Asus ROG, interaktif lansman deneyimiyle CES’e damga vurdu!

Dünyanın ilk Wi-Fi 6E router’ı, olan ROG Rapture GT-AXE1100, 6 GHz frekans bandından yararlanabiliyor. 7 adede kadar ekstra 160 MHz kanala sahip olan GT-AXE1100, kapasitesini de büyük ölçüde artırmış durumda.

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Asus ROG Rapture GT-AXE1100 için üst seviyede yazılım desteği sunuluyor

ROG Rapture GT-AXE1100 modelinde, Üç Katmanlı Oyun Hızlandırma, VPN Fusion, ASUS AiMesh ve ASUS AiProtection Pro gibi desteklerle, oyun ağı üzerindeki kontrolünüz ciddi manada artırılmış durumda. Aynı zamanda bu cihaz, dünyada WiFi 6E (802.11ax) kablosuz ağ standardını kullanan ilk router modeli konumunda. 2 Gbps WAN birleştirme ve kalabalık ağlarda yüksek bant genişliğiyle; GT-AXE1100, 4K/8K içerik yayını izlemek için biçilmiş kaftan. Cihaz 2,5 Gbps WAN/LAN da dahil olmak üzere; toplam 11 Gbps’e kadar yükselen Wi-Fi hızlarına erişebiliyor.

Wi-Fi 6E desteğinin önemi nedir?

Geriye dönük olarak da mevcut tüm Wi-Fi cihazlarını tamamen destekleyen Wi-Fi 6E teknolojisi, yeni 6 GHz bandından yararlanıyor. 5 GHz bandından 3 kat daha fazla bant genişliği sunan bu teknoloji, Wi-Fi 6 standardındaki iki kanala yedi adede kadar 160 MHz frekansında bant ekleyebilme kapasitesine sahip. Wi-Fi 6E teknolojisi ayrıca, ağdaki cihaz kapasitesini de önemli ölçüde artırıyor ve her bir cihaz için daha düşük gecikme süresi sunabiliyor. Yalnızca Wi-Fi 6E cihazlarına ayrılan 6 GHz bandı ise; önceki nesil cihazlardan etkilenmeden yüksek hızı koruyor. Bu da, GT-AXE11000 modelini, performans tarafında rakiplerinin önünde olmak isteyen oyuncular için cazip kılıyor.

ASUS’un ağ teknolojileri alanında yenilik yaratabilmeye önem verdiğinin işaretlerinden olan GT-AXE11000, şirketin dünyanın ilk Wi-Fi 6 router modeli gibi daha önceki çığır açan yeniliklerini devam ettiren bir oyuncu router’ı diyebiliriz. Buna ek olarak; Wi-Fi 6E özelliğine sahip çok sayıda cihazın 2021 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

Wi-Fi 6 teknolojisinin bütün avantajlarından yararlanabilmek mümkün

Wi-Fi 6, daha önceki Wi-Fi standartlarıyla geriye dönük uyumlu olduğundan; eski Wi-Fi cihazlarının tümü de herhangi bir Wi-Fi 6E router ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Wi-Fi 6’nın bir uzantısı olan Wi-Fi 6E, 6 GHz frekansındaki bantları destekleyebilmenin dışında; Wi-Fi 6 teknolojisini de temel alıyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerini bir araya getiren Wi-Fi 6 ağ verimliliğini artırıyor ve çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ortamlarda daha etkili çalışabiliyor. Böylece Wi-Fi 5’e (802.11ac) kıyasla 4 kat daha fazla kapasite sunulabilmesi mümkün hale geliyor. OFDMA ile de, birden fazla cihazdan gelen sinyaller birleştirilip aynı anda aktarılabiliyor. Bu da, gecikmelerin azalmasını; ayrıca daha akıcı ve hızlı bir Wi-Fi deneyimi elde edilebilmesini sağlıyor. Wi-Fi 6’daki bir diğer özellik olan Hedef Bekleme Süresi (Target Wait Time – TWT) ise veri iletimini zaman programına bağlama olanağı sunuyor. Böylece IoT sensörleri gibi cihazlar daha uyku modunda daha uzun süre kalarak daha az güç tüketiyor. Bu da bu cihazların pil ömrünü 7 kata kadar artırıyor.

Oyun tarafında birçok destek sunuluyor

GT-AXE11000, kaliteli bir oyun deneyimi sunmak için; üç katmanlı oyun hızlandırma özelliğiyle, oyun trafiğine destek olmayı amaçlıyor. Kabloyla bağlanan cihaza öncelik veren Oyun Bağlantı Noktası, bu cihaza ait verilerin her zaman ilk sırada olmasını sağlıyor. Bu da, ping oranını ve oyunlardaki gecikme sürelerini azaltarak rekabet seviyesinin yüksek olduğu oyunlarda avantaj sağlıyor. Game Boost (Adaptive QoS) özelliği ile, ağ içindeki oyun paketlerine öncelik veriliyor. GT-AXE11000 ayrıca Outfox oyun ağının 90 günlük deneme sürümünü de kullanıcılara sunuyor. Outfox, özel ağ oyun sunucularına daha hızlı ve stabil bağlantı sunuyor.