Asus ve HP’den Snapdragon 835 Kullanan İki Hibrit Bilgisayar!

Asus ve HP, Qualcomm’un bu yılki en güçlü yonga seti olan Snapdargon 835’i kullanan 2’si 1 hibrit bilgisayarlarını duyurdu.

Qualcomm’un bu yıl neredeyse tüm üst seviye telefonlarda gördüğümüz yonga seti Snapdragon 835, şimdi de bilgisayar kanadına geçiyor. Snapdragon Tech Summit’te duyurulan iki cihaz, farklı detaylarıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

ASUS NovaGo

Asus’un tablet ve bilgisayar karışımı hibrit cihazı olan NovaGo, Snapdragon 835’ten gücünü alan yapısıyla ön plana çıkıyor. Windows 10 S işletim sistemi ile gelen cihaz, Gigabit LTE modemi ile yüksek hızlarda internet bağlantısına olanak tanıyorken aynı zamanda 22 saate varan batarya ömrü ile dizüstü bilgisayarlar arasında en uzun batarya kullanım ömrüne sahip olan cihazlardan biri haline geliyor.

Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi bekleme moduna sahip olan cihaz, “Connected Standby” adını verdiği bu özellik ile kapalı konumda dahi dosya eşitleme ve bulut bağlantısına devam ederken, açılış hızı da 1-2 saniye bile sürmüyor.

13.3 inç Full HD LED ekran, 4 GB / 6 GB / 8 GB bellek seçenekleri ile 64 GB /128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunacak NovaGo, 2 adet USB 3.1 Tip A, 1 adet HDMI, SD kart okuyucusu, sim kart girişi ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi detaylara sahip olacak.

HD kamerası ile görüntülü görüşmelere olanak tanıyan NovaGo, bahsettiğimiz bekleme modunda 30 güne kadar kullanım ömrü vadediyor. 1.5 cm inceliği ve 1.4 kg ağırlığa sahip olan cihaz dokunmatik ekranında stylus kalem desteği de sunuyor.

HP Envy x2

HP tarafındaki hibrit bilgisayar Envy x2 de tıpkı Asus NovaGo gibi Snapdragon 835’i barındırması ile dikkat çekecek. 20 saate varan batarya ömrü, 1.5 saat içerisinde şarj olabilme, sim kart ile 4G LTE desteği, Gorilla Glass koruma gibi detaylara sahip olan Envy x2, dikkat çekici ürünlerden biri olacak.

1 adet USB tip C, microSD kart slotu, sim kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi gibi detaylara sahip olan HP Envy x2, B&O destekli ses sistemi ile de müzik zevkinizi katlayacak. WUXGA+, yani 1920 x 1280 gibi Full HD’ye yakın bir görüntü kalitesine, 256 GB’a varan SSD desteğine, Windows 10 S işletim sistemine gibi detayları barındıran cihaz, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera ile geliyor.

6.9 mm incelik ve 1.2 kg ağırlığa sahip olan HP Envy x2, fiyatlandırma olarak şu anda bir detaya sahip değil.