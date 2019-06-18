Mi 9T ve Mi 9T Pro Farkları

Xiaomi bugün Türkiye’de gerçekleştirdiği lansman ile Mi 9T modelini tanıttı. Haberimizde serinin üst modeli Mi 9T Pro ile Mi 9T arasındaki farklara bakacağız.

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Xiaomi Türkiye’de gerçekleştirdiği lansman ile Mi 9T modelini tanıttı. Orta segment için tasarlanan Mi 9T ve Snapdragon 855 işlemcisi ile firmanın amiral gemisi konumunda olan Mi 9T Pro modelini karşılaştıracağız.

Snapdragon 855 ve Snapdragon 730

Xiaomi mayıs ayında gerçekleştirdiği lansman ile “amiral gemisi katili 2.0” ünvanıyla yeni cihazı Redmi K20 Pro modelini tanıttı. Firma, cihazın Avrupa pazarında Mi 9T Pro satılmasına karar verdi. Günümüzün en güçlü işlemcilerinden birini kullanan akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 855 (SM8150) yonga setini kullanıyor. 7 nanometre üretim sürecine sahip olan işlemci de 8 çekirdek bulunuyor. 2.84 Ghz çalışma frekansına sahip Snapdragon 855 ‘in bir çekirdeği 2.84 GHz Kryo 485 , üç çekirdeği 2.42 GHz Kryo 485 , dört çekirdeği de 1.8 GHz Kryo 485 ‘ten oluşuyor. Adreno 640 grafik birimine sahip cihazın Antutu Benchmark sonucu ise 388.803 .

Xiaomi Türkiye’de ikinci ürün lansmanını Mi 9T modeli ile bugün gerçekleştirdi. Xiaomi Mi 9T ; mobil çip üreticisi Snapdragon ‘un orta segment için geliştirdiği Snapdragon 730 işlemcisini kullanıyor. 8 nanometre üretim sürecine sahip CPU, sekiz çekirdeğe sahip. Bu çekirdeklerin ikisi 2.2 GHz Kryo 470 Gold , altısı ise 1.8 GHz Kryo 470 Silver . Adreno 618 grafik birimi bulunduran cihazın Antutu Benchmark sonucu ise 218.625 .

Depolama ve RAM seçenkleri

8 GB/6 GB RAM kapasitesi opsiyonlarıyla gelen Mi 9T Pro serinin orta segment cihazına göre 2 GB RAM önde. 128 GB depolama seçeneğine sahip Mi 9T Pro UFS 2.1 teknolojisini kullanıyor. Orta segmente konumlandırılan cihazın 64/128 GB depolama seçeneklerine 6 GB RAM eşlik ediyor.

Tasarım ve ekran

Mi 9T Pro

Tasarım noktasında benzerlik gösteren cihazların ikisinde de pop-up kamera teknolojisi kullanılıyor. Böylelikle daha yüksek ekran kasa oranları sunan cihazların ön kısmı, neredeyse tam ekran deneyimi sunuyor. Serinin amiral gemisi Mi 9T Pro 6.39 inç boyutundaki Super AMOLED ekrana sahip. 19:5:9 görüntü oranına sahip ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde. Corning Gorilla Glas 5 ekran teknolojisini barındıran ön panel %86.1 ekran kasa oranına sahip. Cihazın boyutları ise 156.7 x 74.3 x 8.8 mm . 191 gram ağırlığa sahip cihazın parmak izi teknolojisi ise ekranın altına yerleştirilmiş. Arka tarafta ise 3 kamera bulunduran telefon çift ton led flaş kullanıyor. Cihazın renkleri ise günümüz akıllı telefonlarında olduğu gibi geçişli bir yapıya sahip.

Mi 9T

Mi 9T kamera teknolojisinde pop up sistemini kullanıyor. Böylelikle daha yüksek ekran kasa oranları sunan cihazın ön kısmı, neredeyse tam ekran deneyimi sunuyor. Serinin orta segment telefonu Mi 9T, 6.39 inç boyutundaki Super AMOLED ekrana sahip. 19:5:9 görüntü oranına sahip ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde. Corning Gorilla Glas 5 ekran teknolojisini barındıran ön panel %86.1 ekran kasa oranına sahip. Cihazın boyutları ise 156.7 x 74.3 x 8.8 mm . 191 gram ağırlığa sahip cihazın parmak izi teknolojisi ise ekranın altına yerleştirilmiş. Arka tarafta ise 3 kamera bulunduran telefon çift ton led flaş kullanıyor.

Kamera

İki cihazda da kullanılan aynı tasarım, kamera dizilimi ve teknolojilerinde de kullanılıyor Her iki cihaz da arka dizilimde üç adet kamera kullanıyor. Bunlar sırasıyla ;

48 MP, f/1.8, 26mm (ana kamera), 1/2″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.4 diyaframa sahip, 53mm (telefoto), 1/4″, 1.12µm, PDAF, 2x optik zoom

13 MP, f/2.4 diyaframa sahip, 12mm (ultra geniş açı ), 1/3″, 1.12µm

4K 30 kare video kaydı yapabilen cihazların pop up kamerası ise 20 MP . f/2.2 diyaframa sahip kamera 1080P çözünürlükte 30 kare videolar çekebiliyor.

Yazılım ve batarya

Her iki telefon da Android 9.0 (Pie) işletim sistemi üzerine kurulu MIUI 10 arayüzünü kullanıyor. 4000 mAH bataryaya sahip cihazlar 27W Quick Charge 4+ teknolojisi ile şarj oluyor.

Fiyat

Türkiye’de lansmanı yapılan Snapdragon 730 işlemciye sahip Mi 9T, 6 GB RAM ve 64 GB depolama seçenekli modeli 3799 TL , 6 GB RAM 128 GB depolama seçenekli modeli ise 3999 TL olarak belirlendi. Cihaz yurdışında 300 Euro etiket fiyatı ile satışa sunulacak

Günümüzün en güçlü işlemcilerinden birini kullanan Mi 9T Pro modeli ise 350 Euro ( Vergiler hariç kur 2300 Türk Lirasıo ) fiyatı ile Avrupa’da satışa sunulacak