Bilgisayarınızı Wi-Fi 6 ile güncelleyin: Asus PCE-AX58BT

Asus PCE-AX58BT ile bilgisayarınıza yeni nesil WiFi protokolü olan Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.0 desteğini kazandırabilirsiniz.

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Bu incelememize konu olan Asus PCE-AX58BT, masaüstü bilgisayarınıza iki büyük yeniliği katarak iddialı bir kablosuz adaptör olmasıyla dikkat çekiyor. Hem Wi-Fi 6 olarak bildiğimiz 802.11ax desteği hem de Bluetooth 5.0 desteği kazandıran PCE-AX58BT modeli, yüksek hızlı internetinizi ve kayıpsız ve stabil hale getirmek için bire bir.

3000 Mbps’e varan hız desteğini kablosuz olarak sağlayabilen ürün, OFDMA ve MIMO ile beraber hızlı ve stabil veri transferi yapıyor. Bunun yanı sıra 4 kata varan daha uzun menzili ile Bluetooth 5.0 veri transferinizi de iki kat daha arttırıyor.

Özel antenleri ile ölü bölgeleri azaltan ve router uzakta olmasına rağmen hızlı ve kesintisiz sağlamayı başaran Asus PCE-AX58BT, test ettiğimiz iki farklı noktada da 35 Mbps ve 100 Mbps internet bağlantılarında tepe değere ulaşmayı başardı.

Asus PCE-AX58BT ile yüksek ve stabil hız deneyimi

802.11ac’de kullanılan 80 MHz band genişliği yerine 160 Mhz kullanan 802.11ax, bu sayede çok daha hızlı bir bağlantı sağlıyor. Özellikle internet hızınız ne olursa olsun Asus PCE-AX58BT ile stabil ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olacağınızı garanti ediyoruz. Aynı zamanda paketleme işlemini de yeni bir teknoloji ile yapan Wi-Fi 6, çoklu cihazlarda ortak internet kullanımlarında da gecikmeyi ortadan kaldırıyor.

Söz konusu Asus PCE-AX58BT kablosuz adaptörü kullanmak için gereken en önemli şey ise elbette bir Wi-Fi 6 destekli router’a da sahip olmanız. Biz testlerimizi Asus RT-AX56U Wi-Fi 6 destekli router ile yaptık. Toplamda 1800 Mbps hızına ulaşabilen router, AX58BT ile muhteşem bir ikili olabiliyor.

Bilgisayarınızda bulunan boş bir PCI-e x1 üzerinden bağlantısını kolayca sağlayabileceğiniz PCE-AX58BT sadece 802.11ax değil, 802.11a/b/g/n/ac desteği de sağlıyor. Wi-Fi 6’yı ise hem 2,4 GHz’de hem de 5 GHz üzerinde yapıyor.

Sonuç olarak; internet bağlantınız hangi hızda olursa olsun stabil ve sorunsuz bir kablosuz bağlantı için Asus PCE-AX58BT modelini tercih edebilirsiniz. Özellikle kablo yığınından kurtulmak, router’a uzak olan PC kurulumlarında kablolu bağlantı kadar hızlı bir bağlantı almak ve oyunlarınızda gecikmelerin önüne geçmek için tercih edebilirsiniz.