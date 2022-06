Mayıs ayında ortaya çıkan ve Follina olarak bilinen Zero Day Office aksaklığı sonunda resmi bir düzeltme aldı. Çözüm, Windows 11 ve işletim sisteminin önceki sürümleri için Microsoft tarafından bu Salı yayınlanan Haziran Yaması Salı güncelleştirmesinin bir parçasıdır.

Yüksek önem derecesine sahip olduğu düşünülen söz konusu güvenlik açığı, siber suçlular tarafından uzaktan kötü amaçlı kod yürütmek için kullanılabilecek Microsoft Tanı Aracı‘nı (MSDT) etkiler. Keşiften sorumlu olanlara göre, yalnızca değiştirilmiş bir Word belgesini açmak işgali kolaylaştıracaktır.

Sömürünün kolaylığı nedeniyle, farklı kötü amaçlı yazılım işletme grupları, resmi olarak CVE-2022-30190 olarak kaydedilen kusuru, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve Avrupa ve Asya’daki ülkelerdeki devlet kurumlarının sistemlerini istila etmek için kullandı. Siber güvenlik şirketlerinden gelen raporlar, Nisan ayından bu yana gerçekleşen siber saldırılara işaret ediyor. Zero day güvenlik açığı düzeltmesi, bilgisayar yapılandırmasına göre otomatik olarak indirilebilir.

