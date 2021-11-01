ASUS Republic of Gamers, Thor 1600W Titanium ve Thor 850W, 1000W ve 1200W Platinum II Güç Kaynağı Serisini Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Thor 1600W Titanium ve ROG Thor 850W, 1000W, 1200W Platinum II güç kaynağı serisini resmi olarak duyurdu. Üst seviye oyun sistemlerine gerekli gücü sağlamak için tasarlanan bu yüksek performanslı güç kaynakları, sessizliğiyle dikkat çekiyor.

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Asus’tan üst düzey güç kaynakları

Güç kaynağı, bir sistemin en önemli bileşenlerinden biri. Bir masaüstü bilgisayarda bulunan işlemci çekirdeği ve GPU gölgelendiricisi sayıları her yeni nesilde artarken, en üst seviye sistemler güç kaynaklarından daha önce hiç olmadığı kadar yüksek miktarda güç talep ediyor. Bu miktar temel bileşenlere hız aşırtma yapıldığında daha da artıyor. Yetersiz veya düzgün üretilmemiş güç kaynakları, sorun yaşadıklarında bağlı oldukları bileşenlere ciddi zararlar verebiliyor. Bu nedenle akıllı kullanıcılar yüksek kaliteli bir güç kaynağının tüm bilgisayarı koruyan bir yatırım olduğunu biliyor.

Teknoloji tutkunlarının sistemlerine modern bileşenlerin talep ettiği kesintisiz, kararlı ve güvenilir gücü sağlayan ROG Thor 1600W Titanium, ROG güç kaynağı tasarımının yeni zirve noktasını temsil ediyor. En üst seviyedeki bu ürünle gelen ROG Thor Platinum II serisi de, bu güç kaynaklarını daha da iyi hale getiren çok sayıda özellikle donatılmış durumda.

ROG Thor 1600W Titanium

ASUS’un, 80 PLUS Titanium sertifikasını almaya hak kazanan ilk güç kaynağı olan bu model, %10 ile tam yük arasında %90’dan fazla verimlilik gösteriyor. Bu üst düzey verimlilik, üst seviye oyun veya iş istasyonu bilgisayarlarındaki yükleri son derece hassas bir şekilde karşılayabilen dijital kontrol tasarımıyla elde ediliyor. Bu güç kaynağının devre tasarımında ayrıca galyum nitrat katı hal bileşenler kullanılıyor. Bu yüksek kapasiteli güç kaynağı bu sayede %100 yük altındayken %93,54 gibi inanılmaz bir oranda verimlilik sunuyor.

Bir güç kaynağının zaman içinde kararlı güç sağlamaya devam etmesinin önündeki en büyük engel ısı, bir güç kaynağının ömrünü bileşen aşınması ve arızasına neden olarak azaltıyor. ROG Thor 1600W Titanium güç kaynağı, yüksek verimliliği sayesinde daha az ısı üreterek bu alanda avantaj sağlıyor. Kapsamlı soğutma tasarımıyla da bu avantaj daha da ileri taşınıyor. Büyük ROG soğutma blokları bu yaklaşımın temelini oluşturuyor. Bu soğutma blokları, ortalamanın üzerindeki kütleleri ve yüzey alanlarıyla dahili devreleri ve bileşenleri soğutuyor, ısıya duyarlı bölümlerin ömrünü uzatıyor.

Yük seviyesi artıp ROG Thor 1600W, 1200W ve 1000W modellerinde ısı yükseldikçe, ilk olarak özel ROG Strix ekran kartlarında kullanılan en yeni eksen teknolojili fan tasarımına sahip yeni 135 mm fan devreye girip soğuk hava akımı sağlıyor. Pürüzsüz kanatlar, kompakt fan yuvası ve dış bariyer halkası sayesinde her hız düzeyinde daha fazla hava akışı sağlanıyor. Üstelik gürültü seviyesinde de artış yaşanmıyor. Bu kapasitede en uygun hava akımı ve gürültü dengesini kurmak için ROG Thor 850W Platinum modelinde klasik Wing-blade tasarımına yer verildi.

Soğutma bileşenlerine gösterilen bu özen, yeni ROG Thor ailesindeki tüm güç kaynaklarının Lambda A++ sertifikası almasını sağlıyor. Bağımsız test kuruluşu Cybenetics tarafından verilen bu sertifika için sıkı gürültü performansı standartlarını karşılamak gerekiyor. Bu sertifikaya hak kazanmak için güç kaynaklarının Cybenetics test süresince 15 dBa seviyesini geçmemesi gerekli. Bu standartları karşılayan ROG Thor 1000W, 1200W ve 1600W kendi sınıflarının en sessiz modelleri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekran kartlarımızda olduğu gibi, bu fanlar da düşük yük altındayken tamamen kapanarak sistemin gürültü seviyesini minimuma getiriyor. PWM kontrolü ile fanlar, sıcaklık değişikliğine daha iyi tepki verebilmek için farklı hızlarda çalışabiliyor. Çift rulmanlı yapı ise dayanıklılık ve uzun ömür sağlıyor.

ROG Thor serisi güvenilir ve büyük miktarda gücü yalnızca bugün verecek şekilde tasarlanmadı. Bu modeller geleceğin bilgisayarlarına da hazır. PCI Express® 5.0 standardında tek bir kabloya 12 iletken tel sığdıran yeni yüksek kapasiteli yedek bağlantı noktası bulunuyor. Geleceğe yönelik uyum sağlamak için her bir ROG Thor güç kaynağıyla birlikte bu bağlantı aparatı da geliyor. Böylece, kullanıcılar bu dayanıklı güç kaynaklarını uzun süre kullanabilecek.

ROG Thor 1600W Titanium mutlaka üzerinde durulması gereken karakteristik ROG stilini taşıyor. Simge niteliğindeki OLED güç ekranı, Thor 1600W Titanium modeliyle geri dönüyor. Bu sefer aynalı bir çerçeveye sahip olan ekran bir önceki nesle göre çok daha dikkat çekici. Bu ekran sistemin güç harcamasını tek bir bakışta görme imkânı veriyor. Böylece güç kaynağının sınırlarına ne kadar yakın olduğunu veya sistem boştayken bir bileşenin normalden daha fazla güç çekip çekmediğini görmek mümkün oluyor. İkonik logonun arasından parlayan adreslenebilir Aura RGB LED aydınlatma ile klasik ROG stili yansıtılıyor. Aura Sync sayesinde bunu sistemin geri kalanında kullanılan renklere ve aydınlatmaya uyumlu hale getirmek de mümkün.

Sistem üzerinde genel kontrol yaklaşımı desteklenecek şekilde, ROG Thor 1600W Titanium’da da tamamen modüler kablolar kullanıldı. Ana kablolarda da bağımsız tasarıma yer verildi. Bu yaklaşım sayesinde kullanıcılar kasa içinde daha iyi hava akışı ve daha sade bir görünüm için yeterli olacak kabloları kullanabiliyor. Bağımsız tasarım ise her biri ayrı kaplama içindeki kablolara uyum sağlayarak sistem toplayanların yaratıcı fikirlerini yansıtmasını sağlıyor.

ROG Thor Platinum II serisi

Yeni ROG Thor Platinum II serisi güç kaynakları, en üst seviye 1600W modeliyle çok sayıda özelliği paylaşıyor. 850 W, 1000 W ve 1200 W kapasiteli bu modellerin tümü 80 PLUS Platinum sertifikalı ve tümünde PWM kontrolüne ve çift rulmana sahip yeni 135 mm fanlar kullanılıyor. Dış katmanda ayna çerçeveli OLED güç ekranı yer alırken, Aura RGB LED aydınlatma da Aura Sync ile sistemin geri kalanıyla senkronize edilebilen iddialı ve renkli bir görünüm katıyor. Bu özelliklerle zenginleşen etkileyici güç kaynağı serisi, kullanıcılar için her sisteme uygun güç kapasitesini sağlıyor. Bu ürünlerin temel bileşenleri için de 10 yıllık garanti veriliyor.