Honor 30 Lite, teknik özellikleriyle sızdırıldı!

Honor‘un Çin‘de Honor 30 Youth olarak tanıtacağı, globalde ise Honor 30 Lite ismini alacak olan cihaz bugün teknik özellikleriyle sızdırıldı. Cihazın Çin versiyonu olan Honor 30 Youth‘un 4 veya 5 Temmuz‘da tanıtılması bekleniyor. Telefonların özellikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Fakat bugün Digital Chat Station tarafından, global sürümün teknik özellikleri ortaya çıktı.

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Honor 30 Lite hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Digital Chat Station‘a göre 30 Lite, Dimensity 800 SoC‘den gücünü alacak. Bu da demek oluyor ki telefon 5G desteğine sahip olacak. Telefon, 6.5 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Yazılım tarafında ise Android 10 destekli EMUI 10.1 arayüzünü kullanacak. Cihaz, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro/derinlik sensörüne sahip olacak. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor.

30 Lite, 22W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh değerinde pil ile gelecek. Cihazın genel teknik özellikleri geçtiğimiz gün sızdırılan Huawei Enjoy 20 Pro’ya benziyor. Fakat ağırlık konusunda Honor 30 Lite 192 gram ağırlığındayken Huawei Enjoy 20 Pro 182 gram ağırlığında olacak. Kullanılan malzemelerin farklılığı bu ağırlık farkını yaratıyor olabilir. Enjoy 20 Pro, yeniden markalanmış bir Enjoy Z 5G olarak karşımıza çıkacak.

Temmuz ayının başında Youth Edition’ın tanıtılmasına yakın, Honor 30 Lite hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.