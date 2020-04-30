Assassin’s Creed: Valhalla PC versiyonu fiyatı belli oldu!

Ubisoft yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla duyuruldu. Fragmanı yayınlanan oyunun bilgisayar versiyonu için fiyatları da belli oldu.

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Valhalla, Türkiye için özel fiyat ile geliyor!

Ubisoft firmasının en popüler oyun serisi olarak adlandırılan Assassin’s Creed, yeni oyunu ile kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Assassin’s Creed: Valhalla ismiyle gelecek oyunun sinematik fragmanı ortaya çıktı. 2020 yazında piyasaya çıkacak oyun ön siparişe açıldı. Viking döneminde geçecek yapım, serinin eski oyunlarından ziyade artık değişen yapısı ile karşımıza çıkacak. Fiyatı da belli olan oyun için görünüşe göre Ubisoft yerel fiyatlandırma politikası izlemeye karar vermiş. Normal de standart versiyonu ABD ve Avurpa için 60 dolar/euro olan yapım ülkemizde kurun tam karşılığından satılmayacak. Standart versiyonu için ülkemizde 269 TL değer biçilen yapım gelişmiş sürümlere göre farklı fiyatlara sahip olacak. Uplay üzerinden üç farklı versiyon ile bizleri karşılayan oyunun ülkemiz için özel fiyatla gelmesi, oyuncular tarafından olumlu karşılandı. Gold ve Ultimate versiyonları da bulunan oyun, sırasıyla 449 ve 495 TL fiyat etiketlerine sahip olacak.

Ayırca Ubisoft, kendi mağazasında geçerli 100 birim altına %20 indirim imkanı veriyor. Bu sayede oyunun standart versiyonu 215 TL‘ye alınabiliyor. Konsol fiyatları belli olmayan oyun için henüz net çıkış tarihi de gösterilmiyor. Ayrıca Ubisoft‘un paralı üyelik sistemi olan Uplay+ üyelerinin de oyuna çıkar çıkmaz sahip olabileceği dedikodusu da ortaya çıkmış bulunuyor. Ülkemizde artan hayran kitlesi için iyi bir hamle de bulunan Ubisoft‘un son oyunu Assassin’s Creed: Valhalla için buradan ön sipariş verebilirsiniz.