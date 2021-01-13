ASUS
Asus, ROG Rapture GT-AXE11000 modelini duyurdu!
Dünyanın ilk Wi-Fi 6E router’ı, olan ROG Rapture GT-AXE1100, 6 GHz frekans bandından yararlanabiliyor. 7 adede kadar ekstra 160 MHz kanala sahip olan GT-AXE1100, kapasitesini de büyük ölçüde artırmış durumda.
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Asus ROG Rapture GT-AXE1100 için üst seviyede yazılım desteği sunuluyor
Wi-Fi 6E desteğinin önemi nedir?
Wi-Fi 6 teknolojisinin bütün avantajlarından yararlanabilmek mümkün
Oyun tarafında birçok destek sunuluyor
GT-AXE11000, kaliteli bir oyun deneyimi sunmak için; üç katmanlı oyun hızlandırma özelliğiyle, oyun trafiğine destek olmayı amaçlıyor. Kabloyla bağlanan cihaza öncelik veren Oyun Bağlantı Noktası, bu cihaza ait verilerin her zaman ilk sırada olmasını sağlıyor. Bu da, ping oranını ve oyunlardaki gecikme sürelerini azaltarak rekabet seviyesinin yüksek olduğu oyunlarda avantaj sağlıyor. Game Boost (Adaptive QoS) özelliği ile, ağ içindeki oyun paketlerine öncelik veriliyor. GT-AXE11000 ayrıca Outfox oyun ağının 90 günlük deneme sürümünü de kullanıcılara sunuyor. Outfox, özel ağ oyun sunucularına daha hızlı ve stabil bağlantı sunuyor.
ASUS
Asus ROG, interaktif lansman deneyimiyle CES’e damga vurdu!
Asus, CES 2021’de yaptığı ROG lansmanıyla bütün dikkatleri üzerine topladı
ASUS
ASUS (ROG) CES 2021’de yeni oyuncu ekipmanlarını duyurdu!
ASUS Republic of Gamers (ROG), ilk interaktif lansman deneyimini gerçekleştirdi. Oyuncu ekipmanları ve teknolojileri serisini, CES 2021 ROG For Those Who Dare online lansman etkinliğinde duyurdu.
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Asus Republic of Gamers (ROG) neler tanıttı?
Etkinlikte konsol ve PC oyunları için HDMI 2.1 desteğine sahip 32” ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz oyun monitörünün yanı sıra; ROG Claymore II oyun klavyesi ve ROG Gladius III Kablosuz oyun faresi ilk kez oyuncuların karşısına çıktı. Bu en yeni ürünler ve daha fazlası, ROG For Those Who Dare sanal etkinlik canlı akışı sırasında tanıtılan ve Steam’den ücretsiz olarak indirilebilen bir deneyim olan ROG Citadel XV‘de keşfedilebiliyor.
ROG Citadel XV, oyun ekosistemini ve genel oyun deneyimini zenginleştirmek için ROG donanım ve yazılımları oyun içeriğine doğru genişletiyor. Deneyim, oyuncuları en yeni ROG ürünlerini ve teknolojilerini deneyimleyecekleri ROG Citadel yeraltı kalesine götürüyor. Yeni ROG dünyasını görmek için birkaç fütüristik Cyberpunk’tan ilham alan laboratuvar oyuncuları karşılıyor. Laboratuvar tasarımları; Vanguard, Fusion ve Rebel temalarına dayanan ROG tasarım dilini yansıtıyor.
ROG Swift PG32UQ
Dünyanın ilk 32” HDMI 2.1 oyun monitörü olan ROG Swift PG32UQ; 1 ms hareketli görüntü yanıt süresine (MPRT) ve 144 Hz IPS panele sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Monitör, en yeni oyun konsollarında 120 Hz’ye kadar 4K görselleri desteklemek için iki HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip; ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını tek bir arabirim üzerinden yüksek hızda ve görsel kalitede algılanabilir bir kayıp olmadan taşımaya yarayan bir sıkıştırma standardı olan Display Stream Compression (DSC) teknolojisini de destekleyen PG32UQ, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı aracılığıyla 4K 144 Hz görüntü sunabiliyor.
G-SYNC uyumlu olan PG32UQ, değişken kare hızlarında tutarlı ve pürüzsüz görseller için ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) teknolojisi ve ASUS Variable Overdrive teknolojisine sahip.
DisplayHDR™ 600 uyumluluğuna sahip PG32UQ, %160 sRGB ve %98 DCI-P3 renk gamını destekliyor ve Delta E <2 renk doğruluğunu garanti etmek için kutusundan fabrikada önceden kalibre edilmiş halde çıkıyor. ROG Swift PG32UQ’nun, 2021’in ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulması bekleniyor.
ROG Claymore II
ROG Claymore II; içi boş kare gövde tasarımı ve her yönden tuş başına aydınlatma için gömülü RGB LED’ler kullanan ROG RX Mavi Optik Mekanik Anahtarlara sahip ilk mekanik RGB oyuncu klavyesi. Sıfıra yakın geri çevrilme gecikmesi sağlayan anahtar tasarımı, tuşları basıldıkları anda hemen tetikliyor. İçi boş kare gövde, dört tuş başlığı köşe mandalı ve X-sabitleyici mekanizması tutarlı tuş vuruşları sağlarken, 100 milyon basma ömrüyle dayanıklılık sunuyor.
Claymore II’nin manyetik bir bilek desteği ve çeşitli oyun tarzlarına ve oyun kurulumlarına uyması için klavyenin %80’lik uzunluğunun her iki tarafına da takılabilen çıkarılabilir bir sayısal tuş takımı bulunuyor. Sayısal tuş takımı, üretkenlik kısayolları veya makro komutları için özelleştirilebilen dört ortam kontrol tuşu içerirken; ayrıca ses seviyesini ayarlamak için bir de kaydırma tekerleğine sahip.
Kablolu USB-C® ve 2,4 GHz RF kablosuz bağlantılar, gecikmesiz bağlantı sağlıyor. 4000 mAh pil, tek bir şarjla 40 saate kadar kullanım sağlarken, USB-C bağlantısı ayrıca diğer cihazlar için hızlı şarjı veya USB geçişini destekliyor. Claymore II, çok sayıda özelleştirme seçeneği için kablosuz Aura Sync aydınlatma senkronizasyonu ve Armoury Crate yazılım desteğine de sahip.
ROG Gladius III Wireless
ROG Gladius III Wireless; kablolu, kablosuz 2,4 GHz RF ve Bluetooth modlarıyla gelişmiş üç modlu bağlantıya sahip ergonomik bir 19.000 dpi oyun faresi. Yeni ve özel Push-Fit Anahtar Soketi II, hem geleneksel 3 pinli mekanik hem de 5 pinli Omron optik mikro anahtarları destekliyor ve kullanıcının düğme tıklama ve hissini tercihlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca farenin ömrünü uzatmak için yıpranmış anahtarları da değiştirebiliyor. Sıfır tıklama gecikmesi gerçek zamanlı tepki verirken esnek, düşük sürüklemeli ROG Paracord kablosu ve yuvarlak kenarlı % 100 TPFE ROG Omni fare ayakları yumuşak bir kayma sağlıyor. ROG Gladius III’ün kablolu bir versiyonu da mevcut.
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ASUS
Asus ROG, yeni dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu!
Asus ROG tarafından CES 2021’de gerçekleştirilen online lansmanda, ROG Citadel XV, ROG Flow X13, Zephyrus Duo 15 SE ve daha birçok ROG ürünü tanıtıldı. Etkinlik, XG Mobile harici GPU, çift ekranlı ROG Zephyrus Duo 15 SE dizüstü oyun bilgisayarı; Strix SCAR 17 dizüstü oyun bilgisayarı ve ROG Flow X13 dizüstü oyun bilgisayarının ilk tanıtımıyla gerçekleştirildi.
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Asus ROG, 2021 yılına iddialı giriyor
Yukarda sözünü ettiğimiz yeni ROG ürünleri ve daha fazlası, “ROG For Those Who Dare” online etkinliği kapsamında canlı yayında tanıtıldı. Fakat detaylara geçmeden önce, ROG Citadel XV’den söz etmemiz lazım. ROG Citadel XV, oyun ekosistemini ve genel oyun deneyimini zenginleştirmek için ROG’nin donanım ve yazılımdan oyun içeriğine erişimini genişletiyor. Oyuncuları yeni ve geliştirilmekte olan ROG ürünlerini ve teknolojilerini deneyimleyecekleri ROG Citadel’e götürmek için tasarlanmış durumda. Kalenin içinden geçtikten sonra, katılımcıların ekranda hareket eden 3D hedefleri indirerek reflekslerini test edebilecekleri, bir FPS oyunu da, Citadel’in içinde mevcut.
ROG Flow X13
Flow X13, 8 çekirdekli AMD Ryzen 9 5980HS işlemci ve GeForce GTX 1650 grafik kartıyla, güçlü bir donanıma sahip. Gövdesi ise, 13 inçlik bir boyuta sahip. 360° derece dönebilen menteşesi, dizüstü bilgisayar modundan hızla oyun, çizim ve sunum pozisyonlarına çevirebilmenizi sağlayarak; dokunmatik ekran görüntülemeyi ve etkileşimi artırıyor. İki 16:10 ekran opsiyonu, 120 Hz yenileme hızı veya daha zengin detaylarla Ultra HD 4K yüksek çözünürlüğü elde edebilmenizi sağlıyor. Flow X13, 15.8mm inceliğinde ve 1.3kg ağırlığında. Hafif bir 100W USB Type-C adaptör tam güçte çalışır ve pili 10 saate kadar video oynatabilir. Flow X13, minimal boyutlarda yüksek bir güç vadediyor.
ROG XG Mobil, diğer harici grafik alternatiflerinin boyut olarak küçük bir örneği. Buna artı olarak, Thunderbolt 4’ten daha hızlı özel bir PCIe 3.0 x8 ara yüzü üzerinden doğrudan CPU’ya bağlanan GeForce RTX 3080 GPU’ya sahip. Entegre 280W AC adaptör, hem XG Mobile hem de Flow X13’e güç sağlarken; kullanıcıların ek bir güç kaynağı taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. USB 3.2 Gen 2 bağlantısı ise, diğer giriş çıkış bağlantı setini besleyebiliyor.
ROG Zephyrus Duo 15 SE
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE, bu yıl için Asus’un en önemli cihazlarından biri konumunda. Çift ekranlı bir dizüstü oyun bilgisayarı olan Zephyrus Duo 15 SE, AMD Ryzen 9 5900HX CPU ve NVIDIA GeForce RTX 3080 grafik kartına sahip. Ayrıca AAS Plus soğutma sistemi, 165 W’a kadar birleşik işlemci gücünü dağıtmaya yardımcı olan; fan özelliğine sahip. Cihazda 300 Hz’lik tazeleme hızı sunulurken; 4K 120Hz panel, hem oyun hem de yaratıcı çalışma için gerekli görsel desteği sağlayabilecek kapasiteye sahip. Zephyrus Duo 15 SE’de, ScreenPad Plus ikinci ekran, konforu ve kullanışlılığı artıran bir platforma yerleştirilmiş durumda. Dizüstü bilgisayarın kapağı açıldığında, ROG ScreenPad Plus 13° açıyla yükseliyor ve bu sayede ergonomi artırılabiliyor. Kullanılan menteşe sistemiyse; Zephyrus Duo 15 SE’ye özel olarak tasarlanmış durumda. Ayrıca dokunmatik ekran, kullanıcılara elle yazma ve eskiz çizme imkanı sağlayan ASUS Pen Active kalemini de desteklemekte.
ROG Strix SCAR 17
Asus ROG, dizüstü bilgisayarlarında yüksek yenileme hızlarını sunabilmeye önem verdiği için; Strix SCAR 17 modelinde de yüksek tazeleme hızlarını destekleyen bir panel kullanıyor. Full HD çözünürlüğü, 360 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresini birarada bulunduran 17,3 inç IPS bir panelle; en hızlı dizüstü bilgisayar ekranlarından biri olarak öne çıkıyor. Turnuvalar için yaygın olan 240 Hz standardıyla karşılaştırıldığında; 360Hz yenileme hızı, tazeleme gecikmesini %33 oranında azaltıyor.
Daha küçük ölçülere sahip olan Strix SCAR 15 ise, 300 Hz yenileme hızı ve 3ms gecikme süresine sahip 15.6 inçlik bir ekrana sahip. Akıcılığı daha detaylı olarak görmek isteyen oyuncular için SCAR 15 ve 17, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresine sahip WQHD panele sahip. Bu ekranlar üzerindeki yüksek 2560×1440 (2K) çözünürlük, sinematik DCI-P3 renk gamı ile görüntü kalitesini de desteklemekte. Ayrıca Adaptive-Sync teknolojisi, tüm STRIX serisinde standart olarak sunuluyor. Bilmeyenler için özetlemek gerekirse; Adaptive-Sync, ekran yırtılmasını önlemek. tutukluğu en aza indirmek ve gecikmeleri azaltmak için ekranın yenileme hızını GPU’nun hızı ile senkronize ediyor.
E-sporlarda rekabet çok yüksek seviyede olduğu için; herhangi bir gecikme, büyük handikaplara neden olabiliyor. Bu nedenle 2021 Strix SCAR serilerindeki yeni optik mekanik geçişler, hassas bir kızılötesi lazer ışını kullanarak; geri zıplama gecikmesini ortadan kaldırıp tepki süresini 0,2 milisaniyeye düşürebiliyor. Optik mekanizma, aynı zamanda tuşun ömrünü 100 milyon basışa kadar uzatarak; alternatiflerine karşı da daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyor.
Uyumlu 100W adaptörler ve taşınabilir güç kaynağı ile USB Type-C üzerinden şarj edilebiliyor. Tip-C şarj desteği, kullanıcılara daha fazla esneklik sağlarken; bu yılki Strix serileri için de önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.
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