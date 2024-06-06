Dünya markası ASUS Computex 2024 etkinliğine damga vurdu. ASUS, prestijli Computex 2024 fuarındaki standıyla ziyaretçilere geniş ASUS ürün portföyünde sürükleyici bir yolculuk vadediyor. İnovasyonun ve teknolojik hünerin bir kanıtı olarak tasarlanan stant, özellikle şirketin yapay zeka destekli çözümlerine odaklanarak, “Yaygın Yapay Zeka. İnanılmaz Olasılıklar” çağına hazır olduğunu gösteriyor. ASUS Eş CEO’su Samson Hu’nun dün Taipei’de düzenlenen Always Incredible basın etkinliğinde ASUS’un bu yeni çağdaki öncülüğünü müjdeledi.

Üretken yapay zeka uzmanlığı ve altyapısında dünya lideri olan ASUS, yapay zeka destekli kurumsal çözümlerle ve tüketicilere, içerik üreticilerine, oyunculara ve işletmelere yönelik bilgisayarlarla yeni bir çağ başlatıyor

ASUS, Yapay Zekanın Yaygınlaşmasına Öncülük Ediyor

ASUS yapay zeka alanında öncü olarak son teknoloji ürünlerini sergiliyor. Ziyaretçiler, ASUS standında geleceğe adım atarak son teknoloji yapay zeka sunucu çözümlerini, yapay zeka iş istasyonlarını, kurumsal yapay zeka çözümlerini ve yeni dönem yapay zeka bilgisayarlarını keşfedecek. Yaygın Yapay Zeka. İnanılmaz Olasılıklar. kavramı, sonsuza dek değişmek üzere olan dünyayı keşfetmeye başlamak için geçit niteliği taşıyor. Bütün bu gelişmeler ASUS’un yapay zeka alanındaki uzmanlığından güç alıyor.

Yolculuk, gerçek zamanlı Trilyon Parametreli Çıkarım ve Eğitim için dünyanın en güçlü raf tipi çözümü olan raf ölçekli NVIDIA® GB200 NVL72’ye sahip olağanüstü yeni ASUS ESC AI POD‘un önderlik ettiği ASUS yapay zeka altyapısı ve sunucu teknolojisiyle sağlanan inanılmaz destekleyici güçle başlıyor. ASUS, tüm Üretken Yapay Zeka görevlerinde maksimum verim için MGX destekli ve Grace Hopper Supership özellikli sunuculardan yararlanıyor.

ASUS’un diğer bir uzmanlık alanı da kurumlara yönelik üretken yapay zeka çalışmaları. ASUS bununla kapsamlı bir yapay zeka ekosistemi kurmak istiyor. Kurumlara yönelik üretken yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için büyük dil modellerinin gücünü kullanan ASUS AI Foundry Service ise üretken yapay zeka devrimini güçlendirmeye hazır, kapsamlı, tutarlı ve öncü ASUS yapay zeka ekosistemi için sahneyi hazırlıyor.

Ek olarak, tüketiciler etkinlikte ASUS AI PC’lerde kullanılabilecek StoryCube; ProArt serisi için MuseTree ve ASUS Cloud Services için devrim niteliğindeki bulut tabanlı bir yapay zeka asistanı olan xBrain gibi, şirketin en yeni yazılım çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler. Ziyaretçiler, yapay zeka özelliklerinin ASUS NUC’lara, ticari bilgisayarlara, akıllı telefonlara ve giyilebilir cihazlara entegrasyonunu görerek tüketici teknolojisinde muazzam bir atılıma şahit olacak.

ASUS’un kişisel bilişimde yapay zekaya olan güçlü bağlılığı, NVIDIA iş birliğiyle standa eklenen yapay zeka alanıyla da görülebiliyor. Bu alanda dört canlı demo ile GeForce RTX™ sistemlerinde üst düzey yapay zeka performansı gösteriliyor. Katılımcılar, gelişmiş oyun deneyimi için tam ışın izleme ve Yeniden Işın Yapılandırmalı DLSS3.5 gibi en yeni özellikleri görebiliyor, belge ve fotoğraflara bağlı büyük dil modellerinden bağlamsal yanıtlar veren ChatRTX’i bizzat deneyebiliyor.

NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) ise, interaktif bir teknoloji gösterisi içinde üretken yapay zeka ile dijital insanlara hayat veriyor. Bir başka interaktif demoda ise ziyaretçiler Comfy UI aracılığıyla çektikleri selfie’lerle süper kahramanlara dönüşebiliyor. Bu gösteriler, kullanıcı deneyimlerini yeniden şekillendirmede ve kişisel bilişimi geliştirmede yapay zekanın dönüştürücü potansiyelini vurguluyor.

Computex’e katılan ziyaretçiler, ASUS standında yapay zeka çağına öncülük eden ASUS deneyimine kendilerini kaptırmaya ve keşif, yenilik ve sınırsız olasılıklarla dolu heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya davetli. Standımız, Computex boyunca, Nangang Fuar Merkezi’nde, 4 Haziran – 7 Haziran 2024 tarihleri arasında, 09.30 – 17.30 saatlerinde açık olacak.

Yapay Zeka Bilişim Çağı için Akıllı Çözümler

ASUS yapay zeka bilişim çağında, sektörün öncü isimlerinden biri olarak birçok farklı alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Kurumsal yapay zeka çözümlerinden kapsamlı yapay zeka ekosistemi kurmaya kadar ASUS yapay zeka alanında öncü rolünü üstleniyor. İşte ASUS’un akıllı çözümleri:

ASUS Veri Merkezi Çözümleri: Yaygın yapay zeka devrimine öncülük ediyor

Bu yıl stantta öne çıkan şeylerden biri de ASUS Veri Merkezi Çözümleri. ASUS Veri Merkezi Çözümleri, Yaygın Yapay Zeka. İnanılmaz Olasılıklar. stratejisinin merkezinde yer alıyor. Sunucu pazarında, ASUS Veri Merkezi Çözümleri birimi, tek soketli sunuculardan tam raf tipi modellere kadar, kendi geliştirdiği yapay zeka yazılımları ve platformlarıyla entegre edilmiş eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunuyor. ASUS kısa süre önce NVIDIA GB200, B100, B200 ve GH200 ile güçlendirilmiş yapay zeka sunucu çözümlerini piyasaya sürdü. Bunların arasında gerçek zamanlı Trilyon Parametreli Çıkarım ve Eğitim için güçlü bir raf tipi çözüm olan raf ölçekli ASUS ESC AI POD da bulunuyor. ASUS NVIDIA MGX™ ve HGX™ sistemleri ise Üretken Yapay Zeka görevleri için maksimum verim sunuyor.

Rakiplerini geride bırakan ASUS, birinci sınıf donanım sağlamak için sıradanlığın ötesine geçip kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlanmış kapsamlı yazılım çözümleri sunarak özel veri merkezi çözümleri hazırlama konusunda uzmanlaştı. ASUS, hibrit sunuculardan uç bilişim dağıtımlarına kadar uçtan uca çözümler ve yazılım hizmetleri sunmaya da kararlı. SPEC CPU testlerinde 1.772’den fazla dünya rekoru ve MLPerf’te 140 rekora imza atan ASUS, yapay zeka çözümlerine bütünsel bir yaklaşım sergiliyor ve müşterilerin yapay zeka çalışmalarında başarılı olmasını sağlıyor. ASUS ayrıca Computex’te üç yeni ExpertCenter modelini duyurdu: Pro ET900A X9 İş İstasyonu, Pro ET700I W7 İş İstasyonu ve Pro ER100A B6 Sunucu. Bunların hepsi gelişmiş esneklik ve verimlilikle profesyonel kullanım için tasarlandı.

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 Serisi işlemciler ve AMD WRX90 yonga seti ile güçlendirilen Pro ET900A X9 İş İstasyonu, çoklu GPU yapılandırmalarını destekliyor ve genişletilebilir performans için yedi adet PCIe 5.0 x16 yuvasına sahip. Düşük gecikmeli bağlantı için Intel® X710-AT2 çift 10 Gbps Ethernet içeren ürün, modelleme, simülasyon ve işleme için ideal hale geliyor.

Intel Xeon® W-3400/W-2400 işlemciler ve DDR5 ECC bellek ile donatılan Pro ET700I W7 İş İstasyonu, güvenilir içerik oluşturma ve hesaplama görevleri için iki adede kadar NVIDIA Quadro RTX™ çift yuvalı grafik kartını destekliyor.

Öne çıkan üçüncü model ise AMD EPYC 4000 Serisi işlemcilere sahip 1U rafa monte bir sunucu olan Pro ER100A B6 Sunucu. Kompakt boyutu sayesinde bu model, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) İnternet Veri Merkezlerine (IDC) kolayca yerleştirilebiliyor. Her üç model de merkezi BT yönetimi için ASUS Control Center Express yazılımına sahip, üstelik gerçek zamanlı izleme ve veri koruması ile verimliliği artırıyor.

Yeni nesil sağlık hizmetleri: ASUS, ultrason ve giyilebilir cihazlar için gelişmiş yapay zeka özellikleri sunuyor

ASUS, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yenilikçi akıllı çözümler sunuyor. ASUS xHIS Yeni Nesil sağlık bilgi platformu ve EndoAim Yapay Zeka Endoskopi Çözümü, tıp uzmanları arasında ekosistem koordinasyonunu ve iş akışı verimliliğini artırıyor. ASUS xHIS Dijital Sağlık Platformu, sağlık alanındaki tüm paydaşlar için yeni bir ekosistem oluşturarak sağlık hizmetlerinde entegrasyonu yeni bir boyuta taşıyor.

Veri modeli dönüşümünü, hizmetlerin modüler hale getirilmesini ve harici birlikte çalışma becerisini geliştiren kapsamlı bir teknoloji çözümü sunuluyor. ASUS; ASUS Ultrasound ve VivoWatch gibi Akıllı Sağlık çözümlerindeki yapay zeka özellikleriyle sağlık sektörüne yönelik teknolojilere öncülük ediyor.

Daha önce elde ettiği başarıları temel alan ASUS, bu yıl içinde ultrason için üç yeni yapay zeka özelliği sunmaya hazırlanıyor: Otomatik damar tespiti için Vessel AI, vücut yağ ve kas kompozisyonunu tahmin etmek için Body Composition AI ve kodlama gerektirmeyen görüntü analizi ve eğitimi için ASUS Ultrasound AI platformu. Bu gelişmeler, daha büyük ultrason cihazlarının işlevlerini ASUS El Ultrasonu cihazına entegre ederek çok işlevli, kullanışlı ve hassas tarama için klinik talepleri karşılıyor.

Giyilebilir teknolojide ASUS, kullanıcı verilerine dayalı kişiselleştirilmiş sağlık ve egzersiz tavsiyeleri sunmak için makine öğrenimini kullanan bir yapay zeka koçluk platformu ile VivoWatch’u geliştiriyor. Bu özellik, sağlık verileriyle eyleme dönüştürülebilir analiz sonuçlar elde ederek etkili bir “yapay zeka sağlık koçu” görevi görüyor.

Computex ziyaretçileri, ASUS Ultrasound ve VivoWatch’un sergileneceği ASUS standının yapay zeka bölümünde bu teknolojileri ilk elden deneyebiliyor.

ASUS Ekran Yeniliklerinde Zirve

ASUS ekran alanında da lider bir marka olarak yeni monitör ürünlerini de görücüye çıkardı. Yüksek renk doğruluğu ve benzersiz teknolojiylerle bu yeni ekranlar sektörde kuralları baştan yazıyor.

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV: 5K rüyasını baştan görün

ProArt Display 5K PA27JCV, benzersiz netlik ve renk doğruluğu için çarpıcı 5120 x 2880 çözünürlük ve 218 yüksek PPI ekrana sahip bir 27 inç 5K Yüksek PPI Profesyonel Monitör. %99 DCI-P3 ve %100 sRGB geniş renk gamı ile gerçeğe yakın renk üretimi sağlıyor. Kağıt benzeri bir ekran efekti için de modelde Parlama Önleyici ve Düşük Yansımalı (AGLR) kaplama içeren LuxPixel Teknolojisi kullanılıyor. Görüntüyü yumuşatabilen geleneksel mat kaplamanın aksine, yaratıcılık gerektiren uzun çalışmalar için olağanüstü piksel renk doğruluğu ve keskin ayrıntılar sağlıyor. Calman Verified sertifikasına sahip olan ve fabrikada kalibre edilerek Delta E < 2 renk doğruluğuna ulaşan model hassas renk sınıflandırma imkanı veriyor.

USB-C üzerinden DisplayPort™ ve 96 W Güç Dağıtımı, DisplayPort, HDMI ve USB bağlantı yuvası gibi kapsamlı bağlantı seçenekleri, her türlü iş akışına sorunsuz uyum sağlıyor. Ortam Işığı Sensörü ve Arka Işık Sensörü gibi ASUS LightSync çözümleri, zaman içinde ve farklı ortamlarda olağanüstü renk doğruluğunu koruyor. Eğme, çevirme, döndürme ve yükseklik ayarlamaları gibi ergonomik tasarım unsurları, profesyonel ekranlar için yeni bir standart belirliyor.

ASUS ProArt Display 8K PA32KCX: Dünyanın ilk 8K mini LED profesyonel monitörü

Dünyanın ilk 8K mini-LED profesyonel monitörü olan ProArt Display PA32KCX yeni bir standart belirliyor. Bu 32 inçlik harika monitör 8K çözünürlüğe (7680 x 4320) ve eşsiz renk doğruluğu için birin altında Delta E değerine sahip. Renklerin inanılmaz derecede zengin ve doygun olduğu model, sinema sınıfı DCI-P3 gamının %97’sini kapsıyor. 1200 nit maksimum parlaklık ve 1000 nit sürekli parlaklık ile çarpıcı görseller elde ediliyor.

PA32KCX’in en çok öne çıkan özelliklerinden biri ise daha keskin ayrıntılar ve daha rahat görüntüleme sağlayan Parlama Önleyici ve Düşük Yansımalı LuxPixel™ Teknolojisi. Monitör ayrıca otomatik ve kendi kendine kalibrasyon için bir yerleşik motorlu çevirmeli renk ölçer içeriyor. Böylece harici araçlara ihtiyaç duymadan zaman içinde kalıcı doğruluk elde ediliyor. Bu özellik gerçek 10 bit renk derinliği ile tamamlanıyor. HDR-10 ve HLG gibi birden fazla HDR formatı desteği ile HDR içerikler derin siyahlar ve hassas vurgularla görüntüleniyor.

PA32KCX; 96W’a kadar Güç Dağıtımı sunan çift Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve çok çeşitli profesyonel ihtiyaçları karşılayan yerleşik bir USB bağlantı yuvası ile bağlantı açısından iyi bir donanıma sahip. Bu çığır açan teknoloji ve çok yönlü bağlantı kombinasyonu, ProArt Display PA32KCX’i görsel performansta en iyisini arayanlar için en iyi seçim haline getiriyor.

ASUS ProArt serisinden bir ürün satın alan kullanıcılar, en yeni yapay zeka destekli uygulamaları deneyimlemek için Adobe® Creative Cloud®’un üç aylık ücretsiz deneme sürümüne sahip oluyor ve ProArt Display’in profesyonel renk doğruluğu ile üstün bir görsel deneyim yaşayabiliyor. Bu da içerik oluşturucuların yaratıcılıklarını konuşturmasına ve heyecan verici şeyler üretmelerine imkan veriyor.

ASUS Computex’te ekran çözümlerini tanıttı: Ekran yeniliklerini deneyin

Ziyaretçiler ayrıca üretkenliği ve eğlenceyi artıran yenilikçi ASUS ZenScreen Duo OLED (MQ149CD) ve ASUS ZenScreen Smart (MS27UC) modellerini görme fırsatı yakalıyor.

ZenScreen Duo OLED MQ149CD, daha fazla üretkenlik için 21 inçe kadar katlanıp açılabilen 14 inç 16:10 FHD Çift OLED Ekrana sahip. 360° katlanabilir menteşesi ve katlanabilir standıyla yatay ve dikey modu destekleyen ürün, çok yönlü bağlantı seçenekleri sayesinde de sorunsuz cihaz entegrasyonu sağlıyor. Yalnızca 700 g ağırlığında olan ürün, hareket halindeyken çalışmak için mükemmel.

ZenScreen Smart MS27UC, bir 27 inç UHD IPS monitör olmanın yanı sıra dünyanın ilk Google TV özellikli ilk akıllı monitörü olması sayesinde bilgisayar olmadan da eğlenceye erişim sağlıyor. Kablosuz görüntüyü destekleyen ürün dahili 5 W Harman Kardon hoparlöre sahip ve çok platformlu canlı akış sunuyor. HDMI® 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C (PD 90 W), USB Hub bağlantı noktaları, çift bant WiFi ve Bluetooth® 5.0 ile çok yönlü bağlantı ve Google Play Store üzerinden binlerce uygulamaya erişim sağlıyor.

Karşınızda AI NUC: Çok yönlülük ve yenilliğe bambaşka bir bakış açısı

ASUS NUC markası, yenilikçi tasarımıyla performansı ve kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayarak teknolojik mükemmelliğe olan bağlılığı ifade ediyor. Mini PC alanında rakipsiz ürünleriyle ASUS gövde gösterisi yaptı.

NUC 14 Performance: Geleceğin işletmeleri için yapay zeka yetenekleri

ASUS 2024 AI NUC; NUC 14 Pro, NUC 14 Pro+, ROG NUC ve yakın zamanda piyasaya sürülen NUC 14 Performance dahil olmak üzere kapsamlı bir yapay zeka özellikli NUC ürün yelpazesini gururla sunuyor. Bu son teknoloji küçük form faktörlü ve mini PC çözümleri, genel tüketicilerden üst düzey profesyonellere, oyunculara ve hatta endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor. Gelişmiş yapay zeka özellikleriyle ASUS AI NUC serisinin tamamı, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayarak yapay zeka uygulamaları için ilk tercih haline geliyor.

ASUS NUC serisinin en yeni üyesi NUC 14 Performance da aileye katılıyor. Bu kompakt ve akıllı mini PC kiti, Intel NUC’tan miras kalan sağlam temel üzerine inşa edilerek performans ve kullanıcı deneyimi için yeni bir standart belirliyor. Intel Core Ultra 9/7 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 4070 veya 4060 grafiklerle güçlendirilen NUC 14 Performance, üretkenlik ve bağlantı seçenekleri alanlarında üstünlük kuruyor. İçerik oluşturucular ve profesyoneller gibi, yapay zekadan yararlanan yeni iş geliştiricileri için benzersiz özelleştirme seçenekleri sunan bu model, kompakt bilgi işlemde en iyi seçim haline geliyor.

Gücünü NVIDIA’dan Alan ASUS IoT Uç Yapay Zeka Çözümleri

ASUS IoT, ASUS standında sırasıyla NVIDIA AGX Orin ve Jetson Orin NX/Nano tarafından desteklenen uç yapay zeka sistemleriyle donatılmış PE2100N ve PE1101N serilerini sergiliyor. 275 TOPS’a kadar yapay zeka performansına sahip bu sistemler, geleneksel bulut yöntemlerine kıyasla daha yüksek hızlar, gelişmiş güvenlik ve maliyet tasarrufu elde etmek için uçta veri işleyerek makine görüşü ve akıllı video analizi gibi çeşitli endüstriyel talepleri karşılıyor.

NVIDIA Jetson AGX Orin ile yapay zeka çıkarımı için optimize edilen PE2100N serisi, SWaP için optimize edilmiş tasarımlar, zorlu sıcaklıklara dayanıklılık ve endüstriyel uygulamalar için kapsamlı giriş çıkış seçenekleri sunuyor. Jetson Orin NX/Nano ile güçlendirilmiş kompakt PE1101N serisi, sorunsuz bulut entegrasyonu için sahip olduğu kapsamlı giriş çıkış bağlantı noktaları ve kablosuz bağlantı özellikleriyle alanı sınırlı olan ortamlar için ideal. ASUS IoT’nin kapsamlı Ar-Ge ekibi ve tedarik zinciri tarafından desteklenen müşteriler, uzun vadeli ürün tedariği ve teknik desteğe güvenerek gelecekte de güvenilir performans elde edeceklerinden emin olabiliyor.

ASUS yapay zeka alanında öncü bir marka olma ve bir yapay zeka ekosistemi kurma iddiasını burada da devam ettiriyor.

Profesyoneller İçin Üst Düzey Bağlantı: ASUS Çevre Birimleri

ASUS, inovasyon ve kullanıcı odaklı tasarıma olan bağlılığını yansıtacak şekilde çevre birimlerini de kusursuz bir şekilde ürün yelpazesine dahil ediyor. ASUS, Tasarım Düşüncesi felsefesini temel alarak, günlük işleri kolaylaştırmak ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için yeniliklere öncelik veriyor.

ASUS Master Thunderbolt™ 5 Dock DC510: Bağlanabilirliği en akıllı şekilde yeniden tanımlayan ASUS Master Thunderbolt 5 Dock DC510, 80 Gbps’ye ulaşan yıldırım gibi veri aktarım hızları için Thunderbolt 5 bağlantısı sunarak kendinden önce gelen modelin performansını iki katına çıkarıyor. Çift 8K ve üçlü 4K ekran yapılandırmalarını destekleyecek şekilde donatılan bu ürün, içerik oluşturucular ve oyuncular için çok yönlülük sunuyor. PCIe 4.0 destekli M.2 NVMe SSD yuvası, son derece hızlı depolama performansı sağlarken şık manyetik tasarımı da SSD kurulumunu kolaylaştırıyor.

Thunderbolt 5 Dock, daha yüksek veri aktarımı ve şarj hızlarıyla verimliliğe öncelik veriyor ve sorunsuz ağ iletişimi için 2,5 Gbps’ye kadar Ethernet desteği sunuyor. Alüminyum kasası ve kenarlarındaki atmosferik ışık çubukları ile şık ve profesyonel bir estetik tasarım korunurken, 140 W’a kadar geçişli güç dağıtımı ile de dizüstü bilgisayarlar için yeterli güç sağlanıyor. Böylece ürün her çalışma alanı için mükemmel bir eklenti haline geliyor.

ASUS’tan Yeni AMD Yeni Nesil X870 Anakart ve AIO Soğutucu Çözümleri

ASUS standında, yeni nesil AMD Ryzen Masaüstü İşlemcilerini desteklemek için tasarlanan yeni AMD Yeni Nesil X870 Anakartın konsept demosu da sergilenecek. CPU ve bellek hız aşırtmaya hazır yapısı ve çoklu GPU yapılandırma desteği sayesinde, kullanıcılar bu anakartlardan yüksek performans beklemeli. Anakart, ultra yüksek veri aktarım hızları için PCIe 5.0 x16 desteği, 2,5 Gbps LAN, çoklu M.2 yuvaları ve sorunsuz bağlantı için USB Type-C bağlantı noktalarına sahip. USB4 desteği, birçok farklı cihazla çok yönlü uyumluluk sağlayarak teknoloji meraklılarına ve profesyonellere bilgisayarların geleceğine dönük bir bakış sunuyor.

ProArt portföyünü genişleten ASUS, zarif tasarımı güçlü soğutma ile birleştiren ProArt LC 360 AIO Soğutucuyu da tanıtıyor. Gerçek zamanlı izleme için aydınlatmalı bir sayaç, sessiz çalışma için gelişmiş bir üç fazlı motor ve verimli soğutma için Alphacool 3000 rpm Apex Stealth Metal Power Mat Siyah fana sahip bu soğutucu, performansıyla içerik oluşturucuların takdirini kazanacak.

ASUS ayrıca hem ARGB hem de LCD versiyonları bulunan Prime LC serisi AIO Soğutucularını da sergiliyor. Prime LC 360 ARGB ve Prime LC 240 ARGB modellerinde soğuk plaka, değiştirilebilir sonsuzluk aynası tarzı lens ve entegre ARGB fanler bulunurken, Prime LC 360 ARGB LCD modelinde ise gerçek zamanlı izleme, zincirleme bağlanabilir fanlar ve optimum soğutma performansı için sağlam motor donanımlı Asetek pompa ile hem içerik oluşturma hem de oyun ihtiyaçları karşılanıyor.

ASUS Ağ Yenilikleri: WiFi 7 ve Yapay Zeka ile Geliştirilmiş Bağlantı

ASUS, ağ konusunda akıllı evlerin ve oyun dünyasının gelişen ihtiyaçlarını karşılayan yenilikler yapmaya devam ederken, router’lar ürün portföyünün temel taşını oluşturuyor. Stantta ziyaretçiler çeşitli ağ çözümlerine göz atabilecek fakat bu yıl özellikle üç ürün ön plana çıkıyor.

ZenWiFi BT10, WiFi 7’yi ödüllü ağ sistemi özellikleriyle birleştirerek 18 Gbps’ye kadar hız ve 560 m’ye kadar kapsama alanı sunuyor. Kesintisiz bağlantı için üç bant Multi-Link ve AiMesh özelliklerine sahip olan ürün, on adet yüksek güçlü modül ve sekiz adet dahili anten ile ölü bölgeleri ortadan kaldırırken, çift 10Gbps Ethernet bağlantı noktası da kablolu oyun ve 4K HDR akışını daha üst seviyeye taşıyor. Akıllı Ev Ana Ağı, üç adede kadar özelleştirilebilir SSID’yi destekleyerek IoT cihazları, ebeveyn kontrolleri ve VPN hizmetleri için güvenliğe ve yönetime seviye atlatıyor.

Trend Micro tarafından desteklenen ve abonelik gerektirmeyen AiProtection Pro, kapsamlı ağ güvenliği ve VPN desteği sağlıyor. ASUS aynı zamanda 3600 Mbps’ye kadar hız ve 560 metreye kadar kapsama alanı için çift bant Multi-Link özelliğine sahip ASUS ZenWiFi BD4 çift bant WiFi 7 ağ sistemi router’larını da tanıtıyor. Ayrıca akıllı ev senaryolarının kontrolünü tamamen ele almak amacıyla gelişmiş ağ kurulumu için Smart Home Master da destekleniyor.

Geleceğe hazır bir WiFi 7 yönlendirici arayan kullanıcılar için RT-BE88U, 7200 Mbps’ye kadar kablosuz hızlar sunan bir ağ güç merkezi görevi görüyor. Çift Bantlı Çoklu Bağlantı Operasyonu (MLO) ile trafik akıllıca yönetilebiliyor. Bant genişliği hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarında toplanarak tıkanıklık azaltılıyor ve verim en üst düzeye çıkarılıyor. WiFi 6 ile karşılaştırıldığında, 4K-QAM veri iletim hızlarını %20’ye kadar artırabilir, bu da daha hızlı indirme, daha akıcı yayın ve daha hızlı yükleme anlamına geliyor.

Buna ek olarak, 10 Gigabit SFP + ile çift 10 Gbps bağlantı noktası, dört 2,5 Gbps bağlantı noktası ve dört Gigabit bağlantı noktası bir araya gelerek 34 Gbps’ye kadar WAN ve LAN kapasitesi sunuyor. Tüm bunlar da %30 daha hızlı performans sunan dört çekirdekli 2,6 GHz CPU tarafından destekleniyor. AI WAN algılama ve çok yönlü konfigürasyonlar, 4G LTE ve 5G mobil tethering için bir USB portu ile sürekli bağlantı imkanı veriyor. Guest Network Pro özelliği, beş adede kadar SSID’yi destekleyerek sorunsuz VPN bağlantıları, IoT cihazları için özel ağlar ve çocuklar için özel alanlar sunuyor. AiMesh tüm ev için kesintisiz ağ sağlarken, AiProtection Pro ise en üst düzey güvenliği garanti ediyor.

Son olarak ASUS, TUF Gaming ailesinden yeni bir oyun yönlendiricisini de sergiliyor. Oyuncular için tasarlanan TUF Gaming BE3600, AI WAN algılama ve 4G LTE ve 5G Mobil Tethering dahil olmak üzere çok yönlü WAN seçenekleri sunuyor. Guest Network Pro özelliği; IoT kurulumunu, VPN bağlantılarını ve ebeveyn kontrollerini kolaylaştırıyor. Özel bir oyun bağlantı noktası ve uyarlanabilir QoS ise oyun performansını optimize ediyor. Dayanıklılık için tasarlanan bu ürün, güvenlik için AiProtection Pro’dan yararlanıyor. Model ayrıca AiMesh aracılığıyla kesintisiz bağlantı desteği de veriyor.

ASUS, bu üç güçlü ağ çözümünün yanı sıra RT-BE92U ve RT-BE58U ile ASUS ZenWiFi BD4 çift bant WiFi 7 ağ sistemi router’ı gibi diğer ürünlerini de sergiliyor.