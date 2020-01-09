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ASUS, 2020 model ZenBook Pro Duo’yu CES’te tanıttı!
ASUS, tasarımıyla gönüllerde taht kuran ZenBook Duo’nun 2020 model versiyonunu Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2020 fuarında tanıtımını gerçekleştirdi.
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Geçtiğimiz sene Zenbook Pro Duo modeli ile 15 inç bir ana ekranın yanında ikinci bir ekran deneyimini kullanıcılarına sunan ASUS, 14 inç boyutundaki yeni ZenBook Duo (UX481) modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunmuştu.
ASUS tarafından yapılan açıklamada; dokunmatik ana ekran seçeneği sunan UX481’in, aynı zamanda entegre özellikleri genişletilen 12,6 inç boyutunda olan yardımcı bir dokunmatik ekranı ASUS ScreenPad Plus ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunduklarını duyurdu.
Tasarımıyla dikkat çeken ASUS ZenBook Pro Duo, artık daha ekonomik!
Şirket, ZenBook Pro Duo ile ilk kez geliştirildiği belirtilen yeni teknolojinin ile daha uygun fiyatta son kullanıcı ile buluşacağını aktardı. ScreenPad Plus’ın, kullanıcıların çalışma şekillerini geliştirerek üretkenliği artıran ve iş akışlarına hızlıca adapte olabilen çok amaçlı bir inovasyon olduğunu vurgulandı.
Yetkililer tarafından bu inovasyon için “Birincil ekranla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve yerleşik ScreenXpert yazılımı ile kullanıcıların ScreenPad Plus’ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasına olanak sağlayan çok çeşitli kullanışlı uygulamaları, araçları ve yardımcı programları olan kullanıcı dostu bir yenilikçi” tanımı yapıldı.
ZenBook Pro Duo 2020 özellikleri neler?
1 TB’a kadar PCIe 3.0 x4 SSD tarafından sağlanan hızlı depolama alanı ile birlikte 16 GB’a kadar RAM mevcut. NVIDIA GeForce MX250 GPU ile birleştirilmiş 10. nesil Intel Core i7 işlemciye sahip.
ZenBook Duo’nun, aynı zamanda üst seviye renk doğruluğu sağlamak için için PANTONE Onaylı FHD dokunmatik bir ekrana sahip olduğu belirtildi.
Yetkililerin yaptığı açıklamanın son bölümünde ise tasarımın 1.5kg ağırlığıyla kullanıcıların mobilite beklentisini karşılayacağı belirtildi ve NanoEdge ile incelen çerçevelerin bunun en büyük mimarı yenilik olduğu aktarıldı.
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Yeni VivoBook S artık daha ucuz ve daha performanslı!
VivoBook S serisi (S433 / S533) bilgisayarlar CES 2020 de tanıttığını duyurdu. Vivobook serisinden bazı özellikler kısılırken fiyatta da indirime gidilmiş.
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Marka, dijital olarak yoğun tempoda çalışan profesyonellerden, sürekli hareket halinde olan sıradan kullanıcılara kadar herkes için tasarlandığını belirttiği yeni ürün serisinin, en güncel 10. nesil Intel işlemciler ve en son NVIDIA GeForce GPU’lar ile güçlendirildiğini aktardı.
Wi-Fi 6 bağlantıları ile marka kullanıcılarının diğer mobil cihazlar ile sorunsuz entegrasyon sağlayacağı aktarılıyor. Cihaz ile birlikte gelen MyASUS yazılımının da üretkenliği bir adım ileriye taşıyacağı belirtildi.
Üstün performans vurgusu yapıldı!
Marka yetkilileri, VivoBook S serisi ile ilgili, üstün performans ve şık görünüm vurgusu yaptı. ASUS yetkililerinin yeni VivoBook S serisi ile ilgili yaptığı açıklamanın diğer bölümünde şu bilgilere yer verildi.
Vivobook serisi dizüstü bilgisayarlar, kişilik ve performans arasında mükemmel bir denge kurar ve yeni seride her modele biraz yetenek ve estetik katan benzersiz bir sarı renk ile çevrelenmiş Enter tuşu bulunur.
Farklı cesur renklerle tasarlanan en yeni VivoBook S serisi dizüstü bilgisayarlar, çoklu görev ve yüksek tanımlı eğlence için beklentileri tamamen karşılayabilecek olan 10. nesil Intel Core işlemcilere, 16 GB RAM kapasitesine mevcut.
Intel entegre grafikler veya en son NVIDIA GeForce arasında bir seçim yapılabiliyor. Ayrıca bu yeni nesil Vivobook S serisi NanoEdge ekranlı ince çerçevesi ile boyutları güncellendi.
ASUS VivoBook S433 / S533 özellikleri
Marka tarafında kasanın boyut ve seçenekleri ile ilgili ayrıca şu detaylar aktarıldı:
15.6 inçlik ekranı ile VivoBook S15, kompakt bir kasada maksimum ekran alanı sunar, bu nedenle ekranda iki veya daha fazla aktif pencereyle çoklu görev yapma eğiliminde olanlar için en pratik seçimdir.
VivoBook S14, 14 inç ekranı ve 1,4 kg ağırlığıyla, çok çeşitli ihtiyaçları olan kullanıcılar için mükemmel bir boyuttadır. Sayısal tuş takımı kullanmak isteyen kullanıcılar için, S14’ün bazı modellerinde isteğe bağlı hızlı veri girişi için entegre LED aydınlatmalı sayısal tuş takımı olan ASUS NumberPad 2.0 dokunmatik yüzey bulunur.
Her iki modelde de daha iyi bir yazma deneyimi için, standartlardan daha büyük ve geniş klavye tuşları sunuluyor. Marka, şık tasarım ve güçlü donanım ile fiyat performans kullanıcıları için çok ilgi çekici bir alternatif olacağını, yeni Vivobook S serisinin önümüzdeki günlerde Türkiye’de satışa sunulacağı bilgisini verdi.
ASUS
ASUS,14 inçlik ROG Zephyrus laptop’unu CES 2020’de tanıttı!
ASUS, 14 inçlik yeni Zephyrus serisi laptopunu CES 2020’de oyuncuların beğenisine sundu. Güçlü işlemcisi ve yüksek performans vadeden yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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CES fuarında bu sene teknoloji markaları tarafından bir çok yenilik tanıtılıyor. Her marka en iddialı olduğu ürünlerini CES fuarında son kullanıcının beğenisine sunuyor.
Bu markalardan biri de olan ASUS oyuncu bilgisayarı teknolojilerini geliştirdiği markası Republic of Gamers serisinde 14 inç bir model tasarlayarak yüksek performanslı cihaz kategorisinde yeni bir pencere açtığını duyurdu.
ASUS Zephyrus G14 (GA401): Daha kompakt kasa ve daha güçlü donanım
İlk kez yüksek performanslı 14 inç bir cihaz piyasaya sürdüklerinin altını çizen marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ultra ince oyun kategorisini, yeniden tanımlamadığımız bir süreçteyiz.”
En son örnek ise, güçlü işlemcileri ve yüksek performansı daha geniş kullanıcı kitlesi ile her yere taşınabilecek kadar kompakt olan yeni Zephyrus G14 modeli oldu.
15 inçlik alternatiflere göre çok daha küçük ROG Zephyrus G14’ün , geleneksel dizüstü bilgisayar çantalarına ve sırt çantalarına kolayca sığdığı belirtildi. Zephyrus G14’ün 17,9 mm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında olduğu edinilen diğer bilgiler arasında.
Kolay şarj olabilir yapı ve uzun pil ömrü!
Bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiği vurgulanırken bu durumun yeni G14’de böyle olmadığı aktarıldı. Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14’ü ekstra taşınabilir hale getirdiği belirtti.
Hem iş hem eğlence için üst düzey performans!
Yeni Zephyrus G14(GA401) ’ün donanım detayları ile ilgili marka tarafından yapılan açıklamanın bazı satır başları şu şekilde; “uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisi yıllardır var olmakla birlikte, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı gelişmiş güç verimliliğine sahip en yeni AMD Ryzen 4000 Serisi mobil işlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor.
NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB’a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB’a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor. Donanım ile ilgili marka yetkilileri hem ağır yüklü işlerde hem de güncel tüm oyunlarda en yüksek performans talebine karşılık verebileceği de ekledi.
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ASUS’tan fiyat-performans serisi laptoplar: TUF FA506/706!
ASUS firmasının fiyat-performans serisi olan TUF Gaming’e, Las Vegas’da yapılan CES 2020’de iki model daha eklendi.
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ASUS, fiyat-performans odaklı TUF Gaming serisinin yeni modellerini CES 2020 fuarında duyurdu. Özellikle AMD ile geliştirdiği işbirliği sayesinde son nesil Intel işlemcilerin yanı sıra, son nesil Ryzen işlemciler de bu yeni seride son kullanıcının beğenisine sunulacak.
Güçlü işlemcileri ile yeni FA506/706 modellerinin bugüne TUF Gaming serisinde yer alan en üst düzey performansı sunacağı belirtildi
TUF gaming serisinde dayanıklılık ile yüksek performansı buluşturduklarını söyleyen ASUS, şu ifadeleri kullandı; “ TUF Gaming dizüstü bilgisayarların en yeni modeli olan FA506/706 ile AMD Ryzen 4000 Serisini veya 10.nesil Intel işlemcileri birinci sınıf grafikler olan NVIDIA Turing tabanlı GPU’larla ve ekran seçenekleriyle birleştiriyor. 144Hz’e kadar yenileme hızı ve daha iyi pil ömrü, bu sağlam kasanın öne çıkan özelliklerini oluşturuyor.”
Yeni AMD “Zen 2” çekirdek mimarisi şimdi yeni bir AMD Ryzen 4000 Serisi, mobil işlemci serisinde dizüstü bilgisayarlara geliyor. En üstteki çip, önceki nesle kıyasla güç verimliliğini iki katına çıkararak, kullanıcıların sadece oyun oynamaktan ötesini yapmalarını sağlıyor.
En üstteki çip, önceki nesle kıyasla güç verimliliğini iki katına çıkararak, kullanıcıların sadece oyun oynamaktan çok daha fazlasını yapmalarına izin veriyor.
ASUS yetkilileri, bu yeni nesil fiyat performans serisinin yakın zamanda Türkiye’de satışta olacağını aktardılar.