Asus ROG-STRIX-1000G İnceleme | 10 Yıl Garantiyle Geliyor

Asus ROG-STRIX-1000G, kullanıcılara 1000W güç sunabilen bir güç kaynağı. Asus’un üst segmentte yer alan güç kaynağı STRIX-1000G, üst düzey soğutma performansıyla bizden geçer not almayı başardı.

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ROG soğutma blokları, Asus’un soğutma teknolojisini güç kaynaklarına da adapte ediyor

ROG soğutma blokları, sistem içinde fazla ısıya maruz kalan kritik bileşenlerin korunmasını sağlıyor. Sağlanan düşük sıcaklıklar sayesinde de cihazın kullanım ömrü uzarken; gürültü azalıyor. Sıcaklığın optimum seviyelere indirgenebilmesi kullanım performansı olarak da geri dönüyor. Geleneksel tasarımlara göre 2 kat daha yüksek hacimli entegre ROG soğutma blokları, Strix güç kaynaklarının çok daha düşük sıcaklıklarda çalışmasını sağlıyor. Eksen Teknolojili fan tasarımı da daha uzun kanatları barındırabilen küçük bir yuva ve aşağı yönlü hava basıncını artıran bir bariyer halkasıyla geliyor. Buradaki fanlarda da, çift rulmanlı kaymalı yataklı tasarımlara göre iki kat daha uzun süre dayanıyor. Aslen üst seviye ROG ekran kartları için yapılan ar-ge çalışmalarıyla ortaya çıkan Eksen Teknolojili fan tasarımında, artan verim sayesinde fan düşük hızlarda bile bileşenleri soğutabiliyor, böylece sistem gürültüsü azalıyor ve bileşenlerin kullanım ömrü uzuyor.

Yüksek performans gerektirmeyen oyunlarda sessiz bir oyun deneyimi yaşamak isterseniz de; “0db” modunu kullanarak fan sesinin önüne geçebiliyorsunuz. Böylelikle sessiz modda çalışan fanlar, oyun sırasında ses kirliliğinin önüne geçiyor. Şayet biz, oynadığımız oyunun ne kadar ağır olup olmadığı fark etmeksizin bütün koşullarda fan sesinin minimum seviyede olduğunu gözlemledik. Bu teknoloji hakkında biraz daha detaylı konuşmak gerekirse; toplam güç kullanımı (TDP) %40’ın altına indiğinde dahili denetleyici devreye alarak; 135 mm fanı durduruyor. Böylece neredeyse tamamen sessiz bir şekilde oyununuzu oynamaya devam edebiliyorsunuz. TDP %40’ın üzerine çıktığındaysa fanlar otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Fakat çalışan fanlar bile ciddi anlamda dikkatinizi çekecek bir gürültüye sahip değil.

Malzeme kalitesiyle de öne çıkan ürün, Japon malı kapasitörler ve diğer üst düzey bileşenlerle 80 Plus Gold sertifikasına da layık görülmüş durumda. Bununla da yetinmeyen ROG-STRIX-1000G, kişiselleştirilebilir dış tasarıma sahip. Dilediğiniz gövde parçasını cihaza monte ederek; tasarımı kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca tamamen modüler kablolarla da desteklenen cihaz, kablo kalabalığının önüne geçerek sisteminizin derli toplu kalmasını sağlıyor. Cihaz 24 pim, iki adet 6+2 pim PCI-e ve iki adet 8 pim CPU kablosu beraberinde voltaj dalgalanmalarını azaltan kapasitörlerle birlikte geliyor. Bu sayede küçük kasalarda bile kablo düzenini sağlayabilmek mümkün görünüyor.

Fakat bize kalırsa ROG-STRIX-1000G’nin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de 10 yıl garantiyle sunulması. Bu güç kaynağı böylece uzun soluklu sistem toplamayı düşünen kullanıcıyı da kendisine çekiyor.

ROG Strix güç kaynakları sessizlik ve soğutma arasındaki en iyi dengeyi yakalayabilmek üzere dizayn edilmiş

ROG Strix Serisi Güç Kaynakları, oyun severlere son derece sessiz ve yüksek performanslı bir ürün sunmak için üst düzey soğutma ile üstün bileşenleri bir araya getiriyor. Güçlü ROG Thor serisindekilerden esinlenen makro boyutlardaki ROG soğutma blokları ve NVIDIA RTX ekran kartlarından alındığını gördüğümüz Eksen Teknolojili fan tasarımı, soğutma sisteminin fark yaratmasını sağlıyor. Ürünün içinde ise düşük RDS (açık) MOSFET’ler ve üst düzey Japon üretimi kapasitörler güç dağıtımıyla kolaylıkla başa çıkıyor. Sonuç olarak, en yoğun oyunların üstesinden gelebilen, son derece sessiz ve verimli bir güç kaynağı ortaya çıkmış.

Teknik Özellikler

Boyutlar 16 x 15 x 8.6 cm

Verimlilik 80 Plus Gold

Koruma Özellikleri OPP/OVP/SCP/OCP/OTP

Tehlikeli Madde ROHS

AC Giriş Aralığı 100-240Vac

Termal Özellikler ROG Termal Çözümü

DC Çıkış Voltajı +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Maksimum Yük 25A 25A 83A 0.3A 3A

Toplam Çıkış 1000W

Bağlantılar MB 24/20-pin x 1

CPU 4+4-pin x 2

PCI-E 6+2-pin x 6

SATA x 8 PERIPHERAL x 6