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ASUS, çift ekranlı ZenBook Duo modellerini yeniledi!
ASUS, ZenBook Duo serisi dizüstü bilgisayarlarının yeni versiyonlarını bugün düzenlediği sanal etkinlik kapsamında tanıttı. Etkinlikte iki adet ZenBook Duo çift ekranlı dizüstü bilgisayar tanıtan şirket, iki adet de tek ekranlı ZenBook dizüstü bilgisayar tanıttı.
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Teknoloji devi ASUS, bugün düzenlediği sanal tanıtım etkinliğinde yeni nesil ZenBook serisi dizüstü bilgisayarından bahsetti. Evvela ZenBook Duo ailesine eklediği ZenBook Pro Duo 15 OLED ve ZenBook Duo 14 modellerinden bahseden şirketin bu bilgisayarlarında çift ekran bulunuyor. Kullanıcının tercihine bağlı olarak yükselip alçalabilen bir mekanizmaya sahip ScreenPad Plus adlı ikinci ekran, 14″ ve 12.6″ inç boyutlarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar, ekranın tüm ayarlarını ASUS’un ScreenXpert 2 yazılımıyla özelleştirebilecekler.
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED
Yeni ZenBook Duo serisinin en güçlü üyelerinden birisi olan ZenBook Pro Duo15 OLED’de 15″ boyutunda 4K UHD çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Çift ekranlı bir bilgisayar olan ZenBook Pro Duo15, Intel’in sekiz çekirdekli Corei9 işlemcisinden ve NVIDIA’nın mobil GPU’larından gücünü alıyor. Tam 1 TB’a kadar PCIe 3.0 SSD depolama alanına sahip olan bilgisayarın RAM tarafına baktığımızdaysa 32 GB’a kadar desteklediğini görüyoruz. Bu iki donanım kombinasyonu ASUS ZenBook gibi iş ve günlük kullanıma yönelik tasarlanan dizüstü bilgisayarlar için ayrıca önemli; ki cihaz zaten ikincil ekranıyla da tam bir üretkenlik bilgisayarı olduğunu kanıtlıyor.
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED’de, şirket tarafından geliştirilen AAS Plus soğutma sistemi var; bu soğutma sistemi sayesinde cihaz, kasadan içeriye girecek hava akışını %36 oranında artırabiliyor. Bu da, ZenBook Pro Duo 15 OLED’in rakiplerine nazaran elindeki bir başka avantaj. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED, dış dünyayla bağlantısını 40 Gbps’ye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen iki adet ultra hızlı Thunderbolt 3 ve USB-C portlarıyla sağlayacak. Cihazın kasasındaki bu portların aynı zamanda kullanıcıların 8K’ya kadar tek; 4K’ya kadar da iki adet harici ekran bağlamalarına izin verdiğini belirtelim. Bağlantı teknolojisine baktığımızda Wi-Fi 6 desteğiyle beraber karşımıza çıktığını gördüğümüz ZenBook Pro Duo 15 OLED, kağıt üstündeki verilere göre Wi-Fi 5’ten 3 kat daha hızlı kablosuz bağlantı sunabilecek.
Bilgisayarın birazcık da ekran tarafına değinelim, zira ZenBook Pro Duo 15 OLED’in iddialı olduğu konu aslında ekran(ları). Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar. Ekranının gövdesine oranı %93 olan bilgisayar, ASUS mühendislerinin endüstriyel çalışmaları neticesinde çerçevelerden olabildiğince arındırılmış durumda. VESA tarafından verilen DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip olan ZenBook Pro Duo 15 OLED, 1.000.000: 1 kontrast oranına sahip sayılı bilgisayarlardan. %100 DCI-P3 renk gamına da yer verilen cihazın ekranı, tüm bu özellikleri sayesinde piyasadaki en iyi renk doygunluğunu sağlayabilen laptoplar arasına oturmayı başarıyor.
ASUS ZenBook Duo 14
ASUS, ZenBook ailesinde kompaktlığa çok önem verdiği için ZenBook Duo 14’ün de bu stratejiyle üretildiğini söyleyebiliriz. Yalnızca 16,9 mm inceliğinde olan ZenBook Duo 14, 17 saate kadar da pil ömrü sunabiliyor. Tıpkı abisi gibi çift ekranlı bir bilgisayar olan ASUS ZenBook Duo 14’ün kalbinde 11. Nesil Intel işlemciler var. Ek olarak ASUS’un geliştirdiği özel bir akıllı performans teknolojisiyle de desteklenen bilgisayar, resmi verilere göre rakiplerine nazaran %40 daha performanslı çalışabilmekte.
Soğutmasını da yine abisi gibi AAS Plus teknolojisi sayesinde gerçekleştiren ZenBook Duo 14’ün, görünen o ki inceliği kendisi için bir dezavantaj olmaktan çıkmış. ASUS ZenBook Duo 14, NVIDIA GeForce MX450 veya entegre Intel Iris Xe grafik seçenekleriyle beraber satışta olacak. Bu arada FHD çözünürlüğüne sahip ana ekranı 14″ olan bilgisayarın ikinci ekranıysa 12,6″ inç boyutunda.
Her iki bilgisayarda da ScreenPad Plus adlı ikinci ekran var
ASUS ZenBook Duo ailesinin yeni üyeleri olan ZenBook Pro Duo 15 OLED ve ZenBook Duo 14 modellerinin her ikisinde de ikinci ekran olduğunu belirtmiştik. Gelin isterseniz biraz da bu ekrandan bahsedelim. ASUS yetkilileri, söz konusu ikinci ekrana “ScreenPad Plus” adını veriyorlar. Aslında bu ikinci ekran teknolojisi ASUS’un yeni hayata geçirdiği bir şey değil, benzer modeller daha önce de görmüştük. Fakat bu sefer durum farklı görünüyor. Zira ASUS, bu sefer sanki laptopa yeni ayrı bir tablet yerleştirir gibi bir tasarım ortaya koymuş.
Yükselebilen ve alçalabilen bir mekanizmaya sahip olan ASUS ScreenPad Plus’ın parlaklık değeri 400 nit’e kadar artırılabiliyor. Çözünürlüğü 3840 x 1100 olan ScreenPad Plus, ZenBook Pro Duo 15 OLED’de 9,5° derece; ZenBook Duo 14’te ise 7° derecelik açıyla yükselebiliyor. Böylelikle sanki önünüzde apayrı bir tablet varmış gibi bilgisayarınızda çalışabiliyorsunuz, çalışırken de ana bilgisayarınızla olan bağlantınız kopmuyor. ASUS’un kalemiyle de uyumlu olan bu ikinci ekran, yeni nesil ASUS ZenBook Duo modellerinde kullanıcılarla buluşacak.
Çift ekran istemeyenler için: ZenBook 13 OLED ve ZenBook Flip 15
ASUS, yeni nesil ZenBook ailesinde ağırlıklı olarak çift ekranlı modellere yer verse de tek ekranlı laptop severleri de unutmamış. Bu bağlamda şirket ZenBook 13 OLED ve ZenBook Flip 15 olmak üzere iki adet tek ekranlı dizüstü bilgisayar da tanıttı. ZenBook 13 OLED’den başlayacak olursak; 13,9 mm inceliğinde olan cihazda FHD çözünürlüklü OLED bir panel tercih ediliyor. Bununla birlikte de 1,14 kg ağırlığında olan ZenBook 13 OLED, 13 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.
ASUS’un “dünyanın en kompakt döndürülebilir 15,6 inç dizüstü bilgisayarı” dediği ZenBook Flip 15, hem tablet hem de laptop modunda kullanılabiliyor. 11. Nesil Intel Core H serisi işlemcilerden gücünü alan dizüstü bilgisayarın grafik tarafından da NVIDIA GeForce GTX 1650 sorumlu.
Akıllı Telefonlar
Huawei Kirin 820E 5G, ilk kez Nova 7 SE’de kullanılacak!
Çin‘de ortaya çıkan bir sızıntıya göre Huawei, yeni orta segment yonga seti olacak olan Kirin 820E 5G‘yi yakında tanıtacak. Bu yeni yonga seti ilk olarak Nova 7 SE‘nin yeni bir modelinde kullanılacak. Kirin 820E 5G‘nin Kirin 820‘den biraz daha düşük güçte olması bekleniyor. Şirket, mevcut yonga setinin daha az güçlü bir modelini yayınlayarak yonga seti sorununu azaltmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sene Kirin 9000 ve Kirin 9000E yonga setlerinde bu durumun bir benzeri yaşanmıştı.
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Huawei Kirin 820E 5G hakkında neler biliniyor?
Huawei Kirin 820E 5G hakkında henüz resmi bir teknik özellik açıklaması bulunmuyor. Ancak Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntı, yonga setinin yakında duyurulacak olan Nova 7 SE‘de bulunacağını ortaya çıkardı. Nova 7 SE, geçtiğimiz yıl iki farklı varyasyon ile tanıtılmıştı. Bunlardan ilki Nisan 2020’de tanıtılan orijinal Nova 7 SE modeliydi. İkincisi ise geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Dimensity 800U yonga setine sahip Nova 7 SE Youth Edition adıyla tanıtılmıştı.
Yenilenmiş Nova 7 SE modeli, 6.5 inçlik 1080p çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Cihazın 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik algılayıcı sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Telefonun 40W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerindeki bataryası, orijinal model ile aynı olan özelliklerden bir diğeri olacak. Cihazın lansman tarihi henüz belli değil fakat sızıntılardaki artış, tarihin yakın olduğunu gösterebilir.
Genel
Bethesda Indiana Jones oyunu geliştiriyor!
Bethesda efsane film serisi Indiana Jones‘un oyununu geliştiriyor. Firma filmin haklarını elinde bulunduran Lucasfilm Games ile anlaştı.
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Bethesda Indiana Jones hayranlarını heyecanlandırdı!
Film ve oyun dünyaları birleşmeye ve ortak projeler çıkarmaya devam ediyor. Son dönemde artan film oyunlarına görünüşe göre bir yenisi daha eklenecek. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen ve hemen Star Wars oyunu için Ubisoft ile anlaşan Lucasfilm Games, şimdi de Bethesda ile Indiana Jones filmi için anlaşmaya vardı. Efsane film serisinin oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanan firma, konu ile alakalı Twitter üzerinden bir video yayınlayarak hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021
Oyun ile alakalı içerik göstermekten ziyade bir ipucu ve duyuru videosuna benzeyen paylaşım hem Bethesda hem de Indiana Jones hayranlarını harekete geçirmeyi başardı. The Elder Scrolls ve Fallout serisi ile oyuncuların gönlünü kazanmayı başaran firma, oyun için bir diğer önemli serisi Wolfenstein‘ın geliştiricileri olan Machine Games‘i seçti. Oyunun yönetmenlik kısmına ise The Elder Scrolls ve Fallout serilerinden tanıdığımız Todd Howard getirildi. Hali hazırda Fallout dizisi için çalışmalarını sürdüren firma, yoğun takvimi ile hayranların beklentilerini şimdiden yükseltti. Henüz oyunun yapısı ile alakalı bir bilgi paylaşılmazken, merakla beklenen Indiana Jones oyununun filmin yapısına uygun olması bekleniyor. Oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Lucasfilm Games bakalım oyuncuları başka hangi sürprizler ile şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
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Genel
TELKODER: 2020 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 3.736 TL harcadı
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde geçtiğimiz yıl 4 kişilik bir ailenin haberleşmek için ne kadar para harcadığını açıkladı. Ortaya çıkan rakamlarda en büyük payı vergiler alırken, dolar kurunun yüksekliği de etkili oldu.
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Türkiye’de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması” verilerini derledi.
Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) yayımladığı verilere göre:
– Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödeniyor.
– 3 GSM operatörü abonelerinin ortalama aylık ödemeleri ise, vergiler dahil 49.89 TL.
– Sabit internet bağlantısı için aylık ortalama vergiler dahil 69.48 TL ödeniyor.
– Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.
-Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 63,27 TL vergi ödüyor.
TELKODER Başkanı : ” Döviz ve vergiler giderleri arttırdı”
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “TELKODER olarak her yıl açıkladığımız iletişim harcamaları raporumuza baktığımızda bu yıl döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını görüyoruz. Burada kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor. 2021 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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