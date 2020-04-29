Oyun
Ubisoft müjdeyi verdi Assassin’s Creed: Valhalla geliyor!
Ubisoft‘un en önemli oyun serisi Assassin’s Creed, yeni oyunu ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. “Valhalla” ismi ile gelmesi kesinleşen oyunun, Viking çağında geçeceği de kesinleşti.
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30 Nisan’da AC: Valhalla tanıtımı yapılacak!
Ubisoft‘un sevilen oyun serisi Assassin’s Creed, yeni oyunu ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Daha önce ortaya çıkan dedikodulara göre Viking döneminde geçmesi beklenen oyun artık resmileşti. YouTube üzerinden canlı yayın duyurusu yapan firma, 8 saatlik yayın sırasında ünlü fenomen BossLogic‘e oyunun afişini hazırlatarak duyuruyu yapmış oldu. Odyssey‘den sonra bir yıl ara veren ve yeni oyun çalışmalarını sürdüren Ubisoft da bu şekilde hayranlarını bekletmeyeceğini göstermiş oldu. 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar süren Viking döneminde oyunu oynama imkanı veren yapım, dedikodulara göre bir takım “doğa üstü” ögeleri de içinde barındıracak. Özellikle övgüler alan Assassin’s Creed Odyssey oynundan sonra Valhalla için de beklentiler oldukça yüksek.
8 saat süren canlı yayının dört dakikalık versiyonunu da YouTube üzerinden yayınlayan Ubisoft, Türkiye saatiyle 30 Nisan saat 17.45‘te yine canlı yayınla yeni oyunu hakkında daha detaylı bilgileri oyunculara sunacak. Özellikle son iki oyundur alışıla gelmiş kalıplarının dışına çıkarak övgüleri toplayan ve neredeyse ölmek üzere olan bir seriyi ayağa kaldıran firma, bakalım bu oyun ile birlikte başarısını sürdürebilecek mi. Canlı yayını izlemek veya hatırlatıcı oluşturmak için şuradan ilgili videoya ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Call of Duty: Mobile, Ramazan ayı için güncelleme aldı
Son dönemlerde global pazarda en çok oynanan mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı. Şirket, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile birlikte kutluyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ilgi oldukça arttı. Çıktığı günden beri büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile, bu sefer de Ramazan ayına özel bir etkinlik ile oyuncularını mutlu etti.
Oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde edebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.
Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, yaptığı açıklamada: “Call of Duty: Mobile tarafına gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor. Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” İfadelerine yer verdi
Son olarak 21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;
- Hilal temalı paraşüt
- Hilal temalı el bombası
- RUS-79U silahı için ‘’Metalik Sis’’ kaplaması
- Hilal temalı flaş bombası
- Hilal temalı uçuş takımı (Wingsuit)
- Hilal temalı sırt çantası
- Zero operatörü için ‘’Sultana’’
Oyun
Kool2Play’in yeni oyunu Uragun detaylanmaya başladı!
Kool2Play’in geliştirdiği yeni Mech oyunu Uragun hakkında yeni detaylar gelmeye başladı. Geliştirici firma oyun için özel oyun içi videolar yayınlamaya başladı.
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Uragun, distopik bir dünyada geçen zorlu bir yukarıdan bakış shooter oyunu olacak. Uragun’da oyuncular, yapay zekâ tarafından kontrol edilen makinelere karşı mücadele ederek onları zekâsı ile yenmeye çalışacak.
Kool2Play’in yeni oyunu yapay zeka ile insanların savaşını konu alacak!
Kool2Play’in aktardığına göre oyundaki dünyada uzun yıllar boyunca insanlar gezegenin kaynaklarının çoğunu yapay zekâ tabanlı teknolojilerin geliştirilmesine adadı. Lakin bu süreçte maalesef etraflarındaki çevresel değişime dikkat etmeyi bıraktı. Doğal bir felaket sonrası tüm dünyadaki su seviyesinin yükselmesi bütün yaşam biçimini değiştirdi. Bu nedenle insanlık iç bölgelere göç etmek zorunda kaldı, ancak başarılı olmak için yapay zekâ tarafından yönetilen makinelerin yardımı çok önemliydi. İşte bu noktada yapay zekâ, daha fazla felaketi önlemek için insanlığı yok etmeye karar verdi.
Oyundaki haritalar dünyanın en büyük metropollerinin gerçek yerleşim planlarına dayanmaktadır. Oyuncular, Mech dediğimiz güçlü bir robotu kontrol ederek ünlü şehirlerin sokaklarına yayılan, yapay zekanın kontrolündeki süper zeki robot dalgalarına karşı mücadele edip düşmanların dünyanın en ünlü şehirlerini istila etmesini önleyeme çalışacaklar.
Uragun bu yılın ikinci çeyreğinden üçüncü çeyreğe geçiş döneminde Erken Erişim’e sunulacak. 2020’nin sonunda da PC için tam sürüm olarak çıkması planlanıyor. PC versiyonu aynı zamanda şu anda Steam üzerinden istek listesine eklenebilir durumda. Konsol versiyonu hakkında daha fazla bilgi ise yakında firma tarafından verilecek.
Oyun
Twitch kesintisiz Valorant yayınları yüzünden sorunlar yaşıyor!
League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in yeni FPS oyunu Valorant oyuncular tarafından büyük bir ilgi gördü. Oyunun kapalı betasına erişim için yapılan aralıksız Twitch yayınları platform için sorunlar oluşturmaya başladı.
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Twitch kesintisiz Valorant yayınları yüzünden sorunlar yaşıyor!
Valorant henüz kapalı beta sürecinde olmasına rağmen çok fazla oyuncunun ilgisini çekmiş durumda. Riot Games’in kapalı beta ulaşımı için izlediği yeni yöntem nedeniyle Twitch üzerinde oyunu izleyen çok fazla insan var. Eğer oyunun kapalı beta sürümüne erişim hakkı istiyorsanız Twitch yayınları üzerinden oyunu izlemelisiniz ve 2 saatten fazla izlemenin ardından oyunun beta erişimine sahip olma şansınız var. Oyun tanıtıldıktan sonra Twitch’te rekor kırdı ve COVID-19 salgını nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde çok fazla izleyiciye ulaştı.
Riot Games’in izlediği bu politika nedeniyle yayıncılar 7/24 Valorant yayınları yapmaya başladılar. Fakat hiç kimsenin bu kadar uzun süre kesintisiz oyun oynayamayacağı ise bir gerçek. Bu yayınların birçoğu daha önceki yayınların tekrarını verirken bir kısmı ise oyunun kurgulanmış videolarını göstermekte. Twitch kesintisiz yayınlar nedeni ile problemler yaşamaya başladı. Bu durum görüntülenme istatistiklerinin yapay olarak değiştiriyor ve Valorant kitlesini olduğundan daha büyük gösteriyor. Aynı zamanda sıralamalarda olan değişiklikler nedeniyle küçük yayıncılar da zarar görmeye başladı. Yayın platformu tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ancak oyunun beta süresi sonuçlanana kadar benzer problemler görmeye devam edeceğiz gibi.