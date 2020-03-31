Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro, 128 puan ile DxOMark’ın zirvesine yerleşti!
Huawei P40 Pro, geçtiğimiz hafta resmi olarak duyurulmuştu. Bugün ise cihazın DxOMark tarafından yapılan kamera incelemesi yayınlandı. Cihaz, DxOMark tarafından fotoğraf ve video testlerinden geçirildi. Aldığı puanlar ile de DxOMark sıralamasıda zirveye yerleşti.
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Huawei P40 Pro, kamera tarafında neler vadediyor?
P40 Pro, 50 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığına sahip 1/1.28 inçlik ve OIS destekli oldukça büyük bir ana kameraya sahip. Cihazın ikinci kamerası ise 12 MP değerinde f/3.4 diyafram açıklığına sahip ve 5x optik zoom yapabilen, yine OIS destekli olan periskop kamerası. Telefonun üçüncü kamerası, geniş açılı çekimlere olanak sağlayan 40 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram aralığına sahip olan ultra geniş açılı kamera. Son olarak P40 Pro‘da bir de ToF sensörü bulunmakta.
Huawei P40 Pro, DxOMark tarafından kaç puan aldı?
Huawei P40 Pro, DxOMark tarafından fotoğraf tarafında 140 puan, video tarafında ise 105 puan aldı. Cihazın genel DxOMark skoru ise 128 olarak belirlendi. P40 Pro‘yu 124 puanla Oppo Find X2 Pro ve Xiaomi Mi 10 Pro, 123 puanla ise yine bir Huawei telefonu olan Mate 30 Pro 5G takip ediyor. Cihaz selfie testinde de 103 puan alarak yine zirveye oturdu. Huawei Nova 6 5G‘nin 100 puan, Galaxy Note 10+‘ın ise 99 puan alarak P40 Pro‘yu takip ettiğini söyleyebiliriz.
Huawei P40 Pro’nun fotoğraf ve video tarafındaki artı ve eksileri neler?
Fotoğraf tarafındaki artıları:
- Çok geniş bir dinamik aralığa sahip olması
- Orta ve uzun menzildeki zoom çekimlerinde ayrıtıların kaybolmaması
- Her koşulda doğru ve hızlı netleme yapabilmesi
- Gece çekimlerinde doğru pozlama yapması
- Bokeh çekimlerinde detayları iyi vermesi
- Çok iyi piksel yoğunluğuna sahip olması
Fotoğraf tarafındaki eksileri:
- Bazen hatalı renkler oluşturması ve beyaz dengesinde sıkıntı yaşaması
- Çok parlak ışıkta nadiren hatalı pozlama
- Gece modunda bazı yüz ayrıntılarını kaybetmesi ve çok fazla renk vurgusu yapması
Video tarafındaki artıları:
- Çok etkili bir OIS görüntü sabitlemeye sahip olması
- Her koşulda canlı renkler barındırması
- Hızlı ve doğru odaklama yapabilmesi
- Geniş dinamik aralığı bulunması
- Dış ve iç mekan çekimlerinde iyi bir piksel yoğunluğuna sahip olması
Video tarafındaki eksileri:
- Tungsten ışık altında beyaz dengesinde sıkıntı yaşaması
- Bazı kareler arasında netlik farkının farkedilmesi
- Özellikle düşük ışıkta bazı yerlerde piksellenmeler farkedilmesi
Akıllı Telefonlar
LG G9 ThinQ, henüz tanıtılmadan isim değiştiriyor!
Bir dönemin başarılı modellerine sahip olan LG G serisi, markanın yeni stratejisi nedeniyle oldukça geri planda kaldı. Serinin yeni modeli olması planlanan LG G9 ThinQ, iddialara göre daha tanıtılmadan isim değiştiriyor!
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LG G9 ThinQ iptal ediliyor, yerine efsane model geri dönüyor!
2013 yılında satışa sunulan LG G2, dönemine göre başarılı fiyat/performans dengesiyle iddialı satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Özellikle LG G4 modelinden sonra başlayan üretim sorunları ise serinin popülaritesinin büyük ölçüde erimesine sebep oldu. Birkaç hafta önce yayınlanan raporlar serinin artık orta-üst seviyeye yönelik olacağını belirtirken, son bilgiler yeni modelde LG G9 isminin kullanılmayacağını ortaya koyuyor.
Güney Kore kaynaklı bilgilere göre, LG yönetimi önümüzdeki dönemde yeni bir G serisi telefon duyurmayı düşünmüyor. Böylece markayı amiral gemisi seviyesinde bu yıl yalnızca V60 ThinQ modeli temsil edecek. Serinin son dönemde sahip olduğu kötü şöhret ve LG’nin daha çok giriş-orta seviye cihazlara yönelmesinin bu kararda etkili olduğu vurgulanıyor.
Şimdiye kadar geliştirme aşaması tamamlanan ve seri üretim aşamasına gelen LG G9 ThinQ ise tamamen çöpe atılmayacak. Markanın 2009 yılında kullandığı Chocolate adını bu amaçla raftan indireceği söyleniyor. Son olarak henüz tanıtılmadan isim değiştirdiği ifade edilen telefonun Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 4.000 mAh batarya ve dahili 5G desteği gibi özelliklere sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro’nun kamera özellikleri sızdırıldı!
Önümüzdeki ay gelmesi planlanan OnePlus 8 Pro‘nun bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazın kamera özellikleri ile ilgili sızıntılar paylaşıldı. Önceden cihazın kameralarıyla ilgili bildiğimiz tek şey 48MP + 48MP + 8MP + 5MP şeklinde bir kurulumu olmasıydı. Ancak bugün Ishan Agarwal, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide cihazın kamera detaylarını paylaştı.
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OnePlus 8 Pro’nun kamera özellikleri neler olacak?
Öncelikle bu yeni OnePlus cihazının kamera kurulumu ile ilgili en önemli haber, ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX689 sensörüne sahip olması. Bu sensör Oppo Find X2 Pro‘da kullanılan sensör ile aynı. Ishan Agarwal‘a göre bu sensör f/1.78 diyafram aralığı ile gelecek. OnePlus 8 Pro‘nun ikinci kamerası ise 48 MP ve f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı bir lens olacak. Bu ultra geniş açılı lens 120 derecelik bir görüş açısı sunacak. 8 MP’lik kameraya geldiğimizde ise bu kamera 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera olacak. Bu telefoto kameranın diyafram açıklığı ise f/2.44 değerinde olacak.
Cihazın dördüncü ve son kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde bir “renk filtresi” sensörü olacak. Bu sensör bazı çekim modlarında kullanıcılara renk doğruluğu konusunda yardımcı olacak. Ishan Agarwal, yeni OnePlus amiral gemilerinde, yenilenmiş bir 3-HDR video modu bulunacağını ve iyileştirilmiş OIS-EIS desteği bulunacağını da notlarına ekledi.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z, OnePlus 8 Lite mı olacak?
OnePlus 8 serisi önümüzde ki çıkış yapıyor. Son gelen bilgilere göre OnePlus 8 ailesinin bir de orta seviye akıllı telefon rekabetine girecek üyesi olacak.
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Cihaz OnePlus Z ismiyle gelebilir.
Akıllı telefon pazarında önemli işlere imza atmaya devam eden OnePlus, yeni serisi OnePlus 8‘i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. OnePlus 8 ve 8 Pro olarak adlandırılan iki cihaza sahip olacağını bildiğimiz serinin görünüşe göre bir de orta seviye versiyonu olacakmış. Daha önce Samsung Galaxy Z Flip ve S20 serisinin sızıntılarını paylaşan Max Weinbach, OnePlus 8 serisinin bir de orta seviye “Lite” versiyonu olacağını ve cihazın OnePlus Z adını alacağını iddia etti. Aynı şekilde OnePlus firmasının eski serisi OnePlus X‘i yenileyeceğini aktaran Weinbach, OnePlus Z cihazının da donanım özellikleri bakımından çıkması beklenen OnePlus 8 Lite ile örtüştüğünü belirtti. Aynı zaman da OnePlus Z‘nin ileride orta seviyeye çıkan bir seri de olabileceği iddia edildi.
Bu iddiaların ardından OnePlus Z teknik özellik bakımından bizlere bazı bilgiler veriyor olabilir. 6.4 inç FullHD+ ekran ile gelmesi beklenen cihazın, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı konuşuluyor. Aynı şekilde delikli ekran tasarımını kullanması beklenen firmanın Galaxy Note 10 serisinden aşina olduğumuz ön kamera düzenini telefonuna uyarlaması bekleniyor. Kullanacağı işlemci konusu netlik kazanmayan cihaz, yine iddialara göre üç arka kameraya sahip olacak. Bu kameraların sırasıyla, 48, 16 ve 12 MP‘lik kuruluma sahip olması bekleniyor. Aynı şekilde cihaz 8 GB RAM ve 128/256 GB‘lık depolama seçenekleriyle kullanıcılarını karşılayacak gibi gözüküyor. Ülkemiz de satışının olup olmayacağı konusunda belirsizlik süren cihazın yaklaşık 500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.