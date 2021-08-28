Uluslararası Uzay İstasyonu yakında emekli olacak! Uluslararası Uzay İstasyonu görevine, ilk bölümlerinin fırlatıldığı 1998′de başladı ve şimdi yaşını göstermeye başlıyor.

2000 yılından bu yana, ISS (International Space Station) sürekli olarak 19 ülkeden bir grup astronot barındırıyor. İstasyon, uzun süreli mikro yer çekimi araştırmaları için tek laboratuvara sahip ve daha verimli su filtreleme sistemleri oluşturmak ve Alzheimer ve kanser gibi hastalıkları tedavi etmek için yeni yollar keşfetmek de dahil olmak üzere bir dizi bilimsel gelişmede etkili oldu.

NASA Ticari Alçak Dünya Yörünge Programı Ofisi Müdürü Angela Hart, “Uluslararası Uzay İstasyonu, uluslararası ortaklarla yaptığımız anlaşmalarla en az Aralık 2024′e kadar çalışmak üzere onaylandı.” dedi. “Ancak, bilim ve araştırma yapmaya devam etmek için aktif olarak çalıştığımızdan, ISS’nin bir noktada ömrünün sona ereceğini anlıyoruz.”

Ancak NASA muhtemelen bir sonraki uzay istasyonunu inşa etmeyecek. Bunun yerine ajans, dış şirketlerin teknolojisine bağlı olmayı tercih edecek. Colorado’daki Sierra Space ve Houston merkezli Axiom Space gibi birkaç şirket, kendi ticari uzay istasyonlarını inşa etme yolunda büyük ilerleme kaydetmiş durumda.

Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station)

Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen, yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır.

Fırlatma anındaki kütlesi: 419.700 kg

Yörünge yüksekliği: 408 km

Yörüngedeki hızı: 7,66 km/s

Fırlatma tarihi: 20 Kasım 1998

Maliyet: 150 milyar USD

Görev Süresi: 1998–2024

Üreticiler: NASA, Avrupa Uzay Ajansı, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Boeing, Kanada Uzay Ajansı, Thales Alenia Space, Nanoracks, Kharton

Fırlatma üssü: Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39, Gagarin’s Start, Baikonur Cosmodrome Site 81

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Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Yapılma Amaçları

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Rusya Federal Uzay Ajansı arasındaki orijinal ortak niyet bildirgesine göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir laboratuvar, gözlemevi ve fabrika olması planlanmıştı. Ayrıca gelecekteki Ay, Mars ve çeşitli asteroid görevleri için ulaşım, bakım ve ara üs olarak hizmet vermesi de planlanmıştı. 2010 yılı ABD ulusal uzay poliçesinde, istasyona mevcut görevlerine ek olarak ticari, diplomatik ve eğitim amaçlı görevler verilmiştir.

Bilimsel Araştırma

Uluslararası Uzay İstasyonu başka bir mekânda gerçekleştirilemeyecek araştırmaların gerçekleştirilmesi için ortam görevi görmektedir. Küçük, insansız uzay araçları, yer çekimsiz ortam ve uzaya maruz kalma işlemleri için ortam sağlarken istasyonlar onlarca yıl sürebilecek deneylere ev sahipliği yapabilir. Bu sayede insanlı uzay mekiklerinin kapasitelerinin ötesine geçebilen bir ortam teşkil edilmiş olur.

Mikro Yer Çekimi

Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya’nın yer çekiminden etkilenmektedir. Yer çekimi Dünya yüzeyinden daha az olmasına rağmen sıfır değildir. Fakat istasyon yörüngede devamlı hareket hâlinde olduğu için, yer çekimi merkezkaç kuvveti ile dengelenmektedir. Araştırmacılar, bu ağırlıksızlığa yakın ortamın gelişim, büyüme, evrim ve bünye işlevleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. NASA mikro yer çekiminde 3 boyutlu insansı dokuların nasıl oluştuğu üzerinde araştırmalar yapmak istemektedir.

Keşifler

Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay’a ve Mars’a yapılması planlanan uzun süreli, insanlı seyahatler için yapılan uzay mekiği testleri için nispeten güvenli bir ortam teşkil etmektedir. Bu ortam sayesinde Dünya’dan uzakta gerçekleştirilecek operasyonlar ve bakım-onarım işlemleri için tecrübe kazanılır, oluşması muhtemel riskler azaltılır, uzay gemilerinin gezegenler arası seyahat kabiliyetleri arttırılır.

Kaynak: CNBC, Vikipedi