Asus, ROG Ryujin II, ROG Strix LC II ve TUF Gaming LC ARGB serisi sıvı soğutma sistemlerini duyurdu

Asus, ROG Ryujin II, ROG Strix LC II ve TUF Gaming LC ARGB serilerinden meydana gelen yeni hepsi bir arada (AIO) sıvı CPU soğutma ailesini duyurdu. Asus’un yeni soğutma sistemleri yüksek performanslı radyatör fanlarına, kişiselleştirilebilen tasarımlara ve altı yıl garantiye sahip. Asus’un yeni soğutucu modelleri farklı seviyelerden oyunculara optimum performansı, minimum fan gürültüsü ve maliyetle sunmayı amaçlıyor.

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ROG Ryujin II serisi

Ailenin premium üyesi olarak adlandırabileceğimiz ROG Ryujin II AIO soğutucu serisi, en yüksek performansı sunmayı amaçlıyor. 7. nesil Asetek pompa ve Noctua Industrial PPC radyatör fanlarına sahip olan modellerde, anakartın CPU yuvası bölgesini, VRM’i ve ilk M.2 yuvasını da soğutan yerleşik bir fan yer alıyor. Pompa yuvasının üzerinde yer alan 3,5 inç LCD panel, sistem verilerini ve kişiye özel grafikleri sistemin tam kalbinden gösterebiliyor. Armoury Crate yazılımını kullanarak ekranda gösterilecek fotoğrafları ve animasyonları düzenlemek de mümkün. Serideki modeller ayrıca fan kablolarını kolayca düzenlemek için AIO Fan Controller çözümü ve ARGB şeritleriyle birlikte sunuluyor. Hediye olarak verilen bir yıllık AIDA 64 sistem takibi yazılımı üyeliği sayesinde de LCD ekrana özel ROG kullanıcı arayüzü eklenebiliyor.

ROG Strix LC II serisi

Kullanıcıların 120, 240, 280 ve 360 mm radyatör boyutları arasından istediğini seçebildiği ROG Strix LC II serisindeki modeller, Intel veya AMD CPU’ların potansiyelini sıvı soğutma teknolojisiyle açığa çıkarmayı amaçlıyor. Kapalı döngü tasarımına sahip olan seride 7. nesil Asetek pompa ile soğutma, sızıntı koruması, dayanıklılık ve minimum gürültü elde edilebiliyor. Estetik görünümü daha kişisel hale getirmek için ise RGB radyatör fanlarıyla renkli aydınlatma efektleri oluşturulabiliyor. ARGB özelliği bulunmayan seçenekle de daha sade sistemler kurulabiliyor.

TUF Gaming LC ARGB serisi

TUF Gaming LC ARGB serisi orta boy oyun sistemlerinden en optimum şekilde yararlanmak için gereken performansı ve özellikleri sunuyor. Güç ve stili bir araya getiren serideki tüm modellerde Aura Sync destekli ARGB unsurlar bulunuyor. Bunlar radyatör fanlarını ve pompa kapağındaki TUF Gaming logosunu aydınlatıyor. Daha geniş seçenek sunmak için seride 120 veya 240 mm boyutunda radyatörlere sahip modeller de mevcut. Böylece birçok farklı PC kasasındaki montaj noktalarına uygun modeller sunulabiliyor. Ayrıca serideki radyatör fanları IP5X sertifikasına sahip. Yani belirli ölçülerde toza dayanıklılık sunuyor. Bu sayede en zorlu koşullarda bile gelişmiş güvenilirlik, daha uzun kullanım ömrü ve uygun fan performansı elde edilebiliyor.

Asus’un yeni soğutma serilerini bütün detaylarıyla incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cihazlarla ilgili detayla özelliklere de aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz:

Model ROG Ryujin II 360 ROG Ryujin II 240 Su Bloğu Su Bloğu Boyutları 78,15 x 87,5 x 81 mm Blok Malzemesi Bakır Yerleşik Fan v -Fan Hızı 4.800 rpm +/- %10 -Hava Basıncı 3,23 mm H2O -Hava Akımı 19,4 cfm -Fan Sesi 31 dB(A) CPU Soket Desteği Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066 AMD: AM4, TR4* *Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir. Radyatör Radyatör Boyutları 394 x 121 x 27 mm 272 x 121 x 27 mm Radyatör Malzemesi Alüminyum Tüp Kılıflı kauçuk tüp (380 mm) Fan Fan 3 x Noctua NF-FU Industrial PPC 2000 PWM 2 x Noctua NF-FU Industrial PPC 2000 PWM Fan Büyüklüğü 3 fan yuvası (120 mm) 2 fan yuvası (120 mm) Fan Boyutları 120 x 120 x 25 mm Fan Hızı 450-2.000 rpm +/- %10 Fan Statik Basıncı 3,94 mm H2O Fan Hava Akımı 71,6 cfm I 121,8 m3h Fan Sesi 29,7 dB Kontrol Modu PWM/DC AURA Fan Yok Diğer Özellikler Ekran 3,5 inç renkli LCD AURA Sync Desteği v Paket İçeriği 1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş) 1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş) 3 x 120 mm fan 2 x 120 mm fan 1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için) 1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için) 1 x ARGB giriş kablosu 1 x ARGB giriş kablosu 1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi 1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 x ROG çıkartması 1 x ROG çıkartması 1 x ROG fan denetleyicisi 3M montaj bantı 1 x ROG fan denetleyicisi 3M montaj bantı 1 x AIO fan denetleyicisi 1 x AIO fan denetleyicisi Garanti 6 yıl

Model ROG Strix LC II 360 ARGB ROG Strix LC II 240 ARGB ROG Strix LC II 280 ARGB Su Bloğu Su Bloğu Boyutları 80 x 80 x 45 mm Blok Malzemesi Bakır Yerleşik Fan Yok -Fan Hızı -Hava Basıncı -Hava Akımı -Fan Sesi CPU Soket Desteği Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066 AMD: AM4, TR4* *Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir. Radyatör Radyatör Boyutları 394 x 121 x 27 mm 272 x 121 x 27 mm 143 x 315 x 30 mm Radyatör Malzemesi Alüminyum Tüp Kılıflı kauçuk tüp (380 mm) Fan Fan 3 x ROG radyatör fanı 2 x ROG radyatör fanı 2 x ROG Strix Fan Model 14 ARGB Fan Büyüklüğü 3 fan yuvası (120 mm) 2 fan yuvası (120 mm) 2 fan yuvası (140 mm) Fan Boyutları 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25,5 mm Fan Hızı 800-2500 rpm +/- %10 700-2100 rpm +/- %10 Fan Statik Basıncı 5,0 mm H2O 3,1 mm H2O Fan Hava Akımı 80,95 cfm I 137,5 m3h 102,3 cfm Fan Sesi 37,6 dB(A) 35,7 dB(A) Kontrol Modu PWM/DC PWM AURA Fan ARGB Fan Diğer Özellikler Ekran Yok AURA Sync Desteği V Paket İçeriği 1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş) 1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş) 1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş) 3 x 120 mm fan 2 x 120 mm fan 2 x 140 mm fan 1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için) 1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için) 1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için) 1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için) 1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için) 1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için) 1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo 1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo 1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo 1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi 1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi 1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 x ROG çıkartması 1 x ROG çıkartması 1 x ROG çıkartması Garanti 6 yıl

Model ROG Strix LC II 360 ARGB ROG Strix LC II 240 ARGB Su Bloğu Su Bloğu Boyutları 80 x 80 x 45 mm Blok Malzemesi Bakır Yerleşik Fan Yok -Fan Hızı -Hava Basıncı -Hava Akımı -Fan Sesi CPU Soket Desteği Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066 AMD: AM4, TR4* *Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir. Radyatör Radyatör Boyutları 394 x 121 x 27 mm 272 x 121 x 27 mm Radyatör Malzemesi Alüminyum Tüp Kılıflı kauçuk tüp (380 mm) Fan Fan 3 x ROG radyatör fanı 2 x ROG radyatör fanı Fan Büyüklüğü 3 fan yuvası (120 mm) 2 fan yuvası (120 mm) Fan Boyutları 120 x 120 x 25 mm Fan Hızı 800-2500 rpm +/- %10 Fan Statik Basıncı 5,0 mm H2O Fan Hava Akımı 80,95 cfm I 137,5 m3h Fan Sesi 37,6 dB(A) Kontrol Modu PWM/DC AURA Fan Yok Diğer Özellikler Ekran Yok AURA Sync Desteği V Paket İçeriği 1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş) 1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş) 3 x 120 mm fan 2 x 120 mm fan 1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için) 1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için) 1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için) 1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için) 1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo 1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo 1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi 1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 x ROG çıkartması 1 x ROG çıkartması Garanti 6 yıl