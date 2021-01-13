ASUS, çift ekranlı ZenBook Duo modellerini yeniledi!

ASUS, ZenBook Duo serisi dizüstü bilgisayarlarının yeni versiyonlarını bugün düzenlediği sanal etkinlik kapsamında tanıttı. Etkinlikte iki adet ZenBook Duo çift ekranlı dizüstü bilgisayar tanıtan şirket, iki adet de tek ekranlı ZenBook dizüstü bilgisayar tanıttı.

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Teknoloji devi ASUS, bugün düzenlediği sanal tanıtım etkinliğinde yeni nesil ZenBook serisi dizüstü bilgisayarından bahsetti. Evvela ZenBook Duo ailesine eklediği ZenBook Pro Duo 15 OLED ve ZenBook Duo 14 modellerinden bahseden şirketin bu bilgisayarlarında çift ekran bulunuyor. Kullanıcının tercihine bağlı olarak yükselip alçalabilen bir mekanizmaya sahip ScreenPad Plus adlı ikinci ekran, 14″ ve 12.6″ inç boyutlarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar, ekranın tüm ayarlarını ASUS’un ScreenXpert 2 yazılımıyla özelleştirebilecekler.

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED

Yeni ZenBook Duo serisinin en güçlü üyelerinden birisi olan ZenBook Pro Duo15 OLED’de 15″ boyutunda 4K UHD çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Çift ekranlı bir bilgisayar olan ZenBook Pro Duo15, Intel’in sekiz çekirdekli Corei9 işlemcisinden ve NVIDIA’nın mobil GPU’larından gücünü alıyor. Tam 1 TB’a kadar PCIe 3.0 SSD depolama alanına sahip olan bilgisayarın RAM tarafına baktığımızdaysa 32 GB’a kadar desteklediğini görüyoruz. Bu iki donanım kombinasyonu ASUS ZenBook gibi iş ve günlük kullanıma yönelik tasarlanan dizüstü bilgisayarlar için ayrıca önemli; ki cihaz zaten ikincil ekranıyla da tam bir üretkenlik bilgisayarı olduğunu kanıtlıyor.

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED’de, şirket tarafından geliştirilen AAS Plus soğutma sistemi var; bu soğutma sistemi sayesinde cihaz, kasadan içeriye girecek hava akışını %36 oranında artırabiliyor. Bu da, ZenBook Pro Duo 15 OLED’in rakiplerine nazaran elindeki bir başka avantaj. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED, dış dünyayla bağlantısını 40 Gbps’ye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen iki adet ultra hızlı Thunderbolt 3 ve USB-C portlarıyla sağlayacak. Cihazın kasasındaki bu portların aynı zamanda kullanıcıların 8K’ya kadar tek; 4K’ya kadar da iki adet harici ekran bağlamalarına izin verdiğini belirtelim. Bağlantı teknolojisine baktığımızda Wi-Fi 6 desteğiyle beraber karşımıza çıktığını gördüğümüz ZenBook Pro Duo 15 OLED, kağıt üstündeki verilere göre Wi-Fi 5’ten 3 kat daha hızlı kablosuz bağlantı sunabilecek.

Bilgisayarın birazcık da ekran tarafına değinelim, zira ZenBook Pro Duo 15 OLED’in iddialı olduğu konu aslında ekran(ları). Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar. Ekranının gövdesine oranı %93 olan bilgisayar, ASUS mühendislerinin endüstriyel çalışmaları neticesinde çerçevelerden olabildiğince arındırılmış durumda. VESA tarafından verilen DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip olan ZenBook Pro Duo 15 OLED, 1.000.000: 1 kontrast oranına sahip sayılı bilgisayarlardan. %100 DCI-P3 renk gamına da yer verilen cihazın ekranı, tüm bu özellikleri sayesinde piyasadaki en iyi renk doygunluğunu sağlayabilen laptoplar arasına oturmayı başarıyor.

ASUS ZenBook Duo 14

ASUS, ZenBook ailesinde kompaktlığa çok önem verdiği için ZenBook Duo 14’ün de bu stratejiyle üretildiğini söyleyebiliriz. Yalnızca 16,9 mm inceliğinde olan ZenBook Duo 14, 17 saate kadar da pil ömrü sunabiliyor. Tıpkı abisi gibi çift ekranlı bir bilgisayar olan ASUS ZenBook Duo 14’ün kalbinde 11. Nesil Intel işlemciler var. Ek olarak ASUS’un geliştirdiği özel bir akıllı performans teknolojisiyle de desteklenen bilgisayar, resmi verilere göre rakiplerine nazaran %40 daha performanslı çalışabilmekte.

Soğutmasını da yine abisi gibi AAS Plus teknolojisi sayesinde gerçekleştiren ZenBook Duo 14’ün, görünen o ki inceliği kendisi için bir dezavantaj olmaktan çıkmış. ASUS ZenBook Duo 14, NVIDIA GeForce MX450 veya entegre Intel Iris Xe grafik seçenekleriyle beraber satışta olacak. Bu arada FHD çözünürlüğüne sahip ana ekranı 14″ olan bilgisayarın ikinci ekranıysa 12,6″ inç boyutunda.





Her iki bilgisayarda da ScreenPad Plus adlı ikinci ekran var

ASUS ZenBook Duo ailesinin yeni üyeleri olan ZenBook Pro Duo 15 OLED ve ZenBook Duo 14 modellerinin her ikisinde de ikinci ekran olduğunu belirtmiştik. Gelin isterseniz biraz da bu ekrandan bahsedelim. ASUS yetkilileri, söz konusu ikinci ekrana “ScreenPad Plus” adını veriyorlar. Aslında bu ikinci ekran teknolojisi ASUS’un yeni hayata geçirdiği bir şey değil, benzer modeller daha önce de görmüştük. Fakat bu sefer durum farklı görünüyor. Zira ASUS, bu sefer sanki laptopa yeni ayrı bir tablet yerleştirir gibi bir tasarım ortaya koymuş.

Yükselebilen ve alçalabilen bir mekanizmaya sahip olan ASUS ScreenPad Plus’ın parlaklık değeri 400 nit’e kadar artırılabiliyor. Çözünürlüğü 3840 x 1100 olan ScreenPad Plus, ZenBook Pro Duo 15 OLED’de 9,5° derece; ZenBook Duo 14’te ise 7° derecelik açıyla yükselebiliyor. Böylelikle sanki önünüzde apayrı bir tablet varmış gibi bilgisayarınızda çalışabiliyorsunuz, çalışırken de ana bilgisayarınızla olan bağlantınız kopmuyor. ASUS’un kalemiyle de uyumlu olan bu ikinci ekran, yeni nesil ASUS ZenBook Duo modellerinde kullanıcılarla buluşacak.

Çift ekran istemeyenler için: ZenBook 13 OLED ve ZenBook Flip 15

ASUS, yeni nesil ZenBook ailesinde ağırlıklı olarak çift ekranlı modellere yer verse de tek ekranlı laptop severleri de unutmamış. Bu bağlamda şirket ZenBook 13 OLED ve ZenBook Flip 15 olmak üzere iki adet tek ekranlı dizüstü bilgisayar da tanıttı. ZenBook 13 OLED’den başlayacak olursak; 13,9 mm inceliğinde olan cihazda FHD çözünürlüklü OLED bir panel tercih ediliyor. Bununla birlikte de 1,14 kg ağırlığında olan ZenBook 13 OLED, 13 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.

ASUS’un “dünyanın en kompakt döndürülebilir 15,6 inç dizüstü bilgisayarı” dediği ZenBook Flip 15, hem tablet hem de laptop modunda kullanılabiliyor. 11. Nesil Intel Core H serisi işlemcilerden gücünü alan dizüstü bilgisayarın grafik tarafından da NVIDIA GeForce GTX 1650 sorumlu.