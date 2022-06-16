ASUS Republic of Gamers (ROG), ilk gerçek kablosuz ROG oyuncu kulaklığı modeli olan Cetra True Wireless’ın Türkiye’de satışa sunulduğunu duyurdu. Etkileyici oyun sesleri ve müzik deneyimi için Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisinden yararlanan bu kulaklıklar düşük gecikme süreli kablosuz bağlantı performansı sunuyor. Böylece oyuncular sadece kusursuz sesler değil rekabetçi oyunlarda seslerin ve görüntülerin tamamen senkronize olduğu gecikmesiz bir oyun deneyimi de elde ediyor.

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Düşük gecikmeli kablosuz ses

ROG Cetra True Wireless kulaklıklar, ekrandaki görüntü ile oyun sesleri arasında daha üstün senkronizasyon için düşük gecikmeli kablosuz bağlantı performansı sunuyor. ROG Cetra True Wireless bu özelliğiyle diğer çoğu Bluetooth® gerçek kablosuz kulaklığı geride bırakıyor. ROG Cetra True Wireless’ın kesintisiz performansı, kablolu kulaklıklarla benzer seviyeye ulaşıyor.

Aktif Gürültü Engelleme

ROG Cetra True Wireless gürültüyü tespit edip filtrelemek için ANC teknolojisinden yararlanıyor. Kulaklıkların içindeki küçük mikrofonlar istenmeyen sesleri engelliyor. ROG Cetra True Wireless gürültülü ortamlarda bile ister müzik dinlesinler ister oyun oynasınlar kullanıcılara her zaman etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor.

Gerçekçi sesler

ROG Cetra True Wireless’ta özel olarak ayarlanmış 10 mm ASUS Essence sürücüleri ve hava geçirmez bölmeler bulunuyor. Bu sayede ürün, orta ve yüksek frekanslarda zengin ve net sesler ve güçlü baslarla gerçekçi bir ses deneyimi sunuyor.

Her zaman hazır

ROG Cetra True Wireless kullanıcıları tek şarjda 5,5 saat boyunca oyun oynayıp müzik dinleyebiliyor. Ürünle gelen şarj kutusu da ekstra 21,5 saat dinleme süresi ekliyor. Böylece 27 saate varan toplam pil ömrü elde ediliyor. Cihazın kullanılamadığı süreyi minimuma indirmek için ise hızlı şarj teknolojisinden yararlanılıyor. Kullanıcılar 10 dakikalık şarj ile 1,5 saat dinleme süresi elde edebiliyor. Şarj kutusu USB-C® veya uyumlu kablosuz şarj cihazlarıyla şarj edilebiliyor. ROG Cetra True Wireless ayrıca sıvı sıçramalarına karşı IPX4 sınıfı korumaya sahip. Böylece kullanıcılar her hava koşulunda kulaklıklarının tadını çıkarabiliyor.

ROG Cetra True Wireless kulaklıklara sitesinde göz atmak için buraya bakabilirsiniz.

Teknik Özellikleri

Bağlantı Bluetooth® 5.0 Frekans tepkisi 20Hz–20kHz Özdirenç 32 ohm Sürücüler 10 mm neodim mıknatıs Pil 40 mAh, 5 saat pil ömrü Mikrofon ses alış biçimi Çok yönlü Mikrofon frekans tepkisi 100Hz–10kHz Duyarlılık -38dB Yazılım Armoury Crate Mobile / Armoury Crate Boyutlar 434 x 284 x 260 mm (G x D x Y) Ağırlık 66 g Paket içeriği 2 çift kulaklık ucu 60 cm şarj kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu