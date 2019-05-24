Küçük ama performanslı: ASUS Phoenix GTX 1660 OC Edition inceleme

ASUS Phoenix GTX 1660 OC Edition inceleme videomuzda, şirketin mini-ITX sistemler için geliştirdiği ekran kartına yakından bakıyoruz.

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ASUS Phoenix GTX 1660 OC Edition özellikleri

Siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu ekran kartı, oldukça kompakt bir yapıda ve tek fan kullanıyor. Bu tasarım sayesinde, ürün yalnızca 2 slota sığabiliyor. Fan tasarımına baktığımızda ise Wing-black tasarımını ve çift rulmanlı fanlar ile karşılaşıyoruz. Giriş çıkış yuvalarında ise 1x HDMI, 1x DisplayPort ve DVI yuvaları bulunuyor.

NVIDIA’nın Turing mimarisini kullanan GTX 1660 serisi, özellikle 1080p Full HD’de oyun oynamak isteyen insanlara hitap ediyor. ASUS Phoenix GTX 1660 OC Edition modelinde 1500 MHz temel çalışma frekansı yer alırken OC moduna geçtiğinizde bu değeri 1830 MHz’e yükseltebiliyorsunuz. Ayrıca modelde 6 GB GDDR5 bellek yer aldığını da belirtelim.