ASUS Republic of Gamers, NX Mekanik Anahtar Serisini Duyurdu

Oyuncuları memnun edecek şekilde tasarlanan en yeni ASUS ROG anahtarları, farklı oyun stillerine ve tercihlere göre hazırlanan Kırmızı, Kahverengi ve Mavi seçenekleriyle geliyor.

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG NX Mekanik Anahtar serisini duyurdu. Bu yeni klavye anahtarı serisi farklı oyuncuların farklı oyun stillerine ve tercihlerine göre tasarlanmış. Geçtiğimiz yıl içinde ROG RX Kırmızı ve Mavi Optik Mekanik Anahtar modellerini kullanıma sunan ROG, şimdi oyunculara ROG NX Kırmızı, NX Kahverengi ve NX Mavi Mekanik Anahtarlar ile daha fazla seçenek sunuyor. ROG NX Mekanik Anahtar Serisi, piyasadaki çoğu tuş başlığıyla uyumlu olan çapraz biçimli standart saplara sahip. Her biri farklı güç eğrilerine sahip olan anahtarlar, kullanım hissine iyi bir şekilde cevap veriyor. ROG NX Kırmızı ve NX Kahverengi mekanik anahtarlar aynı noktada çalışıp sıfırlanırken (NX Kırmızı için 1,8 mm, NX Kahverengi için 2,0 mm), ROG NX Mavi mekanik anahtarların çalıştırma ve sıfırlanma noktaları arasında ise 0,1 mm bir fark var. Her biri tutarlı bir şekilde çalışan ve sıfırlanan ROG anahtarları, çok daha iyi oyun deneyimleri yaşatıyor. Yeni ROG NX Mekanik Anahtarlar +/- 5 gf güç toleransı ve +/- 0,4 mm tuş vuruş mesafesi ile tutarlı his veriyor ve oyun deneyimleri arttırıyor.

ASUS ROG NX Kırmızı: Anında tepki ile akıcı ve doğrusal bir his

ROG NX Kırmızı Mekanik Anahtarlar, 1,8 mm çalıştırma noktası ile hızlı tepki veriyor. Başlangıç için 40 gf güç gerektiren bu anahtarlar tuşlara kazara basılmasının önüne geçerken 55 gf seviyesine kadar uzanan basma gücü gereksinimi ise iyi bir geri dönüş hissi veriyor. Bunun sonucunda her vuruş anında gerçekleşiyor, akıcı ve doğrusal bir his uyandırıyor.

ASUS ROG NX Kahverengi: Daha güçlü tepki veren dengeli tasarım

ROG NX Kahverengi Mekanik Anahtarlar, kahverengi anahtar kullananların tercih ettiği 2 mm çalıştırma noktasına sahip. 58 gf basma gücü gereksinimi ve %33 tıklama oranıyla her vuruş daha etkili ve daha güçlü dokunsal tepki veriyor.

ASUS ROG NX Mavi: Sağlam etki için oyun tutkunlarına yönelik basma gücü

ROG NX Mavi: ROG NX Mavi Mekanik Anahtarlar, 2,3 mm çalıştırma noktası ve standart %16 tıklama oranının yanı sıra oyun tutkunlarının tercihi olan 65 gf basma gücü gereksinimi ile her vuruşta sağlam ve etkileyici bir his uyandırıyor.