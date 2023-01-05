CES 2023 etkinliğinde Asus ROG ROG Hyperion GR701 ismini taşıyan oyuncuların rüyalarını süsleyen masaüstü kasasını duyuruldu. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu bilgisayara gelin yakından bir göz atalım. ROG kasalarının yeni nesli bu modelle başlıyor. Hyperion’un ilk önceliği hava akışı. Ön taraftaki dev kanallar havanın üstteki ızgaradan geçmesini sağlıyor.

Bu kanallar ve iki adet 420 mm radyatör desteği sayesinde kullanıcılar ister soğutma bloğu ister hepsi bir arada soğutma sistemi veya tamamen özel bir döngü ile bileşenlerinin serin kalıp yüksek performans sergileyeceğinden emin olabiliyor.

ROG Hyperion yeni nesil bileşenlere göre tasarlandı. 12 inç E-ATX anakartlara kadar destek veren bu kasanın ön tarafında iki adet USB 3.2 Gen 2×2 Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Bunun dışında yeni bileşenlere uygun genişleme yuvaları da yer alıyor.

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Yeni ekran kartları, serin kalmalarını sağlayan büyük soğutma blokları sayesinde performansta üst seviyelere ulaşıyor. Hyperion da ROG Strix GeForce RTX 4090 gibi en büyük ekran kartlarının bile sığabileceği kadar geniş bir iç hacme sahip. 460 mm genişliğe kadar yatay veya 130 mm yüksekliğe kadar dikey biçimde mevcut ve gelecekteki ekran kartlarını bu kasaya monte etmek mümkün.

Kasada ayrıca ROG Thor’un OLED paneli için bir açıklık da yer alıyor. Böylece kullanıcılar güç tüketimini her an görebiliyor.

Anakart Uyumluluğu E-ATX (en fazla 12 inç x 10,9 inç), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Boyutlar 268*639*659 mm (G*Y*D) Ağırlık 20,8 kg Malzeme Alüminyum, Çelik, Temperlenmiş Cam, ABS Plastik Giriş Çıkışlar 4 x USB 3.2 Gen1

2 x USB 3.2 Gen 2×2 (Type-C)

1 x kulaklık + mikrofon 3,5”/2,5” Sürücü Yuvaları 2 2,5” Sürücü Yuvaları 5 Genişleme Yuvaları 9 Dikey Genişleme Yuvaları 3 Maksimum GPU Uzunluğu 460 mm Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği 190 mm Maksimum PSU Uzunluğu 240 mm Radyatör Uyumluluğu Ön: 120/140/240/280/360/420 mm

Üst: 120/140/240/280/360/420 mm

Yan: 120/240/360 mm

Arka: 120/140 mm Soğutucu Desteği Ön: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm

Üst: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm

Yan: 3 x 120 mm

Arka: 1 x 140 mm / 1 x 120 mm Önceden Eklenmiş Fanlar Ön: 3 x 140 mm PWM

Arka: 1 x 140 mm PWM Çıkarılabilir Toz Filtreleri Ön/Üst/Alt Kablo Yönlendirme 34 mm Genişletme yuvası PWM Fan desteği x 6, ARGB LED bileşen x 8