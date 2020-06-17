ASUS, sinema, post prodüksiyon ve yayıncılık sektörlerinde kritik renk yönetimi alanında uzmanlaşmış Light Illusion ile işbirliği yaptığını duyurdu. Yapılan işbirliğiyle birlikte, ASUS ProArt monitörler artık ColorSpace CMS kalibrasyon yazılımıyla entegre olarak sunuluyor.

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Monitörün renk üretim özelliklerini doğru bir şekilde ölçmek için yazılım, çeşitli monitör kalibrasyonu yapabiliyor. Üstün renk kalitesi için gelişmiş ve hassas SDR ve HDR kalibrasyonu sunuyor.

En yeni ASUS ProArt PA32UCX, PA32UCX-P ve PA27UCX monitörler, Light Illusion ColourSpace CMS ile SDR ve HDR kalibrasyonuna destek veren ilk modeller olacak. Ürünler bu sayede Rec. 709, DCI-P3, DCI P3 D65 ve Rec. 2020 renk alanlarının yanı sıra HDR donanım tabanlı kalibrasyon için ST2084 ve HLG gibi birden fazla HDR biçimine destek verecek.

Profesyonel medya sektöründe monitörün kalibrasyonu ve renk yönetimi için kullanılan ColourSpace CMS; Colorimetry Research, X-Rite, Datacolor ve Klein gibi önde gelen kalibrasyon cihazlarıyla uyumlu.

ASUS ProArt monitörler: Yüksek renk performansı için geliştirildi!

ProArt monitörler yüksek renk performansına ihtiyaç duyan içerik üreticiler için geliştiriliyor. Genel SDR kalibrasyonu fotoğraf düzenleme, grafik tasarım ve SDR video düzenleme için gerekiyor. Post prodüksiyonda çalışan video profesyonelleri için ise gelişmiş HDR kalibrasyonu yüksek renk doğruluğu ve parlaklık elde etmek için önemli.

ColourSpace CMS’in görsel olarak en etkileyici özelliği, renk doğruluğunu kullanıcıya gösterme şekli. Herhangi bir monitörün tüm doğruluk düzeyi yeni üç boyutlu, tamamen etkileşimli, boyutu değiştirilebilen ve renk kodlu grafiklerle hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebiliyor. Karmaşık renk verileri Hata Teğet çizgileri ve renk kodlu ölçüm noktaları gibi RGB Renk Alanı grafikleri ve 3D DIE ile net bir şekilde analiz edilebiliyor.

ASUS Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Monitör İş Birimi Genel Müdürü Vincent Chiou ise şunları söyledi: “Light Illusion ile iş birliği yaparak renk kalibrasyon teknolojisinden yararlanmaya başlamamızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede, ColourSpace CMS ile HDR donanım tabanlı kalibrasyon özelliğine sahip.

ProArt monitörler yalnızca renk doğruluğu ve tutarlılığı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda ColourSpace CMS entegrasyonuyla içerik üreticilere her zaman her işte en iyi görsel deneyimi yaşatacak çözümler de sunuyor.”

ilk ASUS ProArt modelinden bu yana ProArt ürünleri fotoğrafçılık ve sinematografi alanlarında profesyonel iş akışlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. HDR’ın daha da yaygın hale gelmesiyle, en yeni ProArt monitörler de her düzeyden içerik üretici için en iyi HDR performansını sunuyor.