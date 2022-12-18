Facebook ve Reddit’te yaklaşmakta olan Assassin’s Creed mobil oyununun oynanış görüntülerini gösteren bir video yayınlandı. Ubisoft, Kod adı “Jade” olarak adlandırılan oyunun oynanış görüntülerini henüz göstermedi.

Tiger White tarafından Facebook’a yüklenen görüntülerin orijinaline artık ulaşılamıyor ancak video cumartesi günü Reddit’te dattuu adlı kullanıcı tarafından paylaşıldı. Toplam üç dakika süren video, oyuncunun bir savaşın ortasında Çin Seddi boyunca koşmasıyla başlıyor. Kullanıcı arayüzü ve tasarımı yeni Assassin’s Creed oyunlarını, özellikle de Assassin’s Creed Odyssey’i anımsatıyor.

Ayrıca eylül ayında Ubisoft dört Assassin’s Creed oyunu duyurdu. Bunlardan ilki dokuzuncu yüzyılda Bağdat’ta geçen Mirage. Oyunun 2023 yılında Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Amazon Luna için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Diğer üç oyunun henüz nihai isimleri yok, ancak Codename Red, Codename Jade ve Codename Hexe olarak adlandırılıyor. Red, feodal Japonya’da geçen tam teşekküllü bir Assassin’s Creed oyunu olacak ve Jade ise Çin’de geçen bir mobil oyun. Hexe hakkında içerik açısından henüz hiçbir şey bilinmiyor, bunun dışında korku benzeri bir ortama sahip olacak gibi görünüyor.