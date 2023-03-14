Yeni Asus ROG Phone 7 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı, telefonun geçen yılın Temmuz ayında piyasaya sürülen Asus ROG Phone 6’nın yerini alması bekleniyor.

ASUS_AI2205_A ve ASUS_AI2205_B model numaralarına sahip yeni Asus oyun akıllı telefonu kısa süre önce 3C Sertifikası aldı, görünüşe göre bunlar telefonun farklı bölgeler için standart versiyonu olacak.

Listeleme, telefonun 65W hızlı şarj ile geleceğini ortaya çıkardı, ne yazık ki listeleme telefon hakkında daha fazla özellik ortaya koymadı.

ROG Phone 6, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mobil işlemciden güç alıyor, yeni telefonun Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

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Cihaz ayrıca 2448 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekranla geliyor, yeni telefon için de benzer bir ekran gelmesi muhtemel.

ROG Phone 6, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı, 12GB RAM ve 128GB depolama alanı, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ve 16GB RAM ve 512GB depolama alanı olmak üzere çeşitli RAM ve depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Telefonda özçekimler ve görüntülü görüşmeler için 12 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel arka kameranın yanı sıra 13 megapiksel ultra geniş kamera ve 5 megapiksel makro kamera bulunuyor. Yeni telefonun kameralarının yükseltilmesini bekliyoruz. Yeni Asus ROG Phone 7’nin teknik özellikleri hakkında bazı ayrıntılar alır almaz sizi bilgilendireceğiz.