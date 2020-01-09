ASUS, 2020 model ZenBook Pro Duo’yu CES’te tanıttı!

ASUS, tasarımıyla gönüllerde taht kuran ZenBook Duo’nun 2020 model versiyonunu Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2020 fuarında tanıtımını gerçekleştirdi.

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Geçtiğimiz sene Zenbook Pro Duo modeli ile 15 inç bir ana ekranın yanında ikinci bir ekran deneyimini kullanıcılarına sunan ASUS, 14 inç boyutundaki yeni ZenBook Duo (UX481) modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunmuştu.

ASUS tarafından yapılan açıklamada; dokunmatik ana ekran seçeneği sunan UX481’in, aynı zamanda entegre özellikleri genişletilen 12,6 inç boyutunda olan yardımcı bir dokunmatik ekranı ASUS ScreenPad Plus ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunduklarını duyurdu.

Tasarımıyla dikkat çeken ASUS ZenBook Pro Duo, artık daha ekonomik!

Şirket, ZenBook Pro Duo ile ilk kez geliştirildiği belirtilen yeni teknolojinin ile daha uygun fiyatta son kullanıcı ile buluşacağını aktardı. ScreenPad Plus’ın, kullanıcıların çalışma şekillerini geliştirerek üretkenliği artıran ve iş akışlarına hızlıca adapte olabilen çok amaçlı bir inovasyon olduğunu vurgulandı.

Yetkililer tarafından bu inovasyon için “Birincil ekranla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve yerleşik ScreenXpert yazılımı ile kullanıcıların ScreenPad Plus’ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasına olanak sağlayan çok çeşitli kullanışlı uygulamaları, araçları ve yardımcı programları olan kullanıcı dostu bir yenilikçi” tanımı yapıldı.

ZenBook Pro Duo 2020 özellikleri neler?

1 TB’a kadar PCIe 3.0 x4 SSD tarafından sağlanan hızlı depolama alanı ile birlikte 16 GB’a kadar RAM mevcut. NVIDIA GeForce MX250 GPU ile birleştirilmiş 10. nesil Intel Core i7 işlemciye sahip.

ZenBook Duo’nun, aynı zamanda üst seviye renk doğruluğu sağlamak için için PANTONE Onaylı FHD dokunmatik bir ekrana sahip olduğu belirtildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamanın son bölümünde ise tasarımın 1.5kg ağırlığıyla kullanıcıların mobilite beklentisini karşılayacağı belirtildi ve NanoEdge ile incelen çerçevelerin bunun en büyük mimarı yenilik olduğu aktarıldı.