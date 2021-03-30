ASUS, Mini PC PB62’yi duyurdu

ASUS, güçlü performans gösteren dayanıklı Mini PC PB62 modelini duyurdu. Yeni model, dijital tabelalar, satış noktası (POS) sistemleri, bilgi noktaları ve akıllı otomatlar gibi geniş bir kullanım alanında esneklik, genişletme olanağı ve performans sunuyor.

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Performans için geliştirildi: 11. Nesil Intel Core, DDR4 3200 MHz bellek ve Intel Optane

En yeni 11. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleriyle sunulan Mini PC PB62, hem 35 hem de 65 Watt işlemcilere destek veriyor. Böylece verimli veya performans veren farklı yapılandırma seçenekleri elde ediliyor. PB62’de ayrıca Intel Optane™ H20 bellek desteği de bulunuyor. Depolama hızını büyük oranda artıran bu teknoloji, sık kullanılan belgelere, resimlere, videolara ve uygulamalara daha hızlı erişim sağlıyor ve genel sistem performansını artırarak üretkenliği ve verimliliği en yüksek seviyeye taşıyor.

64 GB’a kadar hızlı DDR4 3200 MHz bellekler sayesinde kolayca aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirilebiliyor. Bir adet M.2 PCIe® 4.0 x4 SSD, bir adet M.2 PCIe 3.0 x4 SSD ve bir adet de 2,5 inç sabit diskten oluşan üçlü depolama tasarımı, yoğun işlem gücü gerektiren görevlerin üstesinden gelmek için gereken veri transferi hızını ve yüksek depolama kapasitesini bir arada sunuyor.

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Askeri sınıf dayanıklılık: MIL-810H askeri standartlarına uygun kalite

Mini PC PB62 askeri sınıf dayanıklılıkla uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiş. PB62, en yeni zorlu MIL-STD-810H standardına uyum için yüksek sıcaklık, irtifa ve nem seviyelerinde test edilmiş, defalarca düşürülmüş ve titreşime tabi tutulmuş. Testlerin sonucunda PB62’nin en zorlu koşullarda bile iyi performans göstereceği doğrulanmış.

Yeni kasa seçenekleri: klasik siyah ve etkileyici beyaz

Kompakt boyutu ve VESA uyumlu montaj tasarımıyla Mini PC PB62 ofislerde, hastanelerde veya perakende mağazalarda kullanıma uygun. Üstelik ASUS Mini PC serisinde bir ilk olarak, PB62 klasik siyah ve etkileyici beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Bu şekilde ürün her ortama uyum sağlayabiliyor. Entegre Kensington kilit yuvasına ve asma kilit takmaya uygun bir tasarıma sahip olan model, her koşulda güvenlik için hazır özellikler sunuyor.

Birçok farklı kullanım senaryosu için geniş giriş çıkış seçenekleri

ASUS Mini PC PB62; ön panelde dört adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve bir adet 3.2 Gen 1 Type-C®, arka panelde ise bir adet USB 3.2 Gen 1 ve iki adet USB 2.0 girişiyle hızlı ve kullanışlı bağlantı noktası seçenekleri sunuyor. Bunlara ek olarak sunulan yapılandırılabilir girişte ise kullanıcıların ihtiyacına bağlı olarak HDMI 2.0, VGA, COM, DisplayPort veya LAN bağlantı noktasına yer verilebiliyor. Bu sayede ürün dijital tabelalardan satış noktası sistemlerine, bilgi noktalarından akıllı otomatlara kadar birçok alanda kullanıma uygun oluyor. En yeni WiFi 6 ve Bluetooth® 5.2 teknolojileri ise üstün kablosuz bağlantı hızının yanı sıra sade ve tutarlı kullanım imkanı veriyor.

Aynı anda üç ekranda 4K grafikler

Entegre Intel UHD Graphics 630 ile gelen ASUS Mini PC PB62, etkileyici 4K UHD çözünürlükte video ve görüntü izlemek için hazır. İki adet DisplayPort bağlantısı ve yapılandırılabilir giriş ile birlikte PB62, çalışma alanını kolaylıkla üç ekrana yayabiliyor.