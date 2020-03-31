Huawei P40 Pro, 128 puan ile DxOMark’ın zirvesine yerleşti!

Huawei P40 Pro, geçtiğimiz hafta resmi olarak duyurulmuştu. Bugün ise cihazın DxOMark tarafından yapılan kamera incelemesi yayınlandı. Cihaz, DxOMark tarafından fotoğraf ve video testlerinden geçirildi. Aldığı puanlar ile de DxOMark sıralamasıda zirveye yerleşti.

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Huawei P40 Pro, kamera tarafında neler vadediyor?

P40 Pro, 50 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığına sahip 1/1.28 inçlik ve OIS destekli oldukça büyük bir ana kameraya sahip. Cihazın ikinci kamerası ise 12 MP değerinde f/3.4 diyafram açıklığına sahip ve 5x optik zoom yapabilen, yine OIS destekli olan periskop kamerası. Telefonun üçüncü kamerası, geniş açılı çekimlere olanak sağlayan 40 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram aralığına sahip olan ultra geniş açılı kamera. Son olarak P40 Pro‘da bir de ToF sensörü bulunmakta.

Huawei P40 Pro, DxOMark tarafından kaç puan aldı?

Huawei P40 Pro, DxOMark tarafından fotoğraf tarafında 140 puan, video tarafında ise 105 puan aldı. Cihazın genel DxOMark skoru ise 128 olarak belirlendi. P40 Pro‘yu 124 puanla Oppo Find X2 Pro ve Xiaomi Mi 10 Pro, 123 puanla ise yine bir Huawei telefonu olan Mate 30 Pro 5G takip ediyor. Cihaz selfie testinde de 103 puan alarak yine zirveye oturdu. Huawei Nova 6 5G‘nin 100 puan, Galaxy Note 10+‘ın ise 99 puan alarak P40 Pro‘yu takip ettiğini söyleyebiliriz.

Huawei P40 Pro’nun fotoğraf ve video tarafındaki artı ve eksileri neler?

Fotoğraf tarafındaki artıları:

Çok geniş bir dinamik aralığa sahip olması

bir sahip olması Orta ve uzun menzildeki zoom çekimlerinde ayrıtıların kaybolmaması

ve menzildeki çekimlerinde Her koşulda doğru ve hızlı netleme yapabilmesi

ve yapabilmesi Gece çekimlerinde doğru pozlama yapması

çekimlerinde yapması Bokeh çekimlerinde detayları iyi vermesi

çekimlerinde iyi vermesi Çok iyi piksel yoğunluğuna sahip olması

Fotoğraf tarafındaki eksileri:

Bazen hatalı renkler oluşturması ve beyaz dengesinde sıkıntı yaşaması

oluşturması ve sıkıntı yaşaması Çok parlak ışıkta nadiren hatalı pozlama

ışıkta Gece modunda bazı yüz ayrıntılarını kaybetmesi ve çok fazla renk vurgusu yapması

Video tarafındaki artıları:

Çok etkili bir OIS görüntü sabitlemeye sahip olması

bir sahip olması Her koşulda canlı renkler barındırması

barındırması Hızlı ve doğru odaklama yapabilmesi

ve yapabilmesi Geniş dinamik aralığı bulunması

bulunması Dış ve iç mekan çekimlerinde iyi bir piksel yoğunluğuna sahip olması

Video tarafındaki eksileri: