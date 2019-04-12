ASUS Republic of Gamers, ROG Strix Helios modelini duyurdu

Asus Republic of Gamers, ilk oyuncu PC kasası modeli olan ROG Strix Helios’u duyurdu.

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Asus ROG ile zahmetsiz kablo yönetimi

Asus’un yeni duyurduğu ROG Strix Helios, 4 mm kalınlığında üç adet isli ve temperlenmiş cam panel, fırçalanmış ve işlenmiş alüminyum çerçeve ve ön panelde Aura Sync RGB aydınlatmayla karşımıza çıkıyor.

ROG Strix Helios, standart yerleştirme şekline ek olarak, daha fazla güç isteyen oyuncuların iki adet GPU’yu dik olarak yerleştirilmesine olanak tanıyor. Özenle hazırladıkları sistemlerini LAN partilerinde veya oyun etkinliklerinde sergilemek isteyen oyuncular, 50 kg ağırlığa dayanabilen şık kumaş kollarla kasayı kolayca taşıyabiliyor.

Asus ROG Strix Helios, GPU desteklerine sahip ayarlanabilir kapak kabloları gizliyor ve ekran kartlarının yerinde kalmasını sağlıyor. Ayrıca SSD veya ROG Aura Terminal, dışarıdan görünecek şekilde monte edilebiliyor. Kasada ayrıca iki parçalı bir PSU koruması bulunuyor. Bu korumanın ön tarafındaki kısım ROG Thor veya OLED ekranlı diğer güç kaynaklarına uyum sağlıyor. Arka kısımdaki yarı saydam kablo kılıfları istenmeyen görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor ve RGB cihazların parlamasını sağlıyor.