Asus ExpertBook B9 | 24 saat pil ömrü mümkün mü?

Asus tarafından iş dünyası hedef alınarak üretilen ExpertBook B9 ile beraberiz. ExpertBook’un detaylarına geçmeden önce size cihazı 3 kelime ile özetleyeceğim; bunlar, hafif, güçlü ve dayanıklı!

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Asus ExpertBook B9, ufacık ölçülerine rağmen 24 saat pil ömrü vadediyor

Asus ExpertBook B9, biraz daha iş dünyası odaklı çözümler sunan bir laptop. Bu yüzden hafifliği ve kullanışlılığı ile öne çıkıyor. Hatta Asus’un iddiasına göre ExpertBook, kendi klasmanında dünyanın en hafif laptopu konumunda. 870 Gram! Gerçekten çok hafif. 14 inçlik bir laptop için harika bir ağırlık değeri. Asus burada, bu ağırlığı yakalayabilmek adına Magnezyum bir kasa yapısı kullanmış. Magnezyumun buradaki ağırlık katkısını size şöyle anlatayım; hafif olarak değerlendirdiğimiz Titanyum’un özkütlesi, 4.5 gr/cm3. Magnezyum’un ise, 1.7 gr/cm3 yani magnezyum neredeyse 2.7 kat daha hafif. Ayrıca Alüminyum’un öz kütlesi ise 2.7 g/cm3; yani Magnezyum, Alüminyum’dan bile hala %40 daha hafif. Bunlar çok ciddi farklar. Ek olarak Magnezyum’un çok sağlam bir malzeme olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim.

Bu sağlamlığı ve 870 gramlık ağırlığı sayesinde ExpertBook’u bir kullanıcı olarak yanınızda taşıdığınızda, sanki bir laptop değil de defter taşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

Şimdi; biliyoruz ki bu cihaz yanınızda taşırken size minimum problem yaratmak üzere tasarlanmış. Bu da bu cihazı kullanırken demek oluyor ki sürekli ev veya ofis dışı bir kullanım söz konusu. Yani sürekli olarak şarja takma imkanımız olmayacak. Güçlü bir bataryaya ihtiyacımız var. Ben bu kadar minimalist bir laptopa ne kadarlık bir batarya sığdırabilirsiniz diye düşünürken; Asus, bu laptop ile tam şarjda 24 saatlik kullanım ömrü vadediyor. Bahsedilen bu 24 saatlik batarya ömrü değeri benim için gerçekten sürpriz oldu.

Bir de şunu söylemem lazım ki ekranın maksimum parlaklığı beni çok da tatmin etmedi. Yine de ekran kalite olarak gerçekten çok güzel. Özellikle burada çerçevelerin inceliği çok hoş. Çerçeveler sadece 4 mm kalınlığa sahip. Neredeyse hiç gözünüze çarpmıyor.

Şimdi biraz da cihazın teknik özelliklerine değinelim. Burada işlemci olarak 10. Nesil bir i7 işlemcimiz var (Intel Core i7-10510U). Ayrıca toplam 512 GB SSD diskimiz mevcut. ExpertBook B9 ayrıca, İntel’in Project Athena adını verdiği programa dahil bir cihaz. Bu sayede ExpertBook B9, üst düzey bir performans, verimlilik optimizasyonu vadediyor.

Cihazın sol tarafına baktığımızda, micro HDMI ve HDMI girişimiz ve 2 adet TYPE-C girişimiz var; sağ tarafta ise 3.5 mm ses girişimiz ve 1 adet 2. Jenerasyon USB 3.1 girişimiz var; ayrıca birtane de Kensington kilit yuvası sunulmuş.

Asus yine inovasyon peşinde!

Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 desteği var. Bunlar güncel teknolojiler bunların sunulması hoş. Ses tarafında da burada Sound By Harman / Kardon etiketini görüyoruz. Asus ve Harman Kardon arasında bir iş birliği gerçekleştirilmiş. Ben bu kadar ufak bir laptopta bu kadar güzel ses verebilmelerini başarılı buldum. Sesi en yükseğe getirdiğimde bile seste herhangi bir bozulma da yok. Burada Harman Kardon’un dokunuşu fark yaratmış denilebilir.

Bildiğiniz gibi Asus bu touchpadlere inovasyon katmayı seviyor. Buraya da hesap makinesi fonksiyonu koymuşlar. Gördüğünüz gibi touchpadin sağ tarafına bastığınızda rakamlar beliriyor. Sol tarafına basıp rakamlara doğru parmağınızı çektiğinizde ise hesap makinemiz otomatik olarak açılıyor. Bu havalı bir özellik gibi gözüküyor; fakat kullanımda bazı sıkıntılara sebep olduğunu da itiraf etmem lazım. Bu touchpad çok büyük. Bu yüzden bazen farkında olmadan hesap makinesini devreye sokabiliyorsunuz. Bi bakıyorsunuz hesap makinesi devreye girmiş veya ekranda bir şeye tıklayacağım derken sayılar yazmaya başlıyorsunuz falan. Yani bu beni biraz düşündürdü. Ama en azından bir inovasyon denediği için de burda Asus’un hakkını yemeyelim. Hardware Plus olarak biz cihazlarda inovasyon ve yenilik görmeyi seviyoruz.

Daha fazla bilgiye, sizler için hazırladığımız video aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!

İyi seyirler!