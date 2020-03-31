Astro Slide 5G Transformer yenilikçi tasarımıyla ortaya çıktı!

Astro Slide 5G Transformer oldukça yenilikçi bir tasarım ile ortaya çıktı. Akıllı telefonların donanım şeklinde klavye sunduğunu uzun zamandır göremiyorduk. Ortaya değişik bir tasarım ve teknoloji ile çıkan bu telefon, Nokia E7 gibi donanımsal bir klavyeye sahip.

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Astro Slide 5G Transformer hangi teknik özelliklerle gelecek?

Astro Slide 5G Transformer, orta-üst segment arası bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, MediaTek Dimensity 1000 yonga seti ile birlikte gelecek. Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise kaydıraklı bir klavyesinin bulunuyor olması. Hem teknik açıdan hemde tasarımsal açıdan değişik bir cihaz olacak gibi görünüyor. Astro Slide 5G, arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya sahip olacak. Bildiğimiz bir diğer özellik ise cihazın 6.53 inçlik bir ekranının bulunacak olması.

Astro Slide 5G, NFC özelliği ve 4000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olmasının yanı sıra cihazın kablosuz şarj özelliği de mevcut olacak. Şirket, klavyesiyle öne çıkan cihazın, klavyesine ek aydınlatmalar ekleyeceğini açıkladı. Cihazın daha önce görmediğimiz bir şekilde iki adet USB-C girişi olacak ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunacak. Telefon, hoparlör olarak ise stereo bir hoparlör kullanacak. Ayrıca kutudan Android 10 ile çıkacak olan telefon, Linux destekli bir şekilde gelecek.

Astro Slide 5G, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Farklı RAM/depolama alanı seçenekleri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Cihazın 820€ fiyattan çıkacağı fakat ön sipariş ile alanlara %40’a varan indirimlerle 490€’ya kadar düşeceği söyleniyor. Her şeyden öne bu cihazın bir proje cihazı olduğunu unutmamak gerekiyor. Cihazın planlamasını yapan şirkete oldukça fazla yatırım gelse de bu cihazın çıkmama ihtimali de bulunuyor.