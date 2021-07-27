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Redmi 9T Alınır mı?
Redmi 9T ile Alınır mı serimizi noktalıyoruz. Aydoğan’ın bir süre kullandığı telefon olan Redmi 9T ile alakalı düşüncelerini Eray’a aktarıyor.
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Redmi 9T Alınır mı?
Redmi 9T modeline Hepsiburada üzerinden ulaşmak için; https://app.hps.im/d7ct/bbca0b02
Redmi 9T Özellikleri
Boyut: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm
Ağırlık: 198 g
Ekran: 6.53 inç, IPS LCD
İşlemci: Snapdragon 662
Grafik: Adreno 610
Bellek: 4 GB / 8 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 6000 mAh
Şarj: 18 Watt
Diğer: Corning Gorilla Glass 3
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GM 21 Pro Alınır Mı? | O Ekran Olmamış Mı Ne?
General Mobile markası, piyasaya çıkardığı akıllı telefonlarla yerli üreticiler arasında her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir marka. Özellikle GM Discovery ve GM 9 Pro modelleri zamanında çok satmış ve birçok kullanıcı tarafından tercih edilmişti. Benzer bir durum GM 21 Pro için de söz konusu oldu. Şuanda piyasada en çok merak edilen akıllı telefon modellerinden biri olan GM 21 Pro, bakalım kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi?
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GM 21 Pro’yu kimler tercih etmeli
GM 21 Pro’nun arka kapağı Oppo’nun Reno4 Pro modelini çok yüksek derecede anımsatıyor. Tasarımın özgün olmaması bir eleştiri konusu olsa da; Oppo’nun Reno ailesine benzer tasarımda bir cihaz kullanmak isteyenler için GM 21 Pro’yu cazip bir akıllı telefon haline getiriyor. Fakat yine de bizde GM 21 Pro, özgün bir tasarıma sahip olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Üstelik tasarımda bu esinlenme yapılırken belli noktalarda maliyetten de kırpılmış. Örneğin Reno4 Pro’da parmak izi okuyucu ekran altına yerleştirilmiş durumdayken GM 21 Pro’da arka kapağa yerleştirilmiş durumda. Ayrıca genel olarak bütçe dostu olması gerektiğini düşündüğümüz GM 21 Pro modelinin fiyat anlamında da beklenilen düzeyi yakalayamamış olması bizleri üzüntüye uğrattı.
General Mobile’ın en büyük sıkıntısı: “Yazılım Güncellemesi”
General Mobile satın alan kullanıcılar, yazılım güncellemeleri konusunda büyük sıkıntılar yaşadılar. Aylarca hatta yıllarca yeni sürümlere dair güncelleme bekleyen General Mobile kullanıcıları, maalesef bu konuda hayal kırıklığına uğradılar. Haliyle kullanıcılar kanadında GM modellerine karşı bu konuda bir ön yargı oluştu. Bu ön yargıya dayanarak GM 21 Pro modelinin de yazılım güncellemesi alabilmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Yani güncelleme almak isteyen kullanıcılar, GM 21 Pro modelini tercih ederken 2 kere düşünmeli.
GM 21 Pro’nun eleştirilecek bir diğer noktası da ekran paneli. Ekran panelinin, 1080p çözünürlükte olmasına rağmen beklentileri karşılamadığını söyleyebiliriz. Bize kalırsa daha kaliteli bir panel tercih edilmeliydi.
GM 21 Pro’nun en önemli artısı Helio G90’la sunulması. Helio ailesinin G serisi “Gaming” yani oyun odaklı olduğu için performans noktasında da ciddi bir başarım gösterebiliyor. Özellikle G85, G90T ve G95 serisi işlemcilerde gördüğümüz yüksek performans, G90 için de geçerli. G90 her ne kadar güç tüketimi konusunda dikkatli davranmasa da; iş performansa gelince talepleri büyük oranda karşılayabiliyor.
Fotoğraf performansına gelince de, GM 21 Pro’nun kamerasının beklentilerimizin üstünde olduğunu söyleyelim. Şayet kamera performansı tarafında GM 21 Pro beni şaşırtmayı başardı. Çekilen fotoğrafları telefonunuzun ekranından değil de bilgisayar ekranında kontrol ettiğiniz zaman fotoğrafların kalitesi sizleri daha da memnun ediyor. Ne yazık ki burada panel kalitesinin ortalama altında kalmasından dolayı cihazın yeteri kadar iyi fotoğraf çekemediği gibi bir algı yaratsa da; en azından kaliteli bir panelle çektiğiniz fotoğrafları görüntülediğiniz zaman cihazın gayet kaliteli fotoğraf çekebildiğini de fark ediyorsunuz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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POCO X3 NFC Alınır Mı?
POCO X3 NFC modeli ile bir süre geçiren Ersin, POCO’dan sorumlu bakan olan Eray ile beraber X3 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Bakalım Ersin de POCO X3 NFC modelini sevdi mi.
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POCO X3 NFC Alınır Mı?
Poco X3 NFC özellikleri
Mavi ve gri renk seçenekleriyle satılan telefonun arka yüzeyinde, üç farklı sütunun olduğu bir tasarım çizgisi bulunuyor. Ayrıca arka taraftaki POCO yazısı da oldukça farklı ve hoş görünüyor. Materyal olarak arka kısım plastik, yan çerçeveler ise metal malzeme kullanıyor. Ön taraftan baktığımızda ise nokta çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Son olarak tasarım tarafında stereo hoparlöre yer verilmesi de oldukça önemli.
X3 NFC modeli, 120 Hz tazeleme 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan bir ekranla öne çıkıyor. Bu ekran, 6.67 inç boyutlu IPS LCD panel kullanıyor ve 1080p Full HD çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 5 çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisi yer alıyor.
Gücünü Qualcomm’un en yeni orta düzey işlemcilerinden biri olan Snapdragon 732G’den alan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama kullanılıyor. Ayrıca dediğimiz gibi 64 GB’lık daha uygun fiyatlı bir sürüm de ülkemizde satışta. Kamera konusunda ise 64 MP + 13 MP ultrageniş açı + 2 MP derinlik ve 2 MP makro olmak üzere dörtlü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak 5160 mAh pille birlikte 33W hızlı şarj desteği sunuluyor.
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TCL 10 Plus Alınır Mı? | 2.500 TL’ye Amiral Gemisi Hissiyatı
TCL’in geçtiğimiz yıl yüksek bir satış fiyatıyla sunulan ve TCL tarafından fiyatının aşağı çekmesiyle beraber akıllı telefon pazarının en çok konuşulan modellerinden biri olan TCL 10 Plus hala alınır mı sorusunu cevaplıyoruz.
TCL 10 Plus’ın güncel fiyatını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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TCL 10 Plus, performans değil de şıklık ve kaliteli ekran arayanlar için en iyi seçeneklerden biri
Piyasaya ilk çıkış fiyatı 4.500 TL olan TCL 10 Plus’ın fiyatı, bir süre sonra hızla gerilemiş ve 2.400 TL’ye kadar düşmüştü. O fiyatlara geldiğindeyse, sektördeki en fiyat performans akıllı telefonlardan biri konumuna yükselmişti. Peki aradan geçen zamana ve TCL 20 serisinin duyurulmasına rağmen TCL 10 Plus hala alınır mı?
2.500 TL bandındaki akıllı telefonlar kolay kolay şık tasarım ve yüksek malzeme kalitesi sunamıyor. Fakat rakiplerinin aksine TCL 10 Plus, kavisli ekranı ve yüksek düzeydeki malzeme kalitesiyle bulunduğu segmentte bütün rakiplerinden sıyrılabiliyor. 2.500 TL fiyatla satılmasına rağmen 5.000 TL hissiyatı vermeyi başaran TCL 10 Plus, iş performansa gelince bünyesinde bulundurduğu Qualcomm Snapdragon 665 ile bu beklentiyi karşılamaya çalışıyor. Snapdragon 665, yüksek düzeyde bir performans sunamasa bile giriş segmentindeki temel beklentileri karşılıyor. Bu da, fazla oyun oynamayacak veya performanslı kullanım yapmayacak akıllı telefon kullanıcıları için TCL 10 Plus’ı gayet cazip bir seçenek haline getiriyor. TCL 10 Plus’ın NXT Vision teknolojisine sahip olması da, seyir zevkinin artırılmasına yardımcı oluyor.
Batarya yönünden de kullanıcısını mutlu edebilmeyi başaran TCL 10 Plus, 18W hızlı şarj desteğine sahip. 18W, her ne kadar az gibi gözükse de; giriş segmentinde biz en az 18W tavsiye ettiğimiz için ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Akıllı telefonunuzu geceden şarja takıyorsanız 18W’lık hızlı şarj değeri yine ihtiyacı karşılamakta yardımcı oluyor.
TCL 10 Plus’ın bir diğer artısı da TCL UI. Bu arayüz, kolay bir kullanıma sahip. Her şey yerli yerinde ve aradığınız her şeyi kolaylıkla bulabiliyorsunuz. TCL UI’ın, benim gözümde Samsung’un ONE UI arayüzüyle kafa kafaya gittiğini söyleyebilirim.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Redmi 9T Alınır mı?
GM 21 Pro Alınır Mı? | O Ekran Olmamış Mı Ne?
POCO X3 NFC Alınır Mı?
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