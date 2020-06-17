ASUS
ASUS, renk yönetimi uzmanı Light Illusion ile işbirliği yaptı!
ASUS, sinema, post prodüksiyon ve yayıncılık sektörlerinde kritik renk yönetimi alanında uzmanlaşmış Light Illusion ile işbirliği yaptığını duyurdu. Yapılan işbirliğiyle birlikte, ASUS ProArt monitörler artık ColorSpace CMS kalibrasyon yazılımıyla entegre olarak sunuluyor.
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Monitörün renk üretim özelliklerini doğru bir şekilde ölçmek için yazılım, çeşitli monitör kalibrasyonu yapabiliyor. Üstün renk kalitesi için gelişmiş ve hassas SDR ve HDR kalibrasyonu sunuyor.
En yeni ASUS ProArt PA32UCX, PA32UCX-P ve PA27UCX monitörler, Light Illusion ColourSpace CMS ile SDR ve HDR kalibrasyonuna destek veren ilk modeller olacak. Ürünler bu sayede Rec. 709, DCI-P3, DCI P3 D65 ve Rec. 2020 renk alanlarının yanı sıra HDR donanım tabanlı kalibrasyon için ST2084 ve HLG gibi birden fazla HDR biçimine destek verecek.
Profesyonel medya sektöründe monitörün kalibrasyonu ve renk yönetimi için kullanılan ColourSpace CMS; Colorimetry Research, X-Rite, Datacolor ve Klein gibi önde gelen kalibrasyon cihazlarıyla uyumlu.
ASUS ProArt monitörler: Yüksek renk performansı için geliştirildi!
ProArt monitörler yüksek renk performansına ihtiyaç duyan içerik üreticiler için geliştiriliyor. Genel SDR kalibrasyonu fotoğraf düzenleme, grafik tasarım ve SDR video düzenleme için gerekiyor. Post prodüksiyonda çalışan video profesyonelleri için ise gelişmiş HDR kalibrasyonu yüksek renk doğruluğu ve parlaklık elde etmek için önemli.
ColourSpace CMS’in görsel olarak en etkileyici özelliği, renk doğruluğunu kullanıcıya gösterme şekli. Herhangi bir monitörün tüm doğruluk düzeyi yeni üç boyutlu, tamamen etkileşimli, boyutu değiştirilebilen ve renk kodlu grafiklerle hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebiliyor. Karmaşık renk verileri Hata Teğet çizgileri ve renk kodlu ölçüm noktaları gibi RGB Renk Alanı grafikleri ve 3D DIE ile net bir şekilde analiz edilebiliyor.
ASUS Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Monitör İş Birimi Genel Müdürü Vincent Chiou ise şunları söyledi: “Light Illusion ile iş birliği yaparak renk kalibrasyon teknolojisinden yararlanmaya başlamamızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede, ColourSpace CMS ile HDR donanım tabanlı kalibrasyon özelliğine sahip.
ProArt monitörler yalnızca renk doğruluğu ve tutarlılığı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda ColourSpace CMS entegrasyonuyla içerik üreticilere her zaman her işte en iyi görsel deneyimi yaşatacak çözümler de sunuyor.”
ilk ASUS ProArt modelinden bu yana ProArt ürünleri fotoğrafçılık ve sinematografi alanlarında profesyonel iş akışlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. HDR’ın daha da yaygın hale gelmesiyle, en yeni ProArt monitörler de her düzeyden içerik üretici için en iyi HDR performansını sunuyor.
ASUS
Asus ve Unity oyun deneyimi konusunda iş birliğine gidiyor!
Asus, Unity ile mobil oyun konusunda ortak çalışma kararı aldı. Bu sayede oyun geliştiricileri ve oyuncular için artan oyun deneyimi hedefleniyor.
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Unity ile birlikte daha gelişmiş oyun deneyimi hedefleniyor!
Oyuncu telefonları gündemde olmaya devam ediyor. Pek çok firmanın geliştirmeler yaptığı ve rekabet içerisinde olduğu telefonlar her geçen gün önemli özelliklere sahip oluyorlar. İşte Asus firması da ROG Phone cihazları için oldukça önemli bir geliştirme planlıyor. Firma Unity ile anlaşarak, kullanıcılarına daha iyi mobil oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Anlaşma sayesinde ROG Phone kullanıcıları, Unity ile yapılmış oyunlar için daha gelişmiş ayarlara sahip olacaklar. Öte yandan anlaşmadan asıl yararlanacak olan kesim ise mobil oyun geliştiricileri olacak. Unity 3D kullanarak mobil oyun geliştiren yapımcılar için ROG Phone cihazlarında gelişmiş ayarlar yer alacak. Bu sayede geliştiricilerin oyunları yaparken test konusunda sağlıklı sonuçlara ulaşması amaçlanıyor.
Oyun kontrolcüsü ayarlama, ekran yenileme hızı değiştirme ve performans arttırma gibi önemli ayarlara sahip olacak geliştiriciler, detaylı test imkanına sahip olacaklar. Bu sayede de oyuncular için en iyi mobil oyunları geliştirme imkanları olacak. Anlaşmadan haliyle memnun olan Asus firması da, mobil oyun geliştiricilerini rahat ettirmek ve kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek açısından bu gelişmenin oldukça önemli olduğunu yineledi. Bakalım Asus ve Unity, anlaşma sayesinde istediklerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
ASUS
10. nesil Intel ve RTX Super içeren ASUS ROG laptoplar duyuruldu!
Özel çevrim içi toplantısına katıldığımız ASUS ROG ekibi yeni nesil Intel 10. nesil işlemciler ve NVIDIA RTX Super ekran kartlarına sahip göz alıcı modellerini duyurdu.
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Yapılan online lansmanda herkese yönelik oyunculuk ifadelerine yer verildi. Açılıştaki verilen bilgiler doğrultusunda oyun oynayan kullanıcıların 21-35 yaş olması ama 36-50 yaşları arası kullanıcıların da %15 gibi bir düzeyde yakalaması dikkat çekiyor.
Uzun zamandır kurulmaya çalışılan “erkek oyun oynar” imajı da lansmandaki verilerle ortadan kalkmış oldu. Verilen istatistiklere göre oyuncuların %46’sı kadın olarak karşımıza çıkıyor.
Tanıtılan laptop modellerinde 10. Nesil Intel Core i9 ve Wifi 6 gibi güncel teknolojilere yer verdiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda yeni DDR4 hafıza birimi ise eski kullanılan donanıma nazaran 1.33X daha hızlı olarak lanse ediliyor.
ASUS ROG Zephyrus S15 – Daha küçük, daha hızlı, daha cafcaflı!
Yeni nesil oyuncu bilgisayarımız Zephyrus S15’de “Active Aerodynamic” soğutma teknolojisi kullanılıyor. Böylece bilgisayarın içerisine daha fazla hava akışı sağlanabiliyor. Daha serin çalışabiliyor.
Küçük bir cihaz olmasına rağmen performanslı olan bilgisayarımızda Intel Core i7-10875H işlemciyle birlikte 8 çekirdekli ve 16 hücreli bir donanımla karşılaşıyoruz. Grafik biriminde “ROG Boost up” teknolojisiyle performansı daha da arttırılan 1540 MHz’de çalışabilen RTX 2080 SUPER ekran kartı bulunuyor.
Dünyaca ünlü ekran panellerini test eden kuruluş Pantone’dan da onaylı IPS panelimizde 300/Hz tazeleme hızı ve 3ms gecikme performansı yer edinmiş.
Ayrıca GPU tarafında G-SYNC ve Optimus yazılımlarından biriyle modelimizi kullanabiliyorsunuz.
ROG Zephyrus S17 – Geniş ekran, ince tasarım
Zephyrus S17 modelimizde S15 modelinde olduğu gibi “Active Aerodynamic” soğutma sistemi yer alıyor. Bu sistem dahilinde kasa yapısı ince de olsa performanstan ödün vermiyor. Adından da anlaşılabileceği üzere S15’e göre daha büyük bir ekran olan 17 inçlik ekran modeli kullanılmış.
Asus’un ZenBook Pro Duo modeli dünyanın ilk ve iki ekranlı laptop modeli olarak geçerken Zephyrus serisinin cihazları dünya üzerindeki en ince üst seviye oyuncu laptopları olarak tarihi adını yazdırmış oldu.
Intel Core i7-10875H işlemci biriminin kullanıldığı dizüstü bilgisayarda 8 çekirdekli ve 16 hücreli bir donanım görüyoruz. Ayrıca RTX 2080 SUPER grafik birimiyle yüksek donanım isteyen tüm oyunları ürünle birlikte oynayabiliyorsunuz.
S15 modeline nazaran S17’de klavye kurulumu, daha rahat erişim için geride tutulmuş. Böylece oynadığınız oyunlarda etkili sonuçlar elde etmeniz hedeflenmiş.
Yeni nesil oyuncu bilgisayarımıza aynı zamanda harici olarak 60FPS 1080P çözünürlükte kayıt yapma olanağı sunan bir kamerada takılabiliyor.
ASUS ROG Zephyrus M15 – Elinizin altındaki portatif canavarla tanışın!
Sağlamlaştırılmış magnezyum alaşıma sahip kasa yapısı sadece 18.9 mm inceliğinde ve 1.9 kilogram ağırlığında bizi karşılıyor. Açıkçası oyuncu bilgisayarlarında gördüğümüz 5 kg’a varan ağırlıklardan artık eser yok diyebiliriz.
Oyunculuk tarafında “ROG Boost up” ile 1435 MHz hızında çalışabilen RTX 2070 SUPER grafik birimini görüyoruz. Aynı zamanda modelimizde yüksek çözünürlüklü ses sunabilen üst düzey kalite sunan “Sabre DAC” 8 kanal yonga da dahil edilmiş.
Cihazı arayüz içerisinde performanslı kılan ve depolama tarafında en iyisini vadeden son nesil Dual M.2 NVMe SSD desteği de M15’te yerini bulmuş.
Panel kısmında ise yine Pantone onaylı 240Hz tazeleme hızına çıkabilen 3ms gecikme sunan bir ekranla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda 4K Adobe RGB renk alanını da destekliyor. Böylece tasarımcılar da oyuncu laptoplarından yararlanabiliyorlar.
ASUS ROG Strix G15 ve G17 – Wifi 6 ve M2 SSD ile hızın doruklarına ulaşın!
Üst düzey performansı yakalamak isteyen kullanıcılara yönelik G15 ve G17’de Intel Core i7-10875H işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 16 hücreli olarak bizi karşılıyor.
Grafik tarafında oyuncuları fazlasıyla tatmin eden RTX 2070 SUPER ekran kartına yer veriliyor. Bellek tarafında ise üst düzey hızları yüksek depolama kapasitesiyle harmanlamak isteyenler için yaratılmış 3 adet M.2 slot’a sahip dual NvMe SSD’lerimiz bulunuyor. Aynı zamanda son nesil iletişim seçeneklerinden Wifi 6’da cihazımızda ihmal edilmemiş.
Dizüstü bilgisayarımızda yer alan klavyelerin görüntüsü özelleştirilebiliyor. Oyuncular için yoğun kullanımda olan yön tuşları da özel olarak renklendirme sunuluyor.
Ayarlar içerisinden Orjinal Siyah, Elektro Punk ve Buzul Mavisi renkler renklendirme yapmak üzere seçilebiliyorlar.
ROG Strix Scar 17 – GeForce RTX 2080 Super’le güçlendirmiş donanım!
Dörtlü soğutma ve altılı ısı borularına sahip özel tasarımla donatılan ROG Strix Scar 17’de daha büyük thermal soğutma sunan modüller bulunuyor. Böylece elinizin altındaki alan her zaman serin kalabiliyor.
Oyuncular için daha güçlü donanımı içerisinde barındıran bilgisayarımızda RTX 2080 Super’den gücünü alan ekran kartı yer alıyor.
Diğer modellere nazaran Strix Scar 17’de Intel Core i9-10980HK işlemci dahil edilmiş. Böylece hem tasarım hem de oyun tarafında sizi üzmeyen bir canavara sahip oluyorsunuz.
Gelişen e-spor sektöründe daha çok yer edinecek dizüstü modelimizde 17.3 inçlik devasa ekran ve bu ekranda 300Hz tazeleme oranı 3ms gecikme bulunan bir yapı mevcut.
Bunların dışında standart model Strix Scar 17’ye göre 1.5mm daha ince bir tasarıma sahip. Böylece taşınabilirlik anlamında çok daha kullanışlı diyebiliriz.
ROG Zephyrus Duo 15 – ZenBook Pro Duo kadar ince ama daha kaslı!
Dünyanın ilk laptop içi çift ekranlı modeli olan ZenBook Pro Duo’ya benzer çizgilere sahip Zephyrus Duo 15’te termal soğutma sunan “Sıvı Metal Alaşım” bulunuyor. Bu alaşım dahilinde 8 derece daha düşük sıcaklık, ısı ve ses yalıtımı sunabiliyor.
“AAS Plus” teknolojisinin kullanıldığı canavar laptopumuzda içerisindeki soğutma teknolojileriyle hem az önce belirttiğim gibi sıcaklık düşüyor hem de %30 daha fazla hava akımı cihazı serin tutuyor.
Zephyrus Duo 15 modelinde 2TB’a kadar arttırılabilen çift NWME SSD’ler kullanılabiliyor. Aynı zamanda rakiplerine nazaran daha uzun pil ömrü sağlayan hem de iki ekrana da güç veren 90Wh daha büyük batarya barındırıyor.
ASUS
ASUS ZenScreen, en çok satan portatif monitör serisi oldu!
ASUS, ZenScreen serisinin dünyanın en çok satan taşınabilir monitörleri olduğunu duyurdu. Önde gelen analiz şirketlerinden biri olan IHS Markit’in yayınladığı rapora göre, ASUS taşınabilir monitörler 2019’un ilk üç çeyreğinde toplam global pazarın %64’ünü oluşturuyor.
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IHS Markit’e göre, kullanıcıların taşınabilir monitörlerin avantajlarının farkına varmasıyla birlikte pazar 2019’da %46 büyüdü. 2020’de ise pazarın %27 daha büyümesi bekleniyor. Pazarda büyüme yaşanırken ASUS liderliğini korumayı sürdürüyor. ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki büyük e-ticaret mağazalarından toplanan verilere göre ASUS, taşınabilir monitör satışlarında üst üste üç yıldır lider konumda.
ASUS’un bu alandaki liderliği 2013 yılında şirketin piyasaya sürdüğü ilk taşınabilir USB monitör olan MB168B ile başladı. 2016’da ise ASUS, dünyanın USB Type-C™ (USB-C™) bağlantılı ilk taşınabilir monitörünü sundu. Bu cihaz tek bir USB-C kablosuyla hem güç hem de video sinyali aktarımı yapabiliyor.
ASUS 2017’de dünyanın en ince 15,6 inç FHD taşınabilir monitörü olan ZenScreen MB16AC ile ZenScreen serisini genişletti. Bu model ayrıca hibrit sinyal çözümüne sahip ilk taşınabilir monitör oldu. USB-C ve USB Type-A bağlantılarına destek veren bu monitör neredeyse tüm dizüstü bilgisayarlara uyum sağlıyor. 2018’de ASUS, kendi piline sahip en ince taşınabilir monitör olan ZenScreen Go MB16AP modelini piyasaya sürdü. 2019’a gelindiğinde ise ASUS, kendi piline ve çoklu dokunmatik özelliğine sahip ilk taşınabilir monitör olan ZenScreen Go MB16AMT modelini çıkardı.
Üretkenliği artıran çok yönlü seçenekler!
ZenScreen taşınabilir monitörler mobil üretkenlik ve eğlence deneyimini iyileştirmek için tasarlandı. Çok yönlü tasarımlara sahip olan bu modeller, çok farklı şekillerde kolaylıkla kullanılabiliyor. Evden çalışan dizüstü bilgisayar kullanıcıları ekstra bir ekran ile çalışma alanlarını genişleterek üretkenliklerini ve konforlarını bir üst seviyeye çıkarabiliyor. Kullanıcılar ayrıca akıllı telefonlarındaki uygulamaları veya içerikleri daha geniş ekranda izleyebiliyor.
ZenScreen fotoğrafçıların fotoğraflarını daha geniş bir ekranda daha ayrıntılı görüntülerle düzenlemesine olanak veriyor. Konsol oyuncuları ise evlerinde değilken oyun keyfini yaşamaya devam edebiliyor. Tüm ZenScreen modellerinde FHD çözünürlükte 15,6 inç IPS ekranlar bulunuyor.
ASUS farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren farklı özelliklerle donatılmış birçok ZenScreen taşınabilir monitör modeline sahip. HDMI bağlantısına, 10 nokta çoklu dokunmatiközelliğine,dahili hoparlörlere, pile,USB-C bağlantısına veya başka özelliklere sahip modeller arasından tercih yapılabiliyor.
ASUS oyuncular için yeni taşınabilir monitörler tasarladı!
ASUS taşınabilir monitör serisini eğlence için tasarlanan modellerle genişletiyor. Bu yeni modeller, seyahat ederken de yüksek kaliteli oyun deneyimi yaşamak isteyen rekabetçi oyuncuların artan ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Yeni ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü, 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresine sahip 17,3 inç IPS FHD ekranıyla dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü unvanını taşıyor. Yalnızca 1 kg ağırlığındaki Strix XG17, dahili pili sayesinde tek bir şarjla 3,5 saate kadar 240 Hz performansı sergileyebiliyor. Hızlı şarj teknolojisine sahip monitör, bir saat şarj ile 120 dakika çalışabiliyor. 48-240 Hz arasında çalışan adaptive-sync teknolojisiyle donatılan ürün, çok güçlü olmayan GPU’larla bile akıcı bir oynanış sunabiliyor. Öne dönük stereo hoparlörler oyunlarda net ve etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor.
XG17, tercihe bağlı sunulan ROG Tripod ile birlikte kullanıldığında farklı açılara ve yüksekliğe getirilebiliyor. Böylece hemen her kullanım senaryosuna uygun hale gelebiliyor. Örneğin oyuncular XG17’yi doğrudan oyuncu dizüstü bilgisayarlarının üzerine yerleştirip oyun alanını genişletebiliyor. ROG Tripod ayrıca XG17’yi konsol oyuncularının seyahatlerde kullanabilecekleri bir monitöre veya mobil oyunlar için geniş bir ekrana dönüştürüyor.
ZenScreen ile yeni nesil ekran deneyimi!
Taşınabilir monitörlerinin başarısını kutlamak isteyen ASUS, 16 Mart – 5 Nisan 2020 tarihleri arasında sosyal medya üzerinde bir kampanya başlatıyor. #TeamZenScreen etiketiyle deneyimlerini Facebook, Instagram veya Twitter’da paylaşan ZenScreen kullanıcıları, hediye olarak verilecek üç adet ZenBeam S2 taşınabilir projektörden birini kazanma şansı yakalayacak. ZenScreen sahibi olmayanlar ise ZenScreen modellerini nasıl kullanmak istediklerini #TeamZenScreen etiketiyle Facebook, Instagram ve Twitter’da paylaşarak, üç adet ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitörden birini kazanma şansı elde edecek.