Asus’tan profesyonellere özel bilgisayar: Asus ProArt PA90

Asus ProArt PA90 ile Asus, profesyonel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir ürün piyasaya sunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte fotoğraf ve prodüksiyon dünyasından profesyonel isimler de yer aldı.

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Asus’un profesyonel kullanıcılara yönelik hazırladığı ürün gamı olan ProArt serisi yeni mini PC olan ProArt PA90 ve aynı zamanda yeni monitörler ile geliştirildi.

Asus ProArt PA90 lansmanı yapıldı

Lansmanda konuşma yapan Asus MiniPC Ürün Müdürü Recep Kulan, “ProArt serisindeki tüm ürünlerimiz, sektör profesyonellerinin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak, özel olarak tasarlandı. Bu serideki ürünler, yüksek performans ve geniş kullanım alanı sunuyor. i9 işlemci, NVIDIA Quadro ekran kartı ve 64 GB RAM ile güçlendirilmiş PA90, ısınmaya karşı özel sıvı soğutma sistemi ve geniş bağlantı seçenekleriyle birleştiğinde, ortaya mükemmel bir iş platformu çıkıyor. PA90, en üst düzey çalışma ortamına sahip olmak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenek.” dedi.

Ayrıca Asus’un profesyonel kullanıma yönelik monitör serisi ProArt için de Asus Monitör Ürün Müdürü Ayten Zora, “ProArt serisi, özellikle colorist ve fotoğraf sanatçıları gibi üst düzey sektör standartlarını destekleyen ürünleri kullanan profesyoneller için yüksek renk gamı sunarak verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Yüksek kontrast ve görüş açısı sunan monitörler, Rec. 2020, Adobe RGB, DCI-P3 ve sRGB gibi endüstri standartları renk gamutlarını destekliyor ve ön-kalibrasyonu sayesinde DeltaE<2 renk doğruluğu sunuyor. 4K çözünürlüğe sahip ve HDMI, DisplayPort, USB, Type C, Thunderbolt gibi geniş bağlantı seçenekleri sunan ProArt monitörler, üst düzey HDR performansları ve yüksek kontrast oranlarıyla kullanıcı beklentilerini en üst seviyede karşılıyor. ASUS olarak, yüksek standartlara sahip tüm ürünlerimizle profesyonel çalışmalara destek vermekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Ürünlerin gerçek profesyonel kullanıcı olarak testlerini yapan Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, Fujifilm Türkiye Eğitim Sorumlusu Kaan Kurtuluş, ve Colorist ve Görüntü Yönetmeni Arda Yıldıran ise sunumlarında ProArt PA90 ve ProArt monitörlerinin fotoğrafçılık ve video prodüksiyon tarafında ne kadar başarılı olduğunu ve kendilerini etkilemeyi başardığını belirttiler.

Yüksek performans sunan ASUS ProArt PA90, Intel Core i9 9900K işlemci ve Nvidia Quadro P4000 gibi yüksek sistem gereksinimleriylekesintisiz ve hızlı bir çalışma ortamı sunuyor. Asus ProArt serisi, mini PC ve monitör modelleriyle en üst düzey performans isteyen milyonlarca video düzenleyici, 3D animatör, fotoğrafçı, colorist ve diğer içerik üreticileri için güçlü bir platform olarak öne çıkıyor.