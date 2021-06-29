ASUS, 5G Open RAN hızlandırma için Silicom ve Intel ile iş birliği yaptı

Asus, Silicom ve Intel ile iş birliğine başladığını açıkladı. Yapılan iş birliğiyle 5G Open Radio Access Network’ün (O-RAN) geniş ölçekli kurumsal kurulumunun önü açılacak ve ağ operatörlerine O-RAN’dan temele kadar 5G ortamları kurmaları için en iyi donanım yazılım entegrasyonunu oluşturma becerisi kazandırılacak.

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Asus, Silicom ve Intel, hazır O-RAN çözümleri oluşturmak için iş birliğine başladı

Yüksek performanslı ağ ve veri altyapısı çözümleri alanında sektör lideri olan Silicom, 4G/5G yatırımlarını Open RAN çözümlerine yöneltmeye karar verdi. Asus, Silicom’un sistemlere yönelik ünlü TimeSync ve FEC teknolojilerini optimize eden sunucu tasarımlarının geliştirme süreçlerinin erken dönemlerinden beri sürece dahil. Silicom’un 4G ve 5G L1 hızlandırma ve TimeSync çözümleriyle O-RAN pazarına yenilikçi ürünler sunmaya odaklandığını belirten Silicom Stratejik Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Oren Benisty, “ASUS ile yaptığımız iş birliğiyle, servis sağlayıcılara hem ön taşıyıcı hem arka taşıyıcı özelliklerine sahip 5G PoC için hazır DU sistemleri sunuyoruz.” dedi.

Asus, 5G O-RAN çözümleri için yüksek düzeyde bir Ar-Ge becerisi göstermek için elinden geleni yapmaya çalıyor. Bu durum da şirketin Ar-Ge tarafında ciddi güven toplamasını sağladı. Çok geniş sıcaklık aralığında depolama imkânı veren sunucularla, açık hava kurulumları da dahil olmak üzere birçok farklı çalışma ortamında en uygun performans sunuluyor. Asus, 5000’den fazla ar-ge uzmanıyla veri merkezlerinden yapay zeka ve IoT uygulamalarına kadar geniş bir ölçekte ürünlere destek veriyor. ASUS’un ar-ge projeleri temel yazılım ve donanım teknolojileri ve modüller hakkında derinlemesine çalışmalar ve müşteri kullanım değerlendirmeleri ile yürütülüyor.

Bu projede, Asus yenilikçi sunucu tasarımındaki uzmanlığını kullanarak; 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle cihazlara güç sağlıyor. Intel Deep Learning Boost teknolojisi ile entegre yapay zeka hızlandırma desteği sunan bu işlemciler ağ için optimize edilmiş Intel yonga setlerinden yararlanıyor.

Böylelikle Asus, 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle donatılmış geniş bir uygulama odaklı sunucu sistemleri serisine sahip durumda. Bu seride çok düğümlü (RS720Q-E10), yüksek performanslı (RS720-E10 ve RS700-E10) ve GPU yoğunluklu (ESC4000-E10) sunucular bulunuyor. Ağ için optimize edilen CPU’lar kapsamlı bir 5G ve akıllı sınır bilişim sistemlerinde dağıtılıyor. Bu Asus sunucular PCI Express 4.0’ın yüksek bant genişliğinden yararlanıyor ve telekom sektöründeki standartları karşılayan çoklu ağ seçenekleri sunuyor. Asus ayrıca Silicom’un TimeSync ve FEC adaptörleri için talep üzerine müşteri onayları sağlıyor. Böylece müşteriler hemen her kurulum için kolayca yapılandırılabilen ağ çözümlerine sahip oluyor. Bunlara ek olarak Asus, aygıt yazılımlarının güvenli olması için FPGA tabanlı Intel Platform Firm Resilience (PFR) teknolojisini güvenilirlik kaynağı (Root of Trust) platformu olarak entegre eden sunucu ve altyapı güvenliği sunuyor. Ayrıca aygıt yazılımı tehdit tespiti ile güvenlik saldırılarına karşı koruma ve bu saldırıların ardından kurtarma özellikleriyle birlikte veri gizliliği ve koruması için Intel SGX ve şifreleme hızlandırması için başka donanım destekli güvenlik özellikleri içeriyor.