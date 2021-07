Asus Republic of Gamers ve Xbox’tan ROG Strix XG43UQ Xbox Edition İş Birliği

Asus Republic of Gamers (ROG), ROG Strix XG43UQ Xbox Edition oyuncu monitörünü duyurdu. ROG ve Xbox AR-GE ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği araştırma, geliştirme ve çalışma süreci sonucunda ortaya çıkan 43 inç boyutundaki bu oyuncu monitörü, modern oyunculuğun geldiği noktada, oyuncuların taleplerine cevap verebilecek birçok özelliğe sahip.

43 inç boyutta 4K deneyimi

43 inç boyuta sahip Strix XG43UQ Xbox Edition ortalamanın çok daha üstünde bir büyüklüğe sahip. Xbox Series X’te HDMI 2.1 üzerinden renk alt örnekleme olmadan yerleşik 4K (3840 x 2160) çözünürlük sunabilmesi de en çok dikkat çeken detaylardan. Bu monitör ayrıca Xbox Series X|S’te 120 Hz’e kadar da tazeleme hızı sunabiliyor. Bilgisayarda ise DisplayPort 1.4 ile 4K 144 Hz görüntüler rahatlıkla elde edilebiliyor. Monitörde Xbox Series X|S’te en iyi renk, kontrast ve ton ayarlarını sunan yerleşik bir Xbox modu bulunuyor. HDR oyun deneyimi yaşamak isteyenler için ise ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’daki HDR Gaming Interest Group (HGiG) profili oyunlarda geliştiricilerin ortaya çıkardığı görüntüleri HDR kalitesiyle sunuyor.

DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ROG Strix XG43UQ Xbox Edition, 1000 nit maksimum parlaklıkla OLED TV’lerden üç kat daha yüksek parlaklık değerlerine çıkabiliyor. Otomatik Düşük Gecikme modu ise giriş gecikmesini standart 4K TV’lerin yarısına getiriyor. Ayrıca yansıma önleyici yapı aydınlık ortamlarda film izlerken veya oyun oynarken herhangi bir güneş, veya ışık yansımasını bertaraf ederek kullanıcıya net bir görüntü deneyimi sunmaya devam ediyor.

Xbox ve PC ile tam uyum

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’da kullanılan AMD FreeSync Premium teknolojisi bilgisayarda oyun oynarken herhangi bir yırtılmayla karşılaşmadan saniyede 144 kareye kadar alabilmenizi, yani 144 Hz tazeleme hızının keyfine varabilmenizi sağlıyor. Bu yüksek kare hızına ek olarak “Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu” (ELMB Sync) adı verilen teknoloji, hareket bulanıklığını da azaltıyor. Bu teknolojiyle birlikte çalışan bir de “Değişken Yenileme Hızı” teknolojisi, monitörün gelen görüntünün akışına anlık olarak adapte olabilmesini sağlamakta yardımcı oluyor.

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’ın portlar bakımından da eli gayet açık. USB 3.0, HDMI 2.1 ve 2.0, DisplayPort 1.4, ses hat girişi ve kulaklık jakı gibi geniş bağlantı seçenekleri burada mevcut. Ürünün uzaktan kumandası sayesinde de kullanıcılar görüntü ayarlarını kolaylıkla yapabiliyor.

ROG, oyun tutkunlarına daha çeşitli ve daha kaliteli ürünler sunabilmek istiyor

ROG, her zaman oyuncu ürünleri sektörünün trendlerini belirleyen markalardan biri oldu. Monitör tarafında da büyük başarılar yakalayan ROG, oyuncu monitörleriyle sektöre öncülük etmeye devam etmek istiyor. Bunun en son örnekleri arasında HDR oyun deneyimi için mini LED teknolojisinin kullanılması ve e-spor profesyonelleri için geliştirilen 360 Hz ekranlar yer alıyor.

Xbox Donanım Ortaklıkları Direktörü Matt Kesselring, “Designed for Xbox ekibi olarak her zaman kullanıcıların oyun deneyimini zenginleştirmek için çalışıyoruz. ASUS Republic of Gamers ile yaptığımız iş birliği sonucunda ortaya çıkan yeni oyuncu monitörünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu monitör, Xbox Series X|S’in hızından, performansından ve teknolojisinden sonuna kadar yararlanıyor.” dedi.

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition teknik özellikler