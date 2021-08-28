Uzay - Bilim
Uluslararası Uzay İstasyonu Yakında Emekli Olacak!
Uluslararası Uzay İstasyonu yakında emekli olacak! Uluslararası Uzay İstasyonu görevine, ilk bölümlerinin fırlatıldığı 1998′de başladı ve şimdi yaşını göstermeye başlıyor.
2000 yılından bu yana, ISS (International Space Station) sürekli olarak 19 ülkeden bir grup astronot barındırıyor. İstasyon, uzun süreli mikro yer çekimi araştırmaları için tek laboratuvara sahip ve daha verimli su filtreleme sistemleri oluşturmak ve Alzheimer ve kanser gibi hastalıkları tedavi etmek için yeni yollar keşfetmek de dahil olmak üzere bir dizi bilimsel gelişmede etkili oldu.
NASA Ticari Alçak Dünya Yörünge Programı Ofisi Müdürü Angela Hart, “Uluslararası Uzay İstasyonu, uluslararası ortaklarla yaptığımız anlaşmalarla en az Aralık 2024′e kadar çalışmak üzere onaylandı.” dedi. “Ancak, bilim ve araştırma yapmaya devam etmek için aktif olarak çalıştığımızdan, ISS’nin bir noktada ömrünün sona ereceğini anlıyoruz.”
Ancak NASA muhtemelen bir sonraki uzay istasyonunu inşa etmeyecek. Bunun yerine ajans, dış şirketlerin teknolojisine bağlı olmayı tercih edecek. Colorado’daki Sierra Space ve Houston merkezli Axiom Space gibi birkaç şirket, kendi ticari uzay istasyonlarını inşa etme yolunda büyük ilerleme kaydetmiş durumda.
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Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station)
Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen, yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır.
- Fırlatma anındaki kütlesi: 419.700 kg
- Yörünge yüksekliği: 408 km
- Yörüngedeki hızı: 7,66 km/s
- Fırlatma tarihi: 20 Kasım 1998
- Maliyet: 150 milyar USD
- Görev Süresi: 1998–2024
- Üreticiler: NASA, Avrupa Uzay Ajansı, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Boeing, Kanada Uzay Ajansı, Thales Alenia Space, Nanoracks, Kharton
- Fırlatma üssü: Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39, Gagarin’s Start, Baikonur Cosmodrome Site 81
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Yapılma Amaçları
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Rusya Federal Uzay Ajansı arasındaki orijinal ortak niyet bildirgesine göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir laboratuvar, gözlemevi ve fabrika olması planlanmıştı. Ayrıca gelecekteki Ay, Mars ve çeşitli asteroid görevleri için ulaşım, bakım ve ara üs olarak hizmet vermesi de planlanmıştı. 2010 yılı ABD ulusal uzay poliçesinde, istasyona mevcut görevlerine ek olarak ticari, diplomatik ve eğitim amaçlı görevler verilmiştir.
Bilimsel Araştırma
Uluslararası Uzay İstasyonu başka bir mekânda gerçekleştirilemeyecek araştırmaların gerçekleştirilmesi için ortam görevi görmektedir. Küçük, insansız uzay araçları, yer çekimsiz ortam ve uzaya maruz kalma işlemleri için ortam sağlarken istasyonlar onlarca yıl sürebilecek deneylere ev sahipliği yapabilir. Bu sayede insanlı uzay mekiklerinin kapasitelerinin ötesine geçebilen bir ortam teşkil edilmiş olur.
Mikro Yer Çekimi
Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya’nın yer çekiminden etkilenmektedir. Yer çekimi Dünya yüzeyinden daha az olmasına rağmen sıfır değildir. Fakat istasyon yörüngede devamlı hareket hâlinde olduğu için, yer çekimi merkezkaç kuvveti ile dengelenmektedir. Araştırmacılar, bu ağırlıksızlığa yakın ortamın gelişim, büyüme, evrim ve bünye işlevleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. NASA mikro yer çekiminde 3 boyutlu insansı dokuların nasıl oluştuğu üzerinde araştırmalar yapmak istemektedir.
Keşifler
Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay’a ve Mars’a yapılması planlanan uzun süreli, insanlı seyahatler için yapılan uzay mekiği testleri için nispeten güvenli bir ortam teşkil etmektedir. Bu ortam sayesinde Dünya’dan uzakta gerçekleştirilecek operasyonlar ve bakım-onarım işlemleri için tecrübe kazanılır, oluşması muhtemel riskler azaltılır, uzay gemilerinin gezegenler arası seyahat kabiliyetleri arttırılır.
Kaynak: CNBC, Vikipedi
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Uzay - Bilim
SpaceX, İnsanları 2024’ten Önce Ay’a Gönderebilir!
SpaceX, insanları 2024’ten önce Ay’a gönderebileceğini düşünüyor. Son birkaç yıldır yeni bir uzay yarışının ortaya çıktığı bir sır değil. Bu kez, iki federal uzay ajansı arasında bir rekabet olmak yerine, yarışın daha fazla rakibi var ve daha karmaşık. Daha fazla devlet rakibine ek olarak, pozisyonlar ve kazançlı sözleşmeler için yarışan ticari kuruluşlar da var.
Özellikle, NASA’nın SpaceX’e İnsan İniş Sistemi (HLS) için Artemis sözleşmesini vermesinden bu yana oldukça heyecan vardı. Bu, Blue Origin ve Dynetics (SpaceX’in rakipleri) tarafından açılan yasal zorlukların yanı sıra bir dava ve dağınık halkla ilişkiler kampanyasıyla sonuçlandı. NASA, yakın zamanda HLS konseptinin 2024 son tarihinden önce gitmeye hazır olabileceğini belirten SpaceX’e ödeme yapmaya başladı. NextSTEP – 2 Ek H programının bir parçası olarak NASA, Artemis III astronotlarını Ay yüzeyine götürecek HLS’yi geliştirmek için SpaceX, Blue Origin ve Dynetics’i seçti. Başlangıçta NASA, bu şirketlerden ikisi ile sözleşme yapmayı umuyordu, ancak bütçe kısıtlamaları ve zaman çizelgeleri nedeniyle SpaceX ile anlaştı. Buna karşılık Blue Origin ve Dynetics, Hükümet Sorumluluk Bürosu’nu (GAO) protesto etti.
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30 Temmuz’da GAO bu protestoları reddetti ve protestoları gözden geçirene kadar uygulamaya koydukları iş durdurma emrini iptal etti. Aynı gün, CNBC Uzay Muhabiri Michael Sheetz’e göre NASA, HLS sözleşmesinin ilk ödemesini yaptı. Sheetz, USASpening.gov’a yüklenen belgelere dayanarak, NASA’nın 439.6 milyon dolarlık zorunlu tutardan 300 milyon dolar verdiğini bildirdi (toplam sözleşme tutarı 3 milyar doların üzerinde).
Buna karşılık, Artemis programı ile ilgili haberleri izleyen, resmi olmayan bir hesap olan Twitter kullanıcısı Everything Artemis (@artemis360_moon), Elon Musk’a ulaştı. “NASA, SpaceX Lunar Lander ödemelerini başlattı. Umarım (ve güveniyorum) SpaceX ekibi hızlı çalışacaktır. 2024’te (diğer gecikmelere rağmen) insanları Ay’a çıkarmaya hazır Starship’e sahip olmayı bekliyor musunuz?” şeklinde bir tweet attı. Elon’un cevabı ise, “Muhtemelen daha erken.” oldu.
SpaceX HLS konsepti, şu anda SpaceX’in Boca Chica yakınlarındaki fırlatma tesisinde hızlı bir gelişme (Super Heavy Booster ile birlikte) geçiren Starship’in değiştirilmiş bir versiyonudur. Musk’ın açıklamalarına göre, HLS Starship, ısı kalkanları, kanatlar ve büyük gaz iticilerine gerek olmayacağından (atmosferik giriş için) dolayı, daha yüksek yük kapasitesine sahip olacak. Elon Musk, NASA’nın diğer görevleri için de yardım teklifinde bulundu. Ek olarak, sekteye uğrayan The Space Launch System (SLS) ve Orion Capsule görevlerinin ertelendiğinin duyulması, tedirginlik yarattı. Bu, NASA’nın Artemis astronotlarını Starship ve Super Heavy’i kullanarak görevini yerine getirmesi gerektiğine dair spekülasyonlara yol açtı.
Özetlemek gerekirse, NASA hala 2024 yılına kadar Ay’a geri dönmeye çalışıyor (önceki yönetimin yönlendirdiği gibi). Her şeyi hızlandırmak, belirli misyon unsurlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı ve gevşekliği almak için SpaceX’e döndü. ESA ve diğer uzay ajansları bunu görmek için onlarla ortaklık kurarken, Rusya ve Çin rakip bir Ay keşif ve yerleşim programı başlatmak için ortaklık kurdu.
Kaynak: Universe Today, SpaceX, Twitter
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Haber
Perseverance, Mars Uydusu Deimos’u Görüntüledi!
NASA’nın, Mars Rover’ı Perseverance, Mars’tan enteresan görüntüler göndermeye devam ediyor. Perseverance Mars’ın uydularından biri olan Deimos’u görüntüledi.
Perseverance ekibi üyeleri tarafından misyonun resmi Twitter hesabı aracılığıyla 20 Ağustos’ta paylaşılan görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.
“Nerede olursanız olun Skywatching eğlencelidir. Bulutları izlemek için bu kısa hızlandırılmış filmi çektim ve başka bir şey yakaladım: yakından bakın ve Mars’ın iki uydusundan biri olan Deimos’u göreceksiniz.”
Şubat ayında 28 mil genişliğindeki (45 kilometre) Jezero Krateri’ne iniş yapan Perseverance, genellikle başı eğik şekilde, Kızıl Gezegen kayalarını ve kumu inceliyor. Ne de olsa gezicinin ana görevleri, eski Mars yaşamının belirtilerini aramak ve gelecekte Dünya’ya geri dönmek üzere düzinelerce örnek toplamaktır. Ancak gezgin, bulutları incelemek için zaman zaman yukarı bakar. Nisan ve Mayıs aylarında Perseverance, seyahat arkadaşı NASA’nın 1,8 kilogramlık Ingenuity helikopterinin ilk birkaç uçuşunun belgelenmesine yardımcı oldu. Perseverance kelimesi Türkçede “Azim” anlamına gelmektedir.
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7,7 mil genişliğinde (12,4 kilometre) Deimos, Mars’ın 14.576 mil (23.458 km) üzerinde yörüngede döner ve her 30,3 saatte bir gezegenin etrafında neredeyse dairesel bir tur tamamlar. Mars’ın diğer uydusu Phobos , yaklaşık 14 mil (22 km) çapında ve sadece 5.738 mil (9.234 km) yüksekte yörüngede. Çoğu gökbilimci, her iki uydunun da Mars’ın yerçekimi tarafından yakalanan asteroitler olduğunu düşünüyor.
Eğer karşılaştırmak gerekirse, Dünya’nın uydusu olan Ay, 2.159 mil (3.475 km) çapta ve gezegenimizden ortalama 238.900 mil (384.470 km) uzaklıktadır.
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Curiousity
Curiosity, NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars’ta Gale Krateri’nde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot. Curiosity kelimesi Türkçede “Merak” anlamına gelmektedir.
NASA’nın Mars’taki gezginleri, gezegenin iki uydusunu da daha önce görüntülemişlerdi. Örneğin, Curiosity, Ağustos 2012’de Gale Krateri’ne indiğinden beri Phobos ve Deimos’un birden fazla fotoğrafını çekti.
Deimos
Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca “dehşet” anlamına gelmektedir. 12 Ağustos 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Mars’ın yörüngesi tarafından yakalanmış bir asteroiddir. Mars’a olan uzaklığı 23.458 km’dir ve gezegenin çevresinde bir turu yaklaşık 30,3 saatte tamamlar.
Phobos
Phobos Mars’ın iki uydusundan biridir. Yunancada Phobos “Korku” anlamına gelir. Mars’ın diğer uydusu Deimos’tan hem daha büyük, hem de Mars’a daha yakındır. Güneş Sistemi’ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydudur. Her iki uydu da 1877’de Asaph Hall tarafından bulundu ve Eski Yunan Mitolojisinde Ares’in Afrodit’ten olma iki oğlu Phobos (panik, korku) ve Deimos’a (terör, dehşet) göre adlandırıldılar.
Kaynak: NASA, Vikipedi, space.com
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