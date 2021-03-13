Asus ROG Phone 5, ilk güncellemesini aldı!

Asus, geçtiğimiz hafta ROG Phone 5‘i piyasaya sürdü. Cihaz, göz alıcı tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle oldukça popüler oldu. Asus ROG Phone 5, selefine göre oldukça önemli yükseltmeler ile birlikte geliyor. Telefonun piyasaya çıkışının üzerinden kısa bir zaman geçti ancak cihaz bugün ilk güncellemesini aldı.

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Asus ROG Phone 5, yeni güncelleme ile hangi yenilikleri getiriyor?

Asus ROG Phone 5, yeni güncellemesiyle birlikte 18.0830.2101.73 yazılım versiyonuna yükseltiliyor. Güncelleme, cihazlara gruplar halinde ve sırayla dağıtılıyor olacak. Bununla birlikte, güncellemeyi alıp almadığınızı kontrol etmek için, Ayarlar–>Sistem–>Sistem Güncellemeleri sırasını takip etmeniz gerekiyor. Eğer OTA güncellemesi cihazınıza henüz gelmediyse, manuel olarak da güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Yeni güncelleme, cihaza birçok yenilik getiriyor. Yazılım optimizasyonu haricinde yeni kontrol hareketleri, Espor Modu ve tema paketleri bu güncelleme ile gelecek.

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ROG Phone 5 ile ilgili bazı kamera sıkıntıları mevcuttu. Yeni güncelleme ile bu sorunlar da ortadan kalkacak. Güncelleme notları;