İş ve oyun için efsanevi router: Asus RT-AX88U incelemesi

Asus RT-AX88U routerı yeni nesil 802.11ax desteğiyle dikkat çeken önemli bir model. Bir 4×4 çift bant Wi-Fi router olan RT-AX88U, 160 MHz bant genişliği ve 1024-QAM ile çok daha hızlı kablosuz bağlantılar sunuyor.

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Toplamda 6 Gbit bağlantı desteği sağlayan RT-AX88U, 2,4 GHz bandında 1148 Mbps, 5 GHz bandında ise 4804 Mbps hızlarına ulaşabiliyor. Böylece üst seviye 802.11ac router modellerinden de en az 2 kat daha hızlı olmayı başarıyor.

1,8 GHz 64-bit dört çekirdekli işlemci ile 1 GB belleği sayesinde routera gelecek tüm yükü rahatlıkla sırtlayan AX88U, tasarımsal olarak da oldukça agresif duruyor. TUF serisine benzer siyah ağırlıklı bir tasarımda altın rengi detaylara sahip olan router, 4 adet 9 dBi antenleri ile örümceği de andırıyor. Boyutları ise 11.8 x 7.4 x 2.4 mm olarak biraz büyük olduğunu da belirtelim.

Tabi bu büyüklüğü üzerindeki tamı tamına 10 Gbps değerinde 8 LAN bağlantısı ile taçlandırıyor. Ayrıca biri önde diğeri de arkada olmak üzerinde 2 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantısı da mevcut.

Wi-Fi 6 avantajları

Wi-Fi 6, yani 802.11ax desteği sayesinde OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerinin birleşimiyle, 4 kata kadar daha fazla ağ kapasitesi ve verimlilik sunabiliyor. 802.11ac teknolojisi her kanalda tek cihaz bulundurabiliyordu. 802.11ax ise OFDMA desteğiyle her kanal, alt kanallara bölünüyor ve çoklu bağlantılar aynı anda aktarılabiliyor. Bu da gecikmelerin önemli oranda azaltırken, aynı zamanda daha akıcı ve hızlı bir Wi-Fi deneyimi sağlıyor.

ioT gibi her cihazın internete bağlanabilmesi ac ve daha eski teknolojileri destekleyen router modellerini zorluyor. Ancak söz konusu Asus RT-AX88U modeli olunca, ax desteğiyle tüm cihazların sorunsuz olarak bağlanabilmesine olanak tanıyor.

Bunun yanı sıra 802.11ax desteği TWT, yani Hedef Uyandırma Zamanı sistemi sayesinde de ürünlerinizin batarya performansına da katkı sağlayacak. Çoklu aktarım sırasında Wi-Fi bağlantısında sinyal beklemek zorunda kalan ürünler, ax sistemiyle bekleme sırasında uyku moduna geçebilecekler.

Ayrıca bu teknolojinin en büyük artılarından biri de Wi-Fi 6 standardının %80’e varan daha geniş menzil desteği oluyor. Böylece daha uzaktan kolay ve güçlü bağlantılar da sağlanabilecek.

Çevrimiçi oyunlarda fark yaratın

Asus RT-AX88U modelinde yer alan Adaptive QoS ve wtfast ile çevrimiçi oyunlarda da ping ve lag tabirleri de tarihe karışıyor. Adaptive QoS Oyun sırasında bağlantıda oyuna öncelik veren router, arka plan ya da farklı cihazlardan gelecek internet tüketimini düzenleyerek oyun sırasında gecikme yaşanmasını önlüyor. Ayrıca wtfast sayesinde cihaz ile sunucu arasındaki en kısa yolu bularak toplamda %75’e varan ping azalması sağlıyor.

AiMesh desteği

Asus AiMesh desteği sunan RT-AX88U, bu desteğe sahip diğer router modelleriyle mesh sistemi kurarak çok daha geniş alanlarda sorunsuz ve kayıpsız bağlantı ile beraber tek ya da çoklu SSID kullanımı da yapabilirsiniz.

Gerekli mi?

Her ne kadar ülkemizde Wi-Fi 6, yani 802.11ax desteğine sahip yüksek hızlı bir altyapı bulunmasa da çoklu cihaz bağlantısı, sorunsuz internet bağlantısı ve özellikle çevrimiçi oyunlarda gecikme istemeyenler için direkt olarak tercih sebebi olabilecek bir model olduğunu söyleyebiliriz. Gerek ofis koşullarında yaşanan router sorunları, gerekse internete verdiği aylık ödemenin tam manasıyla karşılığını isteyen kullanıcılar için yüksek fiyatlı bir model olmasına rağmen profesyonel kullanımlarda tercih edilebilir.

Kullanım detayları

Genel olarak hem 100 Mbit, hem 35 Mbit internet bağlantılarında tek SSID ve Wi-Fi 6 desteğini açarak yaptığımız testlerde her iki bağlantı türünde de tepe hızları kablosuz bağlantıda sorunsuz olarak alabildiğimizi belirtelim. İSS tarafından verilen router modellerinde her iki internet türünde de (100 Mbit’te 70-80 Mbit, 35 Mbit’te 25-30 Mbit) daha düşük ve stabil olmayan bağlantılar sağlıyor. Fakat Asus RT-AX88U ile beraber kullanımlarda daha stabil ve genellikle üst limitlerde bağlantı sağlıyor olmak bizleri sevindirdi.

Kişisel ev kullanımında evin uç noktasında kullanım için bir menzil arttırıcı kullanımı gereksinimini de ortadan kaldıran RT-AX88U, kendi arayüzünde ise basit, anlaşılır ve kolay kurulum ve düzenleme vadeden bir sistem sunuyor.

Güvenlik

Ayrıca çocuklu aileler ve internette güvenliğine önem verenler için Trend Micro imzalı AiProtection Pro hizmetini de ömür boyu sunan router, ebeveyn kontrol sistemi sayesinde zararlı sitelerin engellenmesine de olanak sağlıyor.

Sonuç olarak Asus RT-AX88U, profesyonel, internet bağlantısında tepe noktayı isteyen kullanıcılar için tasarlanmış. Özellikle e-spor odaklı takımlar ve çoklu bağlantı gereksinimi duyan alanlarda kullanılması oldukça mantıklı olacaktır.

HWP olarak Asus RT-AX88U router modeline Editörün Seçimi, Üstün Performans ve Tasarım ödüllerini verdik.