Ubisoft müjdeyi verdi Assassin’s Creed: Valhalla geliyor!

Son dönemlerde global pazarda en çok oynanan mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı. Şirket, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile birlikte kutluyor.

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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ilgi oldukça arttı. Çıktığı günden beri büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile, bu sefer de Ramazan ayına özel bir etkinlik ile oyuncularını mutlu etti.

Oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde edebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.

Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, yaptığı açıklamada: “Call of Duty: Mobile tarafına gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor. Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” İfadelerine yer verdi

Son olarak 21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;