ASUS’un oyuncu tarafı olan Republic of Gamers (ROG), CES 2023 için düzenlediği For Those Who Dare: Maxed Out adlı etkinliğinde performans odaklı özel ürünlerini duyurdu. Bu etkinlikte tanıtılan ürünler arasında ROG Swift Pro PG248QP ve ROG Swift OLED PG27AQDM oyuncu monitörleri, ROG Azoth oyuncu klavyesi, ROG Raikiri Pro PC oyun kumandası, ROG Destrier Ergo oyuncu koltuğu yer alıyor.

Üst seviye oyun deneyimini sunan, 540 Hz ile dünyanın en hızlı oyuncu monitörü ROG Swift Pro PG248QP’nin yanı sıra 240 Hz yenileme hızı ile 0,03 ms tepki süresi sayesinde etkileyici görüntüler, hızlı bir panel ve anında tepki sunan ilk 27 inç 1440p OLED ROG monitör modeli ROG Swift OLED PG27AQDM tanıtıldı.

Bu modellere ek olarak ROG dünyanın ilk dört bant WiFi 7 oyuncu router’ı ROG Rapture GT-BE98’i de tanıttı. 25.000 Mbps’e ulaşan hıza sahip bu model bir önceki nesilden %160 daha hızlı ve %20 daha yüksek maksimum veri aktarım hızı sunuyor.

ROG ayrıca, ekipmanlarını kurcalamak isteyen kullanıcılara birinci sınıf özelleştirme seçenekleri sunan, %75 boyutlu yeni oyuncu klavyesi ROG Azoth’u tanıttı.

Asus ROG Swift Pro PG248QP: Dünyanın 540 Hz oyuncu monitörü

ROG Swift Pro PG248QP dünyanın ilk 540 Hz oyuncu monitörü unvanına sahip. Bu performans noktasına yeni esports TN (E-TN) teknolojisiyle ulaşıldı. Standart TN panellere göre %60 daha yüksek tepki hızı sunan bu teknoloji son derece yüksek yenileme hızlarıyla muhteşem net görüntüler oluşturuyor.

Uzatılabilen ve kilitlenebilen klipslere sahip yeni stant tasarımı, monitörün tabanda daha az yer kaplamasını sağlayarak profesyonel oyunculara masalarının üzerinde daha fazla boş yer bırakıyor. 540 Hz yenileme hızına sahip bu 24,1 inç FHD (2560×1440) oyuncu monitörü oyuncuların rüyalarını süslüyor. Modeldeki G-SYNC işlemcide bulunan yerleşik NVIDIA Reflex Analyzer, en iyi oyun deneyimini sunmak için uçtan uca sistem gecikmesini ölçüyor.

ROG Swift OLED PG27AQDM: 1440p üst seviye monitör

ROG Swift OLED PG27AQDM, 240 Hz yüksek yenileme hızına ve 0,03 ms tepki süresine sahip ilk ROG 1440p OLED oyuncu monitörü. Her tür ışık altında daha iyi bir kullanım deneyimi için yansımaları azaltan mikro dokulu kaplamaya sahip bu model 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor. İz kalma sorununu en aza indirmek için modeldeki soğutma sisteminin termal tasarımı da büyük ölçüde iyileştirildi. İç dizilimi değiştirilen üründe soğutmayı güçlendiren özel bir soğutma bloğu var. Ürün içindeki hava akışı daha iyi hale getirilirken üstteki genişletilmiş havalandırma açıklıkları ısıyı daha iyi uzaklaştırıyor.

Isı ayrıca monitörün arka tarafında daha eşit bir şekilde dağıtılıyor. Bu yeni modelin ortalama sıcaklığı diğer 27 inç OLED oyuncu monitörlerine kıyasla %5 daha düşük. Akıllı voltaj optimizasyonu her piksele uygulanan voltajı tek tek kontrol ederek tutarlı bir parlaklık sağlıyor. ROG bu modelde OLED parlaklığı, voltaj seviyesi ve çalışma sıcaklığı arasındaki uyumu sağlamak için panel üreticisiyle yakın bir çalışma yürüttü. Panel için geliştirilen akıllı bir algoritma sıcaklık değişimine göre voltajı düzenleyerek panel genelinde parlaklığın tutarlı olmasını sağlıyor.

ROG Swift OLED PG27AQDM ayrıca beyaz renkli pencereler hızla değiştiğinde bile parlaklık düzeyini eşit tutan Tek Tip Parlaklık özelliğine sahip. Yeni DisplayWidget Center yazılımı ise sahip olduğu kullanışlı arayüzde mouse ile sistem işlevlerini ve OLED ayarlarını değiştirme imkanı veriyor.

ROG Rapture GT-BE98: Dünyanın ilk WiFi 7 oyuncu router’ı!

ROG Rapture GT-BE98 dünyanın ilk dört bant Wi-Fi 7 oyuncu router’ı. 6 Ghz bandında 320 Mhz kanal desteğiyle gelen WiFi 7’nin tüm potansiyelinden yararlanan bu router, bir önceki nesilden %160 daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Ayrıca aktarımlara daha fazla veri yükleyebilen 4K QAM modülasyonu sayesinde maksimum veri aktarım hızları da %20 daha yükseliyor ve 25.000 Mbps gibi inanılmaz seviyelere ulaşıyor. Multi-Link Operation ve Multi-RU Puncturing adlı iki yeni devrim niteliğindeki özellik sayesinde GT-BE98 çok daha verimli ve güvenilir kablosuz bağlantılar oluşturuyor.

Birden fazla bağlantıyla çalışma olanağı sunan Multi-Link Operation özelliği, aynı anda farklı bantlar üzerinden aktarım yaparak cihazın performansını artırıyor, gecikme süresini düşürüyor ve güvenilirliği artırıyor. Multi-RU Puncturing özelliği ise geniş kanalların bant genişliğini bölümlere ayırarak kalan bant genişliğinde paraziti önlüyor ve verimliliği artırıyor.

ROG Azoth Oyuncu Klavyesi

ROG Azoth Gaming Keyboard birinci sınıf özelleştirme olanaklarına sahip %75 boyutlu bir kablosuz oyuncu klavyesi. Silikon contalı montaj tasarımına ve üç katmanlı baskı emiciliğe sahip, çalışırken takılıp çıkarılabilir, fabrikada önceden yağlanmış ROG NX mekanik anahtarlar; ROG klavye sabitleyicileri, ROG PBT çift kalıplı tuş başlıkları ve anahtar yağlama kiti ile oyuncular benzersiz ve mükemmel bir klavye deneyimi yaşayacak. ROG

Azoth’ta ayrıca kullanışlı kontrollere sahip bir OLED ekran, üç farklı bağlantı modu, 2,4 Ghz modunda devreye giren SpeedNova kablosuz bağlantı teknolojisi ve macOS desteği bulunuyor. Oyuncular aynı anda üç cihaza bağlanmak için Bluetooth’tan yararlanabiliyor.

ROG SpeedNova kablosuz bağlantı teknolojisi 2,4 Ghz RF kablosuz modunda 2000 saatten uzun süre düşük gecikme süreli oyun deneyimi sunuyor. Klavye ayrıca USB kablosuyla da bağlanabiliyor. Farklı yüksekliklerdeki iki çift ayak da klavyenin üç ayrı açıyla durmasını sağlıyor.

ROG Raikiri Pro PC oyun kumandası: Sınırsız kişiselleştirme olanağı

Xbox® sertifikalı ilk üç modlu oyun kumandası olan ROG Raikiri Pro PC oyun kumandası, oyunculara Bluetooth, 2,4 GHz RF veya USB kablosu ile bağlanma seçenekleri sunuyor. Bu özelliğiyle Raikiri Pro; masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda ve yeni nesil Xbox oyun konsollarında mükemmel sonuç veriyor. ROG Raikiri Pro oyuncuların ihtiyaç duyduğu tüm komutları ve özelleştirme seçeneklerini çok yakına getiriyor.

Oyuncular Raikiri Pro’yu yerleşik OLED’e eklenebilen özel görsellerle, metinlerle veya animasyonlarla kendilerine özel hale getirebiliyor. Ayrıca, bu ekranda şarj durumunu, mikrofon sesini ve profil işaretlerini görebiliyorlar.

Raikiri Pro’nun üst tarafındaki iki düğmeyle kullanıcılar oyun sırasında kumanda profilleri arasında geçiş yapabiliyor. Arkadaki dört adet sol ve sağ düğmeler de kısayollar veya kumanda kolu hassasiyeti gibi oyun içi komutları için programlanabiliyor. Oyuncular titreşimi, ölü noktaları ve diğer özellikleri Armoury Crate uygulamasından yapabiliyor.

Kontrolcü ayrıca fiziksel tetik kilitleri oyuncuların hem sol hem sağ tetiğin ne kadar hareket edeceğini ayarlamasını sağlıyor. Üründe ayrıca olağanüstü sesler sunan yerleşik ESS DAC, 3,5 mm kulaklık jakı ve ses kesme düğmesi yer alıyor.