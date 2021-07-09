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ASUS

Asus Republic of Gamers ve Xbox’tan ROG Strix XG43UQ Xbox Edition İş Birliği

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition

Asus Republic of Gamers (ROG), ROG Strix XG43UQ Xbox Edition oyuncu monitörünü duyurdu. ROG ve Xbox AR-GE ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği araştırma, geliştirme ve çalışma süreci sonucunda ortaya çıkan 43 inç boyutundaki bu oyuncu monitörü, modern oyunculuğun geldiği noktada, oyuncuların taleplerine cevap verebilecek birçok özelliğe sahip.

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43 inç boyutta 4K deneyimi

43 inç boyuta sahip Strix XG43UQ Xbox Edition ortalamanın çok daha üstünde bir büyüklüğe sahip. Xbox Series X’te HDMI 2.1 üzerinden renk alt örnekleme olmadan yerleşik 4K (3840 x 2160) çözünürlük sunabilmesi de en çok dikkat çeken detaylardan. Bu monitör ayrıca Xbox Series X|S’te 120 Hz’e kadar da tazeleme hızı sunabiliyor. Bilgisayarda ise DisplayPort 1.4 ile 4K 144 Hz görüntüler rahatlıkla elde edilebiliyor. Monitörde Xbox Series X|S’te en iyi renk, kontrast ve ton ayarlarını sunan yerleşik bir Xbox modu bulunuyor. HDR oyun deneyimi yaşamak isteyenler için ise ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’daki HDR Gaming Interest Group (HGiG) profili oyunlarda geliştiricilerin ortaya çıkardığı görüntüleri HDR kalitesiyle sunuyor.

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ROG Strix XG43UQ Xbox Edition

DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ROG Strix XG43UQ Xbox Edition, 1000 nit maksimum parlaklıkla OLED TV’lerden üç kat daha yüksek parlaklık değerlerine çıkabiliyor. Otomatik Düşük Gecikme modu ise giriş gecikmesini standart 4K TV’lerin yarısına getiriyor. Ayrıca yansıma önleyici yapı aydınlık ortamlarda film izlerken veya oyun oynarken herhangi bir güneş, veya ışık yansımasını bertaraf ederek kullanıcıya net bir görüntü deneyimi sunmaya devam ediyor.

Xbox ve PC ile tam uyum

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’da kullanılan AMD FreeSync Premium teknolojisi bilgisayarda oyun oynarken herhangi bir yırtılmayla karşılaşmadan saniyede 144 kareye kadar alabilmenizi, yani 144 Hz tazeleme hızının keyfine varabilmenizi sağlıyor. Bu yüksek kare hızına ek olarak “Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu” (ELMB Sync) adı verilen teknoloji, hareket bulanıklığını da azaltıyor. Bu teknolojiyle birlikte çalışan bir de “Değişken Yenileme Hızı” teknolojisi, monitörün gelen görüntünün akışına anlık olarak adapte olabilmesini sağlamakta yardımcı oluyor.

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’ın portlar bakımından da eli gayet açık. USB 3.0, HDMI 2.1 ve 2.0, DisplayPort 1.4, ses hat girişi ve kulaklık jakı gibi geniş bağlantı seçenekleri burada mevcut. Ürünün uzaktan kumandası sayesinde de kullanıcılar görüntü ayarlarını kolaylıkla yapabiliyor.

ROG, oyun tutkunlarına daha çeşitli ve daha kaliteli ürünler sunabilmek istiyor

ROG, her zaman oyuncu ürünleri sektörünün trendlerini belirleyen markalardan biri oldu. Monitör tarafında da büyük başarılar yakalayan ROG, oyuncu monitörleriyle sektöre öncülük etmeye devam etmek istiyor. Bunun en son örnekleri arasında HDR oyun deneyimi için mini LED teknolojisinin kullanılması ve e-spor profesyonelleri için geliştirilen 360 Hz ekranlar yer alıyor.

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition

Xbox Donanım Ortaklıkları Direktörü Matt Kesselring, “Designed for Xbox ekibi olarak her zaman kullanıcıların oyun deneyimini zenginleştirmek için çalışıyoruz. ASUS Republic of Gamers ile yaptığımız iş birliği sonucunda ortaya çıkan yeni oyuncu monitörünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu monitör, Xbox Series X|S’in hızından, performansından ve teknolojisinden sonuna kadar yararlanıyor.” dedi.

ROG Strix XG43UQ Xbox Edition teknik özellikler

Ekran

Panel Boyutu (çaprazlama)

43 inç (109,22 cm) 16:9 geniş ekran

Ekran İzleme Alanı (Y x D)

941,184 x 529,416 mm

Panel arka aydınlatma / tür

W-LED / VA

Ekran Yüzeyi

Yansımaz

Renk Doygunluğu

%125 sRGB, DCI-P3 %90

Gerçek çözünürlük / Tazeleme oranı

3840×2160 @144 Hz

Piksel Aralığı

0,2451 mm

Parlaklık

1000 cd/m² (en yüksek)

Kontrast Oranı

4.000:1 (Tipik)

İzleme Açıları (CR≧10)

178°(Y) / 178°(D)

Görüntü Renkleri

1073,7 milyon (10 bit)

Tepki Süresi

1 ms MPRT

HDR

VESA DisplayHDR 1000

Video Özellikleri

Shadow Boost

Evet

HDCP

Evet

GameVisual

Var (Xbox®, FPS, RTS/RPG, Yarış, sRGB, Sinema, Manzara, MOBA, Kullanıcı modu)

GamePlus

Var (Nişangah, Zamanlayıcı, FPS Sayacı, Ekran Hizalama, Keskin Nişancı)

FreeSync™ Premium Pro

Evet

ELMB SYNC

Evet

Giriş / Çıkış

2 x HDMI® 2.1

2 x HDMI® 2.0

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 3.0

1 x kulaklık jakı

Stereo Hoparlör

2 x 10 W stereo hoparlörler, RMS

Sinyal

Frekans

Dijital Sinyal Frekansı

DisplayPort: 275-275 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)

HDMI 2.0: 30-135 KHz (Y) / 48-60 Hz (D)

HDMI 2.1: 30-135 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)

Güç

Güç Tüketimi

< 48 W*

*Ses kapalıyken, USB ve kart okuyucu bağlı değilken, 200 nit parlaklıkta ölçülmüştür

Voltaj

100-240 V, 50 / 60 Hz

Mekanik

Tasarım

Öne Arkaya Eğme

+10° ~ -5°

VESA Montajı

100 x 100 mm

Boyutlar

Fiziksel Boyutlar

974,58 x 631,31 x 301,46 mm (stant olmadan)

974,58 x 570,62 x 74,6 mm (stant olmadan)

Ağırlık

15,3 kg (net), 22,8 kg (brüt), 14,2 kg (stant olmadan net)

Diğer

Özellikler

DisplayHDR 1000

Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu

Shadow Boost

DisplayWidget

GameFast Giriş teknolojisi

Yan Yana Resim

Aura Sync

ASUS Değişken Hız Aşırtma

Aksesuarlar

Güç adaptörü

Güç kablosu

DisplayPort kablosu

Ultra yüksek hızlı HDMI kablosu

USB 3.0 kablosu

Uzaktan kumanda

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Garanti kartı

Aura Sync ROG logo projektörü

Uyumluluk

ve Standartlar

TÜV Rheinland Flicker Free Sertifikası

TÜV Rheinland Blue Light Sertifikası

VESA DisplayHDR™ 1000
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ASUS

Asus ROG-STRIX-1000G İnceleme | 10 Yıl Garantiyle Geliyor

Yazan:

rog strix

Asus ROG-STRIX-1000G, kullanıcılara 1000W güç sunabilen bir güç kaynağı. Asus’un üst segmentte yer alan güç kaynağı STRIX-1000G, üst düzey soğutma performansıyla bizden geçer not almayı başardı.

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ROG soğutma blokları, Asus’un soğutma teknolojisini güç kaynaklarına da adapte ediyor

ROG soğutma blokları, sistem içinde fazla ısıya maruz kalan kritik bileşenlerin korunmasını sağlıyor. Sağlanan düşük sıcaklıklar sayesinde de cihazın kullanım ömrü uzarken; gürültü azalıyor. Sıcaklığın optimum seviyelere indirgenebilmesi kullanım performansı olarak da geri dönüyor. Geleneksel tasarımlara göre 2 kat daha yüksek hacimli entegre ROG soğutma blokları, Strix güç kaynaklarının çok daha düşük sıcaklıklarda çalışmasını sağlıyor. Eksen Teknolojili fan tasarımı da daha uzun kanatları barındırabilen küçük bir yuva ve aşağı yönlü hava basıncını artıran bir bariyer halkasıyla geliyor. Buradaki fanlarda da, çift rulmanlı kaymalı yataklı tasarımlara göre iki kat daha uzun süre dayanıyor. Aslen üst seviye ROG ekran kartları için yapılan ar-ge çalışmalarıyla ortaya çıkan Eksen Teknolojili fan tasarımında, artan verim sayesinde fan düşük hızlarda bile bileşenleri soğutabiliyor, böylece sistem gürültüsü azalıyor ve bileşenlerin kullanım ömrü uzuyor.

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ROG-STRIX-1000G

ROG-STRIX-1000G

Yüksek performans gerektirmeyen oyunlarda sessiz bir oyun deneyimi yaşamak isterseniz de; “0db” modunu kullanarak fan sesinin önüne geçebiliyorsunuz. Böylelikle sessiz modda çalışan fanlar, oyun sırasında ses kirliliğinin önüne geçiyor. Şayet biz, oynadığımız oyunun ne kadar ağır olup olmadığı fark etmeksizin bütün koşullarda fan sesinin minimum seviyede olduğunu gözlemledik. Bu teknoloji hakkında biraz daha detaylı konuşmak gerekirse; toplam güç kullanımı (TDP) %40’ın altına indiğinde dahili denetleyici devreye alarak; 135 mm fanı durduruyor. Böylece neredeyse tamamen sessiz bir şekilde oyununuzu oynamaya devam edebiliyorsunuz. TDP %40’ın üzerine çıktığındaysa fanlar otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Fakat çalışan fanlar bile ciddi anlamda dikkatinizi çekecek bir gürültüye sahip değil.

rog strix eksenel fan

Malzeme kalitesiyle de öne çıkan ürün,  Japon malı kapasitörler ve diğer üst düzey bileşenlerle 80 Plus Gold sertifikasına da layık görülmüş durumda. Bununla da yetinmeyen ROG-STRIX-1000G, kişiselleştirilebilir dış tasarıma sahip. Dilediğiniz gövde parçasını cihaza monte ederek; tasarımı kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca tamamen modüler kablolarla da desteklenen cihaz, kablo kalabalığının önüne geçerek sisteminizin derli toplu kalmasını sağlıyor. Cihaz 24 pim, iki adet 6+2 pim PCI-e ve iki adet 8 pim CPU kablosu beraberinde voltaj dalgalanmalarını azaltan kapasitörlerle birlikte geliyor. Bu sayede küçük kasalarda bile kablo düzenini sağlayabilmek mümkün görünüyor.

asus rog strix

Fakat bize kalırsa ROG-STRIX-1000G’nin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de 10 yıl garantiyle sunulması. Bu güç kaynağı böylece uzun soluklu sistem toplamayı düşünen kullanıcıyı da kendisine çekiyor.

ROG Strix güç kaynakları sessizlik ve soğutma arasındaki en iyi dengeyi yakalayabilmek üzere dizayn edilmiş

ROG Strix Serisi Güç Kaynakları, oyun severlere son derece sessiz ve yüksek performanslı bir ürün sunmak için üst düzey soğutma ile üstün bileşenleri bir araya getiriyor. Güçlü ROG Thor serisindekilerden esinlenen makro boyutlardaki ROG soğutma blokları ve NVIDIA RTX ekran kartlarından alındığını gördüğümüz Eksen Teknolojili fan tasarımı, soğutma sisteminin fark yaratmasını sağlıyor. Ürünün içinde ise düşük RDS (açık) MOSFET’ler ve üst düzey Japon üretimi kapasitörler güç dağıtımıyla kolaylıkla başa çıkıyor. Sonuç olarak, en yoğun oyunların üstesinden gelebilen, son derece sessiz ve verimli bir güç kaynağı ortaya çıkmış.

Asus rog strix

Teknik Özellikler

Boyutlar

16 x 15 x 8.6 cm

Verimlilik

80 Plus Gold

Koruma Özellikleri

OPP/OVP/SCP/OCP/OTP

Tehlikeli Madde

ROHS

AC Giriş Aralığı

100-240Vac

Termal Özellikler

ROG Termal Çözümü

DC Çıkış Voltajı

+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Maksimum Yük

25A 25A 83A 0.3A 3A

Toplam Çıkış

1000W

Bağlantılar

MB 24/20-pin x 1
CPU 4+4-pin x 2
PCI-E 6+2-pin x 6
SATA x 8 PERIPHERAL x 6

Kutu İçeriği

Power Cord x 1
Motherboard Güç Kablosu x 1 (610mm)
CPU Cable 1000mm x 2 (1000mm)
PCI-E Kablosu x 3 (675mm)
SATA Kablosu x 2 (810mm/860mm)
Peripheral x 2 (450mm)
ROG badge x 2
ROG logo magnet x 1
ROG label x 3
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ASUS

Asus, ROG Ryujin II, ROG Strix LC II ve TUF Gaming LC ARGB serisi sıvı soğutma sistemlerini duyurdu

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ROG STRIX LC II 280 ARGB-Whats in the box

Asus, ROG Ryujin II, ROG Strix LC II ve TUF Gaming LC ARGB serilerinden meydana gelen yeni hepsi bir arada (AIO) sıvı CPU soğutma ailesini duyurdu. Asus’un yeni soğutma sistemleri yüksek performanslı radyatör fanlarına, kişiselleştirilebilen tasarımlara ve altı yıl garantiye sahip. Asus’un yeni soğutucu modelleri farklı seviyelerden oyunculara optimum performansı, minimum fan gürültüsü ve maliyetle sunmayı amaçlıyor.

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ROG Ryujin II serisi

Ailenin premium üyesi olarak adlandırabileceğimiz ROG Ryujin II AIO soğutucu serisi, en yüksek performansı sunmayı amaçlıyor. 7. nesil Asetek pompa ve Noctua Industrial PPC radyatör fanlarına sahip olan modellerde, anakartın CPU yuvası bölgesini, VRM’i ve ilk M.2 yuvasını da soğutan yerleşik bir fan yer alıyor. Pompa yuvasının üzerinde yer alan 3,5 inç LCD panel, sistem verilerini ve kişiye özel grafikleri sistemin tam kalbinden gösterebiliyor. Armoury Crate yazılımını kullanarak ekranda gösterilecek fotoğrafları ve animasyonları düzenlemek de mümkün. Serideki modeller ayrıca fan kablolarını kolayca düzenlemek için AIO Fan Controller çözümü ve ARGB şeritleriyle birlikte sunuluyor. Hediye olarak verilen bir yıllık AIDA 64 sistem takibi yazılımı üyeliği sayesinde de LCD ekrana özel ROG kullanıcı arayüzü eklenebiliyor.

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ROG Ryujin II 360_PT6

ROG Strix LC II serisi

Kullanıcıların 120, 240, 280 ve 360 mm radyatör boyutları arasından istediğini seçebildiği ROG Strix LC II serisindeki modeller, Intel veya AMD CPU’ların potansiyelini sıvı soğutma teknolojisiyle açığa çıkarmayı amaçlıyor. Kapalı döngü tasarımına sahip olan seride 7. nesil Asetek pompa ile soğutma, sızıntı koruması, dayanıklılık ve minimum gürültü elde edilebiliyor. Estetik görünümü daha kişisel hale getirmek için ise RGB radyatör fanlarıyla renkli aydınlatma efektleri oluşturulabiliyor. ARGB özelliği bulunmayan seçenekle de daha sade sistemler kurulabiliyor.

ROG STRIX LC II 360 ARGB-Whats in the box

TUF Gaming LC ARGB serisi

TUF Gaming LC ARGB serisi orta boy oyun sistemlerinden en optimum şekilde yararlanmak için gereken performansı ve özellikleri sunuyor. Güç ve stili bir araya getiren serideki tüm modellerde Aura Sync destekli ARGB unsurlar bulunuyor. Bunlar radyatör fanlarını ve pompa kapağındaki TUF Gaming logosunu aydınlatıyor. Daha geniş seçenek sunmak için seride 120 veya 240 mm boyutunda radyatörlere sahip modeller de mevcut. Böylece birçok farklı PC kasasındaki montaj noktalarına uygun modeller sunulabiliyor. Ayrıca serideki radyatör fanları IP5X sertifikasına sahip. Yani belirli ölçülerde toza dayanıklılık sunuyor. Bu sayede en zorlu koşullarda bile gelişmiş güvenilirlik, daha uzun kullanım ömrü ve uygun fan performansı elde edilebiliyor.

TUF GAMING LC 240 ARGB 02

Asus’un yeni soğutma serilerini bütün detaylarıyla incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cihazlarla ilgili detayla özelliklere de aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz:

Model

ROG Ryujin II 360

ROG Ryujin II 240

Su Bloğu

Su Bloğu Boyutları

78,15 x 87,5 x 81 mm

Blok Malzemesi

Bakır

Yerleşik Fan

v

-Fan Hızı

4.800 rpm +/- %10

-Hava Basıncı

3,23 mm H2O

-Hava Akımı

19,4 cfm

-Fan Sesi

31 dB(A)

CPU Soket Desteği

Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066

AMD: AM4, TR4*

*Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir.

Radyatör

Radyatör Boyutları

394 x 121 x 27 mm

272 x 121 x 27 mm

Radyatör Malzemesi

Alüminyum

Tüp

Kılıflı kauçuk tüp (380 mm)

Fan

Fan

3 x Noctua NF-FU Industrial PPC 2000 PWM

2 x Noctua NF-FU Industrial PPC 2000 PWM

Fan Büyüklüğü

3 fan yuvası (120 mm)

2 fan yuvası (120 mm)

Fan Boyutları

120 x 120 x 25 mm

Fan Hızı

450-2.000 rpm +/- %10

Fan Statik Basıncı

3,94 mm H2O

Fan Hava Akımı

71,6 cfm 121,8 m3h

Fan Sesi

29,7 dB

Kontrol Modu

PWM/DC

AURA Fan

Yok

Diğer Özellikler

Ekran

3,5 inç renkli LCD

AURA Sync Desteği

v

Paket İçeriği

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

3 x 120 mm fan

2 x 120 mm fan

1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)

1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)

1 x ARGB giriş kablosu

1 x ARGB giriş kablosu

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x ROG çıkartması

1 x ROG çıkartması

1 x ROG fan denetleyicisi 3M montaj bantı

1 x ROG fan denetleyicisi 3M montaj bantı

1 x AIO fan denetleyicisi

1 x AIO fan denetleyicisi

Garanti

6 yıl

 

 

Model

ROG Strix LC II 360 ARGB

ROG Strix LC II 240 ARGB

ROG Strix LC II 280 ARGB

Su Bloğu

Su Bloğu Boyutları

80 x 80 x 45 mm

Blok Malzemesi

Bakır

Yerleşik Fan

Yok

-Fan Hızı

-Hava Basıncı

-Hava Akımı

-Fan Sesi

CPU Soket Desteği

Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066

AMD: AM4, TR4*

*Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir.

Radyatör

Radyatör Boyutları

394 x 121 x 27 mm

272 x 121 x 27 mm

143 x 315 x 30 mm

Radyatör Malzemesi

Alüminyum

Tüp

Kılıflı kauçuk tüp (380 mm)

Fan

Fan

3 x ROG radyatör fanı

2 x ROG radyatör fanı

2 x ROG Strix Fan Model 14 ARGB

Fan Büyüklüğü

3 fan yuvası (120 mm)

2 fan yuvası (120 mm)

2 fan yuvası (140 mm)

Fan Boyutları

120 x 120 x 25 mm

140 x 140 x 25,5 mm

Fan Hızı

800-2500 rpm +/- %10

700-2100 rpm +/- %10

Fan Statik Basıncı

5,0 mm H2O

3,1 mm H2O

Fan Hava Akımı

80,95 cfm 137,5 m3h

102,3 cfm

Fan Sesi

37,6 dB(A)

35,7 dB(A)

Kontrol Modu

PWM/DC

PWM

AURA Fan

ARGB Fan

Diğer Özellikler

Ekran

Yok

AURA Sync Desteği

V

Paket İçeriği

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

3 x 120 mm fan

2 x 120 mm fan

2 x 140 mm fan

1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)

1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)

1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)

1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)

1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)

1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)

1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo

1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo

1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x ROG çıkartması

1 x ROG çıkartması

1 x ROG çıkartması

 

 

 

Garanti

6 yıl

 

Model

ROG Strix LC II 360 ARGB

ROG Strix LC II 240 ARGB

Su Bloğu

Su Bloğu Boyutları

80 x 80 x 45 mm

Blok Malzemesi

Bakır

Yerleşik Fan

Yok

-Fan Hızı

-Hava Basıncı

-Hava Akımı

-Fan Sesi

CPU Soket Desteği

Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066

AMD: AM4, TR4*

*Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir.

Radyatör

Radyatör Boyutları

394 x 121 x 27 mm

272 x 121 x 27 mm

Radyatör Malzemesi

Alüminyum

Tüp

Kılıflı kauçuk tüp (380 mm)

Fan

Fan

3 x ROG radyatör fanı

2 x ROG radyatör fanı

Fan Büyüklüğü

3 fan yuvası (120 mm)

2 fan yuvası (120 mm)

Fan Boyutları

120 x 120 x 25 mm

Fan Hızı

800-2500 rpm +/- %10

Fan Statik Basıncı

5,0 mm H2O

Fan Hava Akımı

80,95 cfm 137,5 m3h

Fan Sesi

37,6 dB(A)

Kontrol Modu

PWM/DC

AURA Fan

Yok

Diğer Özellikler

Ekran

Yok

AURA Sync Desteği

V

Paket İçeriği

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

3 x 120 mm fan

2 x 120 mm fan

1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)

1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)

1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)

1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)

1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo

1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x ROG çıkartması

1 x ROG çıkartması

 

 

Garanti

6 yıl

 

Model

TUF Gaming LC 240 ARGB

TUF Gaming LC 120 ARGB

Su Bloğu

Su Bloğu Boyutları

80 x 80 x 45 mm

Blok Malzemesi

Bakır

Yerleşik Fan

Yok

-Fan Hızı

-Hava Basıncı

-Hava Akımı

-Fan Sesi

CPU Soket Desteği

Intel: LGA  115x, 1200, 1366

AMD: AM4

Radyatör

Radyatör Boyutları

272 x 121 x 27 mm

150 x 122 x 27 mm

Radyatör Malzemesi

Alüminyum

Tüp

Kılıflı kauçuk tüp (380 mm)

Fan

Fan

2 x TUF Gaming ARGB radyatör fanı

2 x TUF Gaming radyatör fanı

Fan Büyüklüğü

2 fan yuvası (120 mm)

1 fan yuvası (120 mm)

Fan Boyutları

120 x 120 x 25 mm

Fan Hızı

800-2000 rpm +/- %10

Fan Statik Basıncı

3,0 mm H2O

Fan Hava Akımı

67 cfm 113,8 m3h

Fan Sesi

29 dB(A)

Kontrol Modu

PWM/DC

AURA Fan

ARGB Fan

Diğer Özellikler

Ekran

Yok

AURA Sync Desteği

V

Paket İçeriği

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)

2 x 120 mm fan

1 x 120 mm fan

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 x 1-3 Y kablo (ARGB kontrolü için)

1 x 1-2 Y kablo (ARGB kontrolü için)

1 x 1-2 Y kablo (fan bağlantısı için)

1 x TUF Gaming çıkartması

1 x TUF Gaming çıkartması

Garanti

6 yıl
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ASUS

ASUS, oyuncular için geliştirdiği router ROG Strix GS-AX5400’ü duyurdu

Yazan:

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix serisinin ilk ağ cihazı olan çift bant GS-AX5400 WiFi 6 (802.11ax) oyuncu router’ını duyurdu. Her açıdan tam bir oyun deneyimi için tasarlanan ROG Strix GS-AX5400 keskin ve ilgi çekici bir stile sahip olduğu görülüyor.

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Strix GS-AX5400 her tür oyun cihazında oyun paketlerine öncelik vermeyi kolaylaştırıyor. Mobil Oyun Modu, Oyun Bağlantı Noktası ve Aygıt Hızlandırıcı özellikleriyle mobil cihazlara, bilgisayarlara veya oyun konsollarına öncelik vererek esnek bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Konsol oyuncularına kullanımı kolay Open NAT özelliği sunulurken, VPN Fusion özelliği ise PC oyuncularının aynı anda hem VPN hem de normal bağlantı kullanmasına olanak veriyor.

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Strix GS-AX5400 sahipleri, Instant Guard özelliği sayesinde dünyanın her yerinde herkese açık Wi-Fi erişim noktalarını güvenli bir şekilde kullanabiliyor. Bu özellik tek tıkla Strix GS-AX5400’e güvenli bir VPN veri tüneli açıyor. Ayrıca, ASUS AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca tüm bağlı cihazlara ağ güvenliği sağlanıyor.

Şık tasarım. Kazandıran güç.

asus

Siyah rengin hâkim olduğu bir tasarıma sahip olan kompakt boyutlu ROG Strix GS-AX5400, ROG Strix serisinin karakteristik havasını taşıyor. ROG Strix’e özgü pençe izi tasarımını taşıyan ürünün üst kısmında ise noktalı bir desen yer alıyor. Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen Aura RGB aydınlatmalı ön panel, isteğe bağlı olarak çeşitli aydınlatma efektlerini yansıtabiliyor.

Strix GS-AX5400’deki çift bant Wi-Fi 6 bağlantılarında, 5 GHz frekans bandında 160 MHz kanallardan yararlanılıyor. Böylece toplamda 5400 Mbps’e varan hızlara ulaşılıyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri de çok fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağın verimliliğini artırarak Wi-Fi 5’e kıyasla 4 kata kadar daha fazla ağ kapasitesi sunuyor. Wi-Fi 6 ayrıca mevcut tüm Wi-Fi cihazlarıyla tamamen uyumlu çalışabiliyor.

Her cihazda en uygun oyun deneyimi sunuyor

asus

ROG Strix GS-AX5400 ile oyuncular ister dizüstü veya masaüstü bilgisayar ister akıllı telefon veya oyun konsolu olsun her tür cihazda en uygun oyun deneyimini yaşayabiliyorlar. ASUS Router uygulamasından  etkinleştirilen Mobil Oyun Modu, akıllı telefon oyunlarına öncelik vererek ping sürelerini ve gecikmeyi azaltıyor. Özel Oyun Bağlantı Noktasına kabloyla bağlanan herhangi bir cihazdaki trafiğe karmaşık ayarlara ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak öncelik veriliyor. Strix GS-AX5400’ün çevrim içi kontrol panelindeki Aygıt Hızlandırıcı özelliği ile de istenen kablosuz cihaza öncelik tanınabiliyor. Adaptive QoS de trafiği analiz ederek oyun paketlerine öncelik veriyor. Böylece mümkün olan en iyi performans sunulması öngörülüyor.

asus

Konsol oyuncuları, Open NAT ile üç kolay adımda port yönlendirme işlemi yapabiliyor. WAN ve LAN birleştirme özelliğiyle kullanıcılar tek tıkla iki adet Gigabit Ethernet bağlantı noktasını birleştirebiliyor ve böylece uygun bir servis sağlayıcıdan 2 Gbps’e ulaşan internet bağlantısı alabiliyor. Bunun yanı sıra aynı özelliği NAS gibi bant genişliğine ihtiyaç duyan cihazlara 2 Gbps LAN bağlantısı sağlamak için de kullanmak mümkün.

Çoğu router’da oyuncular VPN bağlantısı kurduğunda normal bağlantı kullanamıyor. Strix GS-AX5400’deki VPN Fusion özelliği, aynı anda hem VPN hem de VPN olmayan bağlantı kurmayı sağlıyor. Böylece oyuncuların her zaman en yüksek hıza ulaşması hedefleniyor.

Her yerde daha fazla gizlilik

asus

ROG Strix GS-AX5400 hem evde hem dışarıda koruma sunuyor. Evde Trend Micro™ destekli AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca ağ güvenliği sunuluyor. Bağlı tüm cihazları koruma altına alan bu yazılımda gelişmiş Ebeveyn Kontrolü özellikler de bulunuyor.

Dışarıda ise Strix GS-AX5400 sahipleri, herkese açık Wi-Fi bağlantılarını daha güvenli hale getiren Instant Guard özelliğiyle korunuyor. Strix GS-AX5400’e dünyanın her yerinden bir VPN veri tüneli açan Instant Guard, kullanıcılara risk taşıyan açık internet bağlantılarını gönül rahatlığıyla kullanma olanağı veriyor.

Teknik özelliklere bakacak olursak

ASUS ROG Strix GS-AX5400

Antenler

4 x harici anten

Çalışma Frekansı

2,4 GHz, 5 GHz

Wi-Fi Veri Hızı

802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps

802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps

802.11n: 300 Mbps’e kadar

802.11ac (2.4 GHz, nitro-QAM): 500 Mbps’e kadar

802.11ac (5 GHz, nitro-QAM): 4333 Mbps’e kadar

802.11ax (2,4 GHz) 574 Mbps’e kadar

802.11ax (5 GHz) 4804 Mbps’e kadar

Ağ Standartları

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,

IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6

Bellek

256 MB NAND Flash

512 MB DDR3 RAM

Giriş Çıkışlar

WAN için 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps

LAN için 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps

1 x USB 3.2 Gen 1

Düğme

Güç anahtarı, yeniden başlatma düğmesi, WPS düğmesi

DC Güç Adaptörü

AC Girişi: 100V~240V(50~60Hz)

DC Çıkış: 19V/1,75A

Paket İçeriği

ROG Strix GS-AX5400 WiFi Oyuncu Router’ı

RJ-45 kablosu

Güç adaptörü

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Garanti kartı

Boyutlar

268 x 180 x 59 mm (anten olmadan)

701 g
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