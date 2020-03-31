Akıllı Telefonlar
Astro Slide 5G Transformer yenilikçi tasarımıyla ortaya çıktı!
Astro Slide 5G Transformer oldukça yenilikçi bir tasarım ile ortaya çıktı. Akıllı telefonların donanım şeklinde klavye sunduğunu uzun zamandır göremiyorduk. Ortaya değişik bir tasarım ve teknoloji ile çıkan bu telefon, Nokia E7 gibi donanımsal bir klavyeye sahip.
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Astro Slide 5G Transformer hangi teknik özelliklerle gelecek?
Astro Slide 5G Transformer, orta-üst segment arası bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, MediaTek Dimensity 1000 yonga seti ile birlikte gelecek. Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise kaydıraklı bir klavyesinin bulunuyor olması. Hem teknik açıdan hemde tasarımsal açıdan değişik bir cihaz olacak gibi görünüyor. Astro Slide 5G, arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya sahip olacak. Bildiğimiz bir diğer özellik ise cihazın 6.53 inçlik bir ekranının bulunacak olması.
Astro Slide 5G, NFC özelliği ve 4000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olmasının yanı sıra cihazın kablosuz şarj özelliği de mevcut olacak. Şirket, klavyesiyle öne çıkan cihazın, klavyesine ek aydınlatmalar ekleyeceğini açıkladı. Cihazın daha önce görmediğimiz bir şekilde iki adet USB-C girişi olacak ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunacak. Telefon, hoparlör olarak ise stereo bir hoparlör kullanacak. Ayrıca kutudan Android 10 ile çıkacak olan telefon, Linux destekli bir şekilde gelecek.
Astro Slide 5G, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Farklı RAM/depolama alanı seçenekleri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Cihazın 820€ fiyattan çıkacağı fakat ön sipariş ile alanlara %40’a varan indirimlerle 490€’ya kadar düşeceği söyleniyor. Her şeyden öne bu cihazın bir proje cihazı olduğunu unutmamak gerekiyor. Cihazın planlamasını yapan şirkete oldukça fazla yatırım gelse de bu cihazın çıkmama ihtimali de bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei: “Ambargo işlerimizi olumsuz etkiledi!”
ABD Ticaret Bakanlığı’nın Huawei markasını kara listeye almasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Bu süreç içerisinde Android iş ortaklığını ve Google servislerini kaybeden marka, işlerinin olumsuz etkilendiğini kabul ediyor!
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Huawei, Avrupa’daki satış rakamlarından memnun değil!
Geride bıraktığımız yıl, elde edilen anlamında Huawei için kârlı bir dönem oldu. Yıllık gelirlerini 2018’e göre %19.1 oranında artıran marka, buna rağmen gelecekten emin olamıyor. Huawei Batı Avrupa müdürü Vincent Pang’a göre, Google servisleri olmadan Çin dışında satış yapmak zor bir durum olarak görünüyor. Google Mobile Servisleri’nden (GMS) yoksun şekilde piyasaya çıkan Mate 30 serisinin düşük kalan satış rakamları da bu düşüncenin oluşmasına katkı sağlamış olabilir.
Aradan 1 yıl geçmesine rağmen sorunun çözümü yolunda en ufak bir umut ışığı bile bulunmuyor. Pang’a göre ABD hükümeti, markanın konu ile ilgili bütün görüşme taleplerini reddediyor. Durum böyle olunca da markanın kendi ekosistemini oluşturmaktan başka çaresi kalmıyor. Ayrıca Huawei Mobil Servisleri (HMS) tarafında işlerin iyi gittiği bilgileri gelse de, bu çözümün kısa vadede Android’i yakalaması zor görünüyor.
Android lisansının etkilediği mobil birim dışında ise sorunun daha büyük olduğu gözlerden kaçmıyor. Örnek vermek gerekirse, marka sunucu gibi kurumsal ürünler için kullandığı Intel işlemcileri tedarik edemiyor. Bundan dolayı kurumsal pazardaki satış rakamlarının da tıpkı akıllı telefonlar gibi olumsuz yönde etkilendiği belirtiliyor. Öte yandan şirketin en büyük gelir kalemlerinden şebeke çözümlerinde ise üretim sürecini etkileyecek kadar ciddi bir sorun bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Honor 8A Prime modeli tanıtıldı!
Honor, giriş seviyesi segmentinde iyi sayılabilecek özelliklere sahip akıllı telefonu Honor 8A Prime modelini tanıttı.
Şirket, Honor Play 9A ve Honor 30S’in ardından bu kez de uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan Honor 8A Prime’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan yeni model, 8A Pro’nun yenilenmiş hali olduğunu söylesek yanlış olmaz.
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Honor 8A Prime, işlemci noktasında MediaTek üretimi Helio P35 işlemcisini kullanıyor. 6.1 inç büyüklüğünde 720×1560 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca telefonun hafızası yetersiz kaldığında microSD kart ile artırılabiliyor.
Telefonun arka yüzünde 13MP’lik tek kamera, ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası yer alıyor. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alıyor.
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Honor 8A Prime farklı renk seçenekleriyle geliyor
150 gram ağırlığında olan 8A Prime, Android 9 Pie ve EMUI 9.0 ile kutudan çıkıyor. MicroUSB portuna ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon 3020 mAh’lık bir batarya ile destekleniyor. Siyah, yeşil ve lacivert renk seçenekleri bulunan cihazın 126 dolar fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor.
Uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan giriş seviyesi Honor 8A Prime’ın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 ve 30 Pro 15 Nisan’da tanıtılacak
Honor 30 ve 30 Pro cihazlarının tanıtım tarihi belirlendi. Honor 30 serisi 15 Nisan tarihinde yeni telefonları ile kullanıcılarını karşılayacak.
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Serinin amiral gemileri tanıtılacak.
Honor firmasının amiral gemisi telefonları Honor 30 ve 30 Pro 15 Nisan‘da bizleri karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla iki cihazın tanıtım tarihi ile alakalı bir poster yayınladı. Posterde marka elçisi Çinli aktör Li Xian‘ın telefonu ilginç bir şekilde tuttuğu görülüyor. Sanırsak firma tanıtım öncesi telefonun tasarımına ait çok detay paylaşmak istemiyor. 5G’li Kirin 990 ile çıkacağı bilinen cihaz, amiral gemisi telefon rekabetinde daha uygun fiyatlı telefonlarla kullanıcılarını karşılıyor. Daha önce ki sızıntılara göre kamera kurulumunun Huawei P40‘a benzediği cihaz, farklı renk seçenekleriyle gelecek gibi duruyor. Zira Honor da paylaştığı posterde mor renkli cihazı ön plana koymayı tercih etmiş.
15 Nisan tarihinde tanıtılacak cihazların tanıtım tarihi ilginç bir zamana denk geliyor. Şöyle ki Honor cihazları için tanıtım gününü OnePlus 8 serisinin tanıtımından tam bir gün sonraya ayarlamış. Honor cephesi bunu kasıtlı mı yaptı bilinmez ama firma OnePlus‘ın şovundan ilgi çekmek istenmiş olabilir.Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde serinin bir diğer üyesi Honor 30S tanıtıldı. Honor 30S serinin diğer üyelerine nazaran daha orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 5G’li Kirin 820 ile karşımıza çıkan cihaz, amiral gemisi telefon rekabetinden uzak bir konumda duruyor. Yakın bir zamanda ülkemizde de yer alacak bu cihazların fiyatları henüz netlik kazanmadı