X3 Pro, 6.7 inçlik QHD+ çözünürlüklü LTPO AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran, 5 Hz ile 120 Hz arasında uyarlanabilen ekran tazeleme hızına sahip. Uyarlanabilen ekran tazeleme hızı, performans gerektiren işlerde yüksek hız, temel işlerde ise düşük hız ile pil tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ekranın 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı da mevcut. Ekranın sol üst tarafında 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunmakta.
Oppo Find X3 Pro, arka tarafta iki adet Sony IMX766 sensöre sahip. Bu sensörlerden bir tanesi ana kamera, diğeri ise ultra geniş açılı kamera olarak kullanılmakta. Ana kamera, tüm aydınlatma koşullarında hızlı ve doğru odak sağlayan çok yönlü PDAF desteğine sahip. Ayrıca EIS ve OIS sabitleme sistemlerini de içeriyor. Bu iki kameraya, 5x hibrit ve 2x optik yakınlaştırma sunan 13 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Bununla birlikte arka tarafta bulunan son kamera ise 3 MP çözünürlüklü makro kameradır. Makro kamera, 60x’e kadar yakınlaştırma sağlıyor ve mikroskobik parçaları bile gösterebiliyor.
Find X3 Pro, 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Cihazın kablosuz şarj hızı ise 30W ve şirketin iddiasına göre tam dolum 80 dakika sürüyor. Bununla birlikte, kablolu şarjda ise bu süre yaklaşık 30 dakikaya iniyor. Telefon, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Qualcomm‘un Snapdragon X60 modemi sayesinde güçlü bir 5G bağlantı desteği de mevcut. Bununla birlikte cihaz, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E ve USB 3.1’i de kullanıcılara sunuyor. Find X3 Pro, Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 ile birlikte geliyor. Ses tarafında ise Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler bulunmakta.
Oppo’nun yeni amiral gemisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olan tek bir model ile geliyor. Bu modelin parlak siyah ve mat mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta. Cihaz, 30 Mart tarihinden itibaren 1.149€ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
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