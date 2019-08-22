Bilgisayarsız torrent indiren modem | Asus DSL-N16P incelemesi

Asus DSL-N16P modeli ADSL kullanıcıları için birçok özelliğiyle beraber tam aradıkları bir modem router ürünü seçimi olabilir.

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Asus DSL-N16P incelemesi

DSL-N16P, 3’ü 1 arada yapısıyla hem DSL modem, hem router hem de 3G/4G internet bağlantıları ile uyumlu olarak sorunsuz bir çalışma performansına sahip. Tasarımı klasik bir Asus modem şeklinde olan DSL-N16P’de çıkarılamayan iki adet anten yer alıyor. 300 Mbps hızına kadar ADSL, ADSL+, ADSL2 ve VDSL desteği bu cihazda mevcut.

Bağlantı standartları olarak IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IPv4, IPv6 desteğini Asus DSL-N16P’de görebilirsiniz. Bağlantı portlarında 2 adet RJ45 ile LAN bağlantısı sağlayabilir, 1 adet RJ11 ile internet hattınızı cihaza bağlayabilirsiniz.

190 x 123 x 35 mm boyutlarında ve 225 gram ağırlığındaki cihaz, yüksek bir yerde konumlandırılabilecek yapıda ve duvara monte imkanı da bulunuyor. Ancak cihazın en önemli noktası ise USB bağlantısı.

USB İle çoklu senaryo imkanı

Asus DSL-N16P, USB bağlantısı üzerinden çoklu senaryolar ile tam da ihtiyacınız olan şekilde kullanım amacına sahip. Cihaza 3G/4G modem takarak tamamıyla hattınızın hızlarında kusursuz bir bağlantı alabileceğiniz modemde dilerseniz harici depolama cihazı bağlayarak bu dosyaları ağa bağlı ürünler arasında tıpkı bir NAS sistemi gibi kullanma imkanına da sahipsiniz.

AiDisk özelliği ise tıpkı bir bulut depolama sistemi gibi bağlı olan depolama birimine uzaktan erişim imkanı ile gerekli dosyalara daima erişim imkanı sağlıyor.

Torrent indiren modem

Cihazın en dikkat çekici yanı ise Download Master isimli bir torrent indirme işlevine sahip olan özelliği olabilir.

Bu arayüzde cihaza bağlı olan bir USB Flaş bellek ya da HDD depolama birimine bilgisayarınız ya da akıllı telefonunuzdan bağımsız olarak torrent indirme işlemi yapmanız oldukça basit ve mümkün. Uygulama arayüzüne “Ekle” bölümünden ekleyeceğiniz bir torrent dosyası otomatik olarak indirme işlemine başlayacak. Böylece dışarı çıksanız dahi torrent nedeniyle bilgisayarı açık tutma derdi de ortadan kalkıyor. Asus DSL-N16P bunu kendi kendine yapabiliyor.

Kolay, basit ve rahat arayüz

Oldukça hızlı olan bu modem, özellikle basit arayüzü ile kolay bir kurulum imkanı da sağlıyor. Modemi bağladıktan sonra router.asus.com adresine girerek internet kullanıcı adı ve şifrenizi girmek yeterli olacak. Sadece birkaç saniye içerisinde modeminiz hazır konumda. Bunun yanı sıra misafir ağı oluşturarak internet şifrenizi ve güvenliğinizi elden bırakmadan ayrı bir ağ oluşturabilir, trafik yöneticisi ile hem hangi cihazın ne kadar veri tükettiğini görebilir hem de kontrol ederek sınırlandırma getirebilirsiniz.

Ebeveyn denetimi ise özellikle internet çağında doğan minik arkadaşların daha kontrollü bir internet kullanımı sağlaması önemli bir detay olarak da dikkat çekiyor. Tüm bunları Asus Router mobil uygulaması üzerinden kontrol etme lüksünüz ise bir diğer önemli artısı olarak dikkat çekiyor. Hatta bilgisayarınızı açmaya bile gerek kalmadan modem kurulumunuzu bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

Sonuç olarak; Asus DSL-N16P, sunduğu özellikler neticesinde tam bir fiyat-performans ürünü olarak DSL bağlantınızı en iyi şekilde kullanmak ve yazılımsal avantajları ile tercih sebebi olacaktır.