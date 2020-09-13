ASUS
Asus ExpertBook B9 | 24 saat pil ömrü mümkün mü?
Asus tarafından iş dünyası hedef alınarak üretilen ExpertBook B9 ile beraberiz. ExpertBook’un detaylarına geçmeden önce size cihazı 3 kelime ile özetleyeceğim; bunlar, hafif, güçlü ve dayanıklı!
İlginizi çekebilir: 450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
Asus ExpertBook B9, ufacık ölçülerine rağmen 24 saat pil ömrü vadediyor
Asus ExpertBook B9, biraz daha iş dünyası odaklı çözümler sunan bir laptop. Bu yüzden hafifliği ve kullanışlılığı ile öne çıkıyor. Hatta Asus’un iddiasına göre ExpertBook, kendi klasmanında dünyanın en hafif laptopu konumunda. 870 Gram! Gerçekten çok hafif. 14 inçlik bir laptop için harika bir ağırlık değeri. Asus burada, bu ağırlığı yakalayabilmek adına Magnezyum bir kasa yapısı kullanmış. Magnezyumun buradaki ağırlık katkısını size şöyle anlatayım; hafif olarak değerlendirdiğimiz Titanyum’un özkütlesi, 4.5 gr/cm3. Magnezyum’un ise, 1.7 gr/cm3 yani magnezyum neredeyse 2.7 kat daha hafif. Ayrıca Alüminyum’un öz kütlesi ise 2.7 g/cm3; yani Magnezyum, Alüminyum’dan bile hala %40 daha hafif. Bunlar çok ciddi farklar. Ek olarak Magnezyum’un çok sağlam bir malzeme olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim.
Bu sağlamlığı ve 870 gramlık ağırlığı sayesinde ExpertBook’u bir kullanıcı olarak yanınızda taşıdığınızda, sanki bir laptop değil de defter taşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.
Şimdi; biliyoruz ki bu cihaz yanınızda taşırken size minimum problem yaratmak üzere tasarlanmış. Bu da bu cihazı kullanırken demek oluyor ki sürekli ev veya ofis dışı bir kullanım söz konusu. Yani sürekli olarak şarja takma imkanımız olmayacak. Güçlü bir bataryaya ihtiyacımız var. Ben bu kadar minimalist bir laptopa ne kadarlık bir batarya sığdırabilirsiniz diye düşünürken; Asus, bu laptop ile tam şarjda 24 saatlik kullanım ömrü vadediyor. Bahsedilen bu 24 saatlik batarya ömrü değeri benim için gerçekten sürpriz oldu.
Bir de şunu söylemem lazım ki ekranın maksimum parlaklığı beni çok da tatmin etmedi. Yine de ekran kalite olarak gerçekten çok güzel. Özellikle burada çerçevelerin inceliği çok hoş. Çerçeveler sadece 4 mm kalınlığa sahip. Neredeyse hiç gözünüze çarpmıyor.
Şimdi biraz da cihazın teknik özelliklerine değinelim. Burada işlemci olarak 10. Nesil bir i7 işlemcimiz var (Intel Core i7-10510U). Ayrıca toplam 512 GB SSD diskimiz mevcut. ExpertBook B9 ayrıca, İntel’in Project Athena adını verdiği programa dahil bir cihaz. Bu sayede ExpertBook B9, üst düzey bir performans, verimlilik optimizasyonu vadediyor.
Cihazın sol tarafına baktığımızda, micro HDMI ve HDMI girişimiz ve 2 adet TYPE-C girişimiz var; sağ tarafta ise 3.5 mm ses girişimiz ve 1 adet 2. Jenerasyon USB 3.1 girişimiz var; ayrıca birtane de Kensington kilit yuvası sunulmuş.
Asus yine inovasyon peşinde!
Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 desteği var. Bunlar güncel teknolojiler bunların sunulması hoş. Ses tarafında da burada Sound By Harman / Kardon etiketini görüyoruz. Asus ve Harman Kardon arasında bir iş birliği gerçekleştirilmiş. Ben bu kadar ufak bir laptopta bu kadar güzel ses verebilmelerini başarılı buldum. Sesi en yükseğe getirdiğimde bile seste herhangi bir bozulma da yok. Burada Harman Kardon’un dokunuşu fark yaratmış denilebilir.
Bildiğiniz gibi Asus bu touchpadlere inovasyon katmayı seviyor. Buraya da hesap makinesi fonksiyonu koymuşlar. Gördüğünüz gibi touchpadin sağ tarafına bastığınızda rakamlar beliriyor. Sol tarafına basıp rakamlara doğru parmağınızı çektiğinizde ise hesap makinemiz otomatik olarak açılıyor. Bu havalı bir özellik gibi gözüküyor; fakat kullanımda bazı sıkıntılara sebep olduğunu da itiraf etmem lazım. Bu touchpad çok büyük. Bu yüzden bazen farkında olmadan hesap makinesini devreye sokabiliyorsunuz. Bi bakıyorsunuz hesap makinesi devreye girmiş veya ekranda bir şeye tıklayacağım derken sayılar yazmaya başlıyorsunuz falan. Yani bu beni biraz düşündürdü. Ama en azından bir inovasyon denediği için de burda Asus’un hakkını yemeyelim. Hardware Plus olarak biz cihazlarda inovasyon ve yenilik görmeyi seviyoruz.
Daha fazla bilgiye, sizler için hazırladığımız video aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
İyi seyirler!
ASUS
ASUS, uygun fiyatlı 4 yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir
ASUS, bugün ortaya çıkan iddialara göre uygun fiyatlı dört yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Söylentiler doğru çıkarsa şirket, yakın zaman sonra nispeten daha erişilebilir telefonlarla karşımıza çıkacak.
İlginizi çekebilir: ASUS’tan “Dünyanın En Hızlı Oyuncu Monitörü”: ROG Swift 360 Hz
ASUS, uzun süredir sadece üst düzey özelliklerle donattığı amiral gemisi modelleri ve ROG serisi oyuncu telefonlar üretiyor. Bu telefonlar şüphesiz son derece güçlü ve alınabilir nitelikte, ancak her kullanıcının bu kadar güçlü telefona ihtiyacı olmadığı da unutulmamalı. Şirket epeydir uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürmüyor, bununla bağlantılı olarak da akıllı telefon sektöründe rekabeti son zamanlarda elinde tutamıyor.
ASUS, yeni uygun fiyatlı telefonlar geliştiriyor
Ancak ASUS anlaşılan uygun fiyatlı telefon piyasasındaki eksikliğini fark etmiş. Zira bugün ortaya çıkan söylentiler, şirketin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. GSMArena’nın aktardığına göre ASUS, şimdilik sadece Lito, Lagoon, Bengal ve Scuba kod adlı işlemcilerle bilinen dört yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonlar, gücünü aldığı işlemcilerin giriş ve orta seviye olması hasebiyle şirketin diğer telefonlarına nazaran daha uygun fiyatlı olacak.
Peki ASUS’un yeni uygun fiyatlı telefonlarında hangi işlemciler yer alıyor? Yine söylentilere göre; “Lito” kod adlı işlemci Qualcomm’un Snapdragon 765 / 765G işlemcisi, “Lagoon” kod adlı işlemci ise Snapdragon 690 işlemcisi olacak. Ayrıca bu işlemcilerin her ikisinin de dahili 5G modeme sahip olduğunu da ekleyelim. Bunun yanı sıra “Bengal” kodlu işlemcinin Snapdragon 662 veya Snapdragon 460 olacağı, “Scuba”nın ise Snapdragon 200 serisi bir işlemci olacağı söyleniyor.
Telefonların model isimlerinin ise ASUS Max Pro M3, ASUS Max M3 ve ASUS Max M3 Lite olacağı ifade ediliyor. Elbette ki bu bilgilerin yalnızca bir spekülasyon olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Şu an itibariyle bu dört gizemli telefon hakkında başka hiçbir bilgi yok. Farklı bilgiler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
ASUS
ASUS’tan “Dünyanın En Hızlı Oyuncu Monitörü”: ROG Swift 360 Hz
ASUS ROG Swift 360 Hz sene başında yapılan duyurusunun ardından resmen piyasaya çıkıyor. 360 Hz gibi ütopik bir tazeleme hızı sunan ürün, TN panel yerine IPS panel kullanarak bu yüksek tazeleme hızına çıkması ile de dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir; ASUS ve NVIDIA’dan dünyada bir ilk: ASUS ROG Swift 360Hz
Asus, tüm OEM tarafında olduğu gibi monitör kanadında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce 4K 144 Hz monitörlerini duyuran marka, şimdi de FHD’de 360 Hz tazeleme hızına IPS panel ile çıkmayı başardı. ROG Swift 360 Hz PG259QN model adını taşıyan oyuncu monitörü 1920 x 1080 piksellik Fast IPS teknolojisiyle gelen bir panel kullanıyor. 1 ms GTG tepkime süresini de vermeyi başaran PG259QN ile IPS’in ayarları ile oynanmış bir durum ortaya koymuşlar 🙂
360 Hz oyuncu monitörü!
ROG Swift 360 Hz PG259QN 1920 x 1080 piksellik 360 Hz panel kullanmasının yanı sıra Nvidia G-Sync desteği ve HDR10 desteği de sağlayan dolu dolu bir monitör ortaya koyulmuş. 24,5 ,nç boyutunda olan cihaz, oyun tutkunları ve profesyonel oyuncular tam değişken yenileme hızı (VRR) ve değişken hız aşırtma özellikleriyle hiç olmadığı kadar akıcı oynanış elde ediyor. E-spor dünyasında oldukça dikkat çekecek bir ürün olacağı kesin. Ayrıca monitördeki özel geniş soğutma bloğu, ısıyı uzaklaştırmak için diğer monitörlerde bulunanlara kıyasla daha fazla yüzey alanına sahip. Bu da uzun oyun maratonlarında daha verimli bir soğutma sağlıyor. Model Eylül ayında satışa çıkacak.
ROG Swift 360 Hz PG259QN teknik özellikleri
- Panel Boyutu: 24,5 inç
- Panel Türü: Fast IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Tazeleme Hızı: 360 Hz
- Tepkime Süresi: 1 ms (GTG)
- HDR Desteği: HDR10
- Renk Doğruluğu: ΔE < 1,5
- ULMB Desteği: Var (240 Hz ve 144 Hz destekli)
- Boyut: 557 x (379–499) x 247 mm (stant ile)
- Ağırlık: 7,1 kg
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7, tasarımıyla gün yüzüne çıktı
ASUS’un 26 Ağustos’ta piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Zenfone 7, arka taraftaki detaylarıyla beraber kanlı canlı görüntülendi.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Tayvanlı teknoloji üreticisi ASUS, bu hafta düzenleyeceği etkinlikte Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modellerini tanıtacak. Zenfone 7 ailesinin sahip olması muhtemel özellikleriyle alakalı söylentiler zaman zaman gündeme gelmişti ancak ASUS bu telefonu, şu ana kadar sızıntılar kıskacına yem olmaktan korumayı başarmıştı. Tanıtıma günler kala ise, erken saatlerde Zenfone 7 modeline ait canlı görüntüler Weibo’da kendisini gösterdi.
ASUS Zenfone 7 tasarımı ortaya çıktı
Zenfone 7’ye ait olan görüntülere bakıldığında, ilk olarak arka taraftaki üçlü kamera modülü ve LED flaş dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler telefonda dört adet kamera olacağını iddia ediyordu ancak görünen o ki Zenfone 7 için bu söylenti geçerli değil. Muhtemelen dörtlü kamera kurulumu, ailenin üst seviye modeli Zenfone 7 Pro’da yer alacak.
Ayrıca ASUS Zenfone 7′deki kameraların tamamı hakkında net bilgi yok; ancak birinin ToF kamera, diğer ikisinin ise 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 64 MP Sony IMX686 sensörü olacağı düşünülüyor.
Görüntülere bakıldığında ASUS Zenfone 7′nin arkasının camdan yapıldığı görülüyor. Aynı zamanda şarj kablosundan da anlaşıldığı üzere Zenfone 7 modelinde USB Type-C girişinin yer alacağını söyleyebiliriz. Telefonun ön tarafı görünmediğinden dolayı parmak izi tarayıcının ön tarafa konumlandırılıp konumlandırılmadığı sorusu da şu an için cevapsız kalıyor.
Söylentilere göre Zenfone 7, LCD ekrana sahip olacak; bu bağlamda, parmak izi tarayıcının ekranın altında olmaması bekleniyor. Elbette ki bunlar yalnızca söylenti, nihai sonuçlar ASUS’un 26 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte belli olacak. Teknik özellikler noktasında ise Zenfone 7 Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacakken, Zenfone 7 Pro ise Snapdragon 865 Plus yonga setiyle desteklenecek.